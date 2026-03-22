Résultat de l'élection municipale 2026 à Dijon : les résultats du 2e tour

Programme de Nathalie Koenders à Dijon (Dijon. écologique sociale attractive)

Élections municipales 2026

Les élections municipales de 2026 à Dijon se dérouleront le 22 mars. Nathalie Koenders, actuelle maire de Dijon, mène une liste de rassemblement qui a obtenu 39,13% des suffrages au premier tour. Elle appelle à une mobilisation pour amplifier ce résultat et garantir une victoire pour la gauche et les écologistes.

Engagement pour la justice sociale

Nathalie Koenders s'engage à lutter contre les inégalités et à promouvoir la justice sociale. Son équipe vise à améliorer la vie quotidienne des Dijonnais en agissant concrètement pour l'économie et l'emploi. Elle souhaite également renforcer la solidarité et le lien social au sein de la communauté.

Transition écologique

La transition écologique est au cœur du projet de Nathalie Koenders pour Dijon. Des initiatives comme la désimperméabilisation des sols et la plantation de 50 000 arbres sont prévues pour favoriser la biodiversité. L'objectif est de rendre la ville plus verte et résiliente face aux enjeux climatiques.

Mobilité et infrastructures

Le projet de Nathalie Koenders inclut des améliorations significatives en matière de mobilité. La construction d'une troisième ligne de tramway, ainsi que la création de zones 30 dans les quartiers résidentiels, sont des priorités. Ces mesures visent à rendre les déplacements plus sûrs et plus durables pour tous les Dijonnais.