Résultat de l'élection municipale 2026 à Dijon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dijon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dijon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dijon.
L'actu des élections municipales 2026 à Dijon
11:53 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Dijon pour les élections municipales
Nathalie Koenders (Parti socialiste) a remporté le premier volet de l'élection municipale 2026 à Dijon dimanche dernier, avec 39,13 % des bulletins valides. Derrière, Emmanuel Bichot (Union de la droite) a obtenu la seconde place avec 25,83 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Par ailleurs, avec 12,70 %, Thierry Coudert pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Michel Haberstrau, portant la nuance Union de la gauche, a terminé avec 8,56 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Dijon, le vote a mobilisé 52,74 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dijon
Le deuxième tour des élections municipales à Dijon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thierry Coudert
Liste d'union à l'extrême-droite
LE RASSEMBLEMENT DIJONNAIS
|
|
Emmanuel Bichot
Liste d'union à droite
AGIR POUR DIJON
|
|
Nathalie Koenders
Liste du Parti socialiste
Dijon. écologique sociale attractive
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dijon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie KOENDERS (Ballotage) Dijon. écologique sociale attractive
|18 078
|39,13%
|Emmanuel BICHOT (Ballotage) AGIR POUR DIJON
|11 933
|25,83%
|Thierry COUDERT (Ballotage) LE RASSEMBLEMENT DIJONNAIS
|5 868
|12,70%
|Michel HABERSTRAU Dijon change d'ère
|3 955
|8,56%
|Olivier MINARD Dijon Populaire
|3 573
|7,73%
|Rémi GOGUEL Dijon Avenir : Bifurquer, Inspirer, Protéger
|2 064
|4,47%
|Claire ROCHER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|502
|1,09%
|Camille JOYEUX Pour la défense des services publics, contre l'économie de guerre
|228
|0,49%
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|52,74%
|Taux d'abstention
|47,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|46 888
Source : ministère de l’Intérieur
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