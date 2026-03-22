Résultat de l'élection municipale 2026 à Dijon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dijon

Le deuxième tour des élections municipales à Dijon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thierry Coudert
Thierry Coudert Liste d'union à l'extrême-droite
LE RASSEMBLEMENT DIJONNAIS
  • Thierry Coudert
  • Mélanie Fortier
  • Antoine Camus
  • Marie Mille
  • Claude Broquier
  • Marie-Laure Pierre
  • Jean-Marc Chatelet
  • Corinne Bulteau
  • Maxime Varrault
  • Louvine Genniaux
  • Denis Jordan
  • Victoire de Riols de Fonclare
  • Pierre-Marie Barbier
  • Julie Davoine
  • Claude Brochot
  • Annabelle Lippler
  • Emmanuel Jeanjean
  • Anne Riquet
  • Richard Gaberand
  • Marie de Vasselot de Régné
  • Jacques-Daniel Grappin
  • Tyffanie Vanpouche--Briet
  • François Chuchu
  • Vatcheslavovna Manca
  • Benoît Himblot
  • Ruth Welten
  • Steve Tasciotti
  • Andrée Pouget
  • Tom Chevance
  • Lalao Raharinjatovo
  • Martial Garnier
  • Pierrine Ponnelle
  • Gilles Tallet
  • Dominique Dameron
  • Maxime Hakim
  • Claude Montépagano
  • Pascal Debard
  • Dominique Finch
  • Florian Joly Ricquebourg
  • Virginie Richard
  • Tony Hils
  • Eva Greef
  • Patrice Tailliez
  • Yvanne Roux
  • Léo Berdin
  • Lucie Legale
  • Thibault Isler
  • Cassandra Tronville
  • Jérémy Baudin
  • Cécile Dard
  • Christophe Milani
  • Noémie Rolland
  • Julien Pahin
  • Ginette Lauthissier
  • Michel Hardouin
  • Elena Renard
  • Patrick Koenig
  • Chantal Cortet
  • Michel Angel
Emmanuel Bichot
Emmanuel Bichot Liste d'union à droite
AGIR POUR DIJON
  • Emmanuel Bichot
  • Laurence Gerbet
  • Axel Sibert
  • Sandra Gaudilliere
  • Henri-Bénigne de Vregille
  • Sabine Baillot
  • Franck Ayache
  • Clémence Houard
  • Bruno David
  • Marie Krempp
  • Ludovic Bonnot
  • Sandrine Baudot
  • Grégory Vitu
  • Céline Renaud
  • Joffrey Degueurce
  • Nadia Celerier
  • Stephen Duval
  • Christine Sondon
  • Jean Liottet
  • Christine Paquet
  • Jean-François Muscat
  • Catherine Namura
  • Emeric Bastide
  • Marie Clement
  • Raphaël Goepfert
  • Chantal Outhier
  • Loïc Saunois
  • Marie-France Weyl-Mauduit
  • Raphaël Lefevre
  • Jennifer Dionne
  • Nicolas Levoyet
  • Tatiana Coignet
  • Eric Cadart
  • Fleur Bouyé
  • Philippe Perney
  • Natacha Sekli
  • Pierre-André Jobard
  • Marie Verdier
  • Thierry Vivot
  • Myriam Ducceschi
  • Frédéric Porlier
  • Pascale Coste
  • Matthieu Lhermitte
  • Ermira Zuka Lato
  • Paul Sarraute
  • Muriel Comparot
  • Jean-Marc Daucourt
  • Maud Lasserre
  • Lucas Cotellon
  • Anne Claire Colin
  • Jean-Baptiste Amblard
  • Cezanne Seguin
  • Valentin Zemihi
  • Céline Piron
  • Olivier Lesprit
  • Marie-Agnès Perronneau
  • Bruno Pillet
  • Francoise Riou
  • Louis Contesse
  • Agnès Pouthier-Monnot
Nathalie Koenders
Nathalie Koenders Liste du Parti socialiste
Dijon. écologique sociale attractive
  • Nathalie Koenders
  • Christian Duchange
  • Nuray Akpinar-Istiquam
  • François Deseille
  • Karine Savina
  • François Rebsamen
  • Catherine Petitjean
  • Hamid El Hassouni
  • Mélanie Balson
  • Antoine Hoareau
  • Marie-Héléne Juillard-Randrian
  • Billy Chrétien
  • Françoise Tenenbaum
  • Michel Felkay
  • Claire Tomaselli
  • Christophe Avena
  • Ludmila Monteiro
  • Jordane Gallois
  • Christine Martin
  • Franck Lehenoff
  • Isabelle Pierret-Rouget
  • Philippe Lemanceau
  • Stephanie Vacherot
  • Massar N'Diaye
  • Nadjoua Belhadef
  • Patrice Chateau
  • Dominique Martin-Gendre
  • Marien Lovichi
  • Clémentine Hugol-Gential
  • Benoît Bordat
  • Lydie Pfander-Meny
  • Maël Szabelski
  • Delphine Blaya
  • Stephane Chevalier
  • Céline Maglica
  • Denis Guvenatam
  • Sabine Sicurezza
  • Jean-Philippe Morel
  • Caroline Jacquemard
  • Philippe Thirion
  • Marie-Thérèse Pugliese
  • Laurent Monnot
  • Vanessa Vaizant
  • Florent Colombo
  • Nina Martins
  • Clément Craveur
  • Emilie Simone
  • Julien Hubert
  • Guillemette Zuddas
  • Azim Naïm
  • Catherine Du Tertre
  • Bertrand Soulas
  • Océane Godard
  • Louis Gervais
  • Camille Chabert
  • Xavier Sublet
  • Marinette Savonnet
  • Philippe Montcharmont
  • Malika Gauthie
  • Jean-Patrick Masson
  • Marie Hervieu-Begue

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dijon

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie KOENDERS
Nathalie KOENDERS (Ballotage) Dijon. écologique sociale attractive 		18 078 39,13%
Emmanuel BICHOT
Emmanuel BICHOT (Ballotage) AGIR POUR DIJON 		11 933 25,83%
Thierry COUDERT
Thierry COUDERT (Ballotage) LE RASSEMBLEMENT DIJONNAIS 		5 868 12,70%
Michel HABERSTRAU
Michel HABERSTRAU Dijon change d'ère 		3 955 8,56%
Olivier MINARD
Olivier MINARD Dijon Populaire 		3 573 7,73%
Rémi GOGUEL
Rémi GOGUEL Dijon Avenir : Bifurquer, Inspirer, Protéger 		2 064 4,47%
Claire ROCHER
Claire ROCHER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		502 1,09%
Camille JOYEUX
Camille JOYEUX Pour la défense des services publics, contre l'économie de guerre 		228 0,49%
Participation au scrutin Dijon
Taux de participation 52,74%
Taux d'abstention 47,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 46 888

Source : ministère de l’Intérieur

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