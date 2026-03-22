Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lyon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lyon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lyon.
L'actu des élections municipales 2026 à Lyon
11:53 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection municipale à Lyon dimanche dernier ?
Lors du premier volet des municipales à Lyon, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 35,48 %. À l'issue du dépouillement, c'est Grégory Doucet (Union de la gauche) qui a terminé premier avec 37,36 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jean-Michel Aulas (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 36,78 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 10,41 %, Anaïs Belouassa-Cherifi, étiquetée La France insoumise, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Alexandre Dupalais a obtenu 7,07 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lyon
Nouveau : les élections municipales à Lyon changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Lyonnais élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats du 2e tour pour la mairie de Lyon.
|Tête de listeListe
|
Grégory Doucet
Liste divers gauche
POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|
|
Jean-Michel Aulas
Liste divers centre
Coeur Lyonnais
|
Source : ministère de l’Intérieur
Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Lyon
Pour les municipales 2026 à Lyon, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lyon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory DOUCET (Ballotage) POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|76 318
|37,36%
|Jean-Michel AULAS (Ballotage) Coeur Lyonnais
|75 134
|36,78%
|Anaïs BELOUASSA-CHERIFI (Ballotage) Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|21 273
|10,41%
|Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon
|14 451
|7,07%
|Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS !
|7 426
|3,64%
|Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT
|7 214
|3,53%
|Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|1 082
|0,53%
|Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
|1 041
|0,51%
|Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs
|320
|0,16%
|Participation au scrutin
|Lyon
|Taux de participation
|64,52%
|Taux d'abstention
|35,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|207 217
Source : ministère de l’Intérieur
Comment ont voté les arrondissements pour la mairie de Lyon ?
Découvrez les résultats du 1er tour des municipales 2026 pour la mairie de Lyon arrondissement par arrondissement.
Lyon 1er Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory DOUCET POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|6 780
|49,87%
|Jean-Michel AULAS Coeur Lyonnais
|3 273
|24,07%
|Anaïs BELOUASSA-CHERIFI Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|1 733
|12,75%
|Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS !
|748
|5,50%
|Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon
|451
|3,32%
|Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT
|426
|3,13%
|Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|83
|0,61%
|Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
|80
|0,59%
|Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs
|22
|0,16%
|Participation au scrutin
|Lyon 1er Arrondissement
|Taux de participation
|68,79%
|Taux d'abstention
|31,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|13 736
Lyon 2e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel AULAS Coeur Lyonnais
|6 695
|46,13%
|Grégory DOUCET POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|4 583
|31,58%
|Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon
|1 190
|8,20%
|Anaïs BELOUASSA-CHERIFI Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|1 092
|7,52%
|Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT
|480
|3,31%
|Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS !
|364
|2,51%
|Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|52
|0,36%
|Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
|47
|0,32%
|Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs
|10
|0,07%
|Participation au scrutin
|Lyon 2e Arrondissement
|Taux de participation
|68,77%
|Taux d'abstention
|31,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|14 714
Lyon 3e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory DOUCET POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|16 086
|39,70%
|Jean-Michel AULAS Coeur Lyonnais
|14 200
|35,04%
|Anaïs BELOUASSA-CHERIFI Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|4 000
|9,87%
|Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon
|2 874
|7,09%
|Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT
|1 508
|3,72%
|Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS !
|1 425
|3,52%
|Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|187
|0,46%
|Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
|184
|0,45%
|Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs
|60
|0,15%
|Participation au scrutin
|Lyon 3e Arrondissement
|Taux de participation
|66,33%
|Taux d'abstention
|33,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|41 060
Lyon 4e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory DOUCET POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|7 557
|41,81%
|Jean-Michel AULAS Coeur Lyonnais
|6 099
|33,74%
|Anaïs BELOUASSA-CHERIFI Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|1 663
|9,20%
|Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS !
|978
|5,41%
|Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon
|824
|4,56%
|Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT
|740
|4,09%
|Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|108
|0,60%
|Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
|86
|0,48%
|Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs
|20
|0,11%
|Participation au scrutin
|Lyon 4e Arrondissement
|Taux de participation
|68,58%
|Taux d'abstention
|31,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|18 371
Lyon 5e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel AULAS Coeur Lyonnais
|9 175
|46,96%
|Grégory DOUCET POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|5 575
|28,54%
|Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon
|1 670
|8,55%
|Anaïs BELOUASSA-CHERIFI Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|1 458
|7,46%
|Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT
|833
|4,26%
|Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS !
|612
|3,13%
|Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|105
|0,54%
|Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
|80
|0,41%
|Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs
|29
|0,15%
|Participation au scrutin
|Lyon 5e Arrondissement
|Taux de participation
|64,27%
|Taux d'abstention
|35,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|19 822
Lyon 6e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel AULAS Coeur Lyonnais
|12 084
|51,26%
|Grégory DOUCET POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|6 639
|28,16%
|Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon
|1 902
|8,07%
|Anaïs BELOUASSA-CHERIFI Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|1 225
|5,20%
|Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT
|1 121
|4,76%
|Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS !
|451
|1,91%
|Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
|68
|0,29%
|Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|63
|0,27%
|Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs
|22
|0,09%
|Participation au scrutin
|Lyon 6e Arrondissement
|Taux de participation
|69,74%
|Taux d'abstention
|30,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|23 935
Lyon 7e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory DOUCET POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|14 706
|45,18%
|Jean-Michel AULAS Coeur Lyonnais
|8 846
|27,18%
|Anaïs BELOUASSA-CHERIFI Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|4 683
|14,39%
|Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon
|1 902
|5,84%
|Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS !
|1 159
|3,56%
|Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT
|806
|2,48%
|Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
|212
|0,65%
|Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|193
|0,59%
|Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs
|43
|0,13%
|Participation au scrutin
|Lyon 7e Arrondissement
|Taux de participation
|65,15%
|Taux d'abstention
|34,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|33 065
Lyon 8e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel AULAS Coeur Lyonnais
|8 911
|35,44%
|Grégory DOUCET POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|8 568
|34,07%
|Anaïs BELOUASSA-CHERIFI Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|3 334
|13,26%
|Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon
|2 295
|9,13%
|Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS !
|973
|3,87%
|Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT
|657
|2,61%
|Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|183
|0,73%
|Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
|160
|0,64%
|Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs
|64
|0,25%
|Participation au scrutin
|Lyon 8e Arrondissement
|Taux de participation
|55,88%
|Taux d'abstention
|44,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|25 546
Lyon 9e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel AULAS Coeur Lyonnais
|5 851
|34,94%
|Grégory DOUCET POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
|5 824
|34,78%
|Anaïs BELOUASSA-CHERIFI Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|2 085
|12,45%
|Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon
|1 343
|8,02%
|Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS !
|716
|4,28%
|Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT
|643
|3,84%
|Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
|124
|0,74%
|Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|108
|0,65%
|Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs
|50
|0,30%
|Participation au scrutin
|Lyon 9e Arrondissement
|Taux de participation
|57,54%
|Taux d'abstention
|42,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|16 968
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