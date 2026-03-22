Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lyon

Nouveau : les élections municipales à Lyon changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Lyonnais élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats du 2e tour pour la mairie de Lyon.

Tête de listeListe
Grégory Doucet
Grégory Doucet Liste divers gauche
POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
  • Grégory Doucet
  • Stéphanie Leger
  • Augustin Pesche
  • Audrey Henocque
  • Antoine Jobert
  • Anaïs Belouassa-Cherifi
  • Sylvain Godinot
  • Sophia Sonia Popoff
  • Philippe Prieto
  • Sylvie Tomic
  • Gautier Chapuis
  • Lisa Gauthier
  • Albert Lévy
  • Julie Nublat-Faure
  • Valentin Lungenstrass
  • Sophie Charrier
  • Rémy Cadoret
  • Aline Guitard
  • Emmanuel Giraud
  • Philomène Recamier
  • Laurent Bosetti
  • Touria Mahjoubi
  • Christophe Jacquemain
  • Brigitte Lannic
  • Olivier Berzane
  • Anne Braibant
  • Florestan Groult
  • Camille Pelegriny
  • Rémi Zinck
  • Marion Sessiecq
  • Bruno Couturier
  • Yasmine Bouagga
  • Eric Lambert
  • Pauline Fivel
  • Boris Miachon Debard
  • Audrey Ranchin
  • Grégory Justin
  • Aurélie Maras
  • Pierre Lopez Landier
  • Amaïa Sainz-Ruiz
  • Laurent Legendre
  • Céline de Laurens
  • Simon Castres Saint Martin
  • Laurence Boffet
  • Mouttou Raman Sagadevin
  • Anne Meillon
  • Adrien Drioli
  • Charlène Magnin
  • Bruno Magnin
  • Fatima Berrached
  • Mohamed Chihi
  • Marielle Perrin
  • Arthur Duvivier
  • Sophie Heritier
  • Steven Vasselin
  • Sandrine Runel
  • Naïl Klioua-Kamal
  • Fanny Dubot
  • Renaud Payre
  • Magdalena Sobczyk-Beillevert
  • Raphaël Michaud
  • Camille Leroy
  • Ivan Revel
  • Gaëlle Membré
  • Vivian Pechoux
  • Cécile Couder
  • Mamadou Bah
  • Chloé Vidal
  • Barthélémy Chenaux
  • Véronique Dubois-Bertrand
  • Matéo Chichet
  • Céline Lacroix
  • Yves Davisse
  • Agnès Gahigi
  • Loïc Perino
Jean-Michel Aulas
Jean-Michel Aulas Liste divers centre
Coeur Lyonnais
  • Jean-Michel Aulas
  • Laure Cedat
  • Charles-Franck Levy
  • Charlotte Hoffmann
  • Alain Giordano
  • Béatrice de Montille
  • Franck Pelissier
  • Sarah Peillon
  • Pierre Oliver
  • Laurence Balas
  • Loïc Terrenes
  • Barbara Velon
  • Emmanuel Hamelin
  • Anne Delaigle
  • Yann Cucherat
  • Emilie Desrieux
  • Romain Billard
  • Nina Bouffet
  • Thomas Rudigoz
  • Catherine Voisin-Moulinier
  • Samuel Soulier
  • Laïla Khallouk
  • Emmanuel Imberton
  • Hélène Dabbadie
  • François-Xavier Penicaud
  • Laurence Croizier
  • Édouard Hoffmann
  • Danielle Attias
  • Jean-Arnaud Niepceron
  • Isabelle Ramet
  • Maxime Cordier
  • Anne-Sophie Condemine
  • Claude Dussart
  • Olfa Derbel
  • Gwendal Peizerat
  • Virginie Virassamy
  • Régis Favier
  • Myriam Bencharaa
  • Grégory Sansoz
  • Audrey Soria
  • Allan Bouamrane
  • Naïwen Ayari
  • Ambroise Mejean
  • Pauline Grosjean
  • Xavier Calmard
  • Nathalie Clapeyron
  • Gonzague de Lavernee
  • Sandra Kamel
  • Lionel Saugues
  • Christelle Madeleine
  • Éric Fromain
  • Clara Eynaud Lassalle
  • Barthélémy Cayre-Bideau
  • Juliette de Oliveira
  • Grégory Cuilleron
  • Fatimata Zongo
  • Aurèle Coulougnon
  • Léna Jacquelet
  • Régis Michel
  • Florence Royet
  • Laurent Lecoeur
  • Stella Axiotis
  • Moussadeck Boulegroun
  • Isabelle Tongio
  • Mathys Forquès
  • Amandine Bouchoucha
  • Hervé Brun
  • Henda Ouled Hafid
  • Jérôme Dumarty
  • Clélia Salez
  • Ludovic Rebouillat
  • Élodie Roux de Bezieux
  • Olivier Revol

Source : ministère de l’Intérieur

Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Lyon

Pour les municipales 2026 à Lyon, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lyon

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory DOUCET
Grégory DOUCET (Ballotage) POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET 		76 318 37,36%
Jean-Michel AULAS
Jean-Michel AULAS (Ballotage) Coeur Lyonnais 		75 134 36,78%
Anaïs BELOUASSA-CHERIFI
Anaïs BELOUASSA-CHERIFI (Ballotage) Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise 		21 273 10,41%
Alexandre DUPALAIS
Alexandre DUPALAIS Retrouver Lyon 		14 451 7,07%
Nathalie PERRIN-GILBERT
Nathalie PERRIN-GILBERT LYON AVEC VOUS ! 		7 426 3,64%
Georges KÉPÉNÉKIAN
Georges KÉPÉNÉKIAN LYON C'EST MAINTENANT 		7 214 3,53%
Delphine BRIDAY
Delphine BRIDAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		1 082 0,53%
Raphaëlle MIZONY
Raphaëlle MIZONY NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire 		1 041 0,51%
Michaël JOUTEUX
Michaël JOUTEUX Lyon pour les travailleurs 		320 0,16%
Participation au scrutin Lyon
Taux de participation 64,52%
Taux d'abstention 35,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 207 217

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Comment ont voté les arrondissements pour la mairie de Lyon ?

Découvrez les résultats du 1er tour des municipales 2026 pour la mairie de Lyon arrondissement par arrondissement.

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