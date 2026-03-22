Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon : les résultats du 2e tour

Programme de Grégory Doucet à Lyon (POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET)

Union de la gauche et des écologistes

Depuis 2020, l'équipe municipale s'engage à améliorer la qualité de vie des Lyonnais tout en maintenant des finances publiques saines. Ce collectif, composé de femmes et d'hommes divers, défend les valeurs républicaines et l'humanisme lyonnais. Leur objectif est de faire face aux défis contemporains, tels que le changement climatique et la justice sociale.

Propositions pour le logement

Une des priorités est de faciliter l'accès au logement grâce à une garantie municipale des loyers et une assurance habitation moins chère. Des mesures d'encadrement des loyers sont également envisagées pour protéger les locataires et sécuriser les propriétaires. Ces initiatives visent à répondre aux besoins urgents en matière de logement à Lyon.

Amélioration de la santé

Une mutuelle de santé municipale est proposée pour offrir des tarifs compétitifs sans critères discriminants. De plus, la création de 10 centres de santé sans dépassement d'honoraires vise à garantir un accès équitable aux soins pour tous. Ces mesures sont essentielles pour renforcer le bien-être des Lyonnais.

Sécurité et prévention

La mise en place d'une brigade anti-incivilités de 50 agents est prévue pour prévenir et sanctionner les comportements inappropriés. L'augmentation de 30% des effectifs de la police municipale de proximité vise à renforcer la sécurité et le dialogue avec les citoyens. Un fonds municipal sera également créé pour soutenir les femmes victimes de violences.