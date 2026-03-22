Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nice

Le deuxième tour des élections municipales à Nice a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Estrosi
Christian Estrosi Liste d'union à droite
Tous pour Nice
  • Christian Estrosi
  • Carine Dalmasso
  • Anthony Borré
  • Dominique Estrosi-Sassone
  • Philippe Pradal
  • Martine Ouaknine
  • Pierre-Marie Tardieux
  • Jennifer Salles
  • Pierre-Paul Leonelli
  • Magali Altounian
  • Eric Abihssira
  • Monique Bailet
  • Gaël Nofri
  • Marie-Christine Mouchan
  • Pascal Condomitti
  • Léa Lacour
  • Graig Monetti
  • Isabelle Visentin
  • Gérard Holtz
  • Marie Grimaldi
  • Gérard Baudoux
  • Céline Cristin
  • Franck Martin
  • Marine Brenier-Ohanessian
  • Xavier Latour
  • Joëlle Martinaux
  • Jean-Luc Gagliolo
  • Sabrina Terriche
  • Raphaël Gigliotti
  • Barbara Prot
  • Marc Concas
  • Anne-Laure Rubi
  • François Daure
  • Marie-Claire Lellouche
  • José Cobos
  • Marie-Pierre Lazard
  • Eric Jeauffroy
  • Aurélie Rossini
  • Hervé Caël
  • Leonilde Lopes Tavares
  • Abdallah Khemis
  • Laurence Navalesi
  • Daniel Chevallier
  • Anne-Lise Barral
  • Abdelhakim Madi
  • Marie-Christine Fix-Varnier
  • Maxime Nallino
  • Lilia Parisot
  • Benjamin Millo
  • Dhalal Ben Abed
  • David Clares
  • Cécile Giamarchi
  • Patrick Mottard
  • Josy Lorenzini
  • Jean-François Ona
  • Hélène Fouassier
  • Alexandre Süss
  • Léa Corradi
  • Jean-Marc Giaume
  • Ophélie Cassuto
  • Jean-Pierre Galvez
  • Ornella Pellegrino
  • Pierre Marseille
  • Sabrina Derstepani
  • Damien Berger
  • Amélie Dogliani
  • Jean-Pierre Caoussi
  • Janine Gilletta
  • Jean-Louis Vidal-Revel
  • Denise Fabre
Juliette Chesnel-Le Roux
Juliette Chesnel-Le Roux Liste d'union à gauche
UNIS POUR NICE
  • Juliette Chesnel-Le Roux
  • Julien Picot
  • Christine Mirauchaux Cuturello
  • Patrick Allemand
  • Marie-Christine Pastorelli
  • Jean-Christophe Picard
  • Pauline Nales
  • Raphaël Manier
  • Laure Quignard
  • Saber Gasmi
  • Annie Lopez-Poupon
  • Philippe Agron
  • Soumicha Amara-Korba
  • Gilles Verrier
  • Laura (italienne) Albanese
  • Arnaud Berthier
  • Jacqueline Devier
  • Julien Navarro
  • Julie Martin
  • Philippe Benassaya
  • Sylvane Faure
  • Bernard Lucchetti
  • Muriel Hovnanian
  • Hicham Ftaita
  • Delphine Desjardins-Bégon
  • Pierre Barbancey
  • Laurence Lecubin
  • Djoumoi Ahmed
  • Elisabeth Hornig
  • Xavier Dhollande
  • Jacqueline Lazarre
  • Olivier Courbette
  • Fabienne Boyer
  • Fabrice Giovanazzi
  • Déborah Keddache-Tschann
  • Ndiaw Ndiaye
  • Coline Fau
  • André Minetto
  • Claire Bellanger
  • Jean-Marc Bedmar
  • Sylvie Castellacci
  • Jean-Jacques Palos
  • Cécile Gisclon
  • Faysal Maameri
  • Michelle Dauchel
  • Karim Oubaali
  • Nadja Graf
  • Germain Nallino
  • Eliane Douis
  • David-André Darmon
  • Fabienne Fighiera-Conti
  • Jean-Francois Michel
  • Inès Delaunay
  • Andrew Renault
  • Annie Promonet
  • Bilal Turk
  • Marie-Claude Duchein
  • Xavier Librati
  • Evelyne-Lucie Sanchez
  • Vincent Gril
  • Simone Monticelli
  • Daniel Cariou
  • Suzanne Politano-Gil
  • Piero Renzini
  • Florence Benassaya
  • Arthur Tombakdjian
  • Marine Bretagnon
  • Jacques Victor
  • Gisèle Remaggi
  • Éric Primon
  • Françoise Assus-Juttner
Eric Ciotti
Eric Ciotti Liste d'union à l'extrême-droite
LE MEILLEUR EST A VENIR AVEC ERIC CIOTTI
  • Eric Ciotti
  • Francoise Souliman
  • Laurent Castillo
  • Gaëlle Frontoni
  • Laurent Merengone
  • Celine Alunni
  • Pierre Ippolito
  • Juliette Raffort
  • Jean Marc Governatori
  • Valerie Sergi
  • Benoit Kandel
  • Marie-France Cesari
  • Olivier Riquier
  • Francoise Monier
  • Auguste Verola
  • Berangere Gautier de Charnacé
  • Bernard Chaix
  • Elise Cammas
  • Patrick Baqué
  • Catherine Moreau
  • Patrick-Marc Le Donne
  • Zara Boutayeb
  • Dario Lutchmayah
  • Elise Dukmenoglou
  • Olivier Breuilly
  • Muriel Vitetti
  • Sauveur Assous
  • Simone Dibo-Cohen
  • Sébastien Filippini
  • Valérie Bothy-Lanfranchi
  • Cedric Cirasa
  • Marie-Automne Peyregne
  • Eric Mary
  • Celine Bartoletti
  • Henry-Jean Servat
  • Nathalie Kestemont-Gasperi
  • Denis Del Rio
  • Marinette Bastirmaci
  • Bernard Asso
  • Elisabeth Parreins
  • Auguste Costa
  • Sandra Deur
  • Jean-Marie Debaisieux
  • Marina Petrossian
  • Djendel Yassen
  • Geneviève Pozzo Di Borgo
  • Christophe Bremard
  • Lalla Chama Ben Moulay
  • Hervé de Surville
  • Patricia Rosenthal
  • Alexandre Saradjian
  • Florence Antonio
  • Jean-Marie Benguettat
  • Clémence Viré
  • Franck Nemmour
  • Marie-Francoise Caussin
  • Norbert Marqueyrol
  • Soulad Hamidat
  • Max Estin
  • Virginie Nouchi-Cherbit
  • Lhoussaine Jamouli
  • Lea Viano
  • Jordan Minglis
  • Coumba Sow
  • Gil Zanardi
  • Marie-Lise Bercovici
  • Flavio Contat
  • Jacqueline Merli
  • François Demard
  • Christelle d'Intorni
  • Franck Terrier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nice

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric CIOTTI
Eric CIOTTI (Ballotage) LE MEILLEUR EST A VENIR AVEC ERIC CIOTTI 		52 274 43,43%
Christian ESTROSI
Christian ESTROSI (Ballotage) Tous pour Nice 		37 214 30,92%
Juliette CHESNEL-LE ROUX
Juliette CHESNEL-LE ROUX (Ballotage) UNIS POUR NICE 		14 356 11,93%
Mireille DAMIANO
Mireille DAMIANO NICE FRONT POPULAIRE 		10 767 8,95%
Céline FORJONNEL
Céline FORJONNEL NICE DEMOCRATIE DIRECTE 		2 690 2,24%
Cedric VELLA
Cedric VELLA A LA RECONQUETE DE NICE 		2 238 1,86%
Estelle JAQUET
Estelle JAQUET LO - camp travailleurs 		812 0,67%
Participation au scrutin Nice
Taux de participation 53,58%
Taux d'abstention 46,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 122 750

Source : ministère de l’Intérieur

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