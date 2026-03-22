Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : les résultats du 2e tour

Programme de Christian Estrosi à Nice (Tous pour Nice)

Engagement pour Nice

Christian Estrosi exprime son attachement profond à la ville de Nice, affirmant que son destin est au cœur de son action politique. Il s'engage à impliquer les Niçois dans les décisions qui les concernent, promettant une nouvelle méthode de gouvernance. Son slogan, "Tous pour Nice", reflète sa volonté de protéger et valoriser la ville face aux défis actuels.

Développement urbain

Le projet de développement urbain comprend la création de 22 000 logements depuis 2008 et des initiatives de rénovation urbaine. La Promenade du Paillon est présentée comme un projet phare, symbolisant l'engagement pour un environnement agréable. Ces efforts visent à améliorer la qualité de vie des habitants et à rendre Nice plus attractive.

Sécurité renforcée

La sécurité à Nice est une priorité, avec un effectif de 780 agents de police municipale et un nombre d'interpellations atteignant 7500 par an. Des mesures supplémentaires, telles que l'augmentation des caméras de vidéoprotection, sont prévues pour renforcer la sécurité des citoyens. Estrosi met en avant que Nice est devenue la grande ville la plus sûre de France.

Nouveaux services

La mise en place de nouveaux services est au cœur du programme, avec des initiatives comme les transports gratuits pour tous les habitants de la Métropole. Des projets tels que le tramway nocturne et la création de centres de loisirs visent à améliorer le quotidien des Niçois. Estrosi s'engage à transformer la ville en un lieu où chaque citoyen se sent en sécurité et écouté.