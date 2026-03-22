Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nice [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nice sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nice.
L'actu des élections municipales 2026 à Nice
11:53 - Que disaient les résultats de l'élection à Nice il y a une semaine ?
Dimanche dernier, c'est Eric Ciotti qui a dominé en s'adjugeant 43,43 % des suffrages exprimés. Christian Estrosi (Union de la droite) a pris la position de dauphin avec 30,92 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Pour compléter ce tableau, avec 11,93 %, Juliette Chesnel-Le Roux, étiquetée Union de la gauche, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Mireille Damiano, portant la nuance La France insoumise, a terminé avec 8,95 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord. Enfin, concernant la participation à Nice, l'élection a mobilisé 53,58 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nice
Le deuxième tour des élections municipales à Nice a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Estrosi
Liste d'union à droite
Tous pour Nice
|
|
Juliette Chesnel-Le Roux
Liste d'union à gauche
UNIS POUR NICE
|
|
Eric Ciotti
Liste d'union à l'extrême-droite
LE MEILLEUR EST A VENIR AVEC ERIC CIOTTI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nice
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric CIOTTI (Ballotage) LE MEILLEUR EST A VENIR AVEC ERIC CIOTTI
|52 274
|43,43%
|Christian ESTROSI (Ballotage) Tous pour Nice
|37 214
|30,92%
|Juliette CHESNEL-LE ROUX (Ballotage) UNIS POUR NICE
|14 356
|11,93%
|Mireille DAMIANO NICE FRONT POPULAIRE
|10 767
|8,95%
|Céline FORJONNEL NICE DEMOCRATIE DIRECTE
|2 690
|2,24%
|Cedric VELLA A LA RECONQUETE DE NICE
|2 238
|1,86%
|Estelle JAQUET LO - camp travailleurs
|812
|0,67%
|Participation au scrutin
|Nice
|Taux de participation
|53,58%
|Taux d'abstention
|46,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|122 750
Source : ministère de l’Intérieur
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