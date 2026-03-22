Résultat de l'élection municipale 2026 à Rennes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rennes

Le deuxième tour des élections municipales à Rennes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie Mesmeur
Marie Mesmeur Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR RENNES, UNION POPULAIRE ET ÉCOLOGISTE
  • Marie Mesmeur
  • Victor Bayard
  • Régine Komokoli
  • Lucien Guénin--Queyrard
  • Typhaine Grignard
  • Louis Amiot
  • Fanny Le Nué
  • Yannick Cabon
  • Lucyle Potin
  • Salah Ben Hadj Abbes
  • Karine Johnson
  • David Mauret--Muguercia
  • Cyrielle Alaphilippe
  • Émilien Dumond
  • Jade Beniguel
  • Matthis Bessile Mononga
  • Christelle Le Gleut
  • Antonin Godard
  • Brigitte Desmonts
  • Anthony Lefeuvre
  • Amélie Le Strat
  • Joseph Poucineau
  • Sophie Vela
  • Mathéo Guinche
  • Clara Burguin
  • Jimmy Warnet
  • Graziella Moricci
  • Ignace Munyemanzi
  • Emma Lavenu
  • Léo Charles
  • Liséa Gohier
  • Amadu Djaló
  • Mélia Raymond
  • Ruivas Elies
  • Geneviève Ousset-Mendiburu
  • Gona Fofana
  • Carolyne Charolles
  • Christian Godet
  • Ambroisine Salmon
  • Vincent Gibelin
  • Elisa Biger
  • Grégory Espinosa
  • Michelle Loret
  • Lucas Leray
  • Sarah Helle
  • Cristian Tintaya Mamani
  • Chloé Péron
  • Sirio Scala
  • Alinoé Lavillaureix
  • Léo Bouvier
  • Amélie Bouhebent
  • Yoni Oger
  • Anjéla Gallais-Lavanant
  • Yanis Jandighi
  • Véronique Maison
  • Florent Daguin
  • Beyoncé Gondamo
  • Cyrille Calac
  • Jeanne Chapa
  • Florent Hervé
  • Catherine Le Scolan-Quéré
  • Stéphane Ducamp
  • Marion Kergoat
Nathalie Appéré
Nathalie Appéré Liste d'union à gauche
RENNES SOLIDAIRE
  • Nathalie Appéré
  • Marc Hervé
  • Gaëlle Rougier
  • David Travers
  • Priscilla Zamord
  • Christophe Fouillère
  • Lénaïc Brièro
  • Matthieu Theurier
  • Valérie Faucheux
  • Yannick Nadesan
  • Rozenn Andro
  • Léo Beaufils
  • Claire Sonnet
  • Justin Amiot
  • Flavie Boukhenoufa
  • Jean-François Monnier
  • Lucile Koch
  • Olivier Roullier
  • Valérie Kerauffret
  • Patrice Depeige
  • Charline Birault Souchez
  • Sébastien Sémeril
  • Myriam Sahbi Tollemer
  • Raymond Paulet
  • Laurence Duffaud
  • Didier Chapellon
  • Cécile Papillion
  • Honoré Puil
  • Selene Tonon
  • Romain Poujol
  • Maud Lénée-Corrèze
  • Cyrille Morel
  • Nadira Dera Illa Salifou
  • Xavier Desmots
  • Montserrat Casacuberta Palmada
  • Arnaud Stephan
  • Béatrice Hakni-Robin
  • Gabriel Montabord
  • Isabelle Pellerin
  • Ludovic Brossard
  • Hélène Le Borgne
  • Didier Le Bougeant
  • Assia Aïch
  • Matthieu Groseil
  • Katherine Peu
  • Philippe Chiron
  • Elisabeth Chavanne
  • Vincent Burnand
  • Adelaïde Graeber Dulac
  • Nicolas Delerin
  • Laurine Couffignal
  • Frédéric Bourcier
  • Marie-Caroline Nivaigne
  • Quentin Vazeille
  • Angèle Le Prigent
  • Xavier Henry
  • Isabelle Brimbeuf
  • Benoît Careil
  • Léna Ndiaye
  • Laurent Hamon
  • Valérie Gautier
Charles Compagnon
Charles Compagnon Liste d'union au centre
VIVRE RENNES AVEC CHARLES COMPAGNON
  • Charles Compagnon
  • Carole Gandon
  • Jelle Lemaitre
  • Amélie Dhalluin
  • Nicolas Boucher
  • Brigitte Compain
  • Henri-Noël Ruiz
  • Emmanuelle Fraslin
  • Antoine Cressard
  • Joëlle Le Gall
  • Didier Benoist
  • Marie Desse
  • Gurval Guiguen
  • Eugénie Marie
  • Aurélien Cara
  • Stéphanie Lepoittevin
  • Victor Roulet
  • Bénédicte Gosselin
  • Loïck Le Brun
  • Dominique Lebreton
  • Antonin Bouchez
  • Sylvie Ngoko
  • Mahé Gargam
  • Chloé Chataigner
  • Jean-Damien Delacour
  • Charlotte Gautier-Sauvagnac
  • Damien Lebeltel
  • Marie Beucher
  • Guillaume Defer
  • Florence Lahaye
  • Stanislas Hintzy
  • Pascale Vautier
  • Thierry Salaün
  • Anne de Vasselot
  • Yann Doan-Perrigault
  • Alexandra Masson
  • Christian Hardy
  • Ravy Sea
  • Nathanaël Schmidt
  • Annie Charbonnel
  • Zakaria Barhdadi
  • Elsa Janvier
  • Jean-Pierre Panhaleux
  • Perrine Pichon
  • Thierry Roty
  • Sylvie Siorat
  • Denis Bridel
  • Aude Bouvet
  • Victor Vaysse
  • Isabelle Aubaud
  • Jean-François Lebossé
  • Marie-Anne Bilheu
  • Arnaud Marnay
  • Lou Boudinot
  • Guillaume Thomas
  • Rollande Alméla
  • Zaccharie Madre
  • Stéphanie Benmerah
  • Cédric Buatois
  • Naima Bihan
  • Iwan Nouvelière
  • Marie-Sophie Pigeon
  • Samuel de Courcy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rennes

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie APPÉRÉ
Nathalie APPÉRÉ (Ballotage) RENNES SOLIDAIRE 		25 548 34,53%
Charles COMPAGNON
Charles COMPAGNON (Ballotage) VIVRE RENNES AVEC CHARLES COMPAGNON 		16 628 22,47%
Marie MESMEUR
Marie MESMEUR (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR RENNES, UNION POPULAIRE ET ÉCOLOGISTE 		13 774 18,61%
Julien MASSON
Julien MASSON RASSEMBLEMENT POUR RENNES 		4 939 6,67%
Thomas ROUSSEAU
Thomas ROUSSEAU L'ESPOIR RENNAIS 		4 662 6,30%
Ulysse RABATÉ
Ulysse RABATÉ RENNES COMMUNE 		3 754 5,07%
Yan MÉLAN
Yan MÉLAN ÉQUINOXE RENNES, POUR UNE VILLE VIVANTE, APAISÉE ET RÉSILIENTE 		2 148 2,90%
Erell DUCLOS
Erell DUCLOS RÉVOLUTION PERMANENTE: REPRENDRE RENNES AUX POLITICIENS PROFESSIONNELS 		1 298 1,75%
Sandra CHIRAZI
Sandra CHIRAZI LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		653 0,88%
Victor DARCISSAC
Victor DARCISSAC NPA Révolutionnaires - Rennes, ouvrière et révolutionnaire 		379 0,51%
Morgane PERNOT--GOARVOT
Morgane PERNOT--GOARVOT RENNES CONTRE LA GUERRE, POUR LES TRAVAILLEURS.ES, LA JEUNESSE ET LES SERVICES PUBLICS 		214 0,29%
Participation au scrutin Rennes
Taux de participation 58,28%
Taux d'abstention 41,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 75 177

Source : ministère de l’Intérieur

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