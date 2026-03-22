Résultat de l'élection municipale 2026 à Rennes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rennes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rennes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rennes.
L'actu des élections municipales 2026 à Rennes
11:53 - Nathalie Appéré largement en tête de la municipale dimanche dernier
Dimanche dernier, c'est Nathalie Appéré (Union de la gauche) qui a dominé en rassemblant 34,53 % des votes. Derrière, Charles Compagnon (Union du centre) a pris la position de dauphin avec 22,47 %. Le match a abouti à un ascendant très fort de la leader. Nathalie Appéré a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et elle a même progressé avec 1,76 point de plus. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marie Mesmeur, étiquetée La France insoumise, s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Julien Masson, portant la nuance Rassemblement National, a obtenu 6,67 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour. Enfin, concernant la participation à Rennes, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 58,28 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rennes
Le deuxième tour des élections municipales à Rennes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie Mesmeur
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR RENNES, UNION POPULAIRE ET ÉCOLOGISTE
|
|
Nathalie Appéré
Liste d'union à gauche
RENNES SOLIDAIRE
|
|
Charles Compagnon
Liste d'union au centre
VIVRE RENNES AVEC CHARLES COMPAGNON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rennes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie APPÉRÉ (Ballotage) RENNES SOLIDAIRE
|25 548
|34,53%
|Charles COMPAGNON (Ballotage) VIVRE RENNES AVEC CHARLES COMPAGNON
|16 628
|22,47%
|Marie MESMEUR (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR RENNES, UNION POPULAIRE ET ÉCOLOGISTE
|13 774
|18,61%
|Julien MASSON RASSEMBLEMENT POUR RENNES
|4 939
|6,67%
|Thomas ROUSSEAU L'ESPOIR RENNAIS
|4 662
|6,30%
|Ulysse RABATÉ RENNES COMMUNE
|3 754
|5,07%
|Yan MÉLAN ÉQUINOXE RENNES, POUR UNE VILLE VIVANTE, APAISÉE ET RÉSILIENTE
|2 148
|2,90%
|Erell DUCLOS RÉVOLUTION PERMANENTE: REPRENDRE RENNES AUX POLITICIENS PROFESSIONNELS
|1 298
|1,75%
|Sandra CHIRAZI LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|653
|0,88%
|Victor DARCISSAC NPA Révolutionnaires - Rennes, ouvrière et révolutionnaire
|379
|0,51%
|Morgane PERNOT--GOARVOT RENNES CONTRE LA GUERRE, POUR LES TRAVAILLEURS.ES, LA JEUNESSE ET LES SERVICES PUBLICS
|214
|0,29%
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|58,28%
|Taux d'abstention
|41,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|75 177
Source : ministère de l’Intérieur
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