Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Paris [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Paris sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Paris.
L'actu des élections municipales 2026 à Paris
11:53 - Les résultats du premier tour de la municipale à Paris
Pour le premier tour des élections municipales à Paris, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 41,11 %, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Emmanuel Grégoire (Union de la gauche) qui est arrivé en tête en rassemblant 37,98 % des bulletins valides. Dans son sillage, Rachida Dati (Union de la droite) a pris la position de dauphine avec 25,46 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 11,72 %, Sophia Chikirou, étiquetée La France insoumise, est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Pierre-Yves Bournazel, avec la nuance Union du centre, a récolté 11,34 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Paris
Nouveau : les élections municipales à Paris changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Parisiens élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats du 2e tour pour la mairie de Paris.
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Grégoire
Liste d'union à gauche
Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|
|
Rachida Dati
Liste d'union à droite
CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|
|
Sophia Chikirou
Liste de La France insoumise
LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Paris
Pour les municipales 2026 à Paris, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 8e Arrondissement (75008)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 10e Arrondissement (75010)
- Paris 11e Arrondissement (75011)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 18e Arrondissement (75018)
- Paris 19e Arrondissement (75019)
- Paris 20e Arrondissement (75020)
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Paris
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE (Ballotage) Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|309 693
|37,98%
|Rachida DATI (Ballotage) CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|207 613
|25,46%
|Sophia CHIKIROU (Ballotage) LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|95 551
|11,72%
|Pierre-Yves BOURNAZEL (Ballotage) PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|92 448
|11,34%
|Sarah KNAFO (Ballotage) SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|84 809
|10,40%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|13 096
|1,61%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|5 991
|0,73%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|5 544
|0,68%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|703
|0,09%
|Participation au scrutin
|Paris
|Taux de participation
|58,89%
|Taux d'abstention
|41,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|827 599
Source : ministère de l’Intérieur
Comment ont voté les arrondissements pour la mairie de Paris ?
Découvrez les résultats du 1er tour des municipales 2026 pour la mairie de Paris arrondissement par arrondissement.
Paris 1er Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|2 227
|33,10%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|2 035
|30,24%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|910
|13,52%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|841
|12,50%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|542
|8,05%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|103
|1,53%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|38
|0,56%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|30
|0,45%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|3
|0,04%
|Participation au scrutin
|Paris 1er Arrondissement
|Taux de participation
|59,73%
|Taux d'abstention
|40,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|6 808
Paris 2e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|3 406
|40,58%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|2 002
|23,85%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|1 163
|13,86%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|806
|9,60%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|804
|9,58%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|121
|1,44%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|43
|0,51%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|42
|0,50%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|7
|0,08%
|Participation au scrutin
|Paris 2e Arrondissement
|Taux de participation
|58,76%
|Taux d'abstention
|41,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,37%
|Nombre de votants
|8 473
Paris 3e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|6 422
|45,75%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|3 220
|22,94%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|1 731
|12,33%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|1 271
|9,05%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|1 097
|7,81%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|146
|1,04%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|85
|0,61%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|60
|0,43%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|6
|0,04%
|Participation au scrutin
|Paris 3e Arrondissement
|Taux de participation
|61,61%
|Taux d'abstention
|38,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,37%
|Nombre de votants
|14 209
Paris 4e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|4 750
|40,38%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|3 097
|26,33%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|1 419
|12,06%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|1 200
|10,20%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|1 029
|8,75%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|147
|1,25%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|61
|0,52%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|57
|0,48%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|3
|0,03%
|Participation au scrutin
|Paris 4e Arrondissement
|Taux de participation
|61,84%
|Taux d'abstention
|38,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|11 914
Paris 5e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|10 401
|41,27%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|5 798
|23,01%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|3 705
|14,70%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|2 372
|9,41%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|2 313
|9,18%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|320
|1,27%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|141
|0,56%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|132
|0,52%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|18
|0,07%
|Participation au scrutin
|Paris 5e Arrondissement
|Taux de participation
|64,72%
|Taux d'abstention
|35,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|25 583
Paris 6e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|6 191
|36,55%
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|4 682
|27,64%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|2 684
|15,85%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|2 218
|13,09%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|843
|4,98%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|194
|1,15%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|66
|0,39%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|55
|0,32%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|6
|0,04%
|Participation au scrutin
|Paris 6e Arrondissement
|Taux de participation
|62,36%
|Taux d'abstention
|37,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,27%
|Nombre de votants
|17 105
Paris 7e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|11 504
|53,87%
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|3 465
|16,22%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|3 098
|14,51%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|2 300
|10,77%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|641
|3,00%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|254
|1,19%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|53
|0,25%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|35
|0,16%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|6
|0,03%
|Participation au scrutin
|Paris 7e Arrondissement
|Taux de participation
|62,76%
|Taux d'abstention
|37,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|21 561
Paris 8e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|6 618
|43,02%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|2 884
|18,75%
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|2 872
|18,67%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|2 051
|13,33%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|664
|4,32%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|224
|1,46%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|39
|0,25%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|29
|0,19%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|1
|0,01%
|Participation au scrutin
|Paris 8e Arrondissement
|Taux de participation
|60,03%
|Taux d'abstention
|39,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,32%
|Nombre de votants
|15 545
Paris 9e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|9 972
|38,67%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|6 861
|26,60%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|4 115
|15,96%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|2 356
|9,14%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|2 013
|7,81%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|255
|0,99%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|105
|0,41%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|99
|0,38%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|13
|0,05%
|Participation au scrutin
|Paris 9e Arrondissement
|Taux de participation
|63,15%
|Taux d'abstention
|36,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|26 122
Paris 10e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|17 968
|50,64%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|5 431
|15,31%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|5 173
|14,58%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|3 523
|9,93%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|2 349
|6,62%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|402
|1,13%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|328
|0,92%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|286
|0,81%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|22
|0,06%
|Participation au scrutin
|Paris 10e Arrondissement
|Taux de participation
|60,95%
|Taux d'abstention
|39,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|35 951
Paris 11e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|30 652
|51,53%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|9 429
|15,85%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|7 792
|13,10%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|5 960
|10,02%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|4 097
|6,89%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|593
|1,00%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|471
|0,79%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|463
|0,78%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|27
|0,05%
|Participation au scrutin
|Paris 11e Arrondissement
|Taux de participation
|61,44%
|Taux d'abstention
|38,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|60 257
Paris 12e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|24 854
|43,25%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|12 173
|21,19%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|6 729
|11,71%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|6 557
|11,41%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|5 156
|8,97%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|1 060
|1,84%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|483
|0,84%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|417
|0,73%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|31
|0,05%
|Participation au scrutin
|Paris 12e Arrondissement
|Taux de participation
|61,22%
|Taux d'abstention
|38,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|58 540
Paris 13e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|29 529
|45,45%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|11 640
|17,92%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|9 702
|14,93%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|5 725
|8,81%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|5 477
|8,43%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|1 409
|2,17%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|751
|1,16%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|626
|0,96%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|112
|0,17%
|Participation au scrutin
|Paris 13e Arrondissement
|Taux de participation
|57,02%
|Taux d'abstention
|42,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|66 253
Paris 14e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|21 745
|41,51%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|11 820
|22,56%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|6 432
|12,28%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|5 992
|11,44%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|4 486
|8,56%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|1 078
|2,06%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|412
|0,79%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|372
|0,71%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|54
|0,10%
|Participation au scrutin
|Paris 14e Arrondissement
|Taux de participation
|60,13%
|Taux d'abstention
|39,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|53 266
Paris 15e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|29 573
|33,79%
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|25 246
|28,85%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|12 022
|13,74%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|11 085
|12,67%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|7 001
|8,00%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|1 701
|1,94%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|461
|0,53%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|375
|0,43%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|49
|0,06%
|Participation au scrutin
|Paris 15e Arrondissement
|Taux de participation
|59,38%
|Taux d'abstention
|40,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|88 734
Paris 16e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|30 139
|50,17%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|12 857
|21,40%
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|7 021
|11,69%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|6 994
|11,64%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|1 846
|3,07%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|960
|1,60%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|120
|0,20%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|115
|0,19%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|24
|0,04%
|Participation au scrutin
|Paris 16e Arrondissement
|Taux de participation
|58,69%
|Taux d'abstention
|41,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,34%
|Nombre de votants
|60 661
Paris 17e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|22 364
|35,40%
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|16 562
|26,22%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|9 044
|14,32%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|8 892
|14,08%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|4 881
|7,73%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|917
|1,45%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|242
|0,38%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|235
|0,37%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|36
|0,06%
|Participation au scrutin
|Paris 17e Arrondissement
|Taux de participation
|59,87%
|Taux d'abstention
|40,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|64 049
Paris 18e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|27 767
|44,04%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|10 832
|17,18%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|9 979
|15,83%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|8 355
|13,25%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|3 822
|6,06%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|904
|1,43%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|764
|1,21%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|561
|0,89%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|72
|0,11%
|Participation au scrutin
|Paris 18e Arrondissement
|Taux de participation
|55,94%
|Taux d'abstention
|44,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|64 105
Paris 19e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|27 180
|45,83%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|12 260
|20,67%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|8 692
|14,65%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|5 349
|9,02%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|3 346
|5,64%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|1 090
|1,84%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|705
|1,19%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|574
|0,97%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|116
|0,20%
|Participation au scrutin
|Paris 19e Arrondissement
|Taux de participation
|52,50%
|Taux d'abstention
|47,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|60 339
Paris 20e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel GRÉGOIRE Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|32 972
|49,26%
|Sophia CHIKIROU LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|12 965
|19,37%
|Rachida DATI CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|9 305
|13,90%
|Pierre-Yves BOURNAZEL PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|4 412
|6,59%
|Sarah KNAFO SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|4 367
|6,52%
|Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS
|1 218
|1,82%
|Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|888
|1,33%
|Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|716
|1,07%
|Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|97
|0,14%
|Participation au scrutin
|Paris 20e Arrondissement
|Taux de participation
|55,89%
|Taux d'abstention
|44,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|68 124
Villes voisines de Paris
- Paris (75000)
- Ecole primaire à Paris
- Maternités à Paris
- Crèches et garderies à Paris
- Classement des collèges à Paris
- Salaires à Paris
- Impôts à Paris
- Dette et budget de Paris
- Climat et historique météo de Paris
- Accidents à Paris
- Délinquance à Paris
- Inondations à Paris
- Nombre de médecins à Paris
- Pollution à Paris
- Entreprises à Paris
- Prix immobilier à Paris