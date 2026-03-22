Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Paris

Nouveau : les élections municipales à Paris changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Parisiens élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats du 2e tour pour la mairie de Paris.

Tête de listeListe
Emmanuel Grégoire
Emmanuel Grégoire Liste d'union à gauche
Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
  • Emmanuel Grégoire
  • Lamia El Aaraje
  • David Belliard
  • Anne-Claire Boux
  • Ian Brossat
  • Marine Rosset
  • Eric Pliez
  • Fatoumata Koné
  • Jérôme Coumet
  • Lucie Castets
  • Antoine Alibert
  • Raphaëlle Primet
  • François Dagnaud
  • Théa Fourdrinier
  • Eric Lejoindre
  • Aminata Niakaté
  • Dan Lert
  • Alexandra Cordebard
  • Adrien Tiberti
  • Isabelle Rocca
  • François Vauglin
  • Johanne Kouassi
  • Maxime Crosnier
  • Halima Jemni
  • Guillaume Durand
  • Laurence Patrice
  • Ariel Weil
  • Mélody Tonolli
  • Paul Simondon
  • Emma Rafowicz
  • Laurent Sorel
  • Audrey Pulvar
  • Karim Ziady
  • Alice Timsit
  • Maxime Sauvage
  • Anouch Toranian
  • Pierre Benassaya
  • Agnès Bertrand
  • Maxime Des Gayets
  • Amina Bouri
  • Saïd Benmouffok
  • Carine Rolland
  • Jean-Noël Aqua
  • Céline Hervieu
  • Richard Bouigue
  • Carine Petit
  • Thomas Chevandier
  • Annah Bikouloulou
  • Nicolas Rouveau
  • Manon Havet
  • Antoine Guillou
  • Marion Waller
  • Alexandre Mennucci
  • Juliette Sabatier
  • Bechir Saket Bouderbala
  • Barbara Gomes
  • Florian Sitbon
  • Marie-Pierre Marchand
  • Mams Yaffa
  • Carine Ekon
  • Jacques Baudrier
  • Alexandra Jardin
  • Sylvain Raifaud
  • Azadeh Akrami-Castanon
  • Kévin Havet
  • Rania Kissi
  • Arnaud Lehoux
  • Yasmina Merzi
  • Valentin Guénanen
  • Camille Naget
  • Antoine Dupont
  • Lila Bouadma
  • Gaston Laval
  • Marion-Emi Alix
  • Mathieu Delmestre
  • Gabrielle Siry-Houari
  • Nicolas Bonnet Oulaldj
  • Ophélie Madinier
  • Adji Ahoudian
  • Dominique Kielemoës
  • Nour Durand-Raucher
  • Elisa Yavchitz
  • Pierre Rabadan
  • Hélène Bidard
  • Tom Rouffio
  • Camille Vizioz-Brami
  • Ladji Sakho
  • Frédérique Dutreuil
  • Luc Lebon
  • Kadiatou Coulibaly
  • Simon Duquerroir
  • Rym Karaoun Gouezou
  • Sylvain Maschino
  • Geneviève Garrigos
  • Daniel Tran
  • Jeanne Ouvret
  • Pierre Lombard
  • Karine Barbagli
  • Charles Mergey
  • Laëtitia Vipard
  • Irénée Frerot
  • Gwenaëlle Austin
  • Yvain Bourgeat-Lami
  • Sylvia Juif
  • Frédéric Hocquard
  • Morgane Lacombe
  • Epency Epara Epara
  • Eléonore Slama
  • Frédéric Badina-Serpette
  • Pauline Joubert
  • Christian Galani
  • Sandra Estingoy-Hardy
  • Aïmane Bassiouni
  • Marie Atallah
  • Alexandre Courban
  • Anne-Claire Mathis-Aide
  • Frédéric Benhaim
  • Colette Régis
  • Vincent Goulin
  • Elise Bruhat
  • Jérôme Meyer
  • Anne-Flore Rouillon
  • Andréas Pilartz
  • Nina Karam-Leder
  • Pierre-Yvain Arnaud
  • Shirley Wirden
  • Martin Bussy
  • Elodie Guillerme
  • Laurent Miermont
  • Maya Akkari
  • Jonas Costagliola
  • Dorine Bregman
  • Jordan Charlet
  • Mariam Fofana
  • Didier Antonelli
  • Evelyne Renault-Tessier
  • Clément Galland
  • Sigrid Gerardin
  • Jean-Philippe Daviaud
  • Chloé Hilgros
  • Vincent Verbavatz
  • Aurore Barbier
  • Zoé Salaris
  • Ahlem Girard
  • Anthony Rodrigues
  • Fadila Taïeb
  • Marc Eloy
  • Isabelle Roy
  • Mario Gonzalez
  • Gaëlle Capitaine
  • David Andic
  • Johanna Barasz
  • Tom Tallieu
  • Stéphanie Dembak-Dijoux
  • Olivier Munoz
  • Alexane Riou
  • Thomas Galarneau
  • Laetitia Bucchini
  • Fabien Evezard
  • Eva Montarello Rodrigues
  • Boris Jamet-Fournier
  • Danielle Simonnet
  • Raphaël Bonnier
Rachida Dati
Rachida Dati Liste d'union à droite
CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
  • Rachida Dati
  • Sylvain Maillard
  • Maud Gatel
  • Eric Schahl
  • Agnès Evren
  • Geoffroy Boulard
  • Emmanuelle Hoffman
  • Benjamin Haddad
  • Delphine Bürkli
  • Jean-Pierre Lecoq
  • Nelly Garnier
  • Philippe Goujon
  • Florence Berthout
  • Jérémy Redler
  • Valérie Montandon
  • Daniel-Georges Courtois
  • Catherine Dumas
  • Pierre Baty
  • Emmanuelle Dauvergne
  • Grégory Canal
  • Marlène Schiappa
  • David Alphand
  • Béatrice Lecouturier
  • François-Marie Didier
  • Julie Boillot
  • Aurélien Veron
  • Inès de Raguenel
  • Antoine Lesieur
  • Catherine Ibled
  • Thierry Guerrier
  • Anne Biraben
  • Jérôme Sterkers
  • Catherine Lecuyer
  • Pierre Liscia
  • Séverine de Compreignac
  • Jean-Baptiste Olivier
  • Valentine Serino
  • Karl Astie
  • Eléonore Creuze
  • Pierre Casanova
  • Anne-Claire Tyssandier
  • Antoine Beauquier
  • Clara Chassaniol
  • Jules Pasquier
  • Alexandra Nicol
  • Frederic Pechenard
  • Rachel-Flore Pardo
  • Sandro Gozi
  • Alexia Germont
  • Abdoulaye Kanté
  • Véronique Baldini
  • Eric Helard
  • Brigitte Kuster
  • Alexis Govciyan
  • Samia Brahimi
  • René-François Bernard
  • Barbara de Vos
  • Benoît Pernin
  • Joséphine Missoffe
  • Vincent Barbet-Massin
  • Marie-Claire Carrere-Gee
  • Théophile Piveteau
  • Martine Ollie
  • Carel Nemecek
  • Laurence Sailliet
  • Jean-Didier Berthault
  • Aurélie Pirillo
  • Max Guazzini
  • Guendalina Bettinelli
  • Mohamad Gassama
  • Isabelle Ruisseau
  • Amine El-Khatmi
  • Alix Bougeret
  • Franck Margain
  • Catherine Michaud
  • Jean-Marie Taphoureau
  • Valérie Nahmias
  • Jean-Christophe Martin
  • Bérengère Gree
  • Jean-Philippe Luce
  • Corinne Atlan-Tapiero
  • Olivier Mousson
  • Iris Berthomier
  • Jérôme Loriau
  • Pegah Malek-Ahmadi
  • Jack-Yves Bohbot
  • Samia Badat-Karam
  • Rodrigo Diaz Romero
  • Marie-Laure Ripoll
  • Jean-Baptiste Houriez
  • Caroline Deprez
  • Hugo Kunstlinger
  • Chantal Lambert
  • Geoffroy Majnoni d'Intignano
  • Ingrid Leddet
  • Guillaume Voisard
  • Josiane Gaude
  • Marc Laloux
  • Hélène Hamelle
  • Paul Delmas
  • Angélique Michel
  • Romain Vismara
  • Adeline Guillemain
  • Claude Ribbe
  • Hélène Jacquemont
  • Amaury Hoymans
  • Martine Figuéroa
  • Chang-Hua Peng
  • Blandine Muller
  • Christophe Poisson
  • Maxence Ansel
  • David Ouzilou
  • Sabine Hammond
  • Ronan Guevel
  • Marie-Victoria Frey
  • Habib Shoukry
  • Anna Ferron-Gautie
  • Charles Mariaud
  • Valérie Levy
  • Florent Brunetti
  • Aurore Mouysset
  • Ouahmed Hami
  • Sarah Dehry
  • Jean-Jacques Curiel
  • Marie-Claude Perrin
  • Julien Rouet
  • Héloïse Mathurin
  • Frédéric Getton
  • Alice Clergeau
  • Eric Ehlers
  • Charlotte Rocher
  • Louis Gundermann
  • Anne Giudicelli
  • Raphaël Vigier
  • Sofia Him
  • Laurent Racape
  • Gilberte-Emmanuelle Nkana
  • Fabrice Taratte
  • Nastasia Pedanou
  • Sylvain Leblanc
  • Clotilde Avenet
  • Mathieu Luinaud
  • Marguerite de Soos
  • Sébastien Henriet
  • Corinne Picaut
  • Térence Blanc
  • Sylvie Dao
  • Félix de Vidas
  • Aurore Murat
  • Marc Bernier-Crepin
  • Valérie Giovannucci
  • Scévole de Livonniere
  • Lynda Aba
  • Arthur Lionel-Marie
  • Claire-Amélie Pelosse
  • Franck Darteil
  • Marie-Lourdie Chardavoine
  • Mathias Brugère
  • Sandrine Voizot
  • Jean-Marie Jouannic
  • Elisabeth Guery
  • Adrien Hall
  • Françoise Marcin
Sophia Chikirou
Sophia Chikirou Liste de La France insoumise
LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
  • Sophia Chikirou
  • Émile Meunier
  • Céline Verzeletti
  • Roland Timsit
  • Sonia Chaouche
  • Rodrigo Arenas
  • Sophie de la Rochefoucauld
  • Christophe Prudhomme
  • Sabrina Nouri
  • Anis Marzougui
  • Caroline Mecary
  • Jérôme Gleizes
  • Marion Beauvalet
  • Bastien Parisot
  • Fanta Marena
  • Mohamed Sadoun
  • Romane Mayer
  • Oscar Maslard
  • Nathalie Laville
  • Mathis Aubert Brielle
  • Claire Parmantier
  • Benjamin Sbriglio
  • Sarah Legrain
  • Boris Bouzol-Broitman
  • Manal Khallouk
  • Ludovic Hetzel
  • Mazarine Albert
  • Cédric Panizzi
  • Elsa Delannée
  • Wagui Coulibaly
  • Embla Fautra
  • Amrane Medjani
  • Coline Bouret
  • Clément Evans
  • Corine Faugeron
  • Raphaël Arcis
  • Louise Heritier
  • Bruno Gaccio
  • Manon Luquet
  • Emre öngün
  • Perrine Thomas
  • Guillaume Poignet
  • Fanny Milagres
  • Clarence Mac Dougall
  • Una Jullien
  • Arthur Guillon
  • Oumou Sissoko
  • Eloi Sirieix
  • Zoé Pébay
  • Djamal Issahnane
  • Léa Pitorre
  • Raphaël Qnouch
  • Sirine Bechouel
  • Loup Loubet
  • Aude Sinuvong
  • Toihir Youssouf
  • Maïa Meunier
  • Sami El Hajjam
  • Aissatou Diassigui
  • Merwan Bitat
  • Luce Fauré
  • Lukas Ah-Son
  • Marylène Viverge
  • Anthony Pinto
  • Saliha Benabdelmoumene
  • Rami Abou Eid
  • Héloïse Vaucelle
  • Etienne Lecoffre
  • Taous Khamis
  • Foucault Jacquemain
  • Christine Diabley
  • Cyprien Astier
  • Julie Kamionka
  • Omar Jelassi
  • Nadine Dunis
  • Carl Blin
  • Khady Mane
  • Aliou Bouné
  • Marina Zuccon
  • Mathieu Lévy
  • Rita Daguerre
  • Maxime Oueslati
  • Margaux Tandy
  • Christophe de Jouvancourt
  • Catherine Garcia
  • Raphaël Merlini
  • Nayla Khalaf
  • Romain Nauthonnier
  • Rikinaze Madi Tabibou
  • Julien Trevisan
  • Camille Delhommeau
  • Benjamin Gavrois
  • Camille Noury
  • Léo Bewa
  • Anne Bailly
  • Nicolas Briand
  • Barbara Zauli
  • Diego Portola
  • Catherine Cochain
  • Michel Mongkhoy
  • Constance Rambaud
  • Myrian Tasse Tagne
  • Jacqueline Ekollo Nkoth Bisseck
  • Mathieu Rateau
  • Amanda Chaachoua
  • Théo Guerni
  • Estelle Guéville
  • Pierre Evenot
  • Angèle Argimon
  • Boualem Chabira
  • Fiona Steffan
  • Stéphane Rodet
  • Marie Bouysse
  • Ali Kasamally
  • Silvia Manzio
  • Antoine Lanher
  • Jennifer Kamgueu
  • Thibault Quéré
  • Farah Menad
  • Mamadou Yossi
  • Sabine Bröhl
  • Grégoire Humbert-Basset
  • Emeline Gargadennec
  • Gianni Corvi
  • Clarisse Delalondre
  • Louis Duris
  • Christine Schmitt
  • Jean Giraud
  • Hélène Yvonne Meynaud
  • Elton Pumo
  • Marie Laurence Floch
  • Eol Vachter
  • Angelina Roche
  • Jean-Baptiste Talleux
  • Anaïs Barthe
  • Issam Lahjouji
  • Melissandre Mallee
  • Serge Sebban
  • Agnès Lamesi
  • Hugo Rota
  • Gaëlle Ducastaing
  • Foucauld Boutte Du Jonchay
  • Virginie Votier
  • Montassar Mezrigui
  • Aichetou Hadi
  • Yanis Zaki
  • Malaïka Samuel
  • Nicolas Czternasty
  • Sophie Duval
  • Colin Debroise
  • Marie-France Moretti
  • Mathieu Marcarini
  • Caroline Le
  • Messaoud Zerrouk
  • Hélène Kerner
  • Djaffar Bouguerouche
  • Laurence Nayman
  • Sofiane Kolli
  • Pascale Gillot
  • Thibault Lacoste
  • Martine Billard
  • Stathis Kouvélakis
  • Leila Chaibi
  • Jean-Marc Schiappa
  • Manon Aubry

Source : ministère de l’Intérieur

Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Paris

Pour les municipales 2026 à Paris, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Paris

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel GRÉGOIRE
Emmanuel GRÉGOIRE (Ballotage) Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes 		309 693 37,98%
Rachida DATI
Rachida DATI (Ballotage) CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI 		207 613 25,46%
Sophia CHIKIROU
Sophia CHIKIROU (Ballotage) LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE 		95 551 11,72%
Pierre-Yves BOURNAZEL
Pierre-Yves BOURNAZEL (Ballotage) PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL 		92 448 11,34%
Sarah KNAFO
Sarah KNAFO (Ballotage) SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE 		84 809 10,40%
Thierry MARIANI
Thierry MARIANI RETROUVONS PARIS 		13 096 1,61%
Blandine CHAUVEL
Blandine CHAUVEL NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire 		5 991 0,73%
Marielle SAULNIER
Marielle SAULNIER Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		5 544 0,68%
Mahel PIEROT-GUIMBAUD
Mahel PIEROT-GUIMBAUD Les coupes budgétaires à Paris ça suffit ! 		703 0,09%
Participation au scrutin Paris
Taux de participation 58,89%
Taux d'abstention 41,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 827 599

Source : ministère de l’Intérieur

Comment ont voté les arrondissements pour la mairie de Paris ?

Découvrez les résultats du 1er tour des municipales 2026 pour la mairie de Paris arrondissement par arrondissement.

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