Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris : les résultats du 2e tour

Programme de Emmanuel Grégoire à Paris (Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes)

Logement Abordable

Le projet met l'accent sur la nécessité de créer 60 000 logements publics supplémentaires à Paris. Cela inclut des mesures telles que la rénovation thermique et l'encadrement des loyers pour lutter contre la spéculation. L'objectif est de garantir que chaque Parisien puisse vivre dans la ville sans être soumis à des coûts prohibitifs.

Écologie et Environnement

Une transformation écologique de Paris est au cœur des priorités, avec des initiatives pour créer 10 boulevards en jardins publics et 10 km de ceinture verte. L'accent est mis sur la protection de la biodiversité et l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Ces mesures visent à rendre Paris plus vert et à réduire la pollution.

Services Publics Renforcés

Le programme propose de défendre et de renforcer les services publics, notamment en matière de santé et d'éducation. Cela inclut la création de 100 maisons de santé et la défense de l'hôpital public. La sécurité est également une priorité, avec le recrutement de 1000 agents supplémentaires pour assurer la tranquillité des citoyens.

Participation Citoyenne

La méthode de gouvernance proposée repose sur l'hyperproximité avec les citoyens. Emmanuel Grégoire s'engage à rendre compte de l'action municipale chaque année dans chaque quartier. Des consultations seront organisées pour impliquer les habitants dans les grandes décisions qui concernent leur ville.