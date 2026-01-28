Résultat des municipales 2026 à Lyon : un favori se détache dans les sondages

À Lyon, l'élection municipale de 2026 devrait se jouer entre les deux grands favoris à la mairie : Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas. L'un d'entre eux caracole en tête des sondages.

L'essentiel Les élections municipales à Lyon promettent une bataille intense entre les différents candidats, notamment entre les deux principaux favoris à l'Hôtel de Ville et figures majeures de la ville : Jean-Michel Aulas, et le maire sortant Grégory Doucet.

Les deux candidats majeurs à Lyon ont leurs soutiens : Aulas se présente sans étiquette mais a le soutien des Républicains, de Renaissance, Horizons, du Modem et de l'UDI. Doucet sera soutenu par les écologistes et une partie de la gauche.

Les municipales 2026 à Lyon ont bel en bien commencé et les deux favoris n'hésitent pas à s'écharper sur leurs programmes, radicalement opposées. Quand Grégory Doucet promet de "faciliter la vie" des Lyonnais, Jean-Michel Aulas mise lui sur le régalien et la relance du projet de nouvelle ligne de métro, abandonné par les écologistes en 2022.

Le résultat des municipales 2026 à Lyon sera connu les dimanches 15 et 22 mars prochain, à l'issue des deux tours de scrutin. Les sondages donnent déjà une avance à l'ancien président de l'OL. Jean-Michel Aulas est donné en tête au premier tour, crédité de 47% des intentions de vote. Le maire écologiste sortant Grégory Doucet est distancé avec 25% des intentions de vote.

En direct

11:16 - Avant les municipales 2026, Aulas défend son projet de méga-tunnel Dans une lettre ouverte aux habitants, Véronique Sarselli, candidate LR à la Métropole, et Jean-Michel Aulas défendent le financement de leur projet de tunnel de 8 kilomètres sous Lyon pour soulager Fourvière et d'un grand métro Est-Ouest. "Le financement de ces projets n’est pas un angle mort (...) Le coût d’un tunnel urbain de ce type est aujourd’hui bien connu et maîtrisé : de l’ordre de 250 millions d’euros par kilomètre, un niveau observé sur des projets comparables en Europe", disent-ils. Le candidat à l'élection municipale 2026 de Lyon, Jean-Michel Aulas, évoque "un péage modulable ciblé sur le trafic de transit, notamment les non-métropolitains". "Cette capacité de financement sera prochainement renforcée par une décision nationale majeure : la fin progressive de certaines concessions autoroutières permettra de réorienter une part des recettes vers les infrastructures de transport durable, un principe qui sera inscrit très prochainement dans un projet de loi sur les transports", poursuit-il. 27/01/26 - 21:13 - Grégory Doucet promet la création de trois nouvelles bibliothèques en 2026 Grégory Doucet, maire de Lyon et candidat à sa réélection en mars 2026, a promis la création de trois nouvelles bibliothèques dans les quartiers de la Guillotière, Confluence et Grand Trou – Moulin-à-Vent. Cette initiative s'inscrit dans son projet ambitieux de rénovation de la bibliothèque de la Part-Dieu et vise à renforcer l'accès à la culture à Lyon. Ce programme arrive à un moment où Doucet fait face à un sondage défavorable face à son adversaire, Jean-Michel Aulas. Lire sur lyoncapitale.fr 27/01/26 - 19:18 - Malgré son inéligibilité, Francis Lalanne annonce sa candidature à Lyon Francis Lalanne a annoncé sa candidature aux élections municipales de 2026 à Lyon, bien qu'il soit déclaré inéligible jusqu'en 2026. En quête d'ancrage dans la ville, il défend son projet malgré l'absence de lien direct avec Lyon et une légitimité contestée. Lalanne a exprimé son désir de "rendre Lyon aux Lyonnais". Lire sur 20minutes.fr 27/01/26 - 17:40 - Grégory Doucet pourrait s’allier avec LFI à Lyon À Lyon, les élections municipales de 2026 pourraient voir une alliance entre LFI et le maire écologiste Grégory Doucet, en difficulté dans les sondages. La députée Anaïs Belouassa-Cherifi a fixé des lignes rouges, comme la réquisition de logements, pour servir de base à cette possible coalition. Elle insiste sur le fait qu'il est impératif de bloquer Jean-Michel Aulas, un candidat qu'elle associe à l'extrême droite. Lire sur actu.fr LIRE PLUS

En savoir plus

Tous les candidats aux municipales à Lyon

Lutte Ouvrière : Delphine Briday

NPA : Raphaëlle Mizony

La France insoumise : Anaïs Belouassa-Cherifi

Ecologistes, soutenus par le Parti socialiste, le Parti communiste et Place Publique : Grégory Doucet

Lyon en commun, soutenu par le parti radical de gauche : Nathalie Perrin-Gilbert

Lyon, quelle énergie : Georges Képénékian

Liste soutenue par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le Modem et l'UDI : Jean-Michel Aulas

Liste soutenue par le Rassemblement national et l'UDR : Alexandre Dupalais

Le dernier sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace confirme la tendance de décembre. Il donne Jean-Michel Aulas en tête au premier tour. Le candidat sans étiquette, soutenu par la droite et le centre, est crédité de 47% des intentions de vote. Le maire écologiste sortant Grégory Doucet - entré en campagne avec l'union de la gauche - est crédité de 25% d'intentions de vote, loin derrière son principal concurrent, l'ex-président de l'Olympique Lyonnais. Le candidat ciottiste soutenu par le RN, Alexandre Dupalais se maintient à 10%. Juste derrière et en quatrième position, arrive la liste conduite par Anaïs Belouassa-Cherifi, soutenue par La France insoumise (LFI) à 8%, elle perd un point.

En queue de peloton dans ces élections municipales 2026 à Lyon, on retrouve la liste menée par Georges Képénékian (4%), puis la liste conduite par Nathalie Perrin-Gilbert, soutenue par "Lyon en commun" (3%), Raphaëlle Mizony, soutenue par le Nouveau Parti Anticapitaliste (3%) et enfin, Delphine Briday soutenue par Lutte ouvrière avec moins de 1 % des intentions de vote.

Résultat du Sondage OpinionWay au mois de janvier

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 605 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, représentatif de la population lyonnaise âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été interrogé en ligne du 12 au 19 janvier 2026. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude: 2,8 à 4,7 points au plus pour un échantillon de 605 répondants.