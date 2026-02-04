Résultat des municipales 2026 à Paris : le favori renversé par des alliances ? Les candidats et les sondages
Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris [EN DIRECT]
L'élection municipale 2026 à Paris risque de se jouer sur un duel entre deux candidats. Si l'un apparaît comme le favori dans les résultats des sondages, l'autre peut encore s'appuyer sur des alliances pour reprendre l'avantage du scrutin au second tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Paris
- Plus qu'une semaine avec l'élection municipale 2026 à Paris. Les électeurs voteront les dimanches 15 et 22 mars 2026 pour l'un des neufs candidats têtes de liste pour la mairie de Paris. A noter qu'il faudra voter deux fois à chaque scrutin : un vote pour élire le Conseil de Paris et un vote pour élire le conseil d'arrondissement.
- L'élection municipale de Paris se joue surtout entre deux candidats : Emmanuel Grégoire (union PS, PCF, EELV, PP) et Rachida Dati (LR). Mais trois autre peuvent influencer le résultat en fonction de leur maintien ou de leur retrait : Pierre-Yves Bournazel (HORI, REN), Sophia Chikirou (LFI) et Sarah Knafo (REC).
- Le résultat des municipales 2026 s'annonce serré entre les deux favoris. Le candidat de la gauche prend toutefois l'avantage dans les sondages puisqu'il s'impose en tête du premier tour et est donné vainqueur dans plusieurs configurations du second tour, avec plus ou moins d'avance. Une hypothèse rend cependant la victoire de Rachida Dati possible.
- Des alliances peuvent encore faire basculer l'issue de l'élection municipale à Paris. Sophia Chikirou a proposé une alliance, à ses conditions à Emmanuel Grégoire qui, en position de force, a rejeté l'offre. A droite, Rachida Dati travaille au ralliement de Pierre-Yves Bournazel à sa liste au 2e tour, mais a décliné les appels à l'union des droite de Sarah Knafo.
Les résultats du dernier sondage sur les municipales à Paris
Sondage Elabe/Berger-Levrault pour BFMTV, La Tribune Dimanche et Le Figaro, du 7 mars 2026.
13:25 - Grégoire et Chikirou proposent la cantine gratuite à Paris
Emmanuel Grégoire, candidat de l'union de la gauche à la municipale de Paris, souhaite instaurer la cantine scolaire gratuite pour les familles modestes afin de lutter contre la précarité alimentaire et protéger le pouvoir d'achat. Il propose également de geler les tarifs actuels et de garantir des goûters équilibrés. La candidate LFI Sophia Chikirou a exprimé des engagements similaires pour les cantines et les fournitures scolaires. Lire sur actu.fr
12:19 - Le nombre de bureaux de vote doit doubler à Paris
L'élection municipale de 2026 à Paris introduit un nouveau mode de scrutin avec plusieurs bulletins à déposer dans l'urne : un pour le Conseil de Paris et un autre pour le conseil d'arrondissement. à voter. Une mesure qui nécessite un doublement des bureaux de vote. À Paris, le nombre d'emplacements passe de 903 bureaux à 1 806 pour accueillir les deux scrutins simultanés, cela demande aussi plus d'assesseurs. Les autorités espèrent que ces aménagements éviteront une perte d'électeurs le jour du vote. Lire sur bfmtv.com
11:32 - Grégoire et Dati promettent du changement pour l'élection municipale à Paris
Rachida Dati et Emmanuel Grégoire sont en tête des intentions de vote pour l'élection municipale de 2026 à Paris. L'un et l'autre promettent un changement dans la capitale après les mandats d'Anne Hidalgo. La candidate de droite estime nécessaire de "changer de méthode, de priorités, de vision" et "d'équipe". Celle qui a fait de la sécurité et de la propreté ses principaux arguments de campagne prend exemple sur le 18e arrondissement qui "concentre tout ce qui fait l'âme de Paris et tous les échecs d'Emmanuel Grégoire" et qu'elle compte transformer. Non seulement de promettre le changement, Rachida Dati soutient que son rival de gauche n'assurera que la continuité de la politique socialiste en tant qu'"héritier d'Anne Hidalgo". Pourtant, Emmanuel Grégoire promet aussi du renouveau avec un "changement de méthode" se présentant comme un édile "plus proche des Parisiens, disponible" et qui "rendra compte de (s)on action chaque année, dans chaque quartier". Lire sur bfmtv.com
10:46 - Sarah Knafo mobilise les électeurs de la droite à Paris
À Paris, Sarah Knafo fait campagne en promettant de sécuriser la ville et d'apporter des réformes, notamment la vente de HLM aux occupants. Un meeting de la candidate Reconquête a attiré près de 3000 personnes lundi soir au Dôme de Paris. Les électeurs ont exprimé une forte préoccupation pour la sécurité et les alliances à droite. Ils ont aussi fait part de leurs doutes sur les candidats, mais nombreux sont ceux qui souhaitent un vote utile pour battre la gauche. Lire sur leparisien.fr
10:01 - Jean-Luc Mélenchon appelle à l'unité pour batte l'extrême droite de Sarah Knafo à Paris
Lors d'un meeting de Sophia Chikirou à Paris organisé hier soir, Jean-Luc Mélenchon a appelé à s'unir pour battre la candidate d'extrême droite Sarah Knafo à l'élection municipale de 2026. Il a vivement critiqué son soutien, Vincent Bolloré, et mis en garde contre le danger qu'elle représente pour la démocratie. La candidate insoumise, elle, a défendu un programme de rupture contre la majorité sortante. Lire sur rtl.fr
09:27 - Sarah Knafo met Rachida Dati dans l'embarras et complique la stratégie de la droite à Paris
À Paris, la candidate Rachida Dati fait face à un nouvel embarras dans sa campagne pour les municipales de mars 2026. Sarah Knafo, candidate de Reconquête!, a proposé une fusion de leur liste si elle obtient plus de 10% des voix au 1er tour. Elle a aussi prévenu que la construction d'une alliance derrière l'union des droites serait la seule raison pour elle de se retirer de la course à la mairie. Des annonces qui compliquent la stratégie de Rachida Dati pour la conquête de la mairie de Paris, elle qui envisage une alliance avec Pierre-Yves Bournazel, mais sans Sarah Knafo. La candidate qui s'est fermement opposé à une alliance avec la candidate d'extrême droite plus tôt dans la campagne, se montre moins catégorique désormais. Elle a toutefois estimé sur le plateau de CNews qu'une alliance avec Sarah Knafo lui ferait davantage perdre des électeurs : "Il y a des alliances qui feront perdre une partie de l’électorat. Je ne peux pas faire une alliance avec Mme Knafo et Reconquête !, j’y perdrai plus, on perdra des électeurs même dans mon socle politique". Lire sur lemonde.fr
08:54 - Les paris sur le résultat de l'élection municipale à Paris s'intensifient
Les élections municipales de 2026 en France suscitent l'intérêt des parieurs sur Polymarket, site de paris illégal mais accessible en France. S'il est possible de parier sur le résultat du scrutin dans sept villes, c'est le sort de la mairie de Paris qui intéressent le plus avec pas moins de 14 millions de dollars mis en jeu par d'innombrables parieurs. En ce qui concerne les cotes des candidats, les parieurs s'alignent sur les résultats des sondages mais en les exacerbant : Emmanuel Grégoire, candidat de l'union de la gauche, est largement favori avec 68 % de chances de remporter l'élection municipale selon les parieurs. Il est donné loin devant Rachida Dati, dont les chances de victoire sont estimées à 31 %. Lire sur leparisien.fr
09/03/26 - 14:31 - Quelles sont les principales préoccupations des Parisiens pour l'élection municipale ?
A une semaine du premier scrutin de l'élection municipale à Paris, les candidats misent sur les principales préoccupations des électeurs pour essayer de marquer des points. Les sujets ont bien été cernées par les candidats qui ont fait campagne sur les principaux thèmes intéressant les Parisiens : le sécurité, la propreté, le logement et l'environnement. La sécurité est effectivement la première préoccupation des Parisiens : 51% des sondés citent ce sujet comme point d'intérêt, dont 25% à le citer en premier selon l'étude Ipsos pour ICI Paris Ile-de-France. La propreté suit de près avec 44% et le logement avec 38%, l'environnement est le dernier sujet à préoccuper plus d'un tiers des Parisiens (34%).
Un changement important du mode de scrutin à Paris
Les élections municipales à Paris changent radicalement en 2026. Le Parlement a définitivement adopté la réforme du scrutin dans la capitale comme à Lyon et Marseille. Jusqu'ici, dans les trois plus grandes villes de France, les électeurs votaient pour une liste de conseillers dans chaque arrondissement ou secteur. Les élus qui étaient placés en haut de cette liste entraient au conseil municipal de la ville et élisaient ensuite le ou la maire.
Avec le nouveau suffrage, les électeurs de Paris votent désormais pour leur conseiller municipal comme dans toutes les autres communes de France. Une élection distincte est dorénavant créée pour élire les maires d'arrondissement, le même jour, avec deux urnes différentes. Ce sont donc deux élections municipales qui se jouent à Paris en 2026, avec un bulletin de vote pour élire les conseillers d’arrondissement (qui éliront ensuite parmi eux le ou la maire d’arrondissement) et un bulletin pour élire les membres du Conseil de Paris (qui éliront ensuite parmi eux le ou la maire de Paris).
Autre subtilité : au Conseil de Paris, la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou arrive en tête au second tour obtient 25% des sièges automatiquement, les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des voix. Dans les conseils d’arrondissement, la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou arrive en tête au second tour obtient 50% des sièges automatiquement, les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des voix.
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Paris ?
Qui est candidat à Paris pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Paris sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Marielle Saulnier
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Thierry Mariani
Liste d'union à l'extrême-droite
RETROUVONS PARIS
|
|
Emmanuel Grégoire
Liste d'union à gauche
Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|
|
Blandine Chauvel
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|
|
Sarah Knafo
Liste d'extrême droite
SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|
|
Pierre-Yves Bournazel
Liste d'union au centre
PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|
|
Rachida Dati
Liste d'union à droite
CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|
|
Sophia Chikirou
Liste de La France insoumise
LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|
|
Mahel Pierot-Guimbaud
Liste d'extrême-gauche
Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Paris 1er Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ariel Weil (7 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris
|13 813
|53,32%
|
|Aurélien Véron (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|8 464
|32,67%
|
|Pacôme Rupin Ensemble pour paris avec agnes buzyn
|3 627
|14,00%
|Participation au scrutin
|Paris 1er Arrondissement
|Taux de participation
|40,42%
|Taux d'abstention
|59,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|26 495
Paris 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS
|13 813
|53,32%
|
|Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI
|8 464
|32,67%
|
|Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN
|3 627
|14,00%
|Participation au scrutin
|Paris 2e Arrondissement
|Taux de participation
|40,42%
|Taux d'abstention
|59,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|26 495
Paris 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS
|13 813
|53,32%
|
|Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI
|8 464
|32,67%
|
|Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN
|3 627
|14,00%
|Participation au scrutin
|Paris 3e Arrondissement
|Taux de participation
|40,42%
|Taux d'abstention
|59,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|26 495
Paris 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS
|13 813
|53,32%
|
|Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI
|8 464
|32,67%
|
|Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN
|3 627
|14,00%
|Participation au scrutin
|Paris 4e Arrondissement
|Taux de participation
|40,42%
|Taux d'abstention
|59,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|26 495
Paris 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence Berthout (3 élus) Liste d'union de la droite et du centre pour le 5e
|8 457
|51,91%
|
|Marie-Christine Lemardeley (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|7 832
|48,08%
|
|Participation au scrutin
|Paris 5e Arrondissement
|Taux de participation
|44,90%
|Taux d'abstention
|55,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 774
Paris 6e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Lecoq (2 élus) L'union pour le 6e
|5 309
|52,26%
|
|Céline Hervieu (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|3 341
|32,89%
|
|Gaspard Gantzer Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|1 508
|14,84%
|Participation au scrutin
|Paris 6e Arrondissement
|Taux de participation
|39,24%
|Taux d'abstention
|60,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 357
Paris 7e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rachida Dati (4 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|7 678
|50,69%
|
|Alexandre Missoffe Ensemble pour paris avec agnes buzyn
|3 506
|23,14%
|Diana Filippova Anne hidalgo - paris en commun
|1 731
|11,42%
|Manon Laporte Le nouveau paris 7
|868
|5,73%
|Denis Gouzerh L'écologie pour paris 7 avec david belliard
|608
|4,01%
|Jean-Sébastien Baschet Agir ensemble pour le 7
|324
|2,13%
|Virginie Bouilliez Aimer paris
|216
|1,42%
|Samia Hasnaoui Décidons paris 7
|101
|0,66%
|Valérie Lecasble Parisiennes, parisiens
|69
|0,45%
|Frédéric Louvradoux Liberons paris
|45
|0,29%
|Participation au scrutin
|Paris 7e Arrondissement
|Taux de participation
|46,29%
|Taux d'abstention
|53,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 276
Paris 8e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanne D'hauteserre (3 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|4 088
|46,33%
|
|Athénaïs Michel Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris
|1 679
|19,03%
|Sophie Segond Ensemble pour paris avec agnes buzyn
|1 543
|17,49%
|Catherine Lécuyer Une nouvelle énergie pour le 8e avec catherine lecuyer, liste de rassemblement de la droite et du centre.
|1 512
|17,13%
|Participation au scrutin
|Paris 8e Arrondissement
|Taux de participation
|36,18%
|Taux d'abstention
|63,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 937
Paris 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine Bürkli (3 élus) Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|7 110
|43,67%
|
|Arnaud Ngatcha (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|6 428
|39,48%
|
|Pierre Maurin Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|2 741
|16,83%
|Participation au scrutin
|Paris 9e Arrondissement
|Taux de participation
|41,65%
|Taux d'abstention
|58,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 519
Paris 10e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandra Cordebard (7 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|14 036
|67,94%
|
|Bertil Fort Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|4 448
|21,53%
|Karim Amellal Ensemble pour paris avec agnes buzyn
|2 175
|10,52%
|Participation au scrutin
|Paris 10e Arrondissement
|Taux de participation
|38,11%
|Taux d'abstention
|61,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 266
Paris 11e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Vauglin (10 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris
|22 939
|66,73%
|
|Nelly Garnier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|7 875
|22,90%
|
|Guillaume Poitoux Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|3 561
|10,35%
|Participation au scrutin
|Paris 11e Arrondissement
|Taux de participation
|38,42%
|Taux d'abstention
|61,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|35 358
Paris 12e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Grégoire (8 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|18 671
|54,97%
|
|Valérie Montandon (2 élus) Engagés pour changer paris avec rachida dati
|11 140
|32,80%
|
|Sandrine Mazetier Ensemble pour paris 12eme
|4 151
|12,22%
|Participation au scrutin
|Paris 12e Arrondissement
|Taux de participation
|38,13%
|Taux d'abstention
|61,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|34 933
Paris 13e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Coumet (11 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris
|23 805
|63,87%
|
|Jean-Baptiste Olivier (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|9 857
|26,44%
|
|Chang Hua Peng Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|3 606
|9,67%
|Participation au scrutin
|Paris 13e Arrondissement
|Taux de participation
|35,09%
|Taux d'abstention
|64,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|38 718
Paris 14e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carine Petit (8 élus) Anne hidalgo, paris en commun - l'ecologie pour paris
|15 738
|47,90%
|
|Marie-Claire Carrere-Gee (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|9 917
|30,18%
|
|Cédric Villani Le nouveau paris 14
|4 368
|13,29%
|Éric Aziere Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|2 828
|8,60%
|Participation au scrutin
|Paris 14e Arrondissement
|Taux de participation
|39,27%
|Taux d'abstention
|60,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|33 565
Paris 15e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès Evren (14 élus) Engages pour changer paris avec rachida dati
|28 761
|53,53%
|
|Anouch Toranian (3 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|18 899
|35,17%
|
|Catherine Ibled (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|6 066
|11,29%
|
|Participation au scrutin
|Paris 15e Arrondissement
|Taux de participation
|38,51%
|Taux d'abstention
|61,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|55 090
Paris 16e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Szpiner (12 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|22 807
|76,20%
|
|Hanna Sebbah (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|7 122
|23,79%
|
|Participation au scrutin
|Paris 16e Arrondissement
|Taux de participation
|32,55%
|Taux d'abstention
|67,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 455
Paris 17e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Geoffroy Boulard (10 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|20 206
|55,92%
|
|Karen Taïeb (2 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|11 217
|31,04%
|
|Agnès Buzyn Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|4 705
|13,02%
|Participation au scrutin
|Paris 17e Arrondissement
|Taux de participation
|36,70%
|Taux d'abstention
|63,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|36 914
Paris 18e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Lejoindre (13 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris
|21 866
|62,06%
|
|Rudolph Granier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|7 488
|21,25%
|
|Pierre-Yves Bournazel (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|5 878
|16,68%
|
|Participation au scrutin
|Paris 18e Arrondissement
|Taux de participation
|33,76%
|Taux d'abstention
|66,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|36 428
Paris 19e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Dagnaud (12 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|21 914
|67,87%
|
|Marie Toubiana (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|7 444
|23,05%
|
|Olivier Rouxel Ensemble pour paris avec agnes buzyn
|2 927
|9,06%
|Participation au scrutin
|Paris 19e Arrondissement
|Taux de participation
|31,34%
|Taux d'abstention
|68,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|33 285
Paris 20e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Pliez (12 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|22 612
|56,95%
|
|François-Marie Didier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|8 504
|21,42%
|
|Danielle Simonnet (1 élu) Décidons paris 20
|4 921
|12,39%
|
|Frédérique Calandra Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|3 663
|9,22%
|Participation au scrutin
|Paris 20e Arrondissement
|Taux de participation
|35,16%
|Taux d'abstention
|64,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|40 747
Résultat de l'élection municipale 2014
Paris 1er Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Legaret (1 élu) 100% premier avec jean-françois legaret
|3 144
|51,71%
|
|Loïg Raoul Anne hidalgo paris qui ose
|1 663
|27,35%
|Elisabeth Bourguinat Liste citoyenne d'ouverture soutenue par europe ecologie-les verts
|659
|10,84%
|Olivier Rauch Paris capitale de la france avec wallerand de saint just soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine
|306
|5,03%
|Dominique Magniette Front de gauche - a paris, place au peuple !
|154
|2,53%
|Laurent Guignon Les ecologistes - mouvement ecologiste independant
|123
|2,02%
|Marielle Saulnier Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|30
|0,49%
|Participation au scrutin
|Paris 1er Arrondissement
|Taux de participation
|59,61%
|Taux d'abstention
|40,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Nombre de votants
|6 214
Paris 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Boutault (2 élus) Anne hidalgo, vivre le 2eme, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|3 965
|58,24%
|
|Christophe Lekieffre Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|2 843
|41,75%
|Participation au scrutin
|Paris 2e Arrondissement
|Taux de participation
|57,58%
|Taux d'abstention
|42,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,23%
|Nombre de votants
|7 035
Paris 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Aidenbaum (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|7 012
|60,44%
|
|Marie-Laure Harel (1 élu) Liste d'union modem-udi-ump avec nathalie kosciusko-morizet pour le 3ème
|4 589
|39,55%
|
|Participation au scrutin
|Paris 3e Arrondissement
|Taux de participation
|58,96%
|Taux d'abstention
|41,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,35%
|Nombre de votants
|12 003
Paris 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Girard (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|5 253
|50,26%
|
|Vincent Roger Union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|5 198
|49,73%
|Participation au scrutin
|Paris 4e Arrondissement
|Taux de participation
|62,43%
|Taux d'abstention
|37,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|10 786
Paris 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence Berthout (3 élus) Une energie nouvelle pour le vème
|11 720
|51,29%
|
|Marie-Christine Lemardeley (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|11 127
|48,70%
|
|Participation au scrutin
|Paris 5e Arrondissement
|Taux de participation
|66,53%
|Taux d'abstention
|33,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|23 552
Paris 6e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Lecoq (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|7 766
|52,61%
|
|Romain Levy Anne hidalgo paris qui ose
|3 855
|26,11%
|Emmanuel Pierrat Oh ! les beaux jours, liste soutenue par europe ecologie les verts avec christophe najdovski
|982
|6,65%
|Paul Marie Couteaux Paris capitale de la france, avec wallerand de saint just, soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine
|708
|4,79%
|Geneviève Bertrand Pour le 6ème avant tout
|537
|3,63%
|Dominique Baud L'alternative à droite pour regagner paris avec charles beigbeder
|496
|3,36%
|Anaïs Goudmand Front de gauche - a paris, place au peuple !
|349
|2,36%
|Patrick Planque Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|66
|0,44%
|Participation au scrutin
|Paris 6e Arrondissement
|Taux de participation
|58,80%
|Taux d'abstention
|41,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Nombre de votants
|15 054
Paris 7e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rachida Dati (4 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm
|9 785
|55,46%
|
|Christian Le Roux J'aime le 7ème
|4 287
|24,30%
|Capucine Edou Anne hidalgo paris qui ose
|3 569
|20,23%
|Participation au scrutin
|Paris 7e Arrondissement
|Taux de participation
|57,51%
|Taux d'abstention
|42,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Nombre de votants
|18 011
Paris 8e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanne D'hauteserre (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|6 875
|56,44%
|
|Charles Beigbeder Libérez le 8ème !
|2 948
|24,20%
|Corine Barlis Anne hidalgo paris qui ose
|2 358
|19,35%
|Participation au scrutin
|Paris 8e Arrondissement
|Taux de participation
|54,17%
|Taux d'abstention
|45,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,38%
|Nombre de votants
|12 478
Paris 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine Burkli (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|11 077
|50,36%
|
|Pauline Veron (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|10 918
|49,63%
|
|Participation au scrutin
|Paris 9e Arrondissement
|Taux de participation
|62,97%
|Taux d'abstention
|37,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|22 567
Paris 10e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi Feraud (6 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|17 898
|66,04%
|
|Déborah Pawlik (1 élu) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|9 203
|33,95%
|
|Participation au scrutin
|Paris 10e Arrondissement
|Taux de participation
|56,04%
|Taux d'abstention
|43,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,15%
|Nombre de votants
|28 273
Paris 11e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Vauglin (9 élus) Anne hidalgo paris qui ose
|29 915
|64,37%
|
|Christian Saint-Etienne (2 élus) Un nouveau souffle pour le 11è union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|16 554
|35,62%
|
|Participation au scrutin
|Paris 11e Arrondissement
|Taux de participation
|58,24%
|Taux d'abstention
|41,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|48 389
Paris 12e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Baratti-Elbaz (8 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|27 577
|53,04%
|
|Valérie Montandon (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|24 415
|46,95%
|
|Participation au scrutin
|Paris 12e Arrondissement
|Taux de participation
|62,10%
|Taux d'abstention
|37,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,52%
|Nombre de votants
|53 891
Paris 13e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Coumet (11 élus) Anne hidalgo paris qui ose
|35 859
|62,42%
|
|Edith Gallois (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|21 588
|37,57%
|
|Participation au scrutin
|Paris 13e Arrondissement
|Taux de participation
|57,43%
|Taux d'abstention
|42,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,51%
|Nombre de votants
|60 158
Paris 14e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carine Petit (8 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|26 575
|53,08%
|
|Nathalie Kosciusko-Morizet (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|23 482
|46,91%
|
|Participation au scrutin
|Paris 14e Arrondissement
|Taux de participation
|64,68%
|Taux d'abstention
|35,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,31%
|Nombre de votants
|51 771
Paris 15e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Goujon (15 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm pour paris et philippe goujon votre maire dans le 15ème
|51 154
|63,37%
|
|Anne Hidalgo (3 élus) Anne hidalgo paris qui ose
|29 563
|36,62%
|
|Participation au scrutin
|Paris 15e Arrondissement
|Taux de participation
|61,49%
|Taux d'abstention
|38,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|83 208
Paris 16e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Goasguen (12 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|30 100
|63,04%
|
|Thomas Lauret (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose
|6 197
|12,98%
|
|David Alphand Ensemble choisissons le 16ème
|4 445
|9,31%
|Gérard David Paris capitale de la france avec wallerand de saint just, soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine
|2 865
|6,00%
|Valérie Sachs Nous citoyens
|2 534
|5,30%
|Pascale Ourbih Vivre mieux à paris, liste soutenue par europe ecologie les verts, avec christophe najdovski
|1 103
|2,31%
|Lucas Gomez Front de gauche - a paris, place au peuple !
|497
|1,04%
|Participation au scrutin
|Paris 16e Arrondissement
|Taux de participation
|53,08%
|Taux d'abstention
|46,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Nombre de votants
|48 564
Paris 17e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Kuster (10 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|26 836
|53,53%
|
|Annick Lepetit (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose
|12 727
|25,38%
|
|Pauline Delpech Vivre mieux à paris - liste écologiste et citoyenne soutenue par eelv avec christophe najdovski
|3 302
|6,58%
|Patrick Auzou Paris capitale de la france avec wallerand de saint just soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine
|3 234
|6,45%
|Thomas Rebaud Pour un 17eme actif avec charles beigbeder
|2 221
|4,43%
|Xavier Duchaussoy Front de gauche - a paris, place au peuple !
|1 544
|3,08%
|Annick Marty Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|264
|0,52%
|Participation au scrutin
|Paris 17e Arrondissement
|Taux de participation
|55,47%
|Taux d'abstention
|44,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,32%
|Nombre de votants
|51 317
Paris 18e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Lejoindre (12 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|32 387
|62,42%
|
|Pierre-Yves Bournazel (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm et pierre-yves bournazel
|19 494
|37,57%
|
|Participation au scrutin
|Paris 18e Arrondissement
|Taux de participation
|54,32%
|Taux d'abstention
|45,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,24%
|Nombre de votants
|54 177
Paris 19e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Dagnaud (12 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|30 542
|64,45%
|
|Jean-Jacques Giannesini (2 élus) Union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|16 845
|35,54%
|
|Participation au scrutin
|Paris 19e Arrondissement
|Taux de participation
|51,85%
|Taux d'abstention
|48,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|49 413
Paris 20e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédérique Calandra (11 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|31 163
|55,07%
|
|Atanase Perifan (2 élus) Liste d'union ump-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|17 690
|31,26%
|
|Danielle Simonnet (1 élu) Front de gauche - a paris, place au peuple !
|7 732
|13,66%
|
|Participation au scrutin
|Paris 20e Arrondissement
|Taux de participation
|54,71%
|Taux d'abstention
|45,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|58 745
