Résultat des municipales 2026 à Paris : le favori renversé par des alliances ? Les candidats et les sondages

En direct

13:25 - Grégoire et Chikirou proposent la cantine gratuite à Paris Emmanuel Grégoire, candidat de l'union de la gauche à la municipale de Paris, souhaite instaurer la cantine scolaire gratuite pour les familles modestes afin de lutter contre la précarité alimentaire et protéger le pouvoir d'achat. Il propose également de geler les tarifs actuels et de garantir des goûters équilibrés. La candidate LFI Sophia Chikirou a exprimé des engagements similaires pour les cantines et les fournitures scolaires. Lire sur actu.fr

12:19 - Le nombre de bureaux de vote doit doubler à Paris L'élection municipale de 2026 à Paris introduit un nouveau mode de scrutin avec plusieurs bulletins à déposer dans l'urne : un pour le Conseil de Paris et un autre pour le conseil d'arrondissement. à voter. Une mesure qui nécessite un doublement des bureaux de vote. À Paris, le nombre d'emplacements passe de 903 bureaux à 1 806 pour accueillir les deux scrutins simultanés, cela demande aussi plus d'assesseurs. Les autorités espèrent que ces aménagements éviteront une perte d'électeurs le jour du vote. Lire sur bfmtv.com

11:32 - Grégoire et Dati promettent du changement pour l'élection municipale à Paris Rachida Dati et Emmanuel Grégoire sont en tête des intentions de vote pour l'élection municipale de 2026 à Paris. L'un et l'autre promettent un changement dans la capitale après les mandats d'Anne Hidalgo. La candidate de droite estime nécessaire de "changer de méthode, de priorités, de vision" et "d'équipe". Celle qui a fait de la sécurité et de la propreté ses principaux arguments de campagne prend exemple sur le 18e arrondissement qui "concentre tout ce qui fait l'âme de Paris et tous les échecs d'Emmanuel Grégoire" et qu'elle compte transformer. Non seulement de promettre le changement, Rachida Dati soutient que son rival de gauche n'assurera que la continuité de la politique socialiste en tant qu'"héritier d'Anne Hidalgo". Pourtant, Emmanuel Grégoire promet aussi du renouveau avec un "changement de méthode" se présentant comme un édile "plus proche des Parisiens, disponible" et qui "rendra compte de (s)on action chaque année, dans chaque quartier". Lire sur bfmtv.com

10:46 - Sarah Knafo mobilise les électeurs de la droite à Paris À Paris, Sarah Knafo fait campagne en promettant de sécuriser la ville et d'apporter des réformes, notamment la vente de HLM aux occupants. Un meeting de la candidate Reconquête a attiré près de 3000 personnes lundi soir au Dôme de Paris. Les électeurs ont exprimé une forte préoccupation pour la sécurité et les alliances à droite. Ils ont aussi fait part de leurs doutes sur les candidats, mais nombreux sont ceux qui souhaitent un vote utile pour battre la gauche. Lire sur leparisien.fr

10:01 - Jean-Luc Mélenchon appelle à l'unité pour batte l'extrême droite de Sarah Knafo à Paris Lors d'un meeting de Sophia Chikirou à Paris organisé hier soir, Jean-Luc Mélenchon a appelé à s'unir pour battre la candidate d'extrême droite Sarah Knafo à l'élection municipale de 2026. Il a vivement critiqué son soutien, Vincent Bolloré, et mis en garde contre le danger qu'elle représente pour la démocratie. La candidate insoumise, elle, a défendu un programme de rupture contre la majorité sortante. Lire sur rtl.fr

09:27 - Sarah Knafo met Rachida Dati dans l'embarras et complique la stratégie de la droite à Paris À Paris, la candidate Rachida Dati fait face à un nouvel embarras dans sa campagne pour les municipales de mars 2026. Sarah Knafo, candidate de Reconquête!, a proposé une fusion de leur liste si elle obtient plus de 10% des voix au 1er tour. Elle a aussi prévenu que la construction d'une alliance derrière l'union des droites serait la seule raison pour elle de se retirer de la course à la mairie. Des annonces qui compliquent la stratégie de Rachida Dati pour la conquête de la mairie de Paris, elle qui envisage une alliance avec Pierre-Yves Bournazel, mais sans Sarah Knafo. La candidate qui s'est fermement opposé à une alliance avec la candidate d'extrême droite plus tôt dans la campagne, se montre moins catégorique désormais. Elle a toutefois estimé sur le plateau de CNews qu'une alliance avec Sarah Knafo lui ferait davantage perdre des électeurs : "Il y a des alliances qui feront perdre une partie de l’électorat. Je ne peux pas faire une alliance avec Mme Knafo et Reconquête !, j’y perdrai plus, on perdra des électeurs même dans mon socle politique". Lire sur lemonde.fr

08:54 - Les paris sur le résultat de l'élection municipale à Paris s'intensifient Les élections municipales de 2026 en France suscitent l'intérêt des parieurs sur Polymarket, site de paris illégal mais accessible en France. S'il est possible de parier sur le résultat du scrutin dans sept villes, c'est le sort de la mairie de Paris qui intéressent le plus avec pas moins de 14 millions de dollars mis en jeu par d'innombrables parieurs. En ce qui concerne les cotes des candidats, les parieurs s'alignent sur les résultats des sondages mais en les exacerbant : Emmanuel Grégoire, candidat de l'union de la gauche, est largement favori avec 68 % de chances de remporter l'élection municipale selon les parieurs. Il est donné loin devant Rachida Dati, dont les chances de victoire sont estimées à 31 %. Lire sur leparisien.fr