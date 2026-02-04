Résultat des municipales 2026 à Paris : le favori renversé par des alliances ? Les candidats et les sondages

Qui est candidat à Paris pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Paris sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Marielle Saulnier
Marielle Saulnier Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Marielle Saulnier
  • Abdellah Aksas
  • Corinne Roethlisberger
  • Eric Challal
  • Sophie Robin
  • Nordine El-Marbati
  • Charline Joliveau
  • Frédéric Christoph
  • Olivia Lewi
  • Laurent Vinciguerra
  • Sylvie Naudet
  • Georges Millot
  • Annick Marty
  • Rémy Behin
  • Olivia Baille
  • Philippe Marsault
  • Sylviane Bugey
  • Stéphane Le Goff
  • Catherine Guidot
  • Arnaud Sarrazin
  • Marie Providence
  • Eric Aunoble
  • Nadine Pinochet
  • Philippe Bajda
  • Anne Bernon
  • Didier Moreau
  • Marie-Anne Meunier
  • Pierre Levenard
  • Valentine Schehl
  • Emmanuel Thebault
  • Christine Lafont
  • Nazaire Alibay
  • Hieng Srieu Ung
  • Yahya Ouisti
  • Aliette Delorme
  • François Boëthas
  • Sabrina Carré
  • Bernard Fauverte
  • Charlotte Midy
  • Nicolas Maranget
  • Natasha Piazzini
  • Laurent Mauduit
  • Murielle Vannod
  • Vincent Lebon
  • Valérie Florand
  • Gérard Langlois
  • Catherine de Richaud
  • Franck Catala
  • Françoise Gassiot
  • Laurent Burtaire
  • Marie-Josée Marie-Moutou
  • Emmanuel Reilhac
  • Jeanne Lafont
  • Bouziane Bouznada
  • Annie Lequeu
  • Jean-Christophe Salvi
  • Thaïs Poulle
  • Laurent Boucard
  • Haby Konte
  • Maurice Tymen
  • Marisa Albarenga
  • Jean-Jacques Campini-Sinel
  • Solange Parizot
  • Constantin Fortunat
  • Loreline Gerlach
  • Théo Karabilikian
  • Valérie Bron
  • Samuel Chicheportiche
  • Véronique Gabbai
  • Loïc Douroux
  • Marianne Noel
  • Vincent Pezon
  • Éléonore Bernal-Clément
  • Alexandre Chaumont
  • Géraldine Gouelle
  • Frédéric Rumeau
  • Liliane Allain
  • Jérôme Cap
  • Agnès Champetier
  • Abdelhamid Cheraga
  • Vera Di Bianca
  • Cyrille Foasso
  • Céline Cros
  • Stéphane Lateltin
  • Nadine Nicole
  • Jean-Paul Renoir
  • Véronique Brunet
  • Dorian Borissevitch
  • Barbara Bordes
  • Pascal Castera
  • Chantale Lavillonniere
  • Lotfi Kilani
  • Julia Dewez
  • Pascal Moussy
  • Charlotte Couplet
  • André Christian
  • Camille Denizot
  • Dominique Chapron
  • Cécile Guillemot
  • Adrien Papuchon
  • Miren Chaize
  • Jean-Louis Guyomard
  • Claire Neuville
  • Jean-François Bonny
  • Justine Louis
  • Ludovic Tac
  • Sophie Gomez
  • Amirouche Hammache
  • Sylvie Prioul
  • Johad Sonnier
  • Bridget Ndombe Diavisi
  • Georges Malzieux
  • Montserrat Comas
  • Philippe Lothon
  • Valérie Benony
  • Olivier Houdart
  • Silvia Mazzocchi
  • Léo Jérémie
  • Sophie Ramparany
  • Gaëtan Minardi
  • Paulette Delpont
  • Christophe Vaudran
  • Véronique Ajzenberg
  • Pierre Chaze
  • Anne Lagarde
  • Bernard Fuentes
  • Patricia Oxandaboure
  • Michaël Piera
  • Monique Manier
  • Jean-Pierre Lecesne
  • Valentine Brault
  • Stephen Goldberg
  • Zohra Ferhati
  • Sylvian Goismier
  • Marie-Josée Borsari
  • Mario Micaletti
  • Marie-Adelaïde Doublet
  • Enrique Munoz
  • Monique Chauveau
  • Julien Rauche
  • Marie-Madeleine Lacroix
  • Roland Riuz
  • Bénédicte Poujade
  • Adrien Capron
  • Odette Dieng
  • Thomas Stehlin
  • Josiane Veau
  • Paul Palacio
  • Simona Castria
  • Edgardo Fraticelli
  • Christine Merle
  • Alan Catheline
  • Annie Souchon
  • Jean-Louis Ajzenberg
  • Ayacha Aksas
  • Alain Monniaux
  • Kareen Scaglia
  • Vincent Bour
  • Lantonirina Rakotonavahy
  • Jean-Louis Gaillard
  • Marina Podgorny
  • Michel Rodinson
  • Chantal Cauquil
Thierry Mariani
Thierry Mariani Liste d'union à l'extrême-droite
RETROUVONS PARIS
  • Thierry Mariani
  • Céline Dupuis Lagarde
  • Patrice Hubert
  • Philippine Perrot
  • Louis Piquet
  • Sonja Markovic
  • Jean-Jacques Pany
  • Anne Rouquier
  • Sébastien Bonnet
  • Elia Cordier
  • Amaury Bouton Pozzo Di Borgo
  • Julia Jakubowicz
  • Raphael Fuzelier Bourgadel
  • Claire Lambert
  • Jonathan Verbeken
  • Anne-Sophie Prault
  • Joshua Colin
  • Sabine Caylet
  • Thibaut Experton
  • Milvia Mangano
  • Valentin Lambert
  • Isabelle Jaffray
  • Julien Abitbol
  • Thérèse Bertaud
  • Jean-Philippe Guillin
  • Pierrette Nurisso
  • David Dazieu
  • Line Tirefort
  • Franck Mousseaux
  • Claire de Nicolay
  • Vincent Fleurot
  • Anita Maupois
  • Philippe d'Arvisenet
  • Patricia Fontaine
  • François Samain
  • Kaïna Méné-Benali
  • Alexandre Jabard
  • Valérie Lenglet
  • Jacques Ducreux
  • Danielle Choquet
  • Jean-François Belmondo
  • Violette Badoual
  • Rémy Durrieu de Madron
  • Fanny Cassassoles
  • Romain Lemaire
  • Horyana Merzoug
  • Aubert Hamet
  • Micheline Guesnier
  • Alexandre Kadur
  • Alexandra Esquier
  • Arthur Perrier
  • Marija Stanojevic
  • Jean-Jacques Ramon
  • Sharon Goroch
  • Enrick Marchand
  • Anne Pernot
  • Yves Sanchez
  • Philippine de Marliave
  • Vincent Pedretti
  • Véronique Lhardy
  • Paul Trotin
  • Margaux Kieffer
  • Michel Démogé
  • Sabine Du Campe de Rosamel
  • Didier Bercier
  • Virginie Barbet
  • Yves Douérin
  • Eliane Housse
  • Matteo Puglisi
  • Yasmina Smaili
  • Cyrille Lobjois
  • Alice Saule
  • Zivadin Dimitrijevic
  • Laure Joly
  • Vincent Catan
  • Marie Duvignau
  • Maurice Benusilho
  • Nada Despinic
  • Georges Daujat
  • Maria Gallfy
  • Thierry Perruchot
  • Elisabeth Guinet
  • Radisa Brankovic
  • Frédérique Meneroux
  • Adly Lotfy Mahmoud
  • Marie-Madeleine Cholet
  • Pascal Résende
  • Christiane Dailly
  • Alain Puiffe de Magondeau
  • Anna Lagarde
  • Christian Delsart
  • Dominique Amiot
  • David Attia
  • Svetlana Dimitrijevic
  • François Bertrand
  • Souad Adda
  • Fabien Driquez
  • Estelle Ferré
  • Stefan Zivkovic
  • Marie Noëlle Plessy
  • Constantin Gantelet
  • Élise Laplace
  • Tristan Choppin Haudry de Janvry
  • Alexandra Ilbert
  • Pierre Juntas
  • Jessica Ferré
  • Fabien Marini
  • Marie-Ange Lopez
  • Abdelkader Thabet
  • Cécile Beresnikoff
  • Luc Lahalle
  • Zaklina Ilbert
  • Jean Dandrau
  • Sophie Guil
  • Sylvain Cheyssiere
  • Emmanuelle Benichou
  • Bertrand Lefebvre
  • Jeanne Paulus
  • Mathys Guérillot
  • Aleksandra Krstic
  • Philippe Supplisson
  • Gisèle Grosz
  • Thierry Roche
  • Isabelle Gaillard
  • Mathis Delommel
  • Vesna Pavlovic
  • Arnaud Jordi
  • Céline Blot
  • Athanase Andreu
  • Juliette Levy
  • Philippe Lebental
  • Rhonda Weiss
  • Rémi Ducros
  • Krassimira Stoyanova
  • Paul Van Den Houten
  • Cécile Audebert
  • Bratislav Dzonic
  • Yelena Ilbert
  • Philippe Coffre
  • Marie Levacher
  • Charles Roquin
  • Suzana Milenkovic
  • Patrick Dartois
  • Valérie Dardé
  • Bernard Claverie
  • Iris Miconnet
  • Matthieu Guenard
  • Thérèse Redolfi
  • Anthony Roy
  • Dominique Beke
  • Anthony Laib
  • Rachel Le Dentec
  • Paul Péan
  • Hortense Petit
  • Guillaume Lezan
  • Julie Delaveau
  • François Paradol
  • Sara Sawaya
  • Lucien Sion
  • Mayté Dumontet
  • Matthieu Chaput
  • Corine Schoukroun
  • Alexandre Varaut
Emmanuel Grégoire
Emmanuel Grégoire Liste d'union à gauche
Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
  • Emmanuel Grégoire
  • Lamia El Aaraje
  • David Belliard
  • Anne-Claire Boux
  • Ian Brossat
  • Marine Rosset
  • Eric Pliez
  • Fatoumata Koné
  • Jérôme Coumet
  • Lucie Castets
  • Antoine Alibert
  • Raphaëlle Primet
  • François Dagnaud
  • Théa Fourdrinier
  • Eric Lejoindre
  • Aminata Niakaté
  • Dan Lert
  • Alexandra Cordebard
  • Adrien Tiberti
  • Isabelle Rocca
  • François Vauglin
  • Johanne Kouassi
  • Maxime Crosnier
  • Halima Jemni
  • Guillaume Durand
  • Laurence Patrice
  • Ariel Weil
  • Mélody Tonolli
  • Paul Simondon
  • Emma Rafowicz
  • Laurent Sorel
  • Audrey Pulvar
  • Karim Ziady
  • Alice Timsit
  • Maxime Sauvage
  • Anouch Toranian
  • Pierre Benassaya
  • Agnès Bertrand
  • Maxime Des Gayets
  • Amina Bouri
  • Saïd Benmouffok
  • Carine Rolland
  • Jean-Noël Aqua
  • Céline Hervieu
  • Richard Bouigue
  • Carine Petit
  • Thomas Chevandier
  • Annah Bikouloulou
  • Nicolas Rouveau
  • Manon Havet
  • Antoine Guillou
  • Marion Waller
  • Alexandre Mennucci
  • Juliette Sabatier
  • Bechir Saket Bouderbala
  • Barbara Gomes
  • Florian Sitbon
  • Marie-Pierre Marchand
  • Mams Yaffa
  • Carine Ekon
  • Jacques Baudrier
  • Alexandra Jardin
  • Sylvain Raifaud
  • Azadeh Akrami-Castanon
  • Kévin Havet
  • Rania Kissi
  • Arnaud Lehoux
  • Yasmina Merzi
  • Valentin Guénanen
  • Camille Naget
  • Antoine Dupont
  • Lila Bouadma
  • Gaston Laval
  • Marion-Emi Alix
  • Mathieu Delmestre
  • Gabrielle Siry-Houari
  • Nicolas Bonnet Oulaldj
  • Ophélie Madinier
  • Adji Ahoudian
  • Dominique Kielemoës
  • Nour Durand-Raucher
  • Elisa Yavchitz
  • Pierre Rabadan
  • Hélène Bidard
  • Tom Rouffio
  • Camille Vizioz-Brami
  • Ladji Sakho
  • Frédérique Dutreuil
  • Luc Lebon
  • Kadiatou Coulibaly
  • Simon Duquerroir
  • Rym Karaoun Gouezou
  • Sylvain Maschino
  • Geneviève Garrigos
  • Daniel Tran
  • Jeanne Ouvret
  • Pierre Lombard
  • Karine Barbagli
  • Charles Mergey
  • Laëtitia Vipard
  • Irénée Frerot
  • Gwenaëlle Austin
  • Yvain Bourgeat-Lami
  • Sylvia Juif
  • Frédéric Hocquard
  • Morgane Lacombe
  • Epency Epara Epara
  • Eléonore Slama
  • Frédéric Badina-Serpette
  • Pauline Joubert
  • Christian Galani
  • Sandra Estingoy-Hardy
  • Aïmane Bassiouni
  • Marie Atallah
  • Alexandre Courban
  • Anne-Claire Mathis-Aide
  • Frédéric Benhaim
  • Colette Régis
  • Vincent Goulin
  • Elise Bruhat
  • Jérôme Meyer
  • Anne-Flore Rouillon
  • Andréas Pilartz
  • Nina Karam-Leder
  • Pierre-Yvain Arnaud
  • Shirley Wirden
  • Martin Bussy
  • Elodie Guillerme
  • Laurent Miermont
  • Maya Akkari
  • Jonas Costagliola
  • Dorine Bregman
  • Jordan Charlet
  • Mariam Fofana
  • Didier Antonelli
  • Evelyne Renault-Tessier
  • Clément Galland
  • Sigrid Gerardin
  • Jean-Philippe Daviaud
  • Chloé Hilgros
  • Vincent Verbavatz
  • Aurore Barbier
  • Zoé Salaris
  • Ahlem Girard
  • Anthony Rodrigues
  • Fadila Taïeb
  • Marc Eloy
  • Isabelle Roy
  • Mario Gonzalez
  • Gaëlle Capitaine
  • David Andic
  • Johanna Barasz
  • Tom Tallieu
  • Stéphanie Dembak-Dijoux
  • Olivier Munoz
  • Alexane Riou
  • Thomas Galarneau
  • Laetitia Bucchini
  • Fabien Evezard
  • Eva Montarello Rodrigues
  • Boris Jamet-Fournier
  • Danielle Simonnet
  • Raphaël Bonnier
Blandine Chauvel
Blandine Chauvel Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
  • Blandine Chauvel
  • Benjamin Guignard
  • Océane Bouriat
  • Maurice Amzallag
  • Alison Fayol
  • Bruno Domfront
  • Amira Taoubas
  • Mathis Aversenq
  • Madjouline Boukili
  • Abdou Drame
  • Irina Breugnot
  • Marcello Ferreri
  • Safa Mosbah
  • Max Delahaye
  • Hortense Villenave
  • Louis Ducasse
  • Florence Brossat
  • Salomon Ben Aych
  • Hajar Amanzou
  • Pascal Monnier
  • Dounia Salim
  • Hadrien Masson
  • Danya Meley
  • Philippe Poissonnier
  • Esperenza Sierra
  • Thomas Beguet
  • Maryse Bouhedja
  • Aurélien Golhen
  • Victoire Vager
  • Mathieu Cohen-Granval
  • Elsa Anglade Hibou
  • Robert Aversenq
  • Danielle Salaün
  • Valentin Baylac
  • Jade Marly
  • Tanguy Cattin
  • Geneviève Chateau
  • Sylvain Chollet
  • Caroline Duchenne
  • Alexandre Dury
  • Sarah Duvivier
  • Théo Bernard
  • Marie-Gabrielle Guernion
  • Samuel Harmand
  • Anaïs Jacquemard
  • Louis Huguet
  • Laurence Nicolas
  • Elias Jabbari
  • Albane Kerdraon
  • Olivier Kerrien
  • Léna Kulig
  • Camille Rousset
  • Jeanne Le Bouder
  • Etienne Le Louët
  • Gabrielle Mabire
  • Aleix Pineda
  • Anaïs Maitre
  • Jérémie Martin
  • Julia Martin
  • Vincent Leger
  • Aurélie Chollet-Weiblen
  • Hervé Lagadec
  • Céline Moreau
  • Karl Morence
  • Emma Dageville
  • Marie Béguin
  • Arianna Pineda
  • Paul Andre-Febrero
  • Marie Ruck
  • Jean Mabire
  • Emilie Valverde-Rivera
  • Joachim Mileschi
  • Mathilde Saquet
  • Louis Stavonhagen
  • Fanny Bultel
  • Arthur Talbot
  • Joséphine Vadepied
  • Stanislas Meulemans
  • Marie-Odile Vervisch
  • Christophe Mileschi
  • Susanne Weiblen
  • Léo Asens Delorme
  • Marie Atchade
  • Hugo Chaouad
  • Céline Barrier
  • Victor Fuchs
  • Garance Blaise
  • Guillaume Bernard
  • Chloé Brochon
  • Noam Dibongue
  • Marie-Laure Capon
  • Valentin Nguyen
  • Constance Djaadi
  • Matar Mbengue
  • Laura Dufour
  • Thomas Pananceau
  • Armande Esnault
  • François Frison
  • Adèle Bouheret
  • Benoît Gandon
  • Moïra Geffray
  • Yanis Ouchan
  • Suzanne Gerin--Henry
  • Raphael Golhen
  • Laura Sauterey
  • Léonard Guiot Raulin
  • Elisa Faulon
  • Eliott Heude
  • Node Heurtebise Node
  • Arthur Huault
  • Simone Lambert
  • Evan Le Bihan
  • Caroline Lelorrain
  • Paul Mahieu
  • Lila Sagui- Luciani
  • Noam Medina
  • Jay Minec
  • Jérémie Montfort
  • Johanna Morel
  • Richard Wagman
  • Lotis Nicolle
  • Raphaël Rondepierre
  • Chloé Pottier
  • Auguste Rota
  • Angela Stefanatos
  • Gabriel Vigny
  • Sybille Vyers
  • Sacha Zaouti
  • Helena Zennaf
  • Ugo Ballocchi
  • Jeanne Bambaggi
  • Hugues Bonnet
  • Lucie Cagnard
  • Felix Camicas
  • Anne Oudiou
  • Sébastien Chevalier
  • Emilie Lebas
  • Éric Delaune
  • Léonie Roger
  • Roman Droux
  • Claudette Besnard
  • François Duron
  • Joelle Filippi
  • Théo Engel
  • Sarah Filippi
  • Louis Payen
  • Elia Gaillard
  • Vincent Gavois
  • Nina Gernigon
  • Raffaele Guetta
  • Anna Laurent
  • Bernard Filippi
  • Katia Makedonski
  • Emile Rebours
  • Marie Mikolajczak
  • Quentin Schibler
  • Mila Tabourin
  • Solal Thomas
  • Pauline Zylberberg
  • Augustin Baylac
  • Irène Véra Gasarian
  • Mathieu Duloutre
  • Nelly Arman-Piacere
Sarah Knafo
Sarah Knafo Liste d'extrême droite
SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
  • Sarah Knafo
  • Pierre Noizat
  • Edith d'Aubert
  • Samuel Lafont
  • Diane Ouvry
  • Hilaire Bouyé
  • Marine Chiaberto
  • René Boustany
  • Aurélie Assouline
  • Philippe Cuignache d'Apreval
  • Laure Cohen
  • Arthur Paris
  • Sonia Aït Mansour
  • Olivier Herman
  • Mondane Langlois
  • Mourad Amellal
  • Emilie Thelot
  • Jannick Trunkenwald
  • Dominique Mahé
  • Olivier Courtois
  • Patricia Courtois
  • Victor Chrzanowski
  • Marie Collin
  • Denis Lapôtre
  • Marion Bottou
  • Rémy Pierre
  • Manon Hasselmann
  • Tarik Dali
  • Anessa Lahouassa
  • Franck Serfati
  • Caroline Brisard
  • Roger Bertholon
  • Yoneko Kikuchi
  • Yann Le Her
  • Marie Toubiana
  • Christian Guillot
  • Cécile Fischer
  • René-Paul Bartoli
  • Rebecca Sirois
  • Antoine Bucaille
  • Clotilde Derouard
  • Philippe Buscal
  • Anne Chevalier
  • Pierre-François Logereau
  • Anne-Marie Taranne
  • Scott Peretti
  • Marie Bernot
  • Geoffrey Lévêque
  • Bénédicte Boyer
  • Simon O'Connor
  • Marie Poli
  • Arnaud Hababou
  • Mireille de Loubens
  • Charles Delort
  • Nathalie Grison
  • Natan Chognard
  • Kelly Manette
  • Bruno Martin-Gay
  • Sophie Samochin
  • Amaury Faivre d'Arcier
  • Elahe Azari
  • Jerome Louvel
  • Joana Abou Khalil
  • David Haddad
  • Anne Pascale Valton
  • Antoine Mallet
  • Laure Candlot
  • Hippolyte Loire
  • Anne Dubrulle
  • Gerard Cattan
  • Amélie Staquet
  • Sylvain Delagrange
  • Chantal Bonfill
  • Bruno Lopez
  • Helcy Rozencweig
  • Eric Poulain
  • Tiphaine Luciani
  • Lomig Unger
  • Rosa Campoy
  • Pierre Vallée
  • Axelle Preel
  • Marc Fass
  • Lise Caillaud
  • Louis Corne-Demajaux
  • Lola Kerdiles
  • Gabriel Negrotto
  • Joelle Widmer
  • Amadis Guerin
  • Clara André
  • Antoine Blanche
  • Linda Dawudian
  • Michel Piotin
  • Marie Toscano
  • Marc Bombardier
  • Michelle Marnat
  • Benoit d'Halluin
  • Diane Peyrac
  • Aurélien Prevost
  • Francine Isabelle Besançon
  • Jean-Pierre Ravelli
  • Tess de Castilla
  • Pierre Parodi
  • Martine Gabrielle Lucie Hazan
  • Jeremy Bouchan
  • Isabelle Chanoine-Martiel
  • Eric Gontier
  • Rosette Attia
  • Pierre-Louis Baudey-Vignaud
  • Marlène Tsala
  • Benjamin Chevarin
  • Chantal Osvald-Paris
  • Bernard Montané
  • Marie Christine Lemoine
  • Sébastien Beucher
  • Madeleine Jeanne Véronique Luguel
  • Vianney Legraverend
  • Nicole Galloula
  • Philippe Abergel
  • Alice Hernandez
  • Bernard Rey
  • Sylvia Bellaïche
  • Jonathan Soussan
  • Celine Haddad
  • Thierry Tchenquela
  • Laurene Berdugo
  • Benjamin Scaratti
  • Zahra Caroline Assor-Taieb
  • Raphaël Ader
  • Myriam Dahan
  • Joseph Dhavernas
  • Frédérica Duvillier
  • Nathanel Levy
  • Florence Maninet
  • Gonzague Boscher
  • Elisabeth Roussey
  • Roland Thomas
  • Bénédicte Demangeat
  • Frédéric Delfau
  • Béatrice Greffe
  • Emmanuel Sala
  • Céline Mévellec
  • Alexandre Berthaut
  • Marie Bellan
  • Philippe Boulland
  • Jacqueline Michel
  • Fabien Collet
  • Elena Zins
  • Boris Dorès
  • Eléonore Kraftschenko
  • Amaury Rostain
  • Nadine Levieux
  • Cedric Segal
  • Elsa Wojtowicz
  • Nicolas Lin
  • Marie-Amélie Rocoplan
  • Loup Garcin
  • Florence Montagnon
  • Sixte Ginesty
  • Victoria Nguyen
  • Alexis Baron
  • Galina Cressent
  • Hugues Bizot
  • Louise Hirel
Pierre-Yves Bournazel
Pierre-Yves Bournazel Liste d'union au centre
PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
  • Pierre-Yves Bournazel
  • Emmanuelle Hoffman
  • Clément Beaune
  • Florence Berthout
  • Daniel-Georges Courtois
  • Marlène Schiappa
  • Rayan Nezzar
  • Julie Boillot
  • Antoine Lesieur
  • Catherine Ibled
  • Abdoulaye Kanté
  • Rachel-Flore Pardo
  • Simon Goldblat
  • Clara Chassaniol
  • Mohamad Gassama
  • Alexia Germont
  • Benoît Pernin
  • Pegah Malek-Ahmadi
  • Sébastien Dulermo
  • Fanta Berete
  • Olivier Mousson
  • Catherine Michaud
  • Benjamin Djiane
  • Bérangère Abba
  • Hugo Kunstlinger
  • Martine Figuéroa
  • David Ouzilou
  • Christine Gavini
  • Mathias Brugère
  • Sofia Him
  • Félix de Vidas
  • Véronique Bucaille
  • Samir Belaïd
  • Corinne Picaut
  • Benjamin Mallo
  • Esther Salat-Baroux
  • Benjamin Isare
  • Sophie Segond
  • Gaspard Richard
  • Catherine Amalric
  • Olivier Ponsoye
  • Delphine Goater
  • Paul Delmas
  • Héloïse Mathurin
  • Fares Goucha
  • Farida Kerboua
  • Bertrand Hellion
  • Stéphanie Rivoal
  • Anthony de Lassée
  • Chayma Drira
  • David Smadja
  • Aurore Murat
  • Eric Bascle
  • Noémie Maman
  • Jean-Sébastien Baschet
  • Lynda Aba
  • Bruno Auplat
  • Estelle Lê
  • Grégory Lentz
  • Anne-Claire Pichon
  • Maxime Depardieu
  • Barbara Duboucheron
  • Léo Allaire
  • Clémentine Sillam
  • Tim Ejchenrand
  • Gypsie Bloch
  • Thomas Hartog
  • Virginie Roitman
  • Xavier Labadens
  • Sophie Javary
  • Lounis Jahidi
  • Hélène Hautval
  • Matthieu Seingier
  • Vanessa Durand
  • Grigori Michel
  • Gwënaelle Coulon
  • Olivier Saulnier d'Anchald
  • Mireille Faton
  • Victor Bouissou Thomas
  • Ophélie Rota
  • Christophe Lomonte
  • Jade Landman Vu
  • Benjamin Igranaissi
  • Corinne Gabadou
  • Jacques Meurin
  • Giulia Orso Giacone
  • Jimmy-Jonathan Brun
  • Audrey de Garidel
  • Julien Vick
  • Sarah Le Berre-Sandrin
  • Sacha Metzker
  • Isabelle Riviere
  • Théophile Piveteau
  • Emmanuelle Lartigue
  • Arthur Lionel-Marie
  • Isabelle Négrier
  • Sylvain Clamagirand
  • Sarah Hinderer
  • Alexandre Mallet
  • Isabelle Reux-Brown
  • Patrick Olson
  • Marie Galloo Parcot
  • Jean-Pierre Rouland
  • Bianca Obert-Sauvagnac
  • Farid Temsamani
  • Lisa Berdah
  • Eric Pestel
  • Victoria Briat-Meurger
  • William Tinaugus
  • Tatiana Paulange-Vivier
  • Stéphane Champrigaud
  • Nathalie Picot
  • Yannick Debain
  • Clarisse Ruffié
  • Luca Bénard
  • Isabelle Motta
  • Mathieu Bénard
  • Béatrice Gelbmann-Ziv
  • Arthur Gourvest
  • Margaret Kopoka
  • Melchior Beslon Derouet
  • Nathalie Cockenpot
  • Paul Donn
  • Gaëlle Nguyen Van
  • Yanis Racouët
  • Adélaïde Melero
  • Madiba Ousmane Guirassy
  • Sibylle Blumenfeld
  • Pascal Etzol
  • Hannah Starman
  • Emmanuel Goddat
  • Aude Brassart
  • Modeste Marques
  • Laurence Dermenonville
  • Pierre Vissiere
  • Nathalie Bonnechère
  • Michel Guémy
  • Sophie David
  • Corentin Misan
  • Catherine Anne Isel
  • Alexandre Berthou
  • Emmanuelle Robin-Teinturier
  • Antoine Barde
  • Diane Pourageaud
  • Didier Semah
  • Pascale Gimet
  • Julien Beaufreton
  • Laure Thévenin
  • Kheir Mayouf
  • Geneviève Carriou-Schreiber
  • Gaétan Lemoine
  • Estelle Océane Dumas
  • Sébastien Duché
  • Maya Didouche
  • Jean-Roch Sergent
  • Sharmila de Souza
  • Jean-Paul Biard
  • Arlette Zilberg
  • Charles Raimbault
  • Julie Gaxieu
  • Alexandre Machtou-Chalabi
  • Audrey Frut Gautier
  • Jean-Basptiste Guillemot
Rachida Dati
Rachida Dati Liste d'union à droite
CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
  • Rachida Dati
  • Sylvain Maillard
  • Maud Gatel
  • Eric Schahl
  • Agnès Evren
  • Geoffroy Boulard
  • Delphine Bürkli
  • Benjamin Haddad
  • Nelly Garnier
  • Jean-Pierre Lecoq
  • Valérie Montandon
  • Philippe Goujon
  • Catherine Dumas
  • David Alphand
  • Emmanuelle Dauvergne
  • Pierre Baty
  • Marie-Claire Carrere-Gee
  • Grégory Canal
  • Béatrice Lecouturier
  • Jérémy Redler
  • Inès de Raguenel
  • François-Marie Didier
  • Anne Biraben
  • Jean-Baptiste Olivier
  • Catherine Lecuyer
  • Aurélien Veron
  • Séverine de Compreignac
  • Jérôme Sterkers
  • Valentine Serino
  • Pierre Liscia
  • Barbara de Vos
  • Thierry Guerrier
  • Brigitte Kuster
  • Pierre Casanova
  • Eléonore Creuze
  • Antoine Beauquier
  • Samia Brahimi
  • Karl Astie
  • Anne-Claire Tyssandier
  • Jules Pasquier
  • Véronique Baldini
  • Frederic Pechenard
  • Guendalina Bettinelli
  • Eric Helard
  • Joséphine Missoffe
  • Alexis Govciyan
  • Alexandra Nicol
  • Sandro Gozi
  • Martine Ollie
  • René-François Bernard
  • Aurélie Pirillo
  • Vincent Barbet-Massin
  • Caroline Deprez
  • Carel Nemecek
  • Corinne Atlan-Tapiero
  • Jean-Didier Berthault
  • Alix Bougeret
  • Max Guazzini
  • Isabelle Ruisseau
  • Amine El-Khatmi
  • Bérengère Gree
  • Franck Margain
  • Valérie Nahmias
  • Jean-Marie Taphoureau
  • Hélène Hamelle
  • Jean-Christophe Martin
  • Laurence Sailliet
  • Jean-Philippe Luce
  • Iris Berthomier
  • Jérôme Loriau
  • Samia Badat-Karam
  • Rodrigo Diaz Romero
  • Marie-Laure Ripoll
  • Jean-Baptiste Houriez
  • Chantal Lambert
  • Geoffroy Majnoni d'Intignano
  • Ingrid Leddet
  • Guillaume Voisard
  • Josiane Gaude
  • Jack-Yves Bohbot
  • Aline Bessis
  • Marc Laloux
  • Angélique Michel
  • Romain Vismara
  • Soureya Nadji
  • Claude Ribbe
  • Adeline Guillemain
  • Amaury Hoymans
  • Blandine Muller
  • Chang-Hua Peng
  • Maxence Ansel
  • Christophe Poisson
  • Sabine Hammond
  • François Margolin
  • Marie-Victoria Frey
  • Ronan Guevel
  • Anna Ferron-Gautie
  • Habib Shoukry
  • Valérie Levy
  • Charles Mariaud
  • Hélène Jacquemont
  • Florent Brunetti
  • Sarah Dehry
  • Ouahmed Hami
  • Marie-Claude Perrin
  • Jean-Jacques Curiel
  • Aurélie Gadjendra
  • Julien Rouet
  • Aurore Mouysset
  • Frédéric Getton
  • Alice Clergeau
  • Eric Ehlers
  • Anne Giudicelli
  • Louis Gundermann
  • Katia Ousdidene
  • Raphaël Vigier
  • Gilberte-Emmanuelle Nkana
  • Laurent Racape
  • Nastasia Pedanou
  • Fabrice Taratte
  • Clotilde Avenet
  • Sylvain Leblanc
  • Charlotte Rocher
  • Mathieu Luinaud
  • Oznur Gattegno
  • Sébastien Henriet
  • Sylvie Dao
  • Térence Blanc
  • Lucile Gelebart Caitucoli
  • Hugo Beauvais
  • Valérie Giovannucci
  • Marc Bernier-Crepin
  • Mounya Taggae
  • Scévole de Livonniere
  • Marguerite de Soos
  • Jean-Michel Gache
  • Marie-Lourdie Chardavoine
  • Franck Darteil
  • Sandrine Voizot
  • Jean-Marc Gailis
  • Sofia Essafi
  • Antoine Sigwalt
  • Françoise Marcin
  • Jean-Marie Jouannic
  • Jade Martinez
  • Antoine Jumel
  • Catherine-Christine Salmochi
  • Adrien Hall
  • Claire-Amélie Pelosse
  • Bruno Brouchiquan
  • Victoria Renaud
  • Aymeric Beaumont
  • Noura Ouchenir
  • Alexandre Levy
  • Elisabeth Guery
  • Franck Vial
  • Marie-Caroline Jourdan
  • Pierre d'Ornano
  • Olivia Leboyer
  • Adrien Aulagnier
  • Azadeh Thiriez-Arjangi
  • Gérard Gachet
  • Marie-Josée Roger
Sophia Chikirou
Sophia Chikirou Liste de La France insoumise
LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
  • Sophia Chikirou
  • Émile Meunier
  • Céline Verzeletti
  • Roland Timsit
  • Sonia Chaouche
  • Rodrigo Arenas
  • Sophie de la Rochefoucauld
  • Christophe Prudhomme
  • Sabrina Nouri
  • Anis Marzougui
  • Caroline Mecary
  • Jérôme Gleizes
  • Marion Beauvalet
  • Bastien Parisot
  • Fanta Marena
  • Mohamed Sadoun
  • Romane Mayer
  • Oscar Maslard
  • Nathalie Laville
  • Mathis Aubert Brielle
  • Claire Parmantier
  • Benjamin Sbriglio
  • Sarah Legrain
  • Boris Bouzol-Broitman
  • Manal Khallouk
  • Ludovic Hetzel
  • Mazarine Albert
  • Cédric Panizzi
  • Elsa Delannée
  • Wagui Coulibaly
  • Embla Fautra
  • Amrane Medjani
  • Coline Bouret
  • Clément Evans
  • Corine Faugeron
  • Raphaël Arcis
  • Louise Heritier
  • Bruno Gaccio
  • Manon Luquet
  • Emre öngün
  • Perrine Thomas
  • Guillaume Poignet
  • Fanny Milagres
  • Clarence Mac Dougall
  • Una Jullien
  • Arthur Guillon
  • Oumou Sissoko
  • Eloi Sirieix
  • Zoé Pébay
  • Djamal Issahnane
  • Léa Pitorre
  • Raphaël Qnouch
  • Sirine Bechouel
  • Loup Loubet
  • Aude Sinuvong
  • Toihir Youssouf
  • Maïa Meunier
  • Sami El Hajjam
  • Aissatou Diassigui
  • Merwan Bitat
  • Luce Fauré
  • Lukas Ah-Son
  • Marylène Viverge
  • Anthony Pinto
  • Saliha Benabdelmoumene
  • Rami Abou Eid
  • Héloïse Vaucelle
  • Etienne Lecoffre
  • Taous Khamis
  • Foucault Jacquemain
  • Christine Diabley
  • Cyprien Astier
  • Julie Kamionka
  • Omar Jelassi
  • Nadine Dunis
  • Carl Blin
  • Khady Mane
  • Aliou Bouné
  • Marina Zuccon
  • Mathieu Lévy
  • Rita Daguerre
  • Maxime Oueslati
  • Margaux Tandy
  • Christophe de Jouvancourt
  • Catherine Garcia
  • Raphaël Merlini
  • Nayla Khalaf
  • Romain Nauthonnier
  • Rikinaze Madi Tabibou
  • Julien Trevisan
  • Camille Delhommeau
  • Benjamin Gavrois
  • Camille Noury
  • Léo Bewa
  • Anne Bailly
  • Nicolas Briand
  • Barbara Zauli
  • Diego Portola
  • Catherine Cochain
  • Michel Mongkhoy
  • Constance Rambaud
  • Myrian Tasse Tagne
  • Jacqueline Ekollo Nkoth Bisseck
  • Mathieu Rateau
  • Amanda Chaachoua
  • Théo Guerni
  • Estelle Guéville
  • Pierre Evenot
  • Angèle Argimon
  • Boualem Chabira
  • Fiona Steffan
  • Stéphane Rodet
  • Marie Bouysse
  • Ali Kasamally
  • Silvia Manzio
  • Antoine Lanher
  • Jennifer Kamgueu
  • Thibault Quéré
  • Farah Menad
  • Mamadou Yossi
  • Sabine Bröhl
  • Grégoire Humbert-Basset
  • Emeline Gargadennec
  • Gianni Corvi
  • Clarisse Delalondre
  • Louis Duris
  • Christine Schmitt
  • Jean Giraud
  • Hélène Yvonne Meynaud
  • Elton Pumo
  • Marie Laurence Floch
  • Eol Vachter
  • Angelina Roche
  • Jean-Baptiste Talleux
  • Anaïs Barthe
  • Issam Lahjouji
  • Melissandre Mallee
  • Serge Sebban
  • Agnès Lamesi
  • Hugo Rota
  • Gaëlle Ducastaing
  • Foucauld Boutte Du Jonchay
  • Virginie Votier
  • Montassar Mezrigui
  • Aichetou Hadi
  • Yanis Zaki
  • Malaïka Samuel
  • Nicolas Czternasty
  • Sophie Duval
  • Colin Debroise
  • Marie-France Moretti
  • Mathieu Marcarini
  • Caroline Le
  • Messaoud Zerrouk
  • Hélène Kerner
  • Djaffar Bouguerouche
  • Laurence Nayman
  • Sofiane Kolli
  • Pascale Gillot
  • Thibault Lacoste
  • Martine Billard
  • Stathis Kouvélakis
  • Leila Chaibi
  • Jean-Marc Schiappa
  • Manon Aubry
Mahel Pierot-Guimbaud
Mahel Pierot-Guimbaud Liste d'extrême-gauche
Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
  • Mahel Pierot-Guimbaud
  • Camille Adoue
  • Loïc Bonhomme
  • Pauline Surmont
  • Loeiz Caudal
  • Christel Dupouy
  • Djamal Moilim Abdou
  • Soraya Droillard-Lepetit
  • Philippe Hourdry
  • Sophie Pachter
  • Vincent Vautier
  • Saloua Haddadi
  • Yan René Gabriel
  • Célestine Diawara
  • Charles Hetzel
  • Odile Mistouflet
  • Honoré Getas
  • Micheline Achille
  • Nicolas Marthe
  • Elisabeth Duez
  • Jean-Pierre Daymard
  • Evelyne Frantz
  • Franck Malisa
  • Sylvie Surmont
  • Sébastien Grégoire
  • Donna Kesselman
  • Louis-Gabriel Pradal
  • Malika Mazari
  • Fabien Rodrigues
  • Martine Kikita
  • Luc Ramaël
  • Hélène Tanguy
  • Charles Dupuy
  • Taous Ben Belaid
  • Adrien Frantz
  • Soazig Le Bihan
  • Simon Herengt
  • Camille Phédol
  • Yanis Mekrami
  • Catherine Nazemi-Tessier
  • Jean-Claude Durak
  • Sarah Schidlower
  • Dominique Soulier
  • Françoise Berçot
  • Mohamed Mansouri
  • Mathilde Chaumuzeau
  • Miloud Benatia
  • Prescilla Savonneau
  • Eric Gelas
  • Johanna Bidelogne
  • Nicolas Velaïdomestry
  • Ewa Szymanska
  • Lit-Chao Hachon
  • Karine Bonard
  • Bertrand Roussel
  • Lola Claveau
  • Gérard Blache
  • Ghislaine Pain
  • Eric Mardon
  • Janice Griffon
  • Eric Bezault
  • Laura Chambonnet
  • Didier Gibert
  • Hélène Rubinstein-Carrera
  • Mickaël Yung
  • Catherine Girard
  • Florian Genet
  • Solène Rodrigues
  • Djamil Djerafi
  • Noëlle Cotté
  • Gilles Jeudy
  • Annie Alassimone
  • Pierre Bouché
  • Claudine Fleuridas
  • Adrien Sanchez
  • Doriane Klaja
  • Jérôme Denime
  • Zoé Perrin
  • Pascal Buhot
  • Cristina Hetzel
  • Olivier Gardent
  • Coralie Palmont
  • Michel Le Bec
  • Lamia Mechentel
  • Jean-Pierre Petit
  • Catherine Rosier
  • Cain Kalanda Mbuyi
  • Monique Lindor
  • Laurent Vignal
  • Julie Chaintron
  • Martin Fouque
  • Sophie Ruel
  • Thony Moinoufama
  • Najlae Hamila
  • Guillaume Rodrigues
  • Mélanie Romelle
  • Yves Onomo
  • Maïmouna Diawara
  • Fabien Lacoudre
  • Corinne Vaast
  • Maurice Stobnicer
  • Claudine Redon
  • Eric Gniezdioukoff
  • Aïssatou Mbodji
  • Thomas Gailhard
  • Florence Lepage
  • Jordan Nocandy
  • Naïma Bchibchi
  • Jean-Pierre Boulanger
  • Emilie Jourdain
  • Patrick Valchera
  • Kamilia Zouhairi
  • François Rampin
  • Laurence Lafond
  • Alexis Pellegrini
  • Élise-Anne Baray
  • Jean-Claude Castaingts
  • Clara Blacher
  • Rachid Marwane
  • Nadine Berca
  • Geoffroy de Villepin
  • Marie-Anne Cayrol
  • Florian Gibert
  • Denise Gies
  • François Barbe
  • Chantal Foubert
  • Geoffrey Petit
  • Eryne Martin
  • Michel Renaudie
  • Christiane Charlemaine
  • Frédéric Bukowski
  • Justinienne Claude
  • Sanou Traoré
  • Corinne Degas
  • Benoît Billon
  • Fatima Chemsi
  • Cyrille Rodrigues
  • Aurélie Petit-Sebbane
  • Jean-Marc Bruni
  • Huguette Retuerto
  • Guy Dechezelles
  • Mireille Abensour Gibert
  • Mikaël Gardent
  • Christiane Marsaud
  • David Lefranc
  • Raffaëlle Perez
  • Jean-Pierre Plisson
  • Mara Ceschi
  • Gérard Beau
  • Marie-Pierre Lombardo
  • Jean-Pierre Alliot
  • Lucie Viano
  • Richard Sady
  • Marilisa Boulanger
  • Frédéric Coulon
  • Hélène Stern
  • Amar Faïdi
  • Sarah Gardent
  • Jean-Pierre Molénat
  • N'Guessan Yao
  • Geoffrey Louison
  • Jacqueline Hennebois
  • Assam Ghivalla

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Paris 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ariel Weil
Ariel Weil (7 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris 		13 813 53,32%
  • Ariel Weil
  • Audrey Pulvar
  • Pierre Aidenbaum
  • Raphaëlle Rémy-Leleu
  • Gauthier Caron-Thibault
  • Véronique Levieux
  • Boris Jamet-Fournier
Aurélien Véron
Aurélien Véron (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		8 464 32,67%
  • Aurélien Véron
Pacôme Rupin
Pacôme Rupin Ensemble pour paris avec agnes buzyn 		3 627 14,00%
Participation au scrutin Paris 1er Arrondissement
Taux de participation 40,42%
Taux d'abstention 59,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 26 495
Résultat municipales à Paris 1er Arrondissement

Paris 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ariel WEIL
Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS 		13 813 53,32%
  • Ariel WEIL
  • Audrey PULVAR
  • Pierre AIDENBAUM
  • Raphaëlle RÉMY-LELEU
  • Gauthier CARON-THIBAULT
  • Véronique LEVIEUX
  • Boris JAMET-FOURNIER
Aurélien VÉRON
Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI 		8 464 32,67%
  • Aurélien VÉRON
Pacôme RUPIN
Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN 		3 627 14,00%
Participation au scrutin Paris 2e Arrondissement
Taux de participation 40,42%
Taux d'abstention 59,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 26 495
Résultat municipales à Paris 2e Arrondissement

Paris 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ariel WEIL
Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS 		13 813 53,32%
  • Ariel WEIL
  • Audrey PULVAR
  • Pierre AIDENBAUM
  • Raphaëlle RÉMY-LELEU
  • Gauthier CARON-THIBAULT
  • Véronique LEVIEUX
  • Boris JAMET-FOURNIER
Aurélien VÉRON
Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI 		8 464 32,67%
  • Aurélien VÉRON
Pacôme RUPIN
Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN 		3 627 14,00%
Participation au scrutin Paris 3e Arrondissement
Taux de participation 40,42%
Taux d'abstention 59,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 26 495
Résultat municipales à Paris 3e Arrondissement

Paris 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ariel WEIL
Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS 		13 813 53,32%
  • Ariel WEIL
  • Audrey PULVAR
  • Pierre AIDENBAUM
  • Raphaëlle RÉMY-LELEU
  • Gauthier CARON-THIBAULT
  • Véronique LEVIEUX
  • Boris JAMET-FOURNIER
Aurélien VÉRON
Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI 		8 464 32,67%
  • Aurélien VÉRON
Pacôme RUPIN
Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN 		3 627 14,00%
Participation au scrutin Paris 4e Arrondissement
Taux de participation 40,42%
Taux d'abstention 59,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 26 495
Résultat municipales à Paris 4e Arrondissement

Paris 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence Berthout
Florence Berthout (3 élus) Liste d'union de la droite et du centre pour le 5e 		8 457 51,91%
  • Florence Berthout
  • Pierre Casanova
  • Anne Biraben
Marie-Christine Lemardeley
Marie-Christine Lemardeley (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		7 832 48,08%
  • Marie-Christine Lemardeley
Participation au scrutin Paris 5e Arrondissement
Taux de participation 44,90%
Taux d'abstention 55,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 774
Résultat municipales à Paris 5e Arrondissement

Paris 6e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Lecoq
Jean-Pierre Lecoq (2 élus) L'union pour le 6e 		5 309 52,26%
  • Jean-Pierre Lecoq
  • Séverine De Compreignac
Céline Hervieu
Céline Hervieu (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		3 341 32,89%
  • Céline Hervieu
Gaspard Gantzer
Gaspard Gantzer Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		1 508 14,84%
Participation au scrutin Paris 6e Arrondissement
Taux de participation 39,24%
Taux d'abstention 60,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 357
Résultat municipales à Paris 6e Arrondissement

Paris 7e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rachida Dati
Rachida Dati (4 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		7 678 50,69%
  • Rachida Dati
  • Jean Laussucq
  • Emmanuelle Dauvergne
  • René-François Bernard
Alexandre Missoffe
Alexandre Missoffe Ensemble pour paris avec agnes buzyn 		3 506 23,14%
Diana Filippova
Diana Filippova Anne hidalgo - paris en commun 		1 731 11,42%
Manon Laporte
Manon Laporte Le nouveau paris 7 		868 5,73%
Denis Gouzerh
Denis Gouzerh L'écologie pour paris 7 avec david belliard 		608 4,01%
Jean-Sébastien Baschet
Jean-Sébastien Baschet Agir ensemble pour le 7 		324 2,13%
Virginie Bouilliez
Virginie Bouilliez Aimer paris 		216 1,42%
Samia Hasnaoui
Samia Hasnaoui Décidons paris 7 		101 0,66%
Valérie Lecasble
Valérie Lecasble Parisiennes, parisiens 		69 0,45%
Frédéric Louvradoux
Frédéric Louvradoux Liberons paris 		45 0,29%
Participation au scrutin Paris 7e Arrondissement
Taux de participation 46,29%
Taux d'abstention 53,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 276
Résultat municipales à Paris 7e Arrondissement

Paris 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanne D'hauteserre
Jeanne D'hauteserre (3 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		4 088 46,33%
  • Jeanne D'hauteserre
  • Vincent Baladi
  • Delphine Malachard Des Reyssiers
Athénaïs Michel
Athénaïs Michel Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris 		1 679 19,03%
Sophie Segond
Sophie Segond Ensemble pour paris avec agnes buzyn 		1 543 17,49%
Catherine Lécuyer
Catherine Lécuyer Une nouvelle énergie pour le 8e avec catherine lecuyer, liste de rassemblement de la droite et du centre. 		1 512 17,13%
Participation au scrutin Paris 8e Arrondissement
Taux de participation 36,18%
Taux d'abstention 63,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 937
Résultat municipales à Paris 8e Arrondissement

Paris 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine Bürkli
Delphine Bürkli (3 élus) Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		7 110 43,67%
  • Delphine Bürkli
  • Alexis Govciyan
  • Maud Lelievre
Arnaud Ngatcha
Arnaud Ngatcha (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		6 428 39,48%
  • Arnaud Ngatcha
Pierre Maurin
Pierre Maurin Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		2 741 16,83%
Participation au scrutin Paris 9e Arrondissement
Taux de participation 41,65%
Taux d'abstention 58,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 519
Résultat municipales à Paris 9e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandra Cordebard
Alexandra Cordebard (7 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		14 036 67,94%
  • Alexandra Cordebard
  • Sylvain Raifaud
  • Dominique Versini
  • Rémi Feraud
  • Laurence Patrice
  • Paul Simondon
  • Léa Vasa
Bertil Fort
Bertil Fort Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		4 448 21,53%
Karim Amellal
Karim Amellal Ensemble pour paris avec agnes buzyn 		2 175 10,52%
Participation au scrutin Paris 10e Arrondissement
Taux de participation 38,11%
Taux d'abstention 61,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 266
Résultat municipales à Paris 10e Arrondissement

Paris 11e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Vauglin
François Vauglin (10 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris 		22 939 66,73%
  • François Vauglin
  • Anne Hidalgo
  • David Belliard
  • Hélène Bidard
  • Patrick Bloche
  • Delphine Terlizzi
  • Jean-François Martins
  • Chloe Sagaspe
  • Nour Durand-Raucher
  • Dominique Kielemoës
Nelly Garnier
Nelly Garnier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		7 875 22,90%
  • Nelly Garnier
Guillaume Poitoux
Guillaume Poitoux Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		3 561 10,35%
Participation au scrutin Paris 11e Arrondissement
Taux de participation 38,42%
Taux d'abstention 61,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 35 358
Résultat municipales à Paris 11e Arrondissement

Paris 12e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Grégoire
Emmanuel Grégoire (8 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		18 671 54,97%
  • Emmanuel Grégoire
  • Nadine Pénélope Komites
  • Jean-Luc Romero-Michel
  • Emmanuelle Pierre-Marie
  • Nicolas Bonnet-Oulaldj
  • Sandrine Charnoz
  • Jacques Martial
  • Alice Coffin
Valérie Montandon
Valérie Montandon (2 élus) Engagés pour changer paris avec rachida dati 		11 140 32,80%
  • Valérie Montandon
  • Franck Margain
Sandrine Mazetier
Sandrine Mazetier Ensemble pour paris 12eme 		4 151 12,22%
Participation au scrutin Paris 12e Arrondissement
Taux de participation 38,13%
Taux d'abstention 61,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 34 933
Résultat municipales à Paris 12e Arrondissement

Paris 13e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Coumet
Jérôme Coumet (11 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris 		23 805 63,87%
  • Jérôme Coumet
  • Anne Souyris
  • Christophe Najdovski
  • Johanne Kouassi
  • Jean-Noël Aqua
  • Marie-José Raymond-Rossi
  • Emmanuel Coblence
  • Nathalie Laville
  • Alexandre Florentin
  • Béatrice Patrie
  • Antoine Guillou
Jean-Baptiste Olivier
Jean-Baptiste Olivier (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		9 857 26,44%
  • Jean-Baptiste Olivier
  • Elisabeth Stibbe
Chang Hua Peng
Chang Hua Peng Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		3 606 9,67%
Participation au scrutin Paris 13e Arrondissement
Taux de participation 35,09%
Taux d'abstention 64,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 38 718
Résultat municipales à Paris 13e Arrondissement

Paris 14e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Carine Petit
Carine Petit (8 élus) Anne hidalgo, paris en commun - l'ecologie pour paris 		15 738 47,90%
  • Carine Petit
  • Florentin Letissier
  • Célia Blauel
  • Pierre Rabadan
  • Olivia Polski
  • Maxime Cochard
  • Geneviève Lardy Woringer
  • Hermano Sanches Ruivo
Marie-Claire Carrere-Gee
Marie-Claire Carrere-Gee (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		9 917 30,18%
  • Marie-Claire Carrere-Gee
  • Patrick Viry
Cédric Villani
Cédric Villani Le nouveau paris 14 		4 368 13,29%
Éric Aziere
Éric Aziere Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		2 828 8,60%
Participation au scrutin Paris 14e Arrondissement
Taux de participation 39,27%
Taux d'abstention 60,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 33 565
Résultat municipales à Paris 14e Arrondissement

Paris 15e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès Evren
Agnès Evren (14 élus) Engages pour changer paris avec rachida dati 		28 761 53,53%
  • Agnès Evren
  • Philippe Goujon
  • Claire De Clermont-Tonnerre
  • Nicolas Jeanneté
  • Marie-Caroline Douceré
  • Daniel-Georges Courtois
  • Anne-Claire Tyssandier
  • Grégory Canal
  • Anessa Lahouassa
  • Franck Lefevre
  • Maud Gatel
  • Jérôme Loriau
  • Inès De Raguenel
  • François Connault
Anouch Toranian
Anouch Toranian (3 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		18 899 35,17%
  • Anouch Toranian
  • Florian Sitbon
  • Aminata Niakaté
Catherine Ibled
Catherine Ibled (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		6 066 11,29%
  • Catherine Ibled
Participation au scrutin Paris 15e Arrondissement
Taux de participation 38,51%
Taux d'abstention 61,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 55 090
Résultat municipales à Paris 15e Arrondissement

Paris 16e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Szpiner
Francis Szpiner (12 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		22 807 76,20%
  • Francis Szpiner
  • Béatrice Lecouturier
  • Claude Goasguen
  • Samia Badat-Karam
  • Jérémy Redler
  • Véronique Bucaille
  • Stéphane Capliez
  • Sandrine Boëlle
  • Antoine Beauquier
  • Aurélie Pirillo
  • David Alphand
  • Véronique Baldini
Hanna Sebbah
Hanna Sebbah (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		7 122 23,79%
  • Hanna Sebbah
Participation au scrutin Paris 16e Arrondissement
Taux de participation 32,55%
Taux d'abstention 67,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 31 455
Résultat municipales à Paris 16e Arrondissement

Paris 17e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Geoffroy Boulard
Geoffroy Boulard (10 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		20 206 55,92%
  • Geoffroy Boulard
  • Brigitte Kuster
  • Frédéric Pechenard
  • Catherine Dumas
  • Jean-Didier Berthault
  • Alix Bougeret
  • Jack-Yves Bohbot
  • Hélène Jacquemont
  • Paul Hatte
  • Carline Lubin-Noël
Karen Taïeb
Karen Taïeb (2 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		11 217 31,04%
  • Karen Taïeb
  • Karim Ziady
Agnès Buzyn
Agnès Buzyn Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		4 705 13,02%
Participation au scrutin Paris 17e Arrondissement
Taux de participation 36,70%
Taux d'abstention 63,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 36 914
Résultat municipales à Paris 17e Arrondissement

Paris 18e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Lejoindre
Eric Lejoindre (13 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris 		21 866 62,06%
  • Eric Lejoindre
  • Anne-Claire Boux
  • Ian Brossat
  • Afaf Gabelotaud
  • Emile Meunier
  • Carine Rolland
  • Christophe Girard
  • Douchka Markovic
  • Jacques Galvani
  • Barbara Gomes
  • Frédéric Badina-Serpette
  • Maya Akkari
  • Jean-Philippe Daviaud
Rudolph Granier
Rudolph Granier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		7 488 21,25%
  • Rudolph Granier
Pierre-Yves Bournazel
Pierre-Yves Bournazel (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		5 878 16,68%
  • Pierre-Yves Bournazel
Participation au scrutin Paris 18e Arrondissement
Taux de participation 33,76%
Taux d'abstention 66,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 36 428
Résultat municipales à Paris 18e Arrondissement

Paris 19e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Dagnaud
François Dagnaud (12 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		21 914 67,87%
  • François Dagnaud
  • Halima Jemni
  • Dan Lert
  • Colombe Brossel
  • Roger Madec
  • Léa Filoche
  • Jean-Philippe Gillet
  • Fatoumata Koné
  • Mahor Chiche
  • Camille Naget
  • Nicolas Nordman
  • Alice Timsit
Marie Toubiana
Marie Toubiana (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		7 444 23,05%
  • Marie Toubiana
  • Gérard Loureiro
Olivier Rouxel
Olivier Rouxel Ensemble pour paris avec agnes buzyn 		2 927 9,06%
Participation au scrutin Paris 19e Arrondissement
Taux de participation 31,34%
Taux d'abstention 68,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 33 285
Résultat municipales à Paris 19e Arrondissement

Paris 20e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Pliez
Eric Pliez (12 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		22 612 56,95%
  • Eric Pliez
  • Antoinette Guhl
  • Jacques Baudrier
  • Geneviève Garrigos
  • Frédéric Hocquard
  • Nathalie Maquoi
  • Thomas Chevandier
  • Raphaëlle Primet
  • Jérôme Gleizes
  • Lamia El Aaraje
  • Hamidou Samake
  • Emmanuelle Rivier
François-Marie Didier
François-Marie Didier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		8 504 21,42%
  • François-Marie Didier
Danielle Simonnet
Danielle Simonnet (1 élu) Décidons paris 20 		4 921 12,39%
  • Danielle Simonnet
Frédérique Calandra
Frédérique Calandra Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		3 663 9,22%
Participation au scrutin Paris 20e Arrondissement
Taux de participation 35,16%
Taux d'abstention 64,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 40 747
Résultat municipales à Paris 20e Arrondissement

Résultat de l'élection municipale 2014

Paris 1er Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Legaret
Jean-François Legaret (1 élu) 100% premier avec jean-françois legaret 		3 144 51,71%
  • Jean-François Legaret
Loïg Raoul
Loïg Raoul Anne hidalgo paris qui ose 		1 663 27,35%
Elisabeth Bourguinat
Elisabeth Bourguinat Liste citoyenne d'ouverture soutenue par europe ecologie-les verts 		659 10,84%
Olivier Rauch
Olivier Rauch Paris capitale de la france avec wallerand de saint just soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine 		306 5,03%
Dominique Magniette
Dominique Magniette Front de gauche - a paris, place au peuple ! 		154 2,53%
Laurent Guignon
Laurent Guignon Les ecologistes - mouvement ecologiste independant 		123 2,02%
Marielle Saulnier
Marielle Saulnier Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		30 0,49%
Participation au scrutin Paris 1er Arrondissement
Taux de participation 59,61%
Taux d'abstention 40,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 6 214
Résultat municipales à Paris 1er Arrondissement

Paris 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Boutault
Jacques Boutault (2 élus) Anne hidalgo, vivre le 2eme, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		3 965 58,24%
  • Jacques Boutault
  • Véronique Levieux
Christophe Lekieffre
Christophe Lekieffre Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		2 843 41,75%
Participation au scrutin Paris 2e Arrondissement
Taux de participation 57,58%
Taux d'abstention 42,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 7 035
Résultat municipales à Paris 2e Arrondissement

Paris 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Aidenbaum
Pierre Aidenbaum (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		7 012 60,44%
  • Pierre Aidenbaum
  • Laurence Goldgrab
Marie-Laure Harel
Marie-Laure Harel (1 élu) Liste d'union modem-udi-ump avec nathalie kosciusko-morizet pour le 3ème 		4 589 39,55%
  • Marie-Laure Harel
Participation au scrutin Paris 3e Arrondissement
Taux de participation 58,96%
Taux d'abstention 41,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,35%
Nombre de votants 12 003
Résultat municipales à Paris 3e Arrondissement

Paris 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Girard
Christophe Girard (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		5 253 50,26%
  • Christophe Girard
  • Karen Taieb Attias
Vincent Roger
Vincent Roger Union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		5 198 49,73%
Participation au scrutin Paris 4e Arrondissement
Taux de participation 62,43%
Taux d'abstention 37,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 10 786
Résultat municipales à Paris 4e Arrondissement

Paris 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence Berthout
Florence Berthout (3 élus) Une energie nouvelle pour le vème 		11 720 51,29%
  • Florence Berthout
  • Dominique Tiberi
  • Dominique Stoppa-Lyonnet
Marie-Christine Lemardeley
Marie-Christine Lemardeley (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		11 127 48,70%
  • Marie-Christine Lemardeley
Participation au scrutin Paris 5e Arrondissement
Taux de participation 66,53%
Taux d'abstention 33,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 23 552
Résultat municipales à Paris 5e Arrondissement

Paris 6e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Lecoq
Jean-Pierre Lecoq (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		7 766 52,61%
  • Jean-Pierre Lecoq
  • Marielle De Sarnez
  • Alexandre Vesperini
Romain Levy
Romain Levy Anne hidalgo paris qui ose 		3 855 26,11%
Emmanuel Pierrat
Emmanuel Pierrat Oh ! les beaux jours, liste soutenue par europe ecologie les verts avec christophe najdovski 		982 6,65%
Paul Marie Couteaux
Paul Marie Couteaux Paris capitale de la france, avec wallerand de saint just, soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine 		708 4,79%
Geneviève Bertrand
Geneviève Bertrand Pour le 6ème avant tout 		537 3,63%
Dominique Baud
Dominique Baud L'alternative à droite pour regagner paris avec charles beigbeder 		496 3,36%
Anaïs Goudmand
Anaïs Goudmand Front de gauche - a paris, place au peuple ! 		349 2,36%
Patrick Planque
Patrick Planque Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		66 0,44%
Participation au scrutin Paris 6e Arrondissement
Taux de participation 58,80%
Taux d'abstention 41,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 15 054
Résultat municipales à Paris 6e Arrondissement

Paris 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Rachida Dati
Rachida Dati (4 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm 		9 785 55,46%
  • Rachida Dati
  • Yves Pozzo Di Borgo
  • Emmanuelle Dauvergne
  • Thierry Hodent
Christian Le Roux
Christian Le Roux J'aime le 7ème 		4 287 24,30%
Capucine Edou
Capucine Edou Anne hidalgo paris qui ose 		3 569 20,23%
Participation au scrutin Paris 7e Arrondissement
Taux de participation 57,51%
Taux d'abstention 42,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Nombre de votants 18 011
Résultat municipales à Paris 7e Arrondissement

Paris 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanne D'hauteserre
Jeanne D'hauteserre (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		6 875 56,44%
  • Jeanne D'hauteserre
  • Pierre Lellouche
  • Catherine Lecuyer
Charles Beigbeder
Charles Beigbeder Libérez le 8ème ! 		2 948 24,20%
Corine Barlis
Corine Barlis Anne hidalgo paris qui ose 		2 358 19,35%
Participation au scrutin Paris 8e Arrondissement
Taux de participation 54,17%
Taux d'abstention 45,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Nombre de votants 12 478
Résultat municipales à Paris 8e Arrondissement

Paris 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine Burkli
Delphine Burkli (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		11 077 50,36%
  • Delphine Burkli
  • Jean-Baptiste De Froment
  • Gypsie Bloch
Pauline Veron
Pauline Veron (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		10 918 49,63%
  • Pauline Veron
Participation au scrutin Paris 9e Arrondissement
Taux de participation 62,97%
Taux d'abstention 37,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 22 567
Résultat municipales à Paris 9e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi Feraud
Rémi Feraud (6 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		17 898 66,04%
  • Rémi Feraud
  • Alexandra Cordebard
  • Didier Le Reste
  • Anne Souyris
  • Bernard Gaudillere
  • Yamina Benguigui
Déborah Pawlik
Déborah Pawlik (1 élu) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		9 203 33,95%
  • Déborah Pawlik
Participation au scrutin Paris 10e Arrondissement
Taux de participation 56,04%
Taux d'abstention 43,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,15%
Nombre de votants 28 273
Résultat municipales à Paris 10e Arrondissement

Paris 11e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Vauglin
François Vauglin (9 élus) Anne hidalgo paris qui ose 		29 915 64,37%
  • François Vauglin
  • Nawel Oumer
  • Patrick Bloche
  • Joëlle Morel
  • Philippe Ducloux
  • Hélène Bidard
  • Jean-François Martins
  • Mercedes Zuniga
  • David Belliard
Christian Saint-Etienne
Christian Saint-Etienne (2 élus) Un nouveau souffle pour le 11è union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		16 554 35,62%
  • Christian Saint-Etienne
  • Leïla Diri
Participation au scrutin Paris 11e Arrondissement
Taux de participation 58,24%
Taux d'abstention 41,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 48 389
Résultat municipales à Paris 11e Arrondissement

Paris 12e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Baratti-Elbaz
Catherine Baratti-Elbaz (8 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		27 577 53,04%
  • Catherine Baratti-Elbaz
  • Jean-Louis Missika
  • Sandrine Charnoz
  • Christophe Najdovski
  • Catherine Vieu-Charier
  • Emmanuel Gregoire
  • Pénélope Komites
  • Nicolas Bonnet-Oulaldj
Valérie Montandon
Valérie Montandon (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		24 415 46,95%
  • Valérie Montandon
  • François Haab
Participation au scrutin Paris 12e Arrondissement
Taux de participation 62,10%
Taux d'abstention 37,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,52%
Nombre de votants 53 891
Résultat municipales à Paris 12e Arrondissement

Paris 13e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Coumet
Jérôme Coumet (11 élus) Anne hidalgo paris qui ose 		35 859 62,42%
  • Jérôme Coumet
  • Anne-Christine Lang
  • Jean-Marie Le Guen
  • Emmanuelle Becker
  • Yves Contassot
  • Marie-Pierre De La Gontrie
  • Bruno Julliard
  • Annick Olivier
  • Jean-Noël Aqua
  • Marie Atallah
  • Buong Tan
Edith Gallois
Edith Gallois (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		21 588 37,57%
  • Edith Gallois
  • Patrick Tremege
Participation au scrutin Paris 13e Arrondissement
Taux de participation 57,43%
Taux d'abstention 42,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,51%
Nombre de votants 60 158
Résultat municipales à Paris 13e Arrondissement

Paris 14e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Carine Petit
Carine Petit (8 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		26 575 53,08%
  • Carine Petit
  • Pascal Cherki
  • Olivia Polski
  • Hervé Begue
  • Célia Blauel
  • Hermano Sanches Ruivo
  • Caroline Mecary
  • Etienne Mercier
Nathalie Kosciusko-Morizet
Nathalie Kosciusko-Morizet (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		23 482 46,91%
  • Nathalie Kosciusko-Morizet
  • Eric Aziere
Participation au scrutin Paris 14e Arrondissement
Taux de participation 64,68%
Taux d'abstention 35,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Nombre de votants 51 771
Résultat municipales à Paris 14e Arrondissement

Paris 15e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Goujon
Philippe Goujon (15 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm pour paris et philippe goujon votre maire dans le 15ème 		51 154 63,37%
  • Philippe Goujon
  • Claire De Clermont-Tonnerre
  • Jean-François Lamour
  • Anne Tachene
  • Yann Wehrling
  • Sylvie Ceyrac
  • Pierre Charon
  • Pascale Bladier
  • Daniel-Georges Courtois
  • Maud Gatel
  • Jean-Baptiste Menguy
  • Agnès Evren
  • François-David Cravenne
  • Anne-Charlotte Buffeteau
  • Franck Lefevre
Anne Hidalgo
Anne Hidalgo (3 élus) Anne hidalgo paris qui ose 		29 563 36,62%
  • Anne Hidalgo
  • Claude Dargent
  • Dominique Versini
Participation au scrutin Paris 15e Arrondissement
Taux de participation 61,49%
Taux d'abstention 38,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 83 208
Résultat municipales à Paris 15e Arrondissement

Paris 16e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Goasguen
Claude Goasguen (12 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		30 100 63,04%
  • Claude Goasguen
  • Danièle Giazzi
  • Pierre Gaboriau
  • Céline Boulay-Esperonnier
  • Eric Helard
  • Michèle Assouline
  • Pierre Auriacombe
  • Béatrice Lecouturier
  • Grégoire Chertok
  • Julie Boillot
  • Stéphane Capliez
  • Ann-Katrin Jego
Thomas Lauret
Thomas Lauret (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose 		6 197 12,98%
  • Thomas Lauret
David Alphand
David Alphand Ensemble choisissons le 16ème 		4 445 9,31%
Gérard David
Gérard David Paris capitale de la france avec wallerand de saint just, soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine 		2 865 6,00%
Valérie Sachs
Valérie Sachs Nous citoyens 		2 534 5,30%
Pascale Ourbih
Pascale Ourbih Vivre mieux à paris, liste soutenue par europe ecologie les verts, avec christophe najdovski 		1 103 2,31%
Lucas Gomez
Lucas Gomez Front de gauche - a paris, place au peuple ! 		497 1,04%
Participation au scrutin Paris 16e Arrondissement
Taux de participation 53,08%
Taux d'abstention 46,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 48 564
Résultat municipales à Paris 16e Arrondissement

Paris 17e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Kuster
Brigitte Kuster (10 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		26 836 53,53%
  • Brigitte Kuster
  • Bernard Debre
  • Catherine Dumas
  • Frédéric Pechenard
  • Valérie Nahmias
  • Jean-Didier Berthault
  • Alix Bougeret
  • Jérôme Dubus
  • Olga Johnson
  • Geoffroy Boulard
Annick Lepetit
Annick Lepetit (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose 		12 727 25,38%
  • Annick Lepetit
  • Patrick Klugman
Pauline Delpech
Pauline Delpech Vivre mieux à paris - liste écologiste et citoyenne soutenue par eelv avec christophe najdovski 		3 302 6,58%
Patrick Auzou
Patrick Auzou Paris capitale de la france avec wallerand de saint just soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine 		3 234 6,45%
Thomas Rebaud
Thomas Rebaud Pour un 17eme actif avec charles beigbeder 		2 221 4,43%
Xavier Duchaussoy
Xavier Duchaussoy Front de gauche - a paris, place au peuple ! 		1 544 3,08%
Annick Marty
Annick Marty Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		264 0,52%
Participation au scrutin Paris 17e Arrondissement
Taux de participation 55,47%
Taux d'abstention 44,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 51 317
Résultat municipales à Paris 17e Arrondissement

Paris 18e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Lejoindre
Eric Lejoindre (12 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		32 387 62,42%
  • Eric Lejoindre
  • Myriam El Khomri
  • Daniel Vaillant
  • Afaf Gabelotaud
  • Pascal Julien
  • Claudine Bouygues
  • Ian Brossat
  • Sandrine Mees
  • Jean-Bernard Bros
  • Danièle Premel
  • Didier Guillot
  • Galla Bridier
Pierre-Yves Bournazel
Pierre-Yves Bournazel (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm et pierre-yves bournazel 		19 494 37,57%
  • Pierre-Yves Bournazel
  • Fadila Mehal
  • Christian Honore
Participation au scrutin Paris 18e Arrondissement
Taux de participation 54,32%
Taux d'abstention 45,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,24%
Nombre de votants 54 177
Résultat municipales à Paris 18e Arrondissement

Paris 19e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Dagnaud
François Dagnaud (12 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		30 542 64,45%
  • François Dagnaud
  • Halima Jemni
  • Roger Madec
  • Colombe Brossel
  • Bernard Jomier
  • Léa Filoche
  • Sergio Tinti
  • Aurélie Solans
  • Nicolas Nordman
  • Fanny Gaillanne
  • Mao Peninou
  • Fatoumata Kone
Jean-Jacques Giannesini
Jean-Jacques Giannesini (2 élus) Union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		16 845 35,54%
  • Jean-Jacques Giannesini
  • Anne-Constance Onghena
Participation au scrutin Paris 19e Arrondissement
Taux de participation 51,85%
Taux d'abstention 48,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 49 413
Résultat municipales à Paris 19e Arrondissement

Paris 20e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédérique Calandra
Frédérique Calandra (11 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		31 163 55,07%
  • Frédérique Calandra
  • Julien Bargeton
  • Antoinette Guhl
  • Jacques Baudrier
  • Virginie Daspet
  • David Assouline
  • Marinette Bache
  • Jérôme Gleizes
  • Raphaëlle Primet
  • Frédéric Hocquard
  • Nathalie Maquoi
Atanase Perifan
Atanase Perifan (2 élus) Liste d'union ump-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		17 690 31,26%
  • Atanase Perifan
  • Nathalie Fanfant
Danielle Simonnet
Danielle Simonnet (1 élu) Front de gauche - a paris, place au peuple ! 		7 732 13,66%
  • Danielle Simonnet
Participation au scrutin Paris 20e Arrondissement
Taux de participation 54,71%
Taux d'abstention 45,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 58 745
Résultat municipales à Paris 20e Arrondissement

