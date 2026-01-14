Résultat des municipales 2026 à Laon : ce qu'il faut savoir avant le scrutin

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Delhaye Eric Delhaye (30 élus) Faisons coeur ensemble 3 019 61,54%
Fawaz Karimet Fawaz Karimet (4 élus) Laon en commun 1 230 25,07%
Nicolas Dragon Nicolas Dragon (1 élu) Laon vie de vivre a laon 479 9,76%
Jean-Loup Pernelle Jean-Loup Pernelle Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 100 2,03%
Matthieu Boufflet Matthieu Boufflet Matthieu boufflet 77 1,56%
Participation au scrutin Laon
Taux de participation 33,62%
Taux d'abstention 66,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 102

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Lefevre Antoine Lefevre (29 élus) En confiance avec antoine lefevre 4 512 58,80%
Damien Delavenne Damien Delavenne (4 élus) Un nouveau maire, un nouveau souffle 1 976 25,75%
Yan Ruder Yan Ruder (1 élu) Aux actes citoyens 507 6,60%
Hervé Tellier Hervé Tellier (1 élu) Une autre vision de laon 428 5,57%
Jean-Loup Pernelle Jean-Loup Pernelle Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 250 3,25%
Participation au scrutin Laon
Taux de participation 51,45%
Taux d'abstention 48,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 7 932

Villes voisines de Laon

Autour des élections à Laon
En savoir plus sur Laon