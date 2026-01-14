Résultat des municipales 2026 à Laon : ce qu'il faut savoir avant le scrutin
- Dernières infos municipale à Laon
- Résultat municipale 2020 Laon
- Résultat municipale 2014 Laon
- Bureaux de vote Laon
- Laon (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Laon (02000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats.
15:29 - Les jeunes conseillers s'engagent à Laon
À Laon, les jeunes du Conseil municipal des enfants s'engagent pour les droits de l'enfant jusqu'aux élections municipales de 2026. Ils organisent une fête pour sensibiliser la population et récolter des fonds pour l'Unicef. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Laon en tant que Ville amie des enfants. Lire sur aisnenouvelle.fr
15:27 - Au moins 5 listes se préparent pour Laon en 2026
À Laon, les élections municipales de 2026 se préparent avec quatre listes potentielles face au maire sortant Eric Delhaye. Aude Bono mène la liste apolitique 'Demain, Fiers de Laon', tandis qu'Emmanuel Cervi lance sa campagne pour 'Laon, notre ville, notre avenir'. La gauche s'organise également avec Dominique Caillet et Yan Ruder en tête. Lire sur aisnenouvelle.fr
15:12 - Claude Vuaroqueaux candidate à nouveau à Cerny-en-Laonnois
Claude Vuaroqueaux se prépare à briguer un troisième et dernier mandat de maire de Cerny-en-Laonnois lors des élections municipales de mars 2026. Il dirige une liste de sept candidats et fait face à des défis financiers pour mener à bien les projets d'infrastructure dans la commune. Malgré les obstacles, il aspire à développer Cerny en valorisant son patrimoine historique. Lire sur lunion.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Delhaye (30 élus) Faisons coeur ensemble
|3 019
|61,54%
|Fawaz Karimet (4 élus) Laon en commun
|1 230
|25,07%
|Nicolas Dragon (1 élu) Laon vie de vivre a laon
|479
|9,76%
|Jean-Loup Pernelle Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|100
|2,03%
|Matthieu Boufflet Matthieu boufflet
|77
|1,56%
|Participation au scrutin
|Laon
|Taux de participation
|33,62%
|Taux d'abstention
|66,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 102
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Lefevre (29 élus) En confiance avec antoine lefevre
|4 512
|58,80%
|Damien Delavenne (4 élus) Un nouveau maire, un nouveau souffle
|1 976
|25,75%
|Yan Ruder (1 élu) Aux actes citoyens
|507
|6,60%
|Hervé Tellier (1 élu) Une autre vision de laon
|428
|5,57%
|Jean-Loup Pernelle Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|250
|3,25%
|Participation au scrutin
|Laon
|Taux de participation
|51,45%
|Taux d'abstention
|48,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,27%
|Nombre de votants
|7 932
Villes voisines de Laon
- Laon (02000)
- Ecole primaire à Laon
- Maternités à Laon
- Crèches et garderies à Laon
- Classement des collèges à Laon
- Salaires à Laon
- Impôts à Laon
- Dette et budget de Laon
- Climat et historique météo de Laon
- Accidents à Laon
- Délinquance à Laon
- Inondations à Laon
- Nombre de médecins à Laon
- Pollution à Laon
- Entreprises à Laon
- Prix immobilier à Laon