Résultat municipale 2026 à Mâcon : dernières actus de l'élection, les candidats en lice
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mâcon [EN DIRECT]
A Mâcon, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Mâcon
09/03/26 - 21:18 - Mâcon avance ses propositions culturelles et éducatives
À Mâcon, la liste Mâcon demain, menée par Emile Blondet, a présenté lors d'une réunion publique ses 25 propositions axées sur la culture et l'éducation. L'équipe souhaite rendre la culture accessible à tous, notamment aux jeunes et aux personnes en situation de handicap, tout en renforçant l'attractivité touristique de la ville. Ces initiatives visent à faire de Mâcon une ville où la culture est un véritable levier d'émancipation. Lire sur macon-infos.com
09/03/26 - 21:17 - Mâcon soutient l'égalité femmes-hommes avec une candidate
À Mâcon, Ève Comtet Sorabella, candidate de Mâcon Dynamique et Populaire, a souligné l'importance de l'égalité femmes-hommes lors d'un événement dédié le 8 mars. Elle propose la création d'une délégation à l'égalité et des mesures pour lutter contre les violences sexistes. Elle souhaite renforcer la sensibilisation dès le plus jeune âge pour promouvoir cette culture. Lire sur macon-infos.com
09/03/26 - 11:06 - Les candidats présentent les volets environnement et cadre de vie de leur programme
À Mâcon, une semaine avant le premier tour des élections municipales, les candidats ont présenté leurs programmes sur l'environnement et le cadre de vie. Ils mettent l'accent sur l'amélioration du quotidien des Mâconnais, notamment en matière de santé avec la création d'un centre municipal de santé. Les candidats s'engagent également à ne pas augmenter les impôts tout en répondant aux préoccupations des habitants. Lire sur lejsl.com
06/03/26 - 17:36 - La sécurité s'impose comme la priorité des Mâconnais
À Mâcon, les élections municipales de 2026 se profilent avec la sécurité comme priorité pour 45 % des habitants. Une candidate au poste de maire promet d'intensifier les efforts pour renforcer la sécurité quotidienne, notamment par le recrutement de policiers municipaux et de médiateurs. Elle souhaite également un état des lieux de la vidéosurveillance pour garantir le respect des libertés individuelles. Lire sur macon-infos.com
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Mâcon ?
Qui est candidat à Mâcon pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Mâcon sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Emile Blondet
Liste divers gauche
Mâcon Demain
|
|
Michel Denizot
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière le camp des travailleurs
|
|
Jean-Patrick Courtois
Liste divers centre
MACON, NATURELLEMENT !
|
|
Baptiste Delcroix
Liste d'union des droites pour la République
Mâcon 2026
|
|
Eve Comtet Sorabella
Liste d'union à gauche
Mâcon dynamique et populaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Patrick Courtois (32 élus) Macon la ville aimee
|3 580
|60,79%
|
|Eve Comtet Sorabella (6 élus) Macon citoyens 2020
|1 717
|29,15%
|
|Aurélien Dutremble (1 élu) Préparons l'avenir mâconnais
|498
|8,45%
|
|Michel Denizot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|94
|1,59%
|Participation au scrutin
|Mâcon
|Taux de participation
|31,37%
|Taux d'abstention
|68,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 116
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Patrick Courtois (33 élus) Macon passionnement
|7 127
|65,81%
|
|Jacques Boucaud (4 élus) Macon , c'est vous !
|2 122
|19,59%
|
|Eve Comtet Sorabella (1 élu) Pour macon, l'humain d'abord
|813
|7,50%
|
|Corinne Mossire (1 élu) Macon bleu marine
|767
|7,08%
|
|Participation au scrutin
|Mâcon
|Taux de participation
|51,53%
|Taux d'abstention
|48,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,41%
|Nombre de votants
|11 096
Villes voisines de Mâcon
- Mâcon (71000)
- Ecole primaire à Mâcon
- Maternités à Mâcon
- Crèches et garderies à Mâcon
- Classement des collèges à Mâcon
- Salaires à Mâcon
- Impôts à Mâcon
- Dette et budget de Mâcon
- Climat et historique météo de Mâcon
- Accidents à Mâcon
- Délinquance à Mâcon
- Inondations à Mâcon
- Nombre de médecins à Mâcon
- Pollution à Mâcon
- Entreprises à Mâcon
- Prix immobilier à Mâcon