Résultat municipale 2026 à Mâcon : dernières actus de l'élection, les candidats en lice

Voir aussi :
Sommaire

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Mâcon ?

Qui est candidat à Mâcon pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Mâcon sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Emile Blondet
Emile Blondet Liste divers gauche
Mâcon Demain
  • Emile Blondet
  • Catherine Amaro
  • Sébastien Jarjat
  • Branda Krasnici
  • Yann Yangir
  • Marie-Julie Jacob
  • Emmanuel Jallageas
  • Anaîs Guillaumeau
  • Youcef Bakouri
  • Marie Elisabeth Marguin
  • Paul Cepede
  • Sonia Sebaa
  • Pierre Bourgain
  • Houria Ziani
  • Florian Reynaud
  • Fatma Toprakoglu
  • Frédéric Langlait
  • Samira Daoudi
  • Rodolphe Royer
  • Houria Sassa
  • Bernard Sarrazin
  • Emilie Saudon
  • Jean-Pierre Raffin
  • Sonia Paradis
  • Christophe Juillard
  • Elisabeth Leguay
  • Olivier Guillemin
  • Véronique Dulong de Rosnay
  • Rémy Vaterlaus
  • Marie-Pierre Desbois
  • Mohamed Chatt
  • Bérangère Piocelle
  • François Ancilotto
  • Françoise Veillerot
  • Antoine Marzio
  • Chloé Joubert-Laurencin
  • José Martinez
  • Danièle Jault
  • Jean-Pierre Meilland
  • Nicole Richard
  • Jean-Pierre Allemandi
Michel Denizot
Michel Denizot Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière le camp des travailleurs
  • Michel Denizot
  • Sandrine Gioveni
  • Jean-Alain Mauchand
  • Halima Fadel
  • Joël Blanchard
  • Lidwine Rollier
  • Mohamed Benkhouda
  • Aurélie René-Guillet
  • M'Hamed Zaouche
  • Laurie Raynaud
  • Anthony Geraud
  • Samia Noureddine
  • Nurittin Ozbay
  • Laetitia Chretin
  • Nicolas Boyat
  • Jennifer Lagandré
  • Olivier Ferraud
  • Naomi Donjon
  • Abdelkader Abdelhadi
  • Ilknur Akdag
  • Valy Diome
  • Aurélie Cortevat
  • Frédéric Clément
  • Sylvie Soeur
  • Hoikidou Abdallah
  • Nathalie Fougéres
  • Brahim Fadel
  • Sonia Mentagui
  • Thibaut René
  • Marine Raggi
  • Karim Toumi
  • Angélina Munzone
  • Janick Courrouyan
  • Alexandrine Belliard
  • Jean Guichard
  • Corinne Cathelin
  • Abdelkerim El Haidi
  • Malou Martin
  • Stéphane René
Jean-Patrick Courtois
Jean-Patrick Courtois Liste divers centre
MACON, NATURELLEMENT !
  • Jean-Patrick Courtois
  • Amélie Voisin
  • Benjamin Dirx
  • Marion Neto
  • Yoann Charlot
  • Marie-Charlotte Uner
  • Hervé Reynaud
  • Catherine Carle-Viguier
  • Edson Pacheco
  • Emilie Clerc
  • Romain Auvigue
  • Nathalie Goncalves
  • Eric Marechal
  • Claude Cannet
  • Yves Dupuis
  • Véronique Lefeuve
  • Jean-Pierre Mathieu
  • Caroline Theveniaud
  • Jérôme Chevalier
  • Sandra Robin
  • Maxim Plat
  • Véronique-Laure Verraest
  • Philippe Schneberger
  • Marylin Peterlin-Malherbe
  • Alexandre Vuillot
  • Denise Noton
  • Alain Griezmann
  • Marie-Claude Chezeau
  • Philippe Beaumarty
  • Marie-Claude Misery
  • Camille Broutechoux
  • Patricia Ravinet
  • Jean Payebien
  • Amira Majed
  • Jules Dalsace
  • Amelie Hoareau
  • Cedric Deguisne
  • Valentine Rigaud
  • Laurent Mazoyer
Baptiste Delcroix
Baptiste Delcroix Liste d'union des droites pour la République
Mâcon 2026
  • Baptiste Delcroix
  • Myriam Buchaillard
  • Brice Passot
  • Léa Michel
  • Florian Le Moal
  • Rachel Drevet
  • Jean-Philippe Belville
  • Erika de Filippis
  • Benoît Madec
  • Cassandre Terrier
  • Didier Bize
  • Marie Roy
  • Michel Martins
  • Corinne Caudrelier
  • Valentin Lafond
  • Clémence Nicolas
  • David Bernard
  • Morgane Printemps
  • Fabien Gauffre
  • Elisa Ana Lima
  • Pierre Point
  • Monique Domanico
  • Titouan Bourg
  • Eulalia Gomes de Sousa
  • Karim Mellak
  • Marie Vieillard
  • Luc Bouchinet
  • Elonie Lesens
  • Didier Dantoine
  • Séverine Hery
  • Luka Avdoian
  • Lidija Zadkovic
  • Jean-Pierre Gros
  • Jocelyne Cochet
  • Nicolas de Bergen
  • Chantal Mantoux
  • Yves Gaget
  • Agnès Poisson
  • Pierre Al-Hone
  • Nicole Garnier
  • Simon Tariant
Eve Comtet Sorabella
Eve Comtet Sorabella Liste d'union à gauche
Mâcon dynamique et populaire
  • Eve Comtet Sorabella
  • François Foucher
  • Fatima Sadi
  • Olivier Taviot
  • Yulika Matsunaga
  • Damien Cadoux
  • Christine Turlan
  • Alexandre Grudniewski
  • Karima Sadi
  • Paul Willaime
  • Karine Mazé
  • Maxime Prébet-Métra
  • Céline Vinauger
  • Yves Laffont
  • Mathide Bouillon
  • Rémi Carrère
  • Clémence Giraud
  • Arnaud Cuche
  • Kadiatou Conde
  • Serge Bonot
  • Claire Deleaud
  • Jankat Cetingoz
  • Khadra Belaiteur
  • Mathieu Le Saux
  • Nassima Lillouche
  • David Fernandez
  • Mélaine Santon
  • René Chapuis
  • Amélie Brague
  • Jean Puaud
  • Célia Carrette
  • Gilles Mallet
  • Loubna Laaraich Laaraich
  • Frédéric Souchon
  • Dominique Delacroix
  • Karim Touhara
  • Mathilde Bourgeois
  • Gabriel Siméon
  • Laurence Boubet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Patrick Courtois
Jean-Patrick Courtois (32 élus) Macon la ville aimee 		3 580 60,79%
  • Jean-Patrick Courtois
  • Catherine Carle-Viguier
  • Benjamin Dirx
  • Nathalie Goncalves
  • Gérard Colon
  • Véronique Lefeuve
  • Hervé Reynaud
  • Emilie Clerc
  • Maxim Plat
  • Valentine Rigaud
  • Yves Dupuis
  • Caroline Theveniaud
  • Eric Marechal
  • Claude Cannet
  • Jean Payebien
  • Florence Battard
  • Jean-Pierre Mathieu
  • Véronique-Laure Verraest
  • Jérôme Chevalier
  • Sandra Robin
  • Jean-Philippe Belville
  • Patricia Ravinet
  • Jacques Tourny
  • Marylin Peterlin-Malherbe
  • Alexandre Vuillot
  • Marie-Claude Chezeau
  • Philippe Schneberger
  • Marie-Claude Misery
  • Charles Rebischung-Marc
  • Denise Noton
  • Laurent Mazoyer
  • Annick Blanchard
Eve Comtet Sorabella
Eve Comtet Sorabella (6 élus) Macon citoyens 2020 		1 717 29,15%
  • Eve Comtet Sorabella
  • Gabriel Siméon
  • Catherine Amaro
  • Rida Ben Salah
  • Delphine Mermet
  • Eric Ponchaux
Aurélien Dutremble
Aurélien Dutremble (1 élu) Préparons l'avenir mâconnais 		498 8,45%
  • Aurélien Dutremble
Michel Denizot
Michel Denizot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		94 1,59%
Participation au scrutin Mâcon
Taux de participation 31,37%
Taux d'abstention 68,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 116

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Patrick Courtois
Jean-Patrick Courtois (33 élus) Macon passionnement 		7 127 65,81%
  • Jean-Patrick Courtois
  • Catherine Carle-Viguier
  • Yoann Charlot
  • Claude Cannet
  • Gérard Colon
  • Florence Battard
  • Claude Patard
  • Christine Robin
  • Hervé Reynaud
  • Virginie De Battista
  • Jean Payebien
  • Marie-Paule Cervos
  • Jacques Tourny
  • Caroline Theveniaud
  • Charles Rebischung-Marc
  • Denise Noton
  • Jean-Pierre Mathieu
  • Annick Blanchard
  • Georges Lascroux
  • Alexandra Franco
  • Eric Marechal
  • Véronique Butruille
  • Patrice Tavernier
  • Sandra Monchecourt
  • Michel Pacaud
  • Marie-Claude Chezeau
  • Stéphane Coulon
  • Marie-Claude Misery
  • Camille Broutechoux
  • Nathalie Goncalves
  • Laurent Mazoyer
  • Georgette Degoulange
  • Miguel Parot
Jacques Boucaud
Jacques Boucaud (4 élus) Macon , c'est vous ! 		2 122 19,59%
  • Jacques Boucaud
  • Catherine N'diaye
  • Stéphane Guiguet
  • Nicole Clement
Eve Comtet Sorabella
Eve Comtet Sorabella (1 élu) Pour macon, l'humain d'abord 		813 7,50%
  • Eve Comtet Sorabella
Corinne Mossire
Corinne Mossire (1 élu) Macon bleu marine 		767 7,08%
  • Corinne Mossire
Participation au scrutin Mâcon
Taux de participation 51,53%
Taux d'abstention 48,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Nombre de votants 11 096

Villes voisines de Mâcon

En savoir plus sur Mâcon