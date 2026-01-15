Résultat des municipales à Privas : toutes les infos avant le résultats du premier tour

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Valla Michel Valla (23 élus) Privas au coeur de l'action 1 195 51,86%
Souhila Boudali-Khedim Souhila Boudali-Khedim (4 élus) Privas ensemble 576 25,00%
Jeanne Voiry Jeanne Voiry (2 élus) Assemblee citoyenne de privas 393 17,05%
Christian Grangis Christian Grangis Unissons nos valeurs pour privas 140 6,07%
Participation au scrutin Privas
Taux de participation 41,93%
Taux d'abstention 58,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 351

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Valla Michel Valla (22 élus) Agir pour privas 1 868 52,54%
Yves Chastan Yves Chastan (6 élus) Aimer privas 1 411 39,69%
Christian Grangis Christian Grangis (1 élu) Privas bleu marine ma préfecture moi j'y tiens ! 276 7,76%
Participation au scrutin Privas
Taux de participation 62,66%
Taux d'abstention 37,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,75%
Nombre de votants 3 772

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Valla Michel Valla Agir pour privas 1 460 41,82%
Yves Chastan Yves Chastan Aimer privas 1 003 28,73%
Rémy Chalaye Rémy Chalaye Privas 2014, cap a gauche 567 16,24%
Christian Grangis Christian Grangis Privas bleu marine ma préfecture moi j'y tiens ! 461 13,20%
Participation au scrutin Privas
Taux de participation 60,56%
Taux d'abstention 39,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,25%
Nombre de votants 3 646
