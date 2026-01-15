Résultat des municipales à Privas : toutes les infos avant le résultats du premier tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Privas (07000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats....
15:55 - Une "Assemblée citoyenne" pour les municipales de 2026
À Privas, l'Assemblée citoyenne, menée par Jeanne Voiry et Maxime Bouquet, se prépare activement pour les élections municipales de 2026. Les deux élus d'opposition, qui ont déjà une expérience de mi-mandat, soulignent un manque de débat démocratique mais des rapports cordiaux avec la majorité. Ils insistent sur l'importance d'aborder les enjeux locaux de manière concrète pour le bien de la ville. Lire sur hebdo-ardeche.fr
15:54 - Une liste de l'union de la gauche aux élections municipales de 2026
À Privas, la course aux élections municipales de 2026 s'intensifie avec l'annonce d'une liste d'union de la gauche, qui s'oppose au maire sortant Michel Valla, candidat à un septième mandat. La tête de liste de l'union de la gauche reste à déterminer, ajoutant un élément d'incertitude à ces élections. Les électeurs sont appelés à se prononcer pour l'avenir de la ville. Lire sur hebdo-ardeche.fr
15:53 - Michel Valla investi à Privas pour les municipales
Michel Valla, candidat à Privas pour les élections municipales de 2026, a reçu l’investiture des Républicains pour un troisième mandat. Il est un homme de droite et fera face à une liste de gauche lors du scrutin prévu le 15 mars prochain. Sa candidature s’inscrit dans un contexte électoral compétitif. Lire sur ledauphine.com
15:53 - Frédéric Labrot conduit la liste RN à Privas
Frédéric Labrot, infirmier de 49 ans, a été désigné par le Rassemblement national pour conduire la liste 'Union pour Privas' aux élections municipales de 2026. Novice en politique, il souhaite répondre aux problèmes locaux : il a identifié un effritement du tissu commercial et un manque de services. La constitution de sa liste et de son programme est en cours. Lire sur hebdo-ardeche.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Valla (23 élus) Privas au coeur de l'action
|1 195
|51,86%
|Souhila Boudali-Khedim (4 élus) Privas ensemble
|576
|25,00%
|Jeanne Voiry (2 élus) Assemblee citoyenne de privas
|393
|17,05%
|Christian Grangis Unissons nos valeurs pour privas
|140
|6,07%
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|41,93%
|Taux d'abstention
|58,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 351
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Valla (22 élus) Agir pour privas
|1 868
|52,54%
|Yves Chastan (6 élus) Aimer privas
|1 411
|39,69%
|Christian Grangis (1 élu) Privas bleu marine ma préfecture moi j'y tiens !
|276
|7,76%
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|62,66%
|Taux d'abstention
|37,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,75%
|Nombre de votants
|3 772
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Valla Agir pour privas
|1 460
|41,82%
|Yves Chastan Aimer privas
|1 003
|28,73%
|Rémy Chalaye Privas 2014, cap a gauche
|567
|16,24%
|Christian Grangis Privas bleu marine ma préfecture moi j'y tiens !
|461
|13,20%
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|60,56%
|Taux d'abstention
|39,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,25%
|Nombre de votants
|3 646
