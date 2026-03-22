Résultat de l'élection municipale 2026 à Amiens : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Amiens [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Amiens sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Amiens.
L'actu des élections municipales 2026 à Amiens
11:52 - Qui est en tête à Amiens avant le 2e tour de ces élections municipales ?
Pour le lancement des municipales à Amiens, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a vu 49,40 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Hubert De Jenlis (Divers centre) qui a pris la pole position en récoltant 25,98 % des votes. Derrière, Frédéric Fauvet (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 23,97 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, avec 14,71 %, Damien Toumi (Rassemblement National) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Julia Bellina a rassemblé 12,41 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Amiens
Le deuxième tour des élections municipales à Amiens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Damien Toumi
Liste du Rassemblement National
Amiens pour Vous
|
|
Frédéric Fauvet
Liste d'union à gauche
Pour Amiens en mieux, la Gauche unie, écologiste et citoyenne
|
|
Hubert de Jenlis
Liste divers centre
NOUS, LES AMIÉNOIS !
|
|
Julia Bellina
Liste Divers
AMIENS AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Amiens
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert DE JENLIS (Ballotage) NOUS, LES AMIÉNOIS !
|9 556
|25,98%
|Frédéric FAUVET (Ballotage) Pour Amiens en mieux, la Gauche unie, écologiste et citoyenne
|8 820
|23,97%
|Damien TOUMI (Ballotage) Amiens pour Vous
|5 412
|14,71%
|Julia BELLINA (Ballotage) AMIENS AU COEUR
|4 566
|12,41%
|Samy OLIVIER AMIENS EN COMMUN
|3 567
|9,70%
|Aurélien CARON AMIENS VILLE D'AVENIR
|1 967
|5,35%
|Benoit MERCUZOT Réussir Amiens Ensemble
|1 434
|3,90%
|Paul-Éric DÈCLE NOUVELLE DYNAMIQUE !
|972
|2,64%
|Jean-Patrick BAUDRY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|495
|1,35%
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|49,40%
|Taux d'abstention
|50,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|37 414
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Amiens
- Amiens (80000)
- Ecole primaire à Amiens
- Maternités à Amiens
- Crèches et garderies à Amiens
- Classement des collèges à Amiens
- Salaires à Amiens
- Impôts à Amiens
- Dette et budget d'Amiens
- Climat et historique météo d'Amiens
- Accidents à Amiens
- Délinquance à Amiens
- Inondations à Amiens
- Nombre de médecins à Amiens
- Pollution à Amiens
- Entreprises à Amiens
- Prix immobilier à Amiens