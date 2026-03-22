Résultat de l'élection municipale 2026 à Amiens : les résultats du 2e tour

Programme de Frédéric Fauvet à Amiens (Pour Amiens en mieux, la Gauche unie, écologiste et citoyenne)

Sécurité

Le thème de la sécurité est central dans le discours de Frédéric Fauvet. Il critique la fermeture des postes de police de proximité et l'augmentation de la délinquance sous le mandat du maire sortant, Hubert de Jenlis. Fauvet propose un plan de lutte contre les violences et un renforcement de la prévention pour améliorer la sécurité des Amiénois.

Transports

Les transports sont un enjeu majeur pour la ville d'Amiens. Frédéric Fauvet s'engage à améliorer le réseau de bus, avec des NEMO toutes les 10 minutes et des lignes desservant chaque quartier. Il promet également des pistes cyclables sécurisées et la gratuité des bus pour les jeunes de moins de 26 ans.

Enfance

Le bien-être des enfants est une priorité pour Frédéric Fauvet. Il dénonce la hausse des prix des cantines scolaires et l'insécurité à la sortie des écoles. Son programme inclut la création de places en crèche et de rues sécurisées autour des établissements scolaires.

Emploi et commerce

Le développement économique et la revitalisation du commerce sont des axes importants du projet de Frédéric Fauvet. Il souligne la fermeture de nombreux commerces dans les quartiers et le déclassement du centre-ville. Fauvet propose de rouvrir des commerces et de racheter des locaux pour les louer à bas coût afin d'attirer de nouveaux entrepreneurs.