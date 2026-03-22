Résultat de l'élection municipale 2026 à Amiens : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Amiens

Le deuxième tour des élections municipales à Amiens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Damien Toumi
Damien Toumi Liste du Rassemblement National
Amiens pour Vous
  • Damien Toumi
  • Constance Decle
  • Fabrice Chevalier
  • Zelmire Prevost
  • Bruno Villalpando
  • Audrey Candelé
  • Mickaël Sahin
  • Marie-Claire Bouvet
  • Jimmy Roussel
  • Sandrine Delabouglise
  • Frédéric Kéraudren
  • Valérie Nou
  • Geoffrey Fertel
  • Ingrid Debray
  • Pascal Baillet
  • Margaux Denis
  • Vincent Lecuyer
  • Aude Boulenger
  • Thomas Dubois
  • Ludivine Lombard
  • Yves Dupille
  • Nadine Lambilliotte
  • Bernard Dubois
  • Catherine Cherfi
  • Jean-Luc Demange-Brinon
  • Tracy Dorion
  • Thomas Vaillant
  • Florence Perdu
  • Laurent Urbain
  • Silviane Quillet
  • Paul-Aymar Greuet
  • Sandrine de Keukeleire
  • Thomas Fontaine
  • Stéphanie Lombard
  • Jean-Paul Montigny
  • Justine Brasseur
  • Matt Legrand
  • Martine Yvelin
  • Patrick Le Bris
  • Christine Duchêne
  • Ludovic Robart
  • Léane Borel
  • Sylvain Heranval
  • Louise Eckout
  • Jérémy Bedrouni
  • Liliane Rouget
  • André Durel
  • Rose Lécaille
  • Aimé Prieur
  • Liliane Goeminne
  • Michel Lambilliotte
  • Marion Droixhe
  • Charles Pechon
  • Hélèna Prévost
  • David Demay
  • Corinne Dupille
  • Moîse Cuvilliers
Frédéric Fauvet
Frédéric Fauvet Liste d'union à gauche
Pour Amiens en mieux, la Gauche unie, écologiste et citoyenne
  • Frédéric Fauvet
  • Esra Ercan
  • Léon Deffontaines
  • Hayat Matboua
  • Félix Bodoule Sosso
  • Assia Nouaour
  • Logan Brague
  • Zoé Desbureaux
  • Tarek Baïs
  • Vanessa Chauvin
  • Bertrand Choquet
  • Catherine Vanacker
  • Laurent Beuvain
  • Anne-Sophie Vozari
  • Jean-Claude Ester
  • Océane Sermadiras
  • Goulven Blanchard
  • Sylvie Delépine
  • Gautier Gente
  • Hélène Delattre
  • Maxime Gignon
  • Sylvie Baillon
  • Arthur Lalan
  • Marie-Hélène Luczak
  • Benoît Carpentier
  • Nina Bray
  • Stéphane Diboundje
  • Aurélie Le Carlier de Veslud
  • Nicolas Cardot
  • Martine Tekaya
  • Karl Tourais
  • Laurence Alexandre
  • Gauthier de Clerck
  • Anne-Marie Carton Poulain
  • Fabien Dorémus
  • Cécile Dellenbach
  • Thomas Hutin
  • Dolorès Esteban
  • Nourddine Bouchaal
  • Elena Merolla
  • Patrick Le Scouëzec
  • Isabelle Graux
  • Renaud Poix
  • Hélène Trifunovic
  • Pascal Lecossois
  • Célia Ruban
  • Dominique Gamain
  • Savia Terchani
  • Matthieu Michaux
  • Nathalie Lachambre
  • Raphaël Degenne
  • Sylvie Busnel
  • Iliès Hamadani
  • Colette Swinnen
  • Guy de la Motte Saint-Pierre
  • Aurore Delépine
  • Loïc Lefebvre
Hubert de Jenlis
Hubert de Jenlis Liste divers centre
NOUS, LES AMIÉNOIS !
  • Hubert de Jenlis
  • Louise Boyard
  • Pierre Savreux
  • Margaux Delétré
  • Thomas Lhermitte
  • Fany Ruin
  • Bruno Bienaimé
  • Hélène Ripoll
  • Jean-Christophe Loric
  • Camille Zeitoun
  • Guillaume Duflot
  • Laurie-Marie Dieval
  • Nicolas Reitzaum
  • Marie-Hélène Bouchez
  • Stéphane Descombes
  • Caroline Bohain
  • Saïd Salhi
  • Nathalie Vagniez
  • Edouard Mourot
  • Annie Verrier
  • Vincent Melnisancot
  • Nedjma Ben Mokhtar
  • Christian Leroy
  • Alexandra Dieste
  • Marc Foucault
  • Camille Caussin
  • Olivier Jardé
  • Nathalie Lavallard
  • Thierry Adam
  • Melissa Somon
  • Mohamed Ouaad
  • Isabelle Savariego
  • Driss Agouzoul
  • Florence Rodinger
  • Michael Guérin
  • Sonia Hamadi
  • Matisse Pozuelos
  • Diéneba Kone
  • Jérémie Coudeville
  • Claire Joly
  • Stéphane Moronval
  • Flavie Herbette
  • Melchior Larribe
  • Nathalie Devèze
  • Yannick Lutonadio
  • Léna Thiébault
  • Auguste Itema
  • Juliette Delahousse
  • Gérard Thibaut
  • Chantal Modeste
  • Abilio de Sousa
  • Sophie Cazalienski
  • Noah Kouyaté
  • Victoire Moyon
  • Jean-Jacques Blangy
  • Andrée Truffert
  • François-Marie Caron
Julia Bellina
Julia Bellina Liste Divers
AMIENS AU COEUR
  • Julia Bellina
  • Cyril Clerentin
  • Hélène Leplat
  • Thomas Petit
  • Amandine Bernard
  • Alain Follet
  • Nathalie Pronnier
  • Jean Muller
  • Élodie Huang
  • Jean-Claude Petit
  • Karen Benedicto
  • Patrick Leroux
  • Aurore Villiers
  • Johan Briqué
  • Sabine Dimpre
  • Jérôme Aubry
  • Bernadette Sabas
  • Bertrand Caron
  • Joséphine Roger
  • Antoine Cozette
  • Patricia Langlet
  • Grégory Leu
  • Cécile Ivon
  • W'Okamba Okamba
  • Béatrice Marchand
  • Jean Moret
  • Dominique Bizette
  • Laurent Huk
  • Claudine Leroux
  • Maxime Bourgois
  • Julie Lorion
  • Olivier Bondois
  • Loan Leu
  • Christian Devaux
  • Maryline Caron
  • Aurélien Amiache
  • Carole Cuvillier
  • Pierre Quaillet
  • Perrine Baquet
  • Samy Berdugo
  • Claudia Tison
  • Cédric Dhiu
  • Kathy Boulanger
  • Jean-Baptiste Hainsselin
  • Arièle Duval
  • Fabrice Plessy
  • Yousra Achouitar
  • Kenny Hatron
  • Annick Bossiaux
  • Matthieu Mills
  • Joëlle Hublé
  • Jean-Christophe Goubet
  • Valérie Dufresne
  • Philippe Boutart
  • Nicole Leclère
  • Louis Hénaux
  • Cathy Muchembled

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Amiens

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert DE JENLIS
Hubert DE JENLIS (Ballotage) NOUS, LES AMIÉNOIS ! 		9 556 25,98%
Frédéric FAUVET
Frédéric FAUVET (Ballotage) Pour Amiens en mieux, la Gauche unie, écologiste et citoyenne 		8 820 23,97%
Damien TOUMI
Damien TOUMI (Ballotage) Amiens pour Vous 		5 412 14,71%
Julia BELLINA
Julia BELLINA (Ballotage) AMIENS AU COEUR 		4 566 12,41%
Samy OLIVIER
Samy OLIVIER AMIENS EN COMMUN 		3 567 9,70%
Aurélien CARON
Aurélien CARON AMIENS VILLE D'AVENIR 		1 967 5,35%
Benoit MERCUZOT
Benoit MERCUZOT Réussir Amiens Ensemble 		1 434 3,90%
Paul-Éric DÈCLE
Paul-Éric DÈCLE NOUVELLE DYNAMIQUE ! 		972 2,64%
Jean-Patrick BAUDRY
Jean-Patrick BAUDRY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		495 1,35%
Participation au scrutin Amiens
Taux de participation 49,40%
Taux d'abstention 50,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 37 414

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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