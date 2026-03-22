Résultat de l'élection municipale 2026 à Annecy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Annecy

Le deuxième tour des élections municipales à Annecy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Antoine Armand
Antoine Armand Liste d'union au centre
Acteurs d'Annecy avec Antoine ARMAND
  • Antoine Armand
  • Marie Bosson
  • Anthony Granger
  • Catherine Pacoret
  • Hugo Roux
  • Magali Mugnier
  • Frédéric Moine
  • Isabelle Dijeau
  • Pascal Bassan
  • Séverine Grard
  • Dominique Puthod
  • Carla Bérard
  • Philippe Baudet
  • Myriam Lhuillier
  • Arnaud Stefanutti
  • Gulcan Aslan-Uzuner
  • Lionel Tardy
  • Annabel André
  • Vincent de Crayencour
  • Clémence Callies
  • Antoine Carre
  • Saloua Djebali
  • Rémi Bats
  • Servane Eloy
  • Vincent Mani
  • Valérie Gonzo-Massol
  • Denis Duperthuy
  • Nathalie de Breda
  • Christian Petit
  • Peggy Bajeux
  • Alexandre Richefort
  • Céline Pernici
  • Thomas Bouvard
  • Laure Soyez
  • Raphaël Stojic
  • Laure Townley-Bazaille
  • Julien Effner
  • Khadouj El Barkaoui
  • Patrice Moreau
  • Véronique Riotton
  • Philippe Luneau
  • Vanessa Chappuis
  • Julien Combet
  • Karine Cornier
  • Pascal Bouvard
  • Aline Dussolier
  • Kévin Vazquez
  • Rébecca Touati
  • Joris Brichet
  • Sabrina Brouillard
  • Thierry Radice
  • Françoise Dutour-Liard
  • Lucas Londiche
  • Caroline Mochon
  • Daniel Mouthon
  • Adèle Giraud
  • Jean-Christophe Deperraz
  • Léa Matringhen
  • Stéphane Burgun
  • Loubna Layeb
  • Bernard Vermorel
  • Josiane Toussaint
  • Mame Socé Ndiaye
  • Anne-Marie Piperno-Voizot
  • Romain Bernard
  • Messaouda Chalabi
  • Pascal Decker
  • Martine Misslin-Morand
  • Jean-Claude Lancereau
Alexandre Mulatier-Gachet
Alexandre Mulatier-Gachet Liste d'union à gauche
Vivre Annecy
  • Alexandre Mulatier-Gachet
  • Chantale Farmer
  • Pascal Sciabbarrasi
  • Sarah Klilib
  • Aurélien Modurier
  • Catherine Allard
  • Brieuc Huon
  • Adeline Duché
  • Michel de Villa
  • Gina Rahim
  • Alain Roubian
  • Loris Fontana
  • André Lechner
  • Sophie Garcia
  • Xavier Osternaud
  • Sandrine Dall' Aglio
  • Lionel Pelud
  • Anne-Sophie Chambaz
  • Samuel Dixneuf
  • Aurélie Guedron
  • Rémi Gras
  • Tina Le Mao
  • Abdelrahim Ali Yagoub
  • Emmanuelle Parel
  • Ludovic Fazzari
  • Alexandra Beaujard
  • Christophe Poncet
  • Brigitte Fliecx
  • Alexandre Meyer
  • Carine Comparin
  • Nicolas Mourgues
  • Roxane Nojac
  • Laurent Bouvier
  • Annick Magrecki
  • Jean François Tessier
  • Justine Ngambene
  • Matthias Gibaud
  • Cécile Boly
  • Fabien Gery
  • Rahma El Haddaji
  • Antoine Kehrli
  • Nadine Goval
  • Francis Bouvier
  • Elisabeth Bourgeois
  • Didier Pierrat
  • Suelie Rahali
  • Rachid Rouibah
  • Sandra Detavernier
  • Noel Ponthus
  • Isabelle Cayeux
  • Grégory Brissonneau
  • Hayat Chebah
  • Antonino Colluzio
  • Marine Holt
  • Simon David
  • Aurélie Bertrand
  • Brice Belouin
  • Claude Saint Romain
  • Thierry Pris
  • Christine Denis
  • Philippe Boisseaux-Bourgeois
  • Yasmina Veyssieres
  • Clément Fantin
  • Mireille Silva
  • Hafid Maina
  • Evelyne Decarre-Collomb
  • Thierry Welter
  • Bénédicte Serrate
  • Jean Boutry
Guillaume Roit-Levêque
Guillaume Roit-Levêque Liste du Rassemblement National
RETROUVONS ANNECY
  • Guillaume Roit-Levêque
  • Chloé Goueillé
  • Gaëtan Ricque
  • Isabelle Astruz
  • Alain Bexon
  • Clémentine Blanc
  • Nicolas Krivobok
  • Marie Magnier
  • Jean-Luc Fol
  • Firmine Hoarau
  • Desmond Le Batteux
  • Rachel Martinez
  • Fabrice Marini
  • Nadine Tavernier
  • Philippe Ducret
  • Cathy Dumont
  • Haize Droesch
  • Elisabeth Kermorvant
  • Franck Besnard
  • Isabelle Vuillaume
  • Vincent Charles
  • Laura Civel
  • Thibault Schalck
  • Jocelyne Denemark
  • Thibault Ludwikowski
  • Michèle Lachat
  • Marc-Emmanuel Carmet
  • Laura Forest
  • Benjamin Berhault
  • Marie Moenne
  • Roland Ponthus
  • Béatrice Damour
  • Franck Willem
  • Hélène Chalamova
  • Daniel Labouche
  • Catherine Moutin
  • Franck Zorel
  • Louise Even
  • Henri Denemark
  • Elsa Hoarau
  • Michel Luber
  • Mireille Buetscha
  • Gabriel Skrypoczka
  • Martine Van Den Brink
  • Laurent Moretti
  • Océane Monier
  • Yanis Monier
  • Claire Salama
  • Jean-Luc Bernard
  • Dalila Ghazi
  • Florian Choiral
  • Lou Quezel
  • Gérard Nicolas
  • Catherine Migeon
  • Philippe Vernex
  • Raymonde Collet
  • Jason Dubois
  • Louise Saint Maraint
  • Alain Dupré
  • Jacqueline Maurouard
  • Cédric Robert
  • Caryne de Cuyper
  • Daniel Mouthon
  • Martine Cattaneo
  • Hervé Elouet
  • Yvonne Larnau
  • Nicolas Martinez
  • Zoé Lagozny
  • Thomas Joyeux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Annecy

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine ARMAND
Antoine ARMAND (Ballotage) Acteurs d'Annecy avec Antoine ARMAND 		17 363 34,78%
Alexandre MULATIER-GACHET
Alexandre MULATIER-GACHET (Ballotage) Vivre Annecy 		12 333 24,70%
Jean-Luc RIGAUT
Jean-Luc RIGAUT (Ballotage) UNIS PAR ANNECY avec Jean-Luc RIGAUT 		10 630 21,29%
Guillaume ROIT-LEVÊQUE
Guillaume ROIT-LEVÊQUE (Ballotage) RETROUVONS ANNECY 		6 816 13,65%
Vincent DRÊME
Vincent DRÊME L'AVENIR EN COMMUNE 		2 329 4,67%
Naci YILDIRIM
Naci YILDIRIM Lutte Ouvrière - le camp des travailleurs 		451 0,90%
Participation au scrutin Annecy
Taux de participation 56,61%
Taux d'abstention 43,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 50 665

Source : ministère de l’Intérieur

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