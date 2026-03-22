Résultat de l'élection municipale 2026 à Annecy : les résultats du 2e tour

Programme de Antoine Armand à Annecy (Acteurs d'Annecy avec Antoine ARMAND)

Projets de rénovation

Les projets de rénovation à Annecy incluent la finalisation de l'Hôtel de Ville et de la Piscine des Marquisats. Un centre de supervision urbain et des améliorations des infrastructures de stationnement sont également prévus. Ces initiatives visent à moderniser la ville et à répondre aux besoins des habitants.

Circulation et stationnement

Un nouveau plan de circulation sera mis en place pour améliorer l'accès à la ville. Des mesures telles que 30 minutes de stationnement gratuit et la création de nouveaux parkings sont envisagées. L'objectif est de faciliter les déplacements tout en réduisant la congestion urbaine.

Logement et accessibilité

Le projet de logement vise à réguler les meublés et à offrir des solutions pour les travailleurs à Annecy. Des dispositifs comme le bail réel solidaire aideront les jeunes à devenir propriétaires. Cela permettra de rendre le marché immobilier plus accessible et de soutenir les primo-accédants.

Sécurité et propreté

La sécurité sera renforcée par une présence accrue de la police municipale et la création d'une brigade cynophile. Des efforts seront également faits pour améliorer la propreté de la ville, avec des brigades dédiées à l'entretien des espaces publics. Ces mesures visent à créer un environnement plus sûr et agréable pour tous les citoyens.