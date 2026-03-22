Résultat de l'élection municipale 2026 à Annecy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Annecy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Annecy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Annecy.
L'actu des élections municipales 2026 à Annecy
11:51 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Annecy pour les municipales
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Annecy, c'est Antoine Armand (Union du centre) qui a terminé premier en rassemblant 34,78 % des votes. À sa suite, Alexandre Mulatier-Gachet (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 24,70 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 21,29 %, Jean-Luc Rigaut, étiqueté Divers droite, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Guillaume Roit-Levêque, portant la nuance Rassemblement National, a terminé avec 13,65 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Annecy, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 43,39 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Annecy
Le deuxième tour des élections municipales à Annecy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Antoine Armand
Liste d'union au centre
Acteurs d'Annecy avec Antoine ARMAND
|
|
Alexandre Mulatier-Gachet
Liste d'union à gauche
Vivre Annecy
|
|
Guillaume Roit-Levêque
Liste du Rassemblement National
RETROUVONS ANNECY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Annecy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine ARMAND (Ballotage) Acteurs d'Annecy avec Antoine ARMAND
|17 363
|34,78%
|Alexandre MULATIER-GACHET (Ballotage) Vivre Annecy
|12 333
|24,70%
|Jean-Luc RIGAUT (Ballotage) UNIS PAR ANNECY avec Jean-Luc RIGAUT
|10 630
|21,29%
|Guillaume ROIT-LEVÊQUE (Ballotage) RETROUVONS ANNECY
|6 816
|13,65%
|Vincent DRÊME L'AVENIR EN COMMUNE
|2 329
|4,67%
|Naci YILDIRIM Lutte Ouvrière - le camp des travailleurs
|451
|0,90%
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|56,61%
|Taux d'abstention
|43,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|50 665
Source : ministère de l’Intérieur
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