Résultat de l'élection municipale 2026 au Mans : les résultats du 2e tour

Programme de Stéphane Le Foll à Le Mans (LE MANS NOUS RASSEMBLE)

Rassemblement des Manceaux

Le maire Stéphane LE FOLL appelle à l'unité des Mancellles et des Manceaux pour faire face à la montée des extrêmes. Il souligne l'importance d'une large majorité pour maintenir une équipe cohérente et fidèle à ses engagements. Ce rassemblement est essentiel pour assurer un avenir serein à la ville du Mans.

Investissements pour l'avenir

Le projet pour Le Mans met l'accent sur le développement des mobilités décarbonées et des énergies renouvelables. Des investissements significatifs sont prévus dans le logement, la santé et l'éducation pour répondre aux défis contemporains. L'objectif est de créer une ville accessible, dynamique et tournée vers l'avenir.

Priorités en matière de logement

Le maire s'engage à construire 6000 logements accessibles pour faire de Le Mans une ville étudiante. La rénovation des logements existants, notamment à travers l'isolation, est également une priorité. Ces efforts visent à garantir que tous les citoyens puissent bénéficier d'un cadre de vie de qualité.

Soutien aux services publics

La santé et l'éducation sont des préoccupations majeures pour l'administration municipale. Des solutions innovantes pour l'accès aux soins et des investissements dans les infrastructures scolaires sont prévus. Le maintien des subventions aux associations locales dans divers domaines est également essentiel pour soutenir la communauté.