Résultat de l'élection municipale 2026 au Mans : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Mans [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Mans sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Mans.
L'actu des élections municipales 2026 au Mans
11:52 - Stéphane Le Foll, Marietta Karamanli et Victoria De Vigneral forment le trio de tête au Mans
Lors du premier volet des municipales au Mans, le rendez-vous a mobilisé 51,45 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Stéphane Le Foll (Parti socialiste) qui a pris la tête en récoltant 43,59 % des voix. À sa suite, Marietta Karamanli (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 17,86 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Stéphane Le Foll a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a amélioré aussi légèrement son score de 1,6 point. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Victoria De Vigneral (Rassemblement National) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Olivier Sasso, portant la nuance Divers droite, a obtenu 14,00 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Mans
Le deuxième tour des élections municipales au Mans a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Le Foll
Liste du Parti socialiste
LE MANS NOUS RASSEMBLE
|
|
Marietta Karamanli
Liste divers gauche
uplm
|
|
Olivier Sasso
Liste divers droite
LE MANS NOUVEAU CAP
|
|
Victoria de Vigneral
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Le Mans
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Mans
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane LE FOLL (Ballotage) LE MANS NOUS RASSEMBLE
|20 215
|43,59%
|Marietta KARAMANLI (Ballotage) uplm
|8 281
|17,86%
|Victoria DE VIGNERAL (Ballotage) Rassemblement pour Le Mans
|7 013
|15,12%
|Olivier SASSO (Ballotage) LE MANS NOUVEAU CAP
|6 494
|14,00%
|Maël BRILLANT LE MANS, VILLE HUMAINE
|3 249
|7,01%
|Benjamin SAINTY Révolution Permanente - Reprendre Le Mans aux politiciens professionnels
|764
|1,65%
|Arnaud RABETTE Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
|355
|0,77%
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|51,45%
|Taux d'abstention
|48,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|47 303
Source : ministère de l’Intérieur
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