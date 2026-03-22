Résultat de l'élection municipale 2026 au Mans : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Mans

Le deuxième tour des élections municipales au Mans a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Le Foll
Stéphane Le Foll Liste du Parti socialiste
LE MANS NOUS RASSEMBLE
  • Stéphane Le Foll
  • Cécile Leroux
  • Christophe Counil
  • Christine Poupineau
  • Yves Calippe
  • Sophie Moisy
  • Nordine Arik
  • Fabienne Lagarde
  • Christian Lacoste
  • Lydia Hamonou-Boiroux
  • Michaël Guihard
  • Blandine Affagard
  • Quentin Portier
  • Sylvie Avril
  • Nathan Châron
  • Francine Baudon-Brulé
  • Onur Yilmaz
  • Muriel Cabaret
  • Jean-Philippe Monteil
  • Catherine Brulé-Delahaye
  • Serge Cigana
  • Yolaine Chappuis-Yard
  • Joël Pannetier
  • Ludivine Bommert-Ménard
  • Alexandre Lechat
  • Marie-Julie Loyer-Lemercier
  • Rémi Marchand
  • Renée Kaziewicz
  • Edouard Dione
  • Patricia Lautru
  • Abdelmajid El Arrasse
  • Catherine Gier
  • Daniel Péneaud
  • Magali Hubert
  • Philippe Daniel
  • Fatiha Dubois
  • Gilbert Le Corre
  • Mouride Fouéré
  • Henri Merle
  • Christine Tafforeau-Hardy
  • Mickaël Lecossier
  • Rabea-Nadia Houfi
  • Abdellatif Ammar
  • Juliette Chollet
  • Mohamed Diaby
  • Anne-Cécile Gressant
  • Lucas Darrioumerle
  • Camara Dia
  • Erwan Grégoire
  • Catherine Bouthier
  • Alexandre Legris
  • Valérie Appiano
  • Pierre Linais
  • Sylvie Michonneau
  • Pierre Hamonou
Marietta Karamanli
Marietta Karamanli Liste divers gauche
uplm
  • Marietta Karamanli
  • Samuel Guy
  • Imane Bounouh
  • Emmanuel Brasseur
  • Anne-Marie Olivo
  • Kamel Meziti
  • Hélène Laforêt-Thibault
  • Olivier Ruchaud
  • Fatiha Yadri
  • Gilles Rouby
  • Blanche Imperiali
  • Stéphane Mézière
  • Jacqueline Rousseau
  • Jean-François Devins
  • Agnès Besnard
  • Eric Chartier
  • Sandrine Vinchon
  • Stève Jouy
  • Fanny Blin
  • El Mostapha Taliouan
  • Caroline Batard
  • Jean-Pierre Cian
  • Mariama Tabibou Ali
  • Laurent Chignard
  • Delphine Botineau
  • Isaac Fahmi
  • Marie-Christine Loiseau
  • Julien Lecrivain
  • Sabrina Belmir
  • Yannick Gendron
  • Sarah Berthé
  • Rémy Batiot
  • Catherine Allet
  • Nikita Valladolid
  • Frédérique Hamdaï
  • Mathieu Lozahic
  • Sylviane Roullier
  • Maxence Busson
  • Cécile Plet--Rol-Tanguy
  • Abdelkader Lhadjahmed
  • Odile Berny
  • Cyril Ravé
  • Virginie Dousseau
  • Nicolas Pecqueux
  • Christine Renard
  • Rachid Es Soufi
  • Dominique Maignan
  • Timothé Vaudecranne
  • Lucie Guix
  • Stéphane Chevet
  • Malia Matile
  • Hoël Le Moal
  • Isoline Vincent
  • Hugues Bourgeois
  • Isabelle Sévère
Olivier Sasso
Olivier Sasso Liste divers droite
LE MANS NOUVEAU CAP
  • Olivier Sasso
  • Sophie Gambiez
  • Benoit Barret
  • Hortense Defrenne
  • Olivier Paquin
  • Priscille de Climens
  • Hugo Théotime
  • Mathilde Roux
  • Philippe Voisinne
  • Diane Chaussade
  • Bruno Corcy
  • Laurence Tremoureux
  • Jean-Pierre Fabre
  • Émeline Falempin
  • Éric de Hercé
  • Magali Chaignon
  • Jean Padilla
  • Anne-Charlotte Lesourd
  • Daniel Lemercier
  • Élisabeth Marti
  • Emmanuel Lepinette
  • Marion Hennequin
  • Sébastien Delarue
  • Élisabeth Joyeau
  • Julien Rondet
  • Anaïs Jagline
  • Mohammed Serbouti
  • Annick Roger
  • Nicolas Evrard
  • Léa Letourneux
  • Franck Blin
  • Laurence Lecomte
  • Nicolas Baudry
  • Yamina Duparquet
  • Nolan Rousseau-Laurençon
  • Marie-Christine Sautron
  • Jean-Dominique Rabault
  • Patricia Polisset
  • Mickaël Delerue
  • Catherine Lhermitte
  • Éric Chauchis
  • Wafae Hauvuy
  • Nathan Daunay
  • Alice Delafoy
  • Ismaël Lassoued
  • Marguerite Dubois
  • Nicolas Petit
  • Emy Gousset Beaudoux
  • Frédéric Chausson
  • Émilie Albert
  • Michel Jarry
  • Katel Intes
  • Thibaut Martin
  • Claudine Héron
  • Jean-Claude Rousseau
  • Mélanie Beaudoux
  • Olivier Verbauwen
Victoria de Vigneral
Victoria de Vigneral Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Le Mans
  • Victoria de Vigneral
  • Marc Giudice
  • Muriel Desnoues
  • Gérard Loubier
  • Lorvemeida Felixon
  • Jean-Philippe Rousseau
  • Corinne Neiss
  • Michaël Champion
  • Laeticia Chanteau
  • Fabien Carton
  • Roseline Koronkiewicz
  • Jean-Luc Gaudemer
  • Montaine Désile
  • Frédy Cosnuau
  • Christelle Thureau
  • Hugo Leriche
  • Cécile Bonvoisin
  • Didier Mallet
  • Gwenaëlle Guimier
  • Steven Plumail
  • Jenny Ritoit
  • Jean-Philippe Role
  • Michèle Vigneron
  • Badara Dia
  • Annick Guilbert
  • William Tang
  • Nathalie Pellier
  • Kylian Le Moal
  • Jacqueline Yvon
  • Frédéric Dodin
  • Liliane Froger
  • Julien Lhermenier
  • Nadine Patier
  • Patrice Rapicault
  • Sandrine Toussart
  • Michel Allard
  • Marie-Louise Fourmy
  • Patrick Lemonnier
  • Jacqueline Basle
  • Cyrille Renou
  • Suzanne Fresneau
  • Michel Bastian
  • Gisèle Nopre
  • Jean-Marc Poutoire
  • Eliane Avice
  • Michel Bouquet
  • Pascale Cosme
  • Olivier Bartolini
  • Jannick Montreuil
  • Claude Ratti
  • Lucienne Maleyrat
  • Gérard Lefort
  • Claudia Bouquet
  • Christophe Gaulupeau
  • Marie-Caroline Le Pen

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Mans

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane LE FOLL
Stéphane LE FOLL (Ballotage) LE MANS NOUS RASSEMBLE 		20 215 43,59%
Marietta KARAMANLI
Marietta KARAMANLI (Ballotage) uplm 		8 281 17,86%
Victoria DE VIGNERAL
Victoria DE VIGNERAL (Ballotage) Rassemblement pour Le Mans 		7 013 15,12%
Olivier SASSO
Olivier SASSO (Ballotage) LE MANS NOUVEAU CAP 		6 494 14,00%
Maël BRILLANT
Maël BRILLANT LE MANS, VILLE HUMAINE 		3 249 7,01%
Benjamin SAINTY
Benjamin SAINTY Révolution Permanente - Reprendre Le Mans aux politiciens professionnels 		764 1,65%
Arnaud RABETTE
Arnaud RABETTE Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs 		355 0,77%
Participation au scrutin Le Mans
Taux de participation 51,45%
Taux d'abstention 48,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 47 303

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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