Résultat municipale 2026 à Annecy : suivez tous les résultats du 1er tour sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Annecy [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Annecy sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Annecy
17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Annecy
Le RN ne pesait que marginalement lors des élections locales à Annecy il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 15,02% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 29,66% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 12,07% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Annecy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 21,89% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 24,97% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions d'Annecy. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 27,98% lors du vote définitif.
17:48 - Le taux de participation dans la Haute-Savoie à 17h s'élève à 57,29%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 57,29% dans la Haute-Savoie.
15:50 - Le taux de participation à Annecy à midi
À Annecy, le taux de participation aux municipales 2026 est de 25,55 % à midi. Six listes s'affrontent, dont celles de l'ex-ministre Antoine Armand et de l'ancien maire Jean-Luc Rigaut, avec des sondages très serrés. La ville, écologiste depuis six ans, pourrait voir de nouveaux changements politiques. Lire sur ledauphine.com
14:34 - Le vote d'Annecy nettement ancré à droite en 2024
Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Annecy avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (21,89%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 18,17% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Annecy avaient ensuite placé en tête la nuance Ensemble ! (Majorité présidentielle) (34,18%), devant les partis de gauche unis (30,36%) selon les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, la Majorité présidentielle culminant à 72,02% des suffrages exprimés sur place. La physionomie politique d'Annecy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Annecy
|Tête de listeListe
|
Naci Yildirim
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Antoine Armand
Liste d'union au centre
Acteurs d'Annecy avec Antoine ARMAND
|
|
Jean-Luc Rigaut
Liste divers droite
UNIS PAR ANNECY avec Jean-Luc RIGAUT
|
|
Alexandre Mulatier-Gachet
Liste d'union à gauche
Vivre Annecy
|
|
Guillaume Roit-Levêque
Liste du Rassemblement National
RETROUVONS ANNECY
|
|
Vincent Drême
Liste de La France insoumise
L'AVENIR EN COMMUNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Astorg (51 élus) Reveillons annecy !
|12 664
|44,74%
|
|Jean-Luc Rigaut (15 élus) Pour annecy naturellement
|12 637
|44,64%
|
|Denis Duperthuy (3 élus) Les anneciens
|3 004
|10,61%
|
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|35,65%
|Taux d'abstention
|64,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|29 043
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Rigaut Pour annecy naturellement
|8 147
|28,39%
|François Astorg Reveillons annecy
|7 997
|27,87%
|Frédérique Lardet Annecy respire
|6 169
|21,50%
|Denis Duperthuy Les anneciens
|2 883
|10,04%
|Vincent Lecaillon Alternative pour annecy
|2 510
|8,74%
|Daniel Salem Chiad Vivre ensemble a annecy
|594
|2,07%
|Naci Yildirim Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|390
|1,35%
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|36,17%
|Taux d'abstention
|63,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|29 392
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Rigaut (33 élus) Liste jean-luc rigaut portons haut les valeurs d'annecy
|7 331
|45,10%
|
|Denis Duperthuy (6 élus) Avec vous, annecy pour tous
|4 182
|25,73%
|
|Thomas Noel (4 élus) Annecy bleu marine
|2 863
|17,61%
|
|Alain Bexon (2 élus) Annecy pour la vie
|1 877
|11,54%
|
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|49,75%
|Taux d'abstention
|50,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|16 693
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Rigaut Liste jean-luc rigaut portons haut les valeurs d'annecy
|6 594
|40,26%
|Thomas Noel Annecy bleu marine
|2 645
|16,15%
|Denis Duperthuy Avec vous, annecy pour tous
|2 337
|14,27%
|Alain Bexon Annecy pour la vie
|1 805
|11,02%
|François Astorg Annecy changeons d'ere
|1 735
|10,59%
|Philippe Metral-Boffod Annecy résolument à gauche
|750
|4,57%
|Gilles Ravache L'humain d'abord à annecy
|347
|2,11%
|Jean-Paul Macé Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|164
|1,00%
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|50,06%
|Taux d'abstention
|49,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Nombre de votants
|16 799
Villes voisines d'Annecy
- Annecy (74000)
- Ecole primaire à Annecy
- Maternités à Annecy
- Crèches et garderies à Annecy
- Classement des collèges à Annecy
- Salaires à Annecy
- Impôts à Annecy
- Dette et budget d'Annecy
- Climat et historique météo d'Annecy
- Accidents à Annecy
- Délinquance à Annecy
- Inondations à Annecy
- Nombre de médecins à Annecy
- Pollution à Annecy
- Entreprises à Annecy
- Prix immobilier à Annecy