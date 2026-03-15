Résultat municipale 2026 à Le Mans : découvrez tous les résultats du 1er tour dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 au Mans [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 au Mans sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 au Mans
17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs du Mans ?
Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales au Mans il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 16,75% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 30,81% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 12,09% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 4 circonscriptions associées à la ville. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 19,36% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 21,78% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 14,87% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions du Mans. Il clôturera le scrutin avec 17,73% le dimanche suivant.
17:32 - Le taux de participation dans le département de la Sarthe à 17h dévoilé
Le taux de participation dans le département de la Sarthe a été dévoilé. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, il est de 54,68% à 17 heures, c'est mieux que lors du dernier scrutin municipal en 2020 à la même heure (43,14%).
16:58 - Au Mans, 36,44 % de participation aux dernières municipales
Au soir de ces élections municipales 2026, l'état de l'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats du Mans. La fuite des électeurs s'élevait à 63,56 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays), beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 29,88 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, il est éclairant d'analyser l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 56,30 % en 2022 à seulement 36,64 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,72 % (contre 48,51 % en France). Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Le Mans comme une ville assez abstentionniste au regard des moyennes nationales.
15:59 - En 2024, Mans a choisi la droite
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux années plus tôt. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens du Mans avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 21,78% des bulletins. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard avaient ensuite donné l'avantage à la nuance 'Union de la gauche' (43,19%), devant la nuance Majorité présidentielle (21,68%) à l'échelle des 4 circonscriptions couvrant la ville. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, la Majorité présidentielle culminant à 41,39% des votes dans la localité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Mans
|Tête de listeListe
|
Maël Brillant
Liste de La France insoumise
LE MANS, VILLE HUMAINE
|
|
Stéphane Le Foll
Liste du Parti socialiste
LE MANS NOUS RASSEMBLE
|
|
Marietta Karamanli
Liste divers gauche
uplm
|
|
Arnaud Rabette
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
|
|
Benjamin Sainty
Liste d'extrême-gauche
Révolution Permanente - Reprendre Le Mans aux politiciens professionnels
|
|
Olivier Sasso
Liste divers droite
LE MANS NOUVEAU CAP
|
|
Victoria de Vigneral
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Le Mans
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Le Foll (45 élus) Le mans evidemment
|14 317
|63,14%
|
|Marietta Karamanli (10 élus) Pour le mans, avec marietta karamanli
|8 357
|36,85%
|
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|27,00%
|Taux d'abstention
|73,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|24 234
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Le Foll Le mans evidemment
|13 492
|41,99%
|Marietta Karamanli Pour le mans, avec marietta karamanli
|4 256
|13,24%
|Isabelle Sévère Choisir l'ecologie pour le mans
|3 207
|9,98%
|Emmanuel Bilquez Réveiller le mans avec vous
|2 739
|8,52%
|Gilles Guerchet Le mans on y gagne avec gilles guerchet
|2 253
|7,01%
|Louis De Cacqueray-Valmenier Bâtissons le mans
|1 945
|6,05%
|Marie James Vers le mans en commun
|1 770
|5,50%
|Audrey Dolo-Canal Ensemble autr'mans
|1 559
|4,85%
|Julien Geffard Mon parti c'est le mans
|688
|2,14%
|Yves Cheère Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|217
|0,67%
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|36,44%
|Taux d'abstention
|63,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|32 716
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Boulard (40 élus) Le mans pour tous
|23 030
|45,74%
|
|Christelle Morançais (12 élus) Avec vous pour le mans
|21 504
|42,70%
|
|Louis Noguès (3 élus) Le mans bleu marine
|5 815
|11,54%
|
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|57,80%
|Taux d'abstention
|42,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,97%
|Nombre de votants
|53 547
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Boulard Le mans pour tous
|16 270
|34,73%
|Christelle Morançais Avec vous pour le mans
|9 904
|21,14%
|Louis Noguès Le mans bleu marine
|7 142
|15,24%
|Alain Pigeau Liste d'union de la droite et du centre
|5 315
|11,34%
|Ariane Henry Le mans renouveau citoyen
|4 260
|9,09%
|Michel Pezeril Alternative progressiste solidaire
|2 131
|4,54%
|Yves Cheère Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|1 131
|2,41%
|Pascal Le Port Carton rouge
|686
|1,46%
|Participation au scrutin
|Le Mans
|Taux de participation
|54,03%
|Taux d'abstention
|45,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,41%
|Nombre de votants
|50 047
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