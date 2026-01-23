Résultat municipale 2026 à Nîmes : découvrez tous les résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Nîmes sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Nîmes
18:57 - Fermeture des bureaux de vote à Nîmes
Selon les informations de TF1, les bureaux de vote ferment leurs portes dans la commune de Nîmes en cette fin d'après-midi.
18:28 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Nîmes ?
Le premier tour des élections municipales de 2026 à Nîmes se tient ce dimanche 15 mars, avec cinq candidats en lice pour la mairie. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h et ferment à 18h, 90 000 électeurs sont attendus. Les résultats partiels seront disponibles après 20h lors de la soirée électorale. Lire sur actu.fr
17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Nîmes
Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Nîmes il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 20,14% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 39,95% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 20,43% aux candidats RN lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 21,50% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 29,82% aux élections européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 34,73% pour le parti nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Nîmes. Il terminera avec 43,96% lors du vote final.
17:43 - Le taux de participation dans le Gard à 17h s'élève à 50,36%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 50,36% dans le Gard.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nîmes
|Tête de listeListe
|
Julien Plantier
Liste divers droite
L'Avenir Nîmois
|
|
Pascal Dupretz
Liste de La France insoumise
NIMES ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Julien Sanchez
Liste du Rassemblement National
FIERS D'ÊTRE NÎMOIS !
|
|
Franck Proust
Liste d'union à droite
TOUT NÎMES
|
|
Vincent Bouget
Liste d'union à gauche
Nîmes en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier (42 élus) Choisissons nimes
|11 703
|41,96%
|
|Vincent Bouget (8 élus) Nîmes citoyenne à gauche
|7 384
|26,47%
|
|Yvan Lachaud (5 élus) Nimes en mieux, l'ecologie en plus !
|5 195
|18,62%
|
|Yoann Gillet (4 élus) Le courage d'agir !
|3 605
|12,92%
|
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|32,33%
|Taux d'abstention
|67,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 576
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier Choisissons nimes
|9 626
|34,35%
|Yvan Lachaud Nîmes en mieux !
|4 410
|15,73%
|Vincent Bouget Nîmes citoyenne à gauche
|4 395
|15,68%
|Yoann Gillet Le courage d'agir !
|4 019
|14,34%
|Daniel Richard Nîmes, une ville nommée désir daniel richard l'écologie pour tous
|3 417
|12,19%
|David Tebib Nimes ensemble
|1 511
|5,39%
|Stéphane Gilli À nîmes ma liste c'est le parti animaliste
|644
|2,29%
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|32,42%
|Taux d'abstention
|67,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 612
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier (41 élus) Passionnément nîmois
|22 491
|46,80%
|
|Yoann Gillet (7 élus) Nîmes, ville française !
|11 734
|24,41%
|
|Sylvette Fayet (4 élus) Vivons nimes ensemble
|7 130
|14,83%
|
|Françoise Dumas (3 élus) Nimes capitale
|6 699
|13,94%
|
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|58,33%
|Taux d'abstention
|41,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,22%
|Nombre de votants
|50 172
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier Passionnément nîmois
|17 491
|37,18%
|Yoann Gillet Nîmes, ville française !
|10 241
|21,77%
|Françoise Dumas Nimes capitale
|6 929
|14,73%
|Sylvette Fayet Vivons nimes ensemble
|5 664
|12,04%
|Jean-Paul Boré Tous pour nimes avec jean-paul boré
|4 340
|9,22%
|Eric Firoud Nîmes en avant !
|1 377
|2,92%
|Jean-Louis Wolber Agir pour nîmes
|627
|1,33%
|Elizabeth Pascal Tous nimois tous ensemble nimes notre ville
|368
|0,78%
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|56,44%
|Taux d'abstention
|43,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|48 531
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