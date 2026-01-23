Résultat municipale 2026 à Nîmes : découvrez tous les résultats

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nîmes

Tête de listeListe
Julien Plantier
Julien Plantier Liste divers droite
L'Avenir Nîmois
  • Julien Plantier
  • Valérie Rouverand
  • Julien Devèze
  • Sophie Roulle
  • Xavier Douais
  • Evelyne Bordes
  • François Lalanne
  • Aurélie Prohin-Marguet
  • Bruno Rochard
  • Fanny Rouveret
  • Pierre-Édouard Thibaud
  • Dolorès Orlay-Moureau
  • Nicolas Rainville
  • Laurence Remaud
  • Corentin Carpentier
  • Pascale Venturini
  • Christian Douillet
  • Laure Alteirac
  • Alexandre Autin
  • Valérie Bénier-Crombet
  • Pascal Gourdel
  • Anne Colomb-Cuillery
  • Olivier Bonné
  • Marie-Ange Sebellini
  • Ariel Benfredj
  • Véronique Jouve-Sammut
  • Claude Rols
  • Carole Solana
  • Frédéric Maurin-Belay
  • Joëlle Pellissier
  • Benjamin Cuille
  • Marie-Anne Dalmas-Commeinhes
  • Frédéric Lassale
  • Marie-Pierre Vergnet
  • Cyprien Auberge
  • Sylvie Berthiot
  • Daniel Kohen
  • Annabelle Carbo
  • Jean-Louis Relave
  • Nathalie Bousquet
  • Karim Hammoudi
  • Geneviève Redaud
  • Vincent Vignal
  • Emmanuelle Silvestre
  • Farid M'Chita
  • Aude Mifsud
  • Arthur Berlendis
  • Jade Pomedio
  • Camille Chalbos
  • Maryse Audemer
  • Joan Sacrista
  • Brigitte Degermann
  • Michel Segalowitch
  • Médaline Leborgne
  • Thierry Galan
  • Bernadette Julien
  • Emmanuel Bedet
  • Catherine Salles
  • Denis Peraldo
Pascal Dupretz
Pascal Dupretz Liste de La France insoumise
NIMES ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
  • Pascal Dupretz
  • Geneviève Lepage
  • Sadok Gharbi
  • Leila Taamali
  • Astrid Antolin
  • Gislaine Remy
  • Jérémie Giraud
  • Kheira Chaïbi
  • Morgan Cambournac
  • Mathilde Houget
  • Victor Silberman
  • Houria Maamar
  • Malik Aïtamara
  • Françoise Bex Guyot
  • Jean-Pierre Delhommel
  • Léa Bounéou
  • Pascal Gasquet
  • Martine Veyrunes
  • Nicolas Pellegrini
  • Julia Diaz
  • Kévin Hamers
  • Dalila Zouaoui
  • Philipe Paris
  • Dominique Marino-Bacha
  • Mathieu Bouque
  • Khadidja Boukessassa
  • Manuel Casado-Escobar
  • Frédérique Villevieille
  • Eric Séraphimidès
  • Marie Picard
  • Arnaud Valentin
  • Sylvie Prost
  • Walter Holzer
  • Martine Couderc
  • Xavier Harmand
  • Sophie Cointin
  • Yves Chapon
  • Evelyne Carbonnell
  • Christophe Merlier
  • Eveline Alvernhe
  • Christian Gonzales
  • Véronique Arché
  • Olivier-Jean Clerc
  • Christine Rey
  • Jean-Marie Kieffer
  • Josette Jager
  • Dany Bertrand
  • Cassandre Prouteau
  • Philippe Martin
  • Simone Rémy
  • Pierre Leufflen
  • Martine Marc
  • Richard Galland
  • Marie Scherer
  • Mickaël Deloos Godon
  • Esther Sturla
  • Jean-Claude Coulet
  • Thèbes Di Massimo
  • Georges Carbonnell
  • Patricia Yonnet
  • Dominique Muller
Julien Sanchez
Julien Sanchez Liste du Rassemblement National
FIERS D'ÊTRE NÎMOIS !
  • Julien Sanchez
  • Sylvie Josserand
  • Thierry Jacob
  • Christine Tournier Barnier
  • Maxime Jegat
  • Laenny Brito de Sousa
  • Jean-Marie Launay
  • Loumy Bourghol
  • Titouan Thomas
  • Monique Boissiere
  • Marc Taulelle
  • Anne-Marie Collard
  • Yvan Corbière
  • Sabine Adam
  • Jean-Francois Durand-Coutelle
  • Alice-Anne Pauleau
  • François Heer
  • Daniela de Vido-Nuzzo
  • Patrice Adam
  • Marie-Ange Jardin
  • Jérôme Lapp
  • Christine Laune
  • Bruno Portelli
  • Sandrine Nicolas
  • Jean-Michel Martin
  • Florence Massota
  • Pierre Rey
  • Catherine André
  • Patrick Schwerdorffer
  • Annick Marcellin Rivry
  • Jahmy Santana
  • Florence Vial
  • François Consigny
  • Patricia Jacob
  • Philippe Kerckhove
  • Therese Angotti
  • Jean Billaud
  • Florence Dumas
  • Alain Pinsard
  • Christiane Cancel
  • Claude Ayme
  • Mireille Mollar
  • Jean-Pierre Pollono
  • Nadine Otende
  • Philippe Cagnon
  • Nadine Causse
  • Alain Drouillat
  • Magali Magnet-Leveziel
  • Laurent Vettese
  • Josilene Brito Da Paixao Ferreira
  • Yoann Gillet
  • Hélène Bouhourd
  • René Revest
  • Mireille Gibiard
  • Bruno Guisset
  • Chantal Ramel
  • René Monticelli
  • Francine Durand
  • Bernard Monrreal
  • Rachel Sembach
Franck Proust
Franck Proust Liste d'union à droite
TOUT NÎMES
  • Franck Proust
  • Valentine Wolber
  • Jean-Olivier Arnaud
  • Ludivine Furnon
  • Thierry Procida
  • Dominique Lacambra
  • François Courdil
  • Tiphaine Leblond
  • David Tebib
  • Raphaëlle Dorlhac de Borne
  • Frédéric Pastor
  • Ariane Deruydts
  • Emmanuel Carriere
  • Monique Marzo
  • Karim Hazza
  • Yiter Sitzia
  • Christophe Pio
  • Marie Menetrier
  • Anthony Lombardo
  • Sophie Riera
  • Richard Tiberino
  • Marine Theulon
  • Nicolas Delprat
  • Bénédicte Bozio
  • Rachid Benmahrouz
  • Sophie Martinez
  • Marcos Plaidi
  • Muriel Thomas
  • Jean-Marc Campello
  • Géraldine Rey-Deschamps
  • Bernard Angelras
  • Chantal May
  • Julien Riey
  • Michèle El Baz
  • Géry de Stabenrath
  • Françoise Flaisler
  • Jérôme Nutile
  • Danièle Aguilar
  • Richard Schieven
  • Inès Khadre-Elbas
  • Jean-Patrick Barrero
  • Sandrine Mouyabi
  • Alain Espeisse
  • Brigitte Dumas
  • Alexandre Dehy
  • Sophie Garcia
  • Mathias Willame
  • Béatrice Durand
  • Arthur Rocher
  • Sophie Lefevre
  • Hervé Galtier
  • Chani Michel
  • François Ericher
  • Rachel Clement
  • Julien Garcia
  • Anne-Florence Gaujoux
  • Laurent Burgoa
  • Mary Bourgade
  • Jean-Paul Fournier
Vincent Bouget
Vincent Bouget Liste d'union à gauche
Nîmes en commun
  • Vincent Bouget
  • Amal Couvreur
  • Pierre Jaumain
  • Sibylle Jannekeyn
  • Bruno Ferrier
  • Soukaïna Ben Jaafar
  • Denis Lanoy
  • Marianne Bernede
  • Dimitri Pialat
  • Corinne Giacometti
  • François Seguy
  • Sonia Benkirat
  • Colin Gril
  • Sylvette Fayet
  • Dominique Nuti
  • Cécile Jourdan
  • Nicolas Nadal
  • Agnès Charaix-Py
  • Nicolas Cadène
  • Jo Menut
  • Christian Bastid
  • Chloé Ridel
  • Pierre-Edouard Detrez
  • Janie Arnéguy
  • Laurent Mespoulet
  • Sabine Oromi
  • Jullien Pacioni
  • Maya Amer Moussa
  • Olivier Benezet
  • Catherine Fenech
  • Gilles Guillaud
  • Nadia Goudard
  • Emmanuel Bois
  • Houria Chaida
  • Jean-Yves Chabanel
  • Fanny Daguenet
  • Laurent Bastide
  • Christine Pralong
  • Sylvain Meyre
  • Pascale Seguin
  • Julien Roussel
  • Dominique Andrieu-Bonnet
  • Frédéric Deschamps
  • Marion Ramos
  • Marius Baudin
  • Fatima El Hadi
  • Sébastien Saguer
  • Pascale Thoirey
  • Philippe Marchal
  • Carla Lippens
  • Matthieu Sauze
  • Florence Thiébaut
  • Assani Saïd
  • Marie-Pierre Quessada-Chabal
  • Christophe Fastelli
  • Nadja Flank
  • Jacques Giust
  • Mariette Gutherz
  • Eddie Pons

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fournier
Jean-Paul Fournier (42 élus) Choisissons nimes 		11 703 41,96%
  • Jean-Paul Fournier
  • Sophie Roulle
  • Julien Plantier
  • Pascale Venturini
  • François Courdil
  • Valentine Wolber
  • Laurent Burgoa
  • Dolores Orlay-Moureau
  • Laurent Boissier
  • Véronique Gardeur-Bancel
  • Franck Proust
  • Mary Bourgade
  • Xavier Douais
  • Chantal May
  • Richard Flandin
  • Maud Chelvi Sendin
  • Richard Schieven
  • Claude De Girardi
  • Pascal Gourdel
  • Carole Solana
  • Richard Tiberino
  • Marie-Chantal Barbusse
  • Marc Taulelle
  • Géraldine Rey-Deschamps
  • Daniel-Jean Valade
  • Amélie Butel
  • Frédéric Pastor
  • Monique Boissiere
  • Bernard Angelras
  • Aurélie Prohin
  • Jean-Marc Campello
  • Véronique Jouve-Sammut
  • Yannick Liron
  • Christine Tournier-Barnier
  • Christophe Pio
  • Tiphaine Leblond
  • Olivier Bonné
  • Catherine Jehanno
  • Halim Belhaj
  • Mylène Mouton
  • Frédéric Escojido
  • Muriel Thomas
Vincent Bouget
Vincent Bouget (8 élus) Nîmes citoyenne à gauche 		7 384 26,47%
  • Vincent Bouget
  • Jo Menut
  • Patrice Prat
  • Corinne Giacometti
  • Bruno Ferrier
  • Sylvette Fayet
  • Christian Bastid
  • Marianne Bernede
Yvan Lachaud
Yvan Lachaud (5 élus) Nimes en mieux, l'ecologie en plus ! 		5 195 18,62%
  • Yvan Lachaud
  • Valérie Rouverand
  • Daniel Richard
  • Lisbeth Guérin Grail
  • Thierry Procida
Yoann Gillet
Yoann Gillet (4 élus) Le courage d'agir ! 		3 605 12,92%
  • Yoann Gillet
  • Laurence Gardet
  • Thierry Jacob
  • Henriette Doyen
Participation au scrutin Nîmes
Taux de participation 32,33%
Taux d'abstention 67,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 28 576

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fournier
Jean-Paul Fournier Choisissons nimes 		9 626 34,35%
Yvan Lachaud
Yvan Lachaud Nîmes en mieux ! 		4 410 15,73%
Vincent Bouget
Vincent Bouget Nîmes citoyenne à gauche 		4 395 15,68%
Yoann Gillet
Yoann Gillet Le courage d'agir ! 		4 019 14,34%
Daniel Richard
Daniel Richard Nîmes, une ville nommée désir daniel richard l'écologie pour tous 		3 417 12,19%
David Tebib
David Tebib Nimes ensemble 		1 511 5,39%
Stéphane Gilli
Stéphane Gilli À nîmes ma liste c'est le parti animaliste 		644 2,29%
Participation au scrutin Nîmes
Taux de participation 32,42%
Taux d'abstention 67,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 28 612

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fournier
Jean-Paul Fournier (41 élus) Passionnément nîmois 		22 491 46,80%
  • Jean-Paul Fournier
  • Marie Chantal Barbusse
  • Yvan Lachaud
  • Sophie Roulle
  • Franck Proust
  • Mary Bourgade
  • Laurent Burgoa
  • Valérie Rouverand
  • Richard Tiberino
  • Corinne Ponce Casanova
  • Thierry Procida
  • Laurence Agulhon-Maurice
  • Pascal Gourdel
  • Véronique Gardeur-Bancel
  • Richard Flandin
  • Marion Ponge
  • Julien Plantier
  • Claude De Girardi
  • Daniel Jean Valade
  • Marie Reine Delbos
  • Marc Taulelle
  • Patricia Fourquet
  • Camille Delran
  • Marianne Crepin
  • Jacky Raymond
  • Christine Tournier-Barnier
  • Bernard Angelras
  • Monique Boissiere
  • Michel Bazin
  • Eline Enriquez-Bouzanquet
  • Jean-Marc Soulas
  • Danièle Blachon-Aguilar
  • Jean-Claude Feybesse
  • Evelyne Bordes
  • Frédéric Pastor
  • Maud Chelvi-Sendin
  • Christophe Rolland
  • Nathalie Bousquet
  • Jean-Marie Filippi
  • Catherine Jehanno
  • Anthony Chaze
Yoann Gillet
Yoann Gillet (7 élus) Nîmes, ville française ! 		11 734 24,41%
  • Yoann Gillet
  • Laurence Gardet
  • Bernard Monreal
  • Henriette Doyen
  • Thierry Jacob
  • Sylvie Vignon
  • Julien Gelly
Sylvette Fayet
Sylvette Fayet (4 élus) Vivons nimes ensemble 		7 130 14,83%
  • Sylvette Fayet
  • François Seguy
  • Agnès Charaix-Py
  • Christian Bastid
Françoise Dumas
Françoise Dumas (3 élus) Nimes capitale 		6 699 13,94%
  • Françoise Dumas
  • Sébastien Gros
  • Catherine Bernié-Boissard
Participation au scrutin Nîmes
Taux de participation 58,33%
Taux d'abstention 41,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,22%
Nombre de votants 50 172

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fournier
Jean-Paul Fournier Passionnément nîmois 		17 491 37,18%
Yoann Gillet
Yoann Gillet Nîmes, ville française ! 		10 241 21,77%
Françoise Dumas
Françoise Dumas Nimes capitale 		6 929 14,73%
Sylvette Fayet
Sylvette Fayet Vivons nimes ensemble 		5 664 12,04%
Jean-Paul Boré
Jean-Paul Boré Tous pour nimes avec jean-paul boré 		4 340 9,22%
Eric Firoud
Eric Firoud Nîmes en avant ! 		1 377 2,92%
Jean-Louis Wolber
Jean-Louis Wolber Agir pour nîmes 		627 1,33%
Elizabeth Pascal
Elizabeth Pascal Tous nimois tous ensemble nimes notre ville 		368 0,78%
Participation au scrutin Nîmes
Taux de participation 56,44%
Taux d'abstention 43,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 48 531

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