Résultat de l'élection municipale 2026 à Metz : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Metz

Le deuxième tour des élections municipales à Metz a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Charlotte Leduc
Charlotte Leduc Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES POUR METZ
  • Charlotte Leduc
  • Jérémy Roques
  • Barbara Bernardi
  • Jean-François Secondé
  • Marie Marechal
  • Julien Rock
  • Anne-Marie Demont
  • Arnaud de Sousa
  • Angelina Cucetto
  • Éric Grypczynski
  • Sylvie Langlais
  • Aloïs Urbes
  • Cheïma Kirsch
  • Denis Marchetti
  • Julie Mangeot
  • Jean-Hugues Nyalendo
  • Michèle Wohl-Schneider
  • Sabry Chibani
  • Catherine Stotzky
  • Juilen Brunel
  • Morgane Meral Oksuz
  • Larbi Meftah
  • Sarah Bujic
  • Raphaël Ollando
  • Lilly Rupp
  • Tom Pierron
  • Stéphanie Diez - Godin
  • Nicolas Roux
  • Catherine Casilli
  • Frédéric Zion
  • Pauline Marechal
  • Sylvain Brousse
  • Louisa Boussedira
  • François Friedrich
  • Rabiha Aïachi
  • Grégoire Vanson
  • Anne Cuny - Crugnola
  • Yvain Von Stebut
  • Cécile Nalborczyk
  • José Arias
  • Rachel Seebald
  • Jean Ruzé
  • Khira Chenna
  • Louan-Sangye Hellequin-Belaud
  • Julie Bildstein
  • Julien Bruno
  • Sally Dia
  • Florent Chapellier
  • Danielle Pierron
  • Thomas Vescovi
  • Bénédicte Meftah
  • Louis Tournier
  • Eléonore Grosy
  • Paul Brichler
  • Mazouri Benyahia
  • Fernand Beckrich
  • Elisabeth Charpentier
Bertrand Mertz
Bertrand Mertz Liste du Parti socialiste
Un souffle nouveau pour Metz
  • Bertrand Mertz
  • Patricia Sallusti
  • Simon Riffault
  • Stéphanie Siebert
  • Stéphane Aurousseau
  • Marjorie Goujon Rohmer
  • Romain Douez
  • Charlotte Picard
  • Stéphane Martalie
  • Stéphanie Gay
  • Hervé Melchior
  • Mary Eliez Durand
  • Maxime Puntil
  • Frédérique Le Meitour
  • Thomas Liverani
  • Gaëlle Matergia
  • Zafer Kocabey
  • Fatima Parisot
  • Abderrahemane Bouhenna
  • Anne Mangeot
  • Philippe Duchesne
  • Raphaëlle Tempez
  • Mohammed El Ganaoui
  • Claire Olland
  • Patrice Nzihou Moundouha
  • Giovanna Farina Incredulo
  • Vincent Hoffmann
  • Caroline Celebi
  • Joris Petitjean
  • Cyrielle Sabrou
  • Jean-Marc Rachula
  • Dorsaf Djebali
  • Gilles Houpert
  • Laure-Anne Bai
  • Enzo Ferrazzi
  • Nabila Bouthiba
  • Sidney Mahoungou
  • Suzanne Dombret
  • Georges Tempez
  • Jessica Akkaya
  • Pascal Zakowski
  • Simone Chabaux
  • Patrick Messembourg
  • Chantal Thiriat
  • Antonio Pereira
  • Catherine Croisille
  • Sébastien Ferry
  • Camille Anet
  • Jean-Philippe Kizardjian Ansigny
  • Marie Riblet
  • Antoine Fonte
  • Catherine Ambroise
  • Charles Beiss
  • Mireille Villemin
  • Jean-Jacques Kurth
  • Ericka Touzet
  • Dominique Gros
François Grosdidier
François Grosdidier Liste divers droite
J'aime Metz
  • François Grosdidier
  • Nathalie Colin-Oesterlé
  • Julien Husson
  • Béatrice Agamennone
  • Marc Sciamanna
  • Rachel Burgy
  • Emmanuel Lebeau
  • Anne Stémart
  • Philippe Brunella
  • Paola Zanetti
  • Guillaume Godey
  • Anne Daussan-Weizman
  • Eric Lucas
  • Jacqueline Schneider
  • Timothée Bohr
  • Isabelle Lux
  • Ferit Burhan
  • Martine Nicolas
  • Henri Malasse
  • Catherine Gervaise
  • Blaise Taffner
  • Doan Tran
  • Mammar Mehalil
  • Gertrude Ngo Kaldjop
  • Eric Fiszon
  • Anne Fritsch-Renard
  • Jérémy Aloi
  • Anaël Mayer
  • Ayhan Avci
  • Chanthy Ho
  • Jérémy Bosco
  • Corinne Friot
  • Attila Sapci
  • Nicole Faessel
  • Yves Decker
  • Laurence Thill
  • Pierre-Henri Grandidier
  • Dalila Reddani
  • Hassan Laraki
  • Kenza Kehli
  • Sébastien Gury
  • Nawelle Haboudane
  • Du Huy Pham
  • Fanny Grosjean
  • Jaouad El-Idrissi
  • Audrey Constant
  • Olivier Pilz
  • Odyle Piekarski
  • Youssouf Fofana
  • Fabienne Lahalle
  • Matthias Obriot
  • Charlyne Jeanpierre
  • Orlando Secic
  • Salma Rezg
  • Khalife Khalife
  • Catherine Thuet
  • Jimmy Foti
Etienne Anstett
Etienne Anstett Liste du Rassemblement National
UN AVENIR A METZ
  • Etienne Anstett
  • Marie-Claude Voinçon
  • Victor Chomard
  • Josyane Comte
  • Tom Colinet
  • Tamara Carvalho Martins
  • René Nourrit
  • Anne-Laure Dubreuil
  • Christian Antony
  • Marine Walterthum
  • Emmanuel Intile
  • Véronique Boissieres
  • Virgile Margerin
  • Josiane Benninger
  • Raphaël Jacq
  • Alexandra Guelton
  • Nicolas Guelton
  • Méghane Thiel
  • David Prieto
  • Anne-Marie Simon
  • Guy Walterthum
  • Alexandrine Ringue
  • Roland Prigent
  • Caroline Glock
  • Christian Ludarcy
  • Denise Marucci
  • Thierry Corona
  • Alexandra Cholewka
  • Jean-Jacques Demangeat
  • Marie-Thérèse Ciré
  • Philippe Valantin
  • Monique Langrognet
  • Martin Caps
  • Muriel Jacques
  • Estébann François
  • Antoinette Lippolis
  • Adrien Ponçot
  • Josiane Roze
  • Damien Debove
  • Laurence Perea
  • Victor Malgras
  • Céline Eisenhauer
  • Francis Eberlé
  • Céline Roche
  • François Doucet
  • Kassandra Laurent
  • Julien Statkus
  • Sylviane Scharf
  • Kylian Aubry
  • Sylvie Demangeat
  • Jacques Grolet
  • Marie-Laurence Pecheux
  • Maxence Pelletier
  • Françoise Grolet
  • François-Xavier Pecheux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Metz

Tête de listeListe Voix % des voix
François GROSDIDIER
François GROSDIDIER (Ballotage) J'aime Metz 		14 056 43,09%
Etienne ANSTETT
Etienne ANSTETT (Ballotage) UN AVENIR A METZ 		5 561 17,05%
Bertrand MERTZ
Bertrand MERTZ (Ballotage) Un souffle nouveau pour Metz 		4 361 13,37%
Charlotte LEDUC
Charlotte LEDUC (Ballotage) METZ EN COMMUN 		3 392 10,40%
Jérémy ROQUES
Jérémy ROQUES MAINTENANT POUR METZ 		3 242 9,94%
Ludovic MENDES
Ludovic MENDES METZ ENSEMBLE 		1 556 4,77%
Mario RINALDI
Mario RINALDI LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		184 0,56%
Gaël DIAFERIA
Gaël DIAFERIA NPA REVOLUTIONNAIRES - METZ OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE 		177 0,54%
Marie-Jeanne BECHT
Marie-Jeanne BECHT Pour l'unité ouvrière, contre la guerre,soutenue par le PT 		91 0,28%
Participation au scrutin Metz
Taux de participation 46,00%
Taux d'abstention 54,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 33 193

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Metz

En savoir plus sur Metz