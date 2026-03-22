Résultat de l'élection municipale 2026 à Metz : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Metz [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Metz sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Metz.
L'actu des élections municipales 2026 à Metz
11:52 - Un premier constat à Metz avec les résultats du 1er tour
François Grosdidier (Divers droite) a terminé en tête du premier volet des élections municipales à Metz dimanche dernier, avec 43,09 % des votes. À sa suite, Etienne Anstett (Rassemblement National) a pris la position de dauphin avec 17,05 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. La meilleure place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour François Grosdidier, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 13,33 points. Par ailleurs, avec 13,37 %, Bertrand Mertz (Parti socialiste) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Charlotte Leduc, avec la nuance La France insoumise, a rassemblé 10,40 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Metz, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 54,00 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Metz
Le deuxième tour des élections municipales à Metz a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Charlotte Leduc
Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES POUR METZ
|
|
Bertrand Mertz
Liste du Parti socialiste
Un souffle nouveau pour Metz
|
|
François Grosdidier
Liste divers droite
J'aime Metz
|
|
Etienne Anstett
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR A METZ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Metz
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François GROSDIDIER (Ballotage) J'aime Metz
|14 056
|43,09%
|Etienne ANSTETT (Ballotage) UN AVENIR A METZ
|5 561
|17,05%
|Bertrand MERTZ (Ballotage) Un souffle nouveau pour Metz
|4 361
|13,37%
|Charlotte LEDUC (Ballotage) METZ EN COMMUN
|3 392
|10,40%
|Jérémy ROQUES MAINTENANT POUR METZ
|3 242
|9,94%
|Ludovic MENDES METZ ENSEMBLE
|1 556
|4,77%
|Mario RINALDI LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|184
|0,56%
|Gaël DIAFERIA NPA REVOLUTIONNAIRES - METZ OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
|177
|0,54%
|Marie-Jeanne BECHT Pour l'unité ouvrière, contre la guerre,soutenue par le PT
|91
|0,28%
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|46,00%
|Taux d'abstention
|54,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|33 193
Source : ministère de l’Intérieur
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