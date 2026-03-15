Résultat municipale 2026 à Limoges : les informations en direct, suivez le 1er tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoges [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Limoges ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Limoges
19:42 - Un dernier meeting interactif pour Nouveau printemps
L'association Nouveau printemps pour Limoges a clôturé sa campagne municipale avec un meeting atypique, favorisant discussion et échange libre. Marie de Ferluc, la tête de liste, milite pour impliquer les citoyens tout au long du mandat, notamment par une assemblée de citoyens tirés au sort. Leurs discussions ont porté sur des enjeux locaux comme le BHNS et le désenclavement. Lire sur lepopulaire.fr
17:51 - L'élection s'annonce très compétitive à Limoges
Les élections municipales de 2026 à Limoges s'annoncent très compétitives avec un casting de huit candidats, dont le maire sortant Émile Roger Lombertie. La participation sera cruciale, après une chute significative aux précédents scrutins, et pourrait influencer l'issue d'un vote. Les dynamiques de campagne révèlent des soutiens variés, avec trois candidats ayant rassemblé un public important lors de leurs meetings. Lire sur lepopulaire.fr
11:01 - Les sondages se suivent mais ne se ressemblent pas à Limoges
À Limoges, les sondages pour les municipales de 2026 révèlent une compétition serrée entre plusieurs candidats. Thierry Miguel (PS) est en tête d'un sondage, tandis que Guillaume Guérin (LR) et Damien Maudet (LFI) se disputent la première place dans un autre. Le second tour pourrait voir jusqu'à cinq candidats, transformant la dynamique politique locale. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
12/03/26 - 08:46 - Limoges : les candidats se préparent pour les municipales de 2026
Albin Freychet, candidat RN pour les élections municipales de 2026 à Limoges, promet de prioriser la sécurité et l'attractivité de la ville. Lors d'un meeting, il a exprimé son désir de doubler les effectifs de la police municipale et de cibler la délinquance. Son programme comprend aussi des mesures pour revitaliser le commerce local. Lire sur lepopulaire.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Limoges
|Tête de listeListe
|
Elisabeth Faucon
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|
|
Thierry Miguel
Liste d'union à gauche
POUR LIMOGES THIERRY MIGUEL
|
|
Emile Roger Lombertie
Liste divers droite
Avec Lombertie, soyons Fiers de Limoges
|
|
Damien Maudet
Liste divers gauche
Limoges Front Populaire - Union de la gauche sociale et écologiste
|
|
Albin Freychet
Liste du Rassemblement National
LIMOGES EN GRAND
|
|
Marie de Ferluc
Liste Divers
Nouveau Printemps pour Limoges
|
|
Guillaume Guerin
Liste divers droite
LIMOGES EN PARTAGE
|
|
Vincent Leonie
Liste divers centre
REUNIR LIMOGES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Roger Lombertie (44 élus) Limoges au coeur
|14 339
|58,96%
|
|Thierry Miguel (11 élus) Gauche citoyenne sociale ecologiste
|9 977
|41,03%
|
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|34,08%
|Taux d'abstention
|65,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 449
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Roger Lombertie Limoges au coeur
|12 335
|46,20%
|Thierry Miguel Gauche citoyenne sociale ecologiste
|5 761
|21,58%
|Bernard Drobenko L'ecologie en commun altenative solidaire, créative et participative l'ecologie, c'est notre avenir !
|2 416
|9,05%
|Monique Boulestin Limoges, métropole d'avenir
|2 044
|7,65%
|Danielle Soury Vivons limoges
|1 490
|5,58%
|Marie De Ferluc Nouveau printemps pour limoges
|1 063
|3,98%
|Vincent Gerard Alliance pour limoges
|1 055
|3,95%
|Elisabeth Faucon Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|531
|1,98%
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|37,12%
|Taux d'abstention
|62,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 719
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Lombertie (40 élus) Aimons limoges, choisissons l'alternance
|21 100
|45,07%
|
|Alain Rodet (12 élus) L'essentiel c'est notre ville - limoges terre de gauche
|20 513
|43,81%
|
|Vincent Gerard (3 élus) Limoges bleu marine
|5 201
|11,10%
|
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|64,21%
|Taux d'abstention
|35,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,46%
|Nombre de votants
|49 519
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Rodet Limoges 2014, l'essentiel c'est notre ville
|13 325
|30,11%
|Emile Lombertie Limoges alternance
|10 528
|23,79%
|Vincent Gerard Limoges bleu marine
|7 504
|16,95%
|Gilbert Bernard Limoges terre de gauche
|6 262
|14,15%
|Pierre Coinaud Aimons limoges
|5 451
|12,31%
|Élisabeth Faucon Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|1 180
|2,66%
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|60,48%
|Taux d'abstention
|39,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,12%
|Nombre de votants
|46 636
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