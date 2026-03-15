Résultat municipale 2026 à Metz : l'essentiel du premier tour en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Metz [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Metz ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Metz
12:17 - Benoît Hamon soutien de Jérémy Roques à Metz
À Metz, Benoît Hamon a annoncé son soutien à Jérémy Roques et à la liste « Maintenant pour Metz » pour les élections municipales. Dans une vidéo publiée avant la fin de la campagne, il souligne l'importance de la solidarité et de la démocratie, affirmant que cette liste répond aux besoins actuels de la société. Ce soutien renforce la visibilité de Roques à l'approche du premier tour. Lire sur moselle.tv
08:17 - Le Met’ va connaître des perturbations à Metz juste avant le second tour
À Metz, la CGT a déposé un préavis de grève jusqu'en février 2027, dénonçant la dégradation des conditions de travail dans les transports en commun Le Met’. Une première journée de grève est prévue le 19 mars, juste avant le second tour des élections municipales, pour alerter le public sur leurs revendications. Lire sur actu.fr
13/03/26 - 12:37 - Charlotte Leduc présente son programme pour Metz
À Metz, la candidate LFI Charlotte Leduc présente un programme engagé pour les élections municipales de 2026, dont la gratuité des cantines et des transports en commun. Accompagnée de ses militants, elle insiste sur l'importance de mobiliser les citoyens et de lutter contre la montée de l'extrême droite. Elle aspire à fédérer la gauche pour le second tour. Lire sur actu.fr
13/03/26 - 11:56 - Des perturbations sont à prévoir dans l'entre-deux-tours
À Metz, un préavis de grève a été déposé par la CGT des Transports de l’Agglomération de Metz Métropole pour débuter le 18 mars 2026, dans l’entre-deux-tours des élections municipales. Les conducteurs de bus visent à attirer l'attention des candidats sur leurs conditions de travail. Ils dénoncent notamment l'absence de pauses déjeuner et le turnover important. Lire sur moselle.tv
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Metz
|Tête de listeListe
|
Mario Rinaldi
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Marie-Jeanne Becht
Liste d'extrême-gauche
Pour l'unité ouvrière, contre la guerre,soutenue par le PT
|
|
Charlotte Leduc
Liste de La France insoumise
METZ EN COMMUN
|
|
Bertrand Mertz
Liste du Parti socialiste
Un souffle nouveau pour Metz
|
|
François Grosdidier
Liste divers droite
J'aime Metz
|
|
Jérémy Roques
Liste d'union à gauche
MAINTENANT POUR METZ
|
|
Etienne Anstett
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR A METZ
|
|
Ludovic Mendes
Liste divers centre
METZ ENSEMBLE
|
|
Gaël Diaferia
Liste d'extrême-gauche
NPA REVOLUTIONNAIRES - METZ OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Grosdidier (40 élus) Utile pour metz
|10 001
|45,13%
|
|Xavier Bouvet (12 élus) Unis pour metz !
|9 804
|44,24%
|
|Françoise Grolet (3 élus) Le bon sens pour metz
|2 355
|10,62%
|
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|32,37%
|Taux d'abstention
|67,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 606
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Grosdidier Utile pour metz
|6 377
|29,76%
|Xavier Bouvet Unis pour metz !
|5 352
|24,97%
|Françoise Grolet Le bon sens pour metz
|2 527
|11,79%
|Richard Lioger Metz au coeur
|1 535
|7,16%
|Béatrice Agamennone-L'horset Energies pour metz
|1 327
|6,19%
|Thomas Scuderi Metz en confiance
|1 315
|6,13%
|Jérémy Aldrin Agir pour metz
|1 199
|5,59%
|Emmanuel Lebeau Emmanuel lebeau intensement metz
|1 058
|4,93%
|Jean-Hugues Nyalendo Metz commune libre
|493
|2,30%
|Mario Rinaldi Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|245
|1,14%
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|31,43%
|Taux d'abstention
|68,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 950
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Gros (40 élus) Fiers d' etre messins
|16 008
|43,22%
|
|Marie-Jo Zimmermann (11 élus) Liste une ambition pour metz
|15 238
|41,14%
|
|Françoise Grolet (4 élus) Rassemblement bleu marine pour metz
|5 790
|15,63%
|
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|53,03%
|Taux d'abstention
|46,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|38 179
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Gros Fiers d' etre messins
|12 441
|35,68%
|Marie-Jo Zimmermann Liste une ambition pour metz
|11 939
|34,24%
|Françoise Grolet Rassemblement bleu marine pour metz
|7 433
|21,31%
|Jacques Marechal A metz, l humain d abord
|1 244
|3,56%
|Stéphane Aurousseau Basta !
|1 154
|3,30%
|Mario Rinaldi Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|473
|1,35%
|Marie-Jeanne Becht Unite et resistance soutenue par le parti ouvrier independant
|182
|0,52%
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|49,92%
|Taux d'abstention
|50,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|35 936
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