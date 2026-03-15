Résultat municipale 2026 à Metz : les résultats dévoilés, découvrez le verdict dans la ville

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Metz

Tête de listeListe
Mario Rinaldi
Mario Rinaldi Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Mario Rinaldi
  • Oriane Dermy
  • Etienne Hodara
  • Yolande Heilliette
  • Didier Georget
  • Odile Schmitt
  • Paul Olivieri
  • Laetitia Golab
  • Roland Pépin
  • Jeannine Bernard
  • Antonin Tritz
  • Laurence Santucci
  • Patrice Vilbois
  • Sandrine Mathis
  • Jean Luc Riot
  • Léa Ujma
  • Ludovic Knapp
  • Claudia Mistler
  • Samir Souilah
  • Lucie Georgel
  • Sacha Wollensack
  • Fatima Ahdadouch
  • Jean-Jacques Amerein
  • Claire Anselmo
  • Laurent Schmitt
  • Miléna Ornowski
  • Elie Lefebvre
  • Fazia Villette
  • Pascal Grimont
  • Magalie Sbaglia
  • Xavier Guerrin
  • Léa Mantovani
  • Jonathan Kadiak Lutumba
  • Evelyne Paris
  • Helder Antonio
  • Eylem Albay
  • Thierry Taioni
  • Christiane Mouchot
  • Michel Doncque
  • Amel Bettahar
  • Michel Daltroff
  • Marie-Rose Seigler
  • Simon Lerco
  • Cédrine Bidinger
  • Jean Paul Villa
  • Anita Hernandez-Perez
  • Hugo Bur
  • Clara Darré
  • Eric Zsaluday
  • Aurélie Reumaux
  • Lucas Collignon
  • Anne Marie Laconca
  • Alain Maka
  • Christine Besson
  • Corentin Felten-Philippe
Marie-Jeanne Becht
Marie-Jeanne Becht Liste d'extrême-gauche
Pour l'unité ouvrière, contre la guerre,soutenue par le PT
  • Marie-Jeanne Becht
  • Hugo Sevrin
  • Dominique Lycoops
  • Francis Alif
  • Marie-Claude Pallez
  • Rocco Petulla
  • Sarah Moussaoui
  • Nicolas Lemau de Talance
  • Jihene Aloui
  • Michel Dupuy
  • Aurélie Louis
  • Gervais Bataille
  • Cyrine Jabnoune
  • Sophien Bouzidi
  • Clémence Vasselon
  • Alain Freme
  • Magali Marzo
  • Patrice Mederic
  • Bernadette Haus
  • Seror Kalambay Kambala
  • Sabrina Lucea
  • Matthieu Caudron
  • Alexandra Barbier
  • Abdelhamid Lourach
  • Ilyana Menasri
  • André Sonzogni
  • Sonia Hauswirth
  • Maël Zanoune
  • Julia Caratini
  • Dan-Elie Bockondas
  • Jennyfer Kieffer
  • Michel Ruiba
  • Nora Pereira
  • Emmanuel Paccoud
  • Maud Geoffroy
  • Sébastien Antoine
  • Emeline Tonnelier
  • Denis Joncquel
  • Catherine Koenig
  • Selim Collet
  • Michèle Eber
  • Guillaume Lemau de Talance
  • Sabrina Pereira Rodrigues
  • Jean-Claude Juillien
  • Hatice Cekirdekci
  • Franck Mordenti
  • Danièle Bernhard
  • Abdelhamid Afiri
  • Annie Attia
  • Farid Ahmad
  • Nathalie Lang
  • Benamar Benyacoub
  • Christine Dolle
  • Miloud Benyamina
  • Micheline Hazet
Charlotte Leduc
Charlotte Leduc Liste de La France insoumise
METZ EN COMMUN
  • Charlotte Leduc
  • Jean-François Secondé
  • Barbara Bernardi
  • Éric Grypczynski
  • Anne-Marie Demont
  • Arnaud de Sousa
  • Cheïma Kirsch
  • Aloïs Urbes
  • Julie Mangeot
  • Jean-Hugues Nyalendo
  • Catherine Stotzky
  • Juilen Brunel
  • Sarah Bujic
  • Larbi Meftah
  • Lilly Rupp
  • Tom Pierron
  • Catherine Casilli
  • Frédéric Zion
  • Louisa Boussedira
  • Sylvain Brousse
  • Rabiha Aïachi
  • Grégoire Vanson
  • Cécile Nalborczyk
  • José Arias
  • Khira Chenna
  • Jean Ruzé
  • Julie Bildstein
  • Louan-Sangye Hellequin-Belaud
  • Danielle Pierron
  • Thomas Vescovi
  • Bénédicte Meftah
  • Louis Tournier
  • Eléonore Grosy
  • Paul Brichler
  • Martine Gaston
  • Luca Cantella
  • Sally Dia
  • Corentin Abadie
  • Michèle Metten
  • Sohayb Kellal
  • Mazouri Benyahia
  • Maxime Taupiac
  • Jitka Benesova
  • Mathieu Carme
  • Elisabeth Charpentier
  • Barthélémy Amato
  • Emilie Bartolacci
  • Hervé Oyono-Oyono
  • Roxane Charabot
  • Askin Turk
  • Cathy Schweitzer
  • Jean Louis Apprédérisse
  • Claudine Poirson
  • Fernand Beckrich
  • Marie-Paule Fristot
  • Hubert Keller
  • Nicole Hêtre
Bertrand Mertz
Bertrand Mertz Liste du Parti socialiste
Un souffle nouveau pour Metz
  • Bertrand Mertz
  • Patricia Sallusti
  • Simon Riffault
  • Stéphanie Siebert
  • Stéphane Aurousseau
  • Marjorie Goujon Rohmer
  • Romain Douez
  • Charlotte Picard
  • Stéphane Martalié
  • Stéphanie Gay
  • Hervé Melchior
  • Mary Eliez Durand
  • Maxime Puntil
  • Frédérique Le Meitour
  • Thomas Liverani
  • Gaelle Matergia
  • Zafer Kocabey
  • Fatima Parisot
  • Abderrahemane Bouhenna
  • Anne Mangeot
  • Philippe Duchesne
  • Raphaëlle Tempez
  • Mohammed El Ganaoui
  • Claire Olland
  • Patrice Nzihou Moundouha
  • Giovanna Farina Incredulo
  • Vincent Hoffmann
  • Carolina Celebi
  • Joris Petitjean
  • Cyrielle Sabrou
  • Jean-Marc Rachula
  • Dorsaf Djebali
  • Gilles Houpert
  • Laure-Anne Bai
  • Enzo Ferrazzi
  • Nabila Bouthiba
  • Sidney Mahoungou
  • Suzanne Dombret
  • Georges Tempez
  • Jessica Akkaya
  • Pascal Zakowski
  • Simone Chabaux
  • Patrick Messembourg
  • Chantal Thiriat
  • Antonio Pereira
  • Catherine Croisille
  • Sébastien Ferry
  • Camille Anet
  • Jean-Philippe Kizardjian Ansigny
  • Marie Riblet
  • Antoine Fonte
  • Catherine Ambroise
  • Charles Beiss
  • Mireille Villemin
  • Jean-Jacques Kurth
  • Ericka Touzet
  • Dominique Gros
François Grosdidier
François Grosdidier Liste divers droite
J'aime Metz
  • François Grosdidier
  • Nathalie Colin-Oesterlé
  • Julien Husson
  • Béatrice Agamennone
  • Marc Sciamanna
  • Rachel Burgy
  • Emmanuel Lebeau
  • Anne Stemart
  • Philippe Brunella
  • Paola Zanetti
  • Guillaume Godey
  • Anne Daussan-Weizman
  • Eric Lucas
  • Jacqueline Schneider
  • Timothée Bohr
  • Isabelle Lux
  • Ferit Burhan
  • Martine Nicolas
  • Henri Malasse
  • Catherine Gervaise
  • Blaise Taffner
  • Doan Tran
  • Mammar Mehalil
  • Gertrude Ngo Kaldjop
  • Eric Fiszon
  • Anne Fritsch-Renard
  • Jérémy Aloi
  • Anaël Mayer
  • Ayhan Avci
  • Chanthy Ho
  • Jeremy Bosco
  • Corinne Friot
  • Attila Sapci
  • Nicole Faessel
  • Yves Decker
  • Laurence Thill
  • Pierre-Henri Grandidier
  • Dalila Reddani
  • Hassan Laraki
  • Kenza Kehli
  • Sébastien Gury
  • Nawelle Haboudane
  • Du Huy Pham
  • Fanny Grosjean
  • Jaouad El-Idrissi
  • Audrey Constant
  • Olivier Pilz
  • Odyle Peikarski
  • Youssouf Fofana
  • Fabienne Lahalle
  • Matthias Obriot
  • Charlyne Jeanpierre
  • Orlando Secic
  • Salma Rezg
  • Khalife Khalife
  • Catherine Thuet
  • Jimmy Foti
Jérémy Roques
Jérémy Roques Liste d'union à gauche
MAINTENANT POUR METZ
  • Jérémy Roques
  • Danielle Bori
  • Julien Rock
  • Pauline Schlosser
  • Denis Marchetti
  • Sophie Dumas
  • Johann Cosic
  • Marie Marechal
  • Sabry Chibani
  • Emilie Oukoloff
  • Nicolas Roux
  • Angelina Cucetto
  • Sébastien Marx
  • Christine Peppoloni
  • Raphaël Ollando
  • Caroline Substelny
  • François Friedrich
  • Michèle Wohl-Schneider
  • Yvain Von Stebut
  • Laurence Lebreton
  • Florent Chapellier
  • Noura Benhamida
  • Stéphane Boissavy
  • Katia Chmielczyk
  • Julien Bruno
  • Sylvie Langlais
  • Jean Louis Brissé
  • Stéphanie Diez - Godin
  • Kelyan Ait Mouhoub
  • Morgane Meral Oksuz
  • Florent Charpentier
  • Hélène Pochard
  • William Bowyer
  • Pauline Marechal
  • Matthieu Caremiaux
  • Roxane Jurion
  • Marc Schneider
  • Rachel Seebald
  • Frédéric Torcaso
  • Bernadette Collmann
  • Pierre Laurent
  • Anne Cuny - Crugnola
  • Sébastien Brisson
  • Brigitte Claudin
  • Pascal Bortot
  • Annick Vitoux - Michel
  • Philippe Kugler
  • Myriam Mazur
  • Gildas Thuard
  • Jacqueline Poinsignon
  • Samuel Van Vlemmeren
  • Vilma Berti
  • Jean-Paul Anderbourg
  • Nelly Dutu
  • Sylvain Knecht
  • Béatrice Clement
Etienne Anstett
Etienne Anstett Liste du Rassemblement National
UN AVENIR A METZ
  • Etienne Anstett
  • Marie-Claude Voinçon
  • Victor Chomard
  • Josyane Comte
  • Tom Colinet
  • Tamara Carvalho Martins
  • René Nourrit
  • Anne-Laure Dubreuil
  • Christian Anthony
  • Marine Walterthum
  • Emmanuel Intile
  • Véronique Boissieres
  • Virgile Margerin
  • Josiane Benninger
  • Raphaël Jacq
  • Alexandra Guelton
  • Nicolas Guelton
  • Méghane Thiel
  • David Prieto
  • Anne-Marie Simon
  • Guy Walterthum
  • Alexandrine Ringue
  • Roland Prigent
  • Caroline Glock
  • Christian Ludarcy
  • Denise Marucci
  • Thierry Corona
  • Alexandra Cholewka
  • Jean-Jacques Demangeat
  • Marie-Thérèse Ciré
  • Philippe Valantin
  • Monique Langrognet
  • Martin Caps
  • Muriel Jacques
  • Estébann François
  • Antoinette Lippolis
  • Adrien Ponçot
  • Josiane Roze
  • Damien Debove
  • Laurence Perea
  • Victor Malgras
  • Céline Eisenhauer
  • Francis Eberlé
  • Céline Roche
  • François Doucet
  • Kassandra Laurent
  • Julien Statkus
  • Sylviane Scharf
  • Kylian Aubry
  • Sylvie Demangeat
  • Jacques Grolet
  • Marie-Laurence Pecheux
  • Maxence Pelletier
  • Françoise Grolet
  • François-Xavier Pecheux
Ludovic Mendes
Ludovic Mendes Liste divers centre
METZ ENSEMBLE
  • Ludovic Mendes
  • Selima Saadi
  • Philippe Schleich
  • Violeta Moskalu
  • Brahim Hammouche
  • Anne Padier Savouroux
  • Jean-Marc Pasquereau
  • Sandrine Croatto
  • Arthur Georges
  • Ana Puscas
  • Olivier Pallez
  • Hulya Ozcelik
  • Ludovic Depp
  • Charlotte Palau
  • Daumbé Traoré
  • Zoé Perrin
  • Guillaume Tanferri
  • Alice Minnès
  • Julien Mendez
  • Isabelle Stella
  • Mehdi Bouanane
  • Katia Aidara
  • Ulysse Gobert
  • Gayané Petrosyan
  • Atmane Maameri
  • Blanche Delvallee
  • Steven Briganti
  • Salamata Niane
  • Karim Tennina
  • Sylvie Balteau
  • Philippe Apelle
  • Clara Luciano
  • Alban Urso
  • Maria Brentanou
  • Florent Meyer
  • Raziye Ergut
  • Lyess Naoui
  • Maria Nocilla
  • Nicolas Grange
  • Asma Berkane
  • Farid Arami
  • Thaïs Marcel
  • Ali Arslan
  • Mareva Awounou
  • Daniel Urso
  • Barbara Cantatore
  • Laurent Schutze
  • Annie Bova
  • Jeremy Szymczak
  • Marine Nowicki
  • Benjamin Lecomte
  • Serpil Ozcelik
  • Francis Huysentruyt
  • Sepieleh Chaharlang
  • Stéphane Merandat
Gaël Diaferia
Gaël Diaferia Liste d'extrême-gauche
NPA REVOLUTIONNAIRES - METZ OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
  • Gaël Diaferia
  • Célia Lejal
  • Guillaume Trimbur
  • Chantal Duez
  • Benjamin Pion
  • Elisa Lambert
  • Matéo Barbosa
  • Lila Rodier
  • Adrien Berend
  • Claire Constantin
  • Alexandre de Baumont
  • Lise Fontaine
  • Guilhem Darbois
  • Lou Noel
  • David Allmendinger
  • Mitia Combelles
  • Richard Muszynski
  • Fanny Haddad
  • Philippe Rosenberger
  • Elliot Mathieu
  • Henry Meintz
  • Axelle Tripodi
  • Tristan Uriot
  • Anouck Descours
  • Alexandre Simon
  • Eva Halle
  • Sélim Amri
  • Virginie Tkaczyk
  • Léo Dentel
  • Françoise Laporte
  • Silvain Durand
  • Gabrielle Palanchini
  • David Constantin
  • Maëlle Rodier
  • Claude Papot
  • Célia Robin
  • Thomas Piasta
  • Geneviève Euvrard
  • Liam Kron
  • Jocelyne Langlois
  • Thomas Lagorce
  • Sara Kiffel
  • Louis Mathieu
  • Alix Pentecote
  • Nicolas Barbosa
  • Claire Francois
  • Thierry Beauce
  • Lucile Taieb
  • Léo Souilles-Debats
  • Charlotte Renaudie
  • Lucien Lang
  • Marie Girot
  • Lucas Michel
  • Lucy Etiembre
  • Olivier Rodier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Grosdidier
François Grosdidier (40 élus) Utile pour metz 		10 001 45,13%
  • François Grosdidier
  • Béatrice Agamennone-L'horset
  • Khalifé Khalifé
  • Nathalie Colin-Oesterlé
  • Patrick Thil
  • Anne Daussan-Weizman
  • Julien Vick
  • Martine Nicolas
  • Marc Sciamanna
  • Jacqueline Schneider
  • Eric Lucas
  • Anne Stemart
  • Julien Husson
  • Isabelle Lux
  • Bouabdellah Tahri
  • Patricia Arnold
  • Hervé Niel
  • Caroline Audouy
  • Guy Reiss
  • Anne Fritsch-Renard
  • Jean-Marie Nicolas
  • Gertrude Ngo Kaldjop
  • Ferit Burhan
  • Stéphanie Changarnier
  • Blaise Taffner
  • Amandine Laveau-Zimmerle
  • Laurent Dap
  • Isabelle Viallat
  • Timothée Bohr
  • Laurence Mole-Terver
  • Bernard Staudt
  • Doan Tran
  • Henri Malasse
  • Rachel Burgy
  • Eric Fiszon
  • Chanthy Ho
  • Mammar Mehalil
  • Corinne Friot
  • Michel Vorms
  • Yvette Masson-Franzil
Xavier Bouvet
Xavier Bouvet (12 élus) Unis pour metz ! 		9 804 44,24%
  • Xavier Bouvet
  • Danielle Bori
  • Jérémy Roques
  • Margaud Antoine-Fabry
  • Nicolas Tochet
  • Pauline Schlosser
  • Sébastien Marx
  • Marina Verronneau
  • Denis Marchetti
  • Hanifa Guermiti
  • Raphaël Pitti
  • Charlotte Picard
Françoise Grolet
Françoise Grolet (3 élus) Le bon sens pour metz 		2 355 10,62%
  • Françoise Grolet
  • Grégoire Laloux
  • Marie Claude Voinçon
Participation au scrutin Metz
Taux de participation 32,37%
Taux d'abstention 67,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 606

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Grosdidier
François Grosdidier Utile pour metz 		6 377 29,76%
Xavier Bouvet
Xavier Bouvet Unis pour metz ! 		5 352 24,97%
Françoise Grolet
Françoise Grolet Le bon sens pour metz 		2 527 11,79%
Richard Lioger
Richard Lioger Metz au coeur 		1 535 7,16%
Béatrice Agamennone-L'horset
Béatrice Agamennone-L'horset Energies pour metz 		1 327 6,19%
Thomas Scuderi
Thomas Scuderi Metz en confiance 		1 315 6,13%
Jérémy Aldrin
Jérémy Aldrin Agir pour metz 		1 199 5,59%
Emmanuel Lebeau
Emmanuel Lebeau Emmanuel lebeau intensement metz 		1 058 4,93%
Jean-Hugues Nyalendo
Jean-Hugues Nyalendo Metz commune libre 		493 2,30%
Mario Rinaldi
Mario Rinaldi Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		245 1,14%
Participation au scrutin Metz
Taux de participation 31,43%
Taux d'abstention 68,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 950

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Gros
Dominique Gros (40 élus) Fiers d' etre messins 		16 008 43,22%
  • Dominique Gros
  • Aurélie Filippetti
  • Richard Lioger
  • Isabelle Kaucic
  • René Darbois
  • Danielle Bori
  • Jean-Michel Toulouze
  • Patricia Sallusti
  • Sébastien Koenig
  • Marie - Anne Isler Beguin
  • Hacène Lekadir
  • Béatrice Agamennone
  • Guy Cambianica
  • Selima Saadi
  • Raphael Pitti
  • Hanifa Guermiti
  • Thomas Scuderi
  • Agnès Migaud
  • Belkir Belhaddad
  • Nathalie De Oliveira
  • Jean-Louis Lecocq
  • Françoise Ferraro
  • Patrice Nzihou
  • Nadia Seghir
  • Gilbert Krausener
  • Doan Tran
  • William Schuman
  • Christine Aguasca
  • Thierry Jean
  • Myriam Sagrafena
  • Bernard Heulluy
  • Margaud Antoine-Fabry
  • Jacques Tron
  • Marylin Molinet
  • Daniel Planchette
  • Catherine Morel
  • Philippe Casin
  • Anne Hommel
  • Pierre Gandar
  • Marie Riblet
Marie-Jo Zimmermann
Marie-Jo Zimmermann (11 élus) Liste une ambition pour metz 		15 238 41,14%
  • Marie-Jo Zimmermann
  • Patrick Thil
  • Martine Nicolas
  • Jérémy Aldrin
  • Nathalie Colin-Oesterle
  • Emmanuel Lebeau
  • Caroline Audouy
  • Julien Husson
  • Christine Singer
  • Yves Wendling
  • Patricia Arnold
Françoise Grolet
Françoise Grolet (4 élus) Rassemblement bleu marine pour metz 		5 790 15,63%
  • Françoise Grolet
  • Thierry Gourlot
  • Bérangère Thomas
  • Jean-Michel Rossion
Participation au scrutin Metz
Taux de participation 53,03%
Taux d'abstention 46,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 38 179

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Gros
Dominique Gros Fiers d' etre messins 		12 441 35,68%
Marie-Jo Zimmermann
Marie-Jo Zimmermann Liste une ambition pour metz 		11 939 34,24%
Françoise Grolet
Françoise Grolet Rassemblement bleu marine pour metz 		7 433 21,31%
Jacques Marechal
Jacques Marechal A metz, l humain d abord 		1 244 3,56%
Stéphane Aurousseau
Stéphane Aurousseau Basta ! 		1 154 3,30%
Mario Rinaldi
Mario Rinaldi Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		473 1,35%
Marie-Jeanne Becht
Marie-Jeanne Becht Unite et resistance soutenue par le parti ouvrier independant 		182 0,52%
Participation au scrutin Metz
Taux de participation 49,92%
Taux d'abstention 50,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 35 936

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