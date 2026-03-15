Résultat municipale 2026 à Metz : les résultats dévoilés, découvrez le verdict dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Metz [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Metz sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Metz
17:57 - Vote RN à Metz : les données clés
Le mouvement nationaliste avait recueilli 11,79% des bulletins exprimés lors des municipales à Metz il y a six ans. La liste rassemblait au 2e tour 10,62% des bulletins exprimés. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 17,48% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 32,81% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 14,93% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 3 circonscriptions de la localité. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 28,99% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,96% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,61% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Metz. Il clôturera le scrutin avec 30,96% lors du vote final.
17:40 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dévoilé en Moselle
Le taux de participation dans le département de la Moselle pour ces élections municipales 2026 à 17h est de 43,61% selon le chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin de 2014 (49,87%).
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Metz ?
Pour cette élection municipale, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Metz sera capitale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 68,57 % lors des dernières municipales (un score notable) alors que sévissait la pandémie du Covid. N'oublions pas que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 33,96 %. Même si les dynamiques changent selon le type d'élection, il est pertinent d'examiner la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 58,03 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 40,20 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 54,00 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville apparaît visiblement comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.
15:59 - Metz : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Au printemps 2024, les élections législatives à Metz avaient offert la victoire l'Union de la gauche (37,00%), devant le RN (27,61%) selon les résultats établis en moyenne sur les 3 circonscriptions. Le second round n'a pas changé grand chose, la nuance Union des Démocrates et Indépendants culminant à 40,56% des votes dans la commune. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Metz s'était cette fois dessiné autour de Jordan Bardella (23,96%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,14%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,65%). Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Metz
|Tête de listeListe
|
Mario Rinaldi
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Marie-Jeanne Becht
Liste d'extrême-gauche
Pour l'unité ouvrière, contre la guerre,soutenue par le PT
|
|
Charlotte Leduc
Liste de La France insoumise
METZ EN COMMUN
|
|
Bertrand Mertz
Liste du Parti socialiste
Un souffle nouveau pour Metz
|
|
François Grosdidier
Liste divers droite
J'aime Metz
|
|
Jérémy Roques
Liste d'union à gauche
MAINTENANT POUR METZ
|
|
Etienne Anstett
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR A METZ
|
|
Ludovic Mendes
Liste divers centre
METZ ENSEMBLE
|
|
Gaël Diaferia
Liste d'extrême-gauche
NPA REVOLUTIONNAIRES - METZ OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Grosdidier (40 élus) Utile pour metz
|10 001
|45,13%
|
|Xavier Bouvet (12 élus) Unis pour metz !
|9 804
|44,24%
|
|Françoise Grolet (3 élus) Le bon sens pour metz
|2 355
|10,62%
|
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|32,37%
|Taux d'abstention
|67,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 606
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Grosdidier Utile pour metz
|6 377
|29,76%
|Xavier Bouvet Unis pour metz !
|5 352
|24,97%
|Françoise Grolet Le bon sens pour metz
|2 527
|11,79%
|Richard Lioger Metz au coeur
|1 535
|7,16%
|Béatrice Agamennone-L'horset Energies pour metz
|1 327
|6,19%
|Thomas Scuderi Metz en confiance
|1 315
|6,13%
|Jérémy Aldrin Agir pour metz
|1 199
|5,59%
|Emmanuel Lebeau Emmanuel lebeau intensement metz
|1 058
|4,93%
|Jean-Hugues Nyalendo Metz commune libre
|493
|2,30%
|Mario Rinaldi Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|245
|1,14%
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|31,43%
|Taux d'abstention
|68,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 950
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Gros (40 élus) Fiers d' etre messins
|16 008
|43,22%
|
|Marie-Jo Zimmermann (11 élus) Liste une ambition pour metz
|15 238
|41,14%
|
|Françoise Grolet (4 élus) Rassemblement bleu marine pour metz
|5 790
|15,63%
|
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|53,03%
|Taux d'abstention
|46,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|38 179
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Gros Fiers d' etre messins
|12 441
|35,68%
|Marie-Jo Zimmermann Liste une ambition pour metz
|11 939
|34,24%
|Françoise Grolet Rassemblement bleu marine pour metz
|7 433
|21,31%
|Jacques Marechal A metz, l humain d abord
|1 244
|3,56%
|Stéphane Aurousseau Basta !
|1 154
|3,30%
|Mario Rinaldi Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|473
|1,35%
|Marie-Jeanne Becht Unite et resistance soutenue par le parti ouvrier independant
|182
|0,52%
|Participation au scrutin
|Metz
|Taux de participation
|49,92%
|Taux d'abstention
|50,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|35 936
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