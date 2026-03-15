Résultat municipale 2026 à Saint-Etienne : découvrez tous les résultats du 1er tour sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Saint-Etienne sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Étienne
17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Saint-Étienne ?
Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Saint-Étienne en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 16,65% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 31,87% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 15,38% aux candidats RN lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop décevant, à Saint-Étienne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 24,65% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 27,04% pour le parti nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Saint-Étienne. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 30,52% lors du vote final.
17:47 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Loire avec 45,90% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 31,14%, contre 56,37% en 2014.
16:58 - Résultats électoraux à Saint-Étienne : le point sur l'abstention
L'abstention se montait à 67,99 % à Saint-Étienne pour le premier tour des élections de 2020, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de Covid-19 se propageait dans la population. Historiquement, les municipales demeurent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs se déplacent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 28,31 % des habitants inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 50,75 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 36,49 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,84 % des inscrits. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. Cette contingence à Saint-Étienne constituera quoi qu'il en soit l'un des pivots de ces élections municipales.
15:59 - L'année de la dissolution, comment Saint-Étienne a-t-elle voté ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Saint-Étienne, les choix s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (24,65%). Concernant le scrutin législatif près d'un mois plus tard, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Saint-Étienne plaçaient en tête les partis de gauche unis (45,29%), devant le Rassemblement National (27,04%). Le second tour avait confirmé ce résultat, l'Union de la gauche culminant à 56,21% des suffrages exprimés dans la localité. Le contexte politique de Saint-Étienne a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un territoire très à gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une ville politiquement partagée.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne
|Tête de listeListe
|
Corentin Jousserand
Liste du Rassemblement National
RETROUVER SAINTÉ !
|
|
Siham Labich
Liste Divers
Coeur stéphanois
|
|
Dino Cinieri
Liste d'union à droite
Ensemble pour Saint-Etienne
|
|
Eric Le Jaouen
Liste divers centre
RELEVONS SAINT-ETIENNE
|
|
Régis Juanico
Liste d'union à gauche
Rassembler Saint-Etienne
|
|
Valentine Mercier
Liste de La France insoumise
Saint-Etienne insoumise
|
|
Romain Brossard
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Marc Chassaubene
Liste divers droite
GRANDIR, VIVRE, TRANSMETTRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau (47 élus) Preferons le defi
|14 139
|58,91%
|
|Pierrick Courbon (12 élus) Saint-etienne demain
|9 861
|41,08%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|28,00%
|Taux d'abstention
|72,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|24 664
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau Preferons le defi
|12 984
|46,88%
|Pierrick Courbon Saint-etienne demain
|5 901
|21,30%
|Olivier Longeon Le temps de l'écologie
|3 440
|12,42%
|Sophie Robert Saint-etienne, c'est nous !
|2 560
|9,24%
|Patrick Revelli Saint-etienne avant tout
|1 308
|4,72%
|Andrée Taurinya St-t la citoyenne
|871
|3,14%
|Zahra Bencharif Reinventons saint-etienne
|338
|1,22%
|Romain Brossard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|294
|1,06%
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|32,01%
|Taux d'abstention
|67,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 182
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau (44 élus) Provoquons l'avenir
|25 653
|47,70%
|
|Maurice Vincent (12 élus) Saint etienne pour tous
|21 779
|40,50%
|
|Gabriel De Peyrecave (3 élus) Saint-etienne bleu marine
|6 342
|11,79%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|55,27%
|Taux d'abstention
|44,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Nombre de votants
|55 068
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël Perdriau Provoquons l'avenir
|17 865
|36,74%
|Maurice Vincent Saint-etienne pour tous
|15 238
|31,33%
|Gabriel De Peyrecave Saint-etienne bleu marine
|8 900
|18,30%
|Olivier Longeon Saint-etienne en mieux
|2 629
|5,40%
|Belkacem Merahi Place au peuple
|2 031
|4,17%
|Hubert Patural Saint-etienne, c'est capital
|1 162
|2,38%
|Romain Brossard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|797
|1,63%
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|50,72%
|Taux d'abstention
|49,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|49 828
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