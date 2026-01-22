Résultat municipale 2026 à Reims : les résultats dévoilés, suivez le verdict sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Reims [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Reims sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Reims
19:04 - Le taux de participation à Reims est de 37,95%
Les élections municipales 2026 à Reims sont en cours avec un taux de participation à 37,95% à 16 heures, contre 27,37% en 2020. Le dépouillement a commencé après la fermeture des bureaux de vote. Plusieurs communes autour de Reims affichent également des enjeux compétitifs avec plusieurs listes en lice. Lire sur lunion.fr
18:59 - Élections municipales à Reims : un éclairage démographique
Dans la commune de Reims, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des municipales. Avec une densité de population de 3806 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 16,82%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 382 € par mois souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 60206 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,80% et d'une population étrangère de 10,21% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 10,86% à Reims, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.
18:58 - Fermeture des bureaux de vote à Reims
Selon les informations de TF1, les bureaux de vote ferment leurs portes dans la commune de Reims en cette fin d'après-midi.
17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Reims ?
Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Reims en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 22,34% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 38,17% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 18,22% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 4 circonscriptions associées à la ville. Au second round, le mouvement nationaliste réunissait 21,57% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 29,08% pour les européennes. Le Rassemblement national réalisait un score marginal ou presque sur l'ensemble des circonscriptions de Reims.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Reims
|Tête de listeListe
|
Thomas Rose
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Patricia Coradel
Liste de La France insoumise
REIMS INSOUMISE
|
|
Anne-Sophie Frigout
Liste du Rassemblement National
POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT
|
|
Eric Quénard
Liste d'union à gauche
UNIS POUR REIMS
|
|
Arnaud Robinet
Liste divers droite
VIVONS REIMS
|
|
Sébastien Mura
Liste d'extrême-gauche
NOUS, C'EST REIMS !
|
|
Stéphane Lang
Liste divers droite
LES RÉMOIS AU COEUR - Liste d'Union de la Droite, du Centre et des Indépendants
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Robinet (53 élus) Reims naturellement
|19 645
|66,32%
|
|Eric Quenard (4 élus) Faisons respirer reims
|3 649
|12,31%
|
|Léo Tyburce (1 élu) Reims verts l'avenir
|1 673
|5,64%
|
|Jean-Claude Philipot (1 élu) Reims avec le rn
|1 629
|5,49%
|
|Gérard Chemla Osons reims ! avec gérard chemla
|975
|3,29%
|Laure Manesse Reims en commun
|681
|2,29%
|Hadhoum Belaredj-Tunc Nous citoyens rémois
|626
|2,11%
|Thomas Rose Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|406
|1,37%
|Fatima El Haoussine Union des rémois
|251
|0,84%
|Emmanuel Ludot "les oubliés de la politique"
|86
|0,29%
|Participation au scrutin
|Reims
|Taux de participation
|30,92%
|Taux d'abstention
|69,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|30 478
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Robinet (44 élus) Ensemble pour reims
|25 297
|46,19%
|
|Adeline Hazan (12 élus) Adeline hazan reims, une ville unie, une ville unique
|23 414
|42,75%
|
|Roger Paris (3 élus) Reims bleu marine
|6 050
|11,04%
|
|Participation au scrutin
|Reims
|Taux de participation
|55,77%
|Taux d'abstention
|44,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Nombre de votants
|55 967
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Robinet Ensemble pour reims
|20 159
|39,63%
|Adeline Hazan Adeline hazan reims, une ville unie, une ville unique
|19 477
|38,29%
|Roger Paris Reims bleu marine
|8 144
|16,01%
|Karim Mellouki Place au peuple à reims
|1 736
|3,41%
|Thomas Rose Faire entendre le camp des travailleurs lutte ouvriere
|1 347
|2,64%
|Participation au scrutin
|Reims
|Taux de participation
|51,94%
|Taux d'abstention
|48,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|52 122
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