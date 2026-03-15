Résultat municipale 2026 à Reims : résultats du 1er tour ce dimanche, toute l'actualité
Résultat de l'élection municipale 2026 à Reims [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Reims ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Reims
16:04 - Stéphane Lang envisage de nommer un adjoint à la cause animal s'il est élu
À Reims, les élections municipales de mars 2026 portent sur la cause animale, avec une majorité de candidats proposant des mesures pour le bien-être des animaux. Stéphane Lang, un candidat divers droite, envisage de nommer un adjoint à la cause animale pour renforcer cet engagement. Les chiffres alarmants de maltraitance animale en France soulignent l'importance de ce débat. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
12:11 - L'ex-adjoint Stéphane Lang vise la mairie de Reims
À Reims, Stéphane Lang, ancien adjoint devenu opposant au maire, se prépare pour les élections municipales de 2026. Il critique la décision de détruire le pont De Gaulle et propose des projets visant à améliorer la circulation et la sécurité. Bien qu’il n’ait pas le soutien officiel de son parti (LR), Stéphane Lang se considère comme le candidat de la droite et des indépendants. Lire sur lhebdoduvendredi.com
13/03/26 - 20:19 - Sept candidatures pour la mairie de Reims
À Reims, les élections municipales de 2026 s'annoncent avec sept candidats, dont Thomas Rose de Lutte ouvrière et Patricia Coradel de La France insoumise. Thomas Rose critique le capitalisme et ses effets sur les travailleurs, tandis que Patricia Coradel promeut des thèmes quotidiens comme le logement et l'accès aux transports. Ces candidatures illustrent des visions divergentes pour l'avenir de la ville face aux enjeux sociaux. Lire sur lhebdoduvendredi.com
13/03/26 - 19:16 - Certains candidats s'engagent pour promouvoir le transport à vélo
À Reims, l'association Vél'Oxygène a présenté sa 'Charte vélo' aux candidats aux élections municipales de 2026, encourageant chaque candidat à s'engager pour la promotion du vélo. Plusieurs élus, dont le maire sortant Arnaud Robinet, ont signé la charte, tandis que d'autres n'ont pas signé mais ont montré leur intérêt. La charte fait partie d'une initiative plus large visant à améliorer les conditions de circulation pour les cyclistes dans la ville. Lire sur lunion.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Reims
|Tête de listeListe
|
Thomas Rose
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Patricia Coradel
Liste de La France insoumise
REIMS INSOUMISE
|
|
Anne-Sophie Frigout
Liste du Rassemblement National
POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT
|
|
Eric Quénard
Liste d'union à gauche
UNIS POUR REIMS
|
|
Arnaud Robinet
Liste divers droite
VIVONS REIMS
|
|
Sébastien Mura
Liste d'extrême-gauche
NOUS, C'EST REIMS !
|
|
Stéphane Lang
Liste divers droite
LES RÉMOIS AU COEUR - Liste d'Union de la Droite, du Centre et des Indépendants
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Robinet (53 élus) Reims naturellement
|19 645
|66,32%
|
|Eric Quenard (4 élus) Faisons respirer reims
|3 649
|12,31%
|
|Léo Tyburce (1 élu) Reims verts l'avenir
|1 673
|5,64%
|
|Jean-Claude Philipot (1 élu) Reims avec le rn
|1 629
|5,49%
|
|Gérard Chemla Osons reims ! avec gérard chemla
|975
|3,29%
|Laure Manesse Reims en commun
|681
|2,29%
|Hadhoum Belaredj-Tunc Nous citoyens rémois
|626
|2,11%
|Thomas Rose Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|406
|1,37%
|Fatima El Haoussine Union des rémois
|251
|0,84%
|Emmanuel Ludot "les oubliés de la politique"
|86
|0,29%
|Participation au scrutin
|Reims
|Taux de participation
|30,92%
|Taux d'abstention
|69,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|30 478
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Robinet (44 élus) Ensemble pour reims
|25 297
|46,19%
|
|Adeline Hazan (12 élus) Adeline hazan reims, une ville unie, une ville unique
|23 414
|42,75%
|
|Roger Paris (3 élus) Reims bleu marine
|6 050
|11,04%
|
|Participation au scrutin
|Reims
|Taux de participation
|55,77%
|Taux d'abstention
|44,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Nombre de votants
|55 967
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Robinet Ensemble pour reims
|20 159
|39,63%
|Adeline Hazan Adeline hazan reims, une ville unie, une ville unique
|19 477
|38,29%
|Roger Paris Reims bleu marine
|8 144
|16,01%
|Karim Mellouki Place au peuple à reims
|1 736
|3,41%
|Thomas Rose Faire entendre le camp des travailleurs lutte ouvriere
|1 347
|2,64%
|Participation au scrutin
|Reims
|Taux de participation
|51,94%
|Taux d'abstention
|48,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|52 122
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