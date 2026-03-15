Résultat municipale 2026 à Reims : résultats du 1er tour ce dimanche, toute l'actualité

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Reims

Tête de listeListe
Thomas Rose
Thomas Rose Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Thomas Rose
  • Charlotte Cormerais
  • Laurent Gosseau
  • Marianne Buttez
  • José Carvalho
  • Françoise Verlhac
  • Jérôme Dichant
  • Laurence Casimir
  • Yazid Gouasmi
  • Muriel Velty
  • Maxime Avignon
  • Stéphanie Moussé
  • Justin Prum
  • Eugénie Rodier
  • Laurent Pochet
  • Delphine Shinko
  • Frédéric Michel
  • Dorothée Petit
  • Cyril Lui
  • Marylin Soudant
  • Thomas Cadet
  • Nathalie Sauvageot
  • Gilles Martin
  • Fabienne Leyser
  • David Charlier
  • Valérie Gilment
  • Maxime Guede
  • Nathalie Faccini
  • Franck Leprince
  • Lola Rondeau
  • Julien Dichant
  • Audrey Viot-Thiébaux
  • Hervé Knockaert
  • Fouzia Abdesselami
  • Daniel Charnier
  • Mélodie Sebille
  • Patrick Janon
  • Nina Martin
  • Léo Charlier-Soudant
  • Isabelle Bernard
  • Antoine Farcette
  • Cassandre Cordier
  • Bernard Astier
  • Irène Cervera
  • Johan Janssens
  • Monique Lamotte
  • Pascal Poirel
  • Sandra Vallejo
  • Claude Varlet
  • Anastasia Karacostas
  • Pascal Fierfort
  • Marie-José Matuchet
  • Mohamed Malek
  • Haziza Yousfi
  • Romain Frezzato
  • Laurence Lefevre
  • Abdaramane Sow
  • Lucile Bouillet
  • Alexis Borstchik
  • Sylvie Mouille
  • Jacques Barat
Patricia Coradel
Patricia Coradel Liste de La France insoumise
REIMS INSOUMISE
  • Patricia Coradel
  • Flavien Bouchard
  • Fouzia Lahrach
  • Ali Aissaoui
  • Mélissa Lasseret
  • Michel Georges
  • Haze Ducornet
  • Louis Martz
  • Alexia Herbet
  • Brahim Saïdi
  • Evin Isik
  • Benoît Deliere
  • Lynda Belmiloud
  • Alexandre Gironnet
  • Dalila Tehami
  • Hugo Caille
  • Monique Gaulguet-Vervondel
  • Morgan Leymarie
  • Justine Royet
  • Wilfrid Winieski
  • Cécile Alcourt
  • Marcel Demont
  • Julie Baudry
  • Sylvain Ehrhard
  • Véronique Suan
  • Maurice Palma
  • Françoise Taminau
  • Firat Lok
  • Inès Benfares
  • Rafiq Lassal
  • Nadine Remy
  • Pierre-Alain Cavel
  • Tobyas Ben Amar
  • Kamel Mouhoubi
  • Chloé Lembo
  • Philippe Cuisset
  • Melody Ehrhard
  • Hervé Virot
  • Eva Mourot
  • Adam Arnould
  • Valérie Maltot
  • Christian Haution
  • Denise Mendes-Robalo
  • Fabien Parisot
  • Déborah Bussières
  • Laurent Pottier
  • Evelyne Garnier-Jean
  • Jordan Jacquemart
  • Jeanne Martz
  • Denis Geoffroy
  • Geneviève Duboisy
  • Nicolas Delahaye
  • Francine Hoyas
  • Thierry Ehrhard
  • Francine Etienne
  • Alexandre Kanoubi
  • Salomé Ambroise
  • Jean-Michel Bourreau
  • Eliane Marietti
  • Pierre Fournaise-Coradel
  • Jacqueline Duval
Anne-Sophie Frigout
Anne-Sophie Frigout Liste du Rassemblement National
POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT
  • Anne-Sophie Frigout
  • Jean-Claude Philipot
  • Lucile Amory
  • Anthony Fouanon
  • Sabrina Turpin--Mihailovic
  • Mathieu Beaumont
  • Sandra Héry
  • Mathieu Cocu
  • Edith Collas
  • José Sombret
  • Michelle Larrère
  • Yanis Caron
  • Florine Egret
  • Romain Cassagnabère
  • Justine Hallaine
  • Olivier Garrivier
  • Corinne Feltrin
  • Martin Bures
  • Natacha Luneau
  • Sven Turpin--Mihailovic
  • Karyne Jourdan
  • Pierre Jérémita
  • Sylvie Van Andenhove
  • Stéphane Vaugin
  • Pauline Petit--Damasio
  • Lucas Beaufort
  • Sabine Chevalier
  • Gilles Valentin
  • Claire Heidsieck
  • Emmanuel Lefèvre
  • Annick Allart
  • Adrien Leblanc
  • Geneviève Kaczowka
  • Charles-Edouard Cornuaille
  • Adeline Fays
  • Vincent Leibel
  • Christelle Martinet
  • Ludovic Gillard
  • Léa Morlet
  • Henri Crété
  • Sophie Ostorero
  • Maxence Petitjean--Finardi
  • Martine Lenoir
  • Thomas Genoud
  • Marlène Thoirain
  • Raphaël Dupont
  • Sandra Maillet
  • Dimitri Brasier
  • Alexandra Guerlot
  • Alain Albert Broutin
  • Véronique Moreau
  • Jean-René Trub
  • Laurence Cassagnabere
  • Benjamin Bertaudon
  • Charlotte Doucet
  • Patrick Bosquet
  • Gabrielle Vidal
  • Christopher Ronsin
  • Sandrine Grenier
  • Éric Bouquillon
  • Sylvie Bertrand
Eric Quénard
Eric Quénard Liste d'union à gauche
UNIS POUR REIMS
  • Eric Quénard
  • Evelyne Bourgoin
  • Claude Mabika
  • Grace Stockton-Bliard
  • Jimmy Stopinski
  • Véronique Ritaly
  • Dominique Ledemé
  • Sophie Bisson
  • Titouan Mary
  • Aline Hernandez
  • Patrick Chatel
  • Léa Robinet
  • Anthony Guitton
  • Brigitte Bertin
  • Damien Landini
  • Imane Maniani
  • Mathieu Picard
  • Nafissa Nachate
  • Olivier Nostry
  • Marie-Laure Goût Brodeur
  • Yoann Danski
  • Nathalie Malmberg
  • Joffrey Robécourt
  • Sonia Marcelot
  • Malcolm Biiga
  • Zoubida Kennar
  • Nicolas Bardin
  • Michèle Olivier
  • Mourtada Fall
  • Clémence Bauguen
  • Bernard Potier
  • Ikra Celik
  • Antoine Barbazanges
  • Isabelle Mangin
  • Ugo Nesti
  • Margot Chantegros
  • Thierry Wippler
  • Elmire Santini
  • Sébastien Gensse
  • Aline Marguiller
  • Ugo Moreaux
  • Mathilde Courcy
  • Hervé Monard
  • Marie-France Copin
  • Patrick Decaudin
  • Priscilla Bebiarisoa
  • Francis Laroche
  • Elodie Kucharski
  • Jacques Meyer
  • Angèle Shekho
  • Pascal Malaisé
  • Julie Midon
  • Paul Jaouën
  • Joëlle Chauvière
  • Loïc Le Roux
  • Annie Gérardin
  • Maxime Barbier
  • Corinne Gardant
  • Edward Legroux
  • Marie-Thérèse Monnot
  • Fabrice Ferreira
Arnaud Robinet
Arnaud Robinet Liste divers droite
VIVONS REIMS
  • Arnaud Robinet
  • Marie Depaquy
  • Olivier Duperon
  • Elodie Messina
  • Xavier Albertini
  • Agathe Mougenot
  • Fabrice Rosset
  • Margaux Collignon
  • Kévin Poncin
  • Valérie Beauvais
  • Côme Sevaistre
  • Marie Reynier
  • Dimitri Oudin
  • Véronique Marchet
  • Vincent Mansencal
  • Catherine Lebailly
  • Jacques Ammoura
  • Elisabeth Vasseur
  • Ahmed Brahim
  • Johaïna Benchikh
  • Vincent Verstraëte
  • Laurence Billy
  • Antoine Prieur
  • Aurélie Vautheny
  • Corentin Centa
  • Kim Duntze
  • Pascal Perrin
  • Sandrine Larue
  • Raphaël Blanchard
  • Randa Diya
  • Sébastien Verrier
  • Esther Malette
  • Philippe Wattier
  • Caroline Barré
  • Valentin Michel
  • Laurence Dehan
  • Charles Germain
  • Marie Perin
  • Stanislas Creusat
  • Armelle Simon
  • Emmanuel Mazingue
  • Alexandra Coupteau
  • Antoine Marasco
  • Viriginie Fautra
  • Freddy Thomas
  • Brigitte Blondeau
  • Bélaïd Hakem
  • Marie-Inès Romelle
  • Patrick Tchanga
  • Charlotte Hemery
  • David Chatillon
  • Touria Douah
  • Emmanuel Echivard
  • Sihem Anne
  • Stevie Nollet
  • Aline Ferris
  • Mickaël Degorre
  • Julia Lebrun
  • Jérémy Bastin
  • Laure Miller
  • Mathias Millot
Sébastien Mura
Sébastien Mura Liste d'extrême-gauche
NOUS, C'EST REIMS !
  • Sébastien Mura
  • Nathalie Mireille Saidani
  • Stéphane-Alix Peyrega
  • Lallia Kanté
  • Jerry Kapela Kadi
  • Evelyne Clérino
  • Jean-Pierre Ibouzidene
  • Fouzia Chrifi
  • Khalid Rhattat
  • Emilie Hocq
  • Étienne François
  • Nasta Diaby
  • Idrissa Sakanoko
  • Allegra Souzana Safoux
  • Lahcen Touzani
  • Aina Lamamra
  • Larbi Djilali
  • Bridget Saint Marc
  • Bruno Nitoumbi
  • Kheloud Farah
  • Mounir Melliti
  • Nana Mélissa Nchankou
  • Mehdi Labiod
  • Servilia Charyina Dossous
  • Yann Dyoniziak
  • Ruth- Anaëlle Samba
  • Necati Akkas
  • Hillary Moussako
  • Ahmed Saddok
  • Samia M'Hammedi
  • Gabriel Mura
  • Abella Boukhedoumi
  • Raphaël Mura
  • Siham Debdoubi
  • Soilahou Hila
  • Aïda Michèle Kanté
  • Mohamed M'Hammedi
  • Bahia Nkiri
  • Ramzi Melliti
  • Meyrem Akkas
  • Thierry Guy Oudin
  • Aïda Lamamra
  • Mohammed Belmadani
  • Selsebil Melliti
  • Mélih Agcakoc
  • Rahma Chrifi
  • Abdullah Agcakoc
  • Yamouna Bouzerâa
  • Fred Mathéo Nathan Fromont
  • Sofia Kharbouch
  • Ethane Vandois
  • Marwa Saddok
  • Baptiste Justine
  • Melissa Gündogdu
  • Houlaïfi Youssouf
  • Bintoufounai Fofana
  • Kamal Filali
  • Ilham Mouhib
  • Christophe Lefeuvre
  • Malika Nairi
  • Levent Agcakoc
Stéphane Lang
Stéphane Lang Liste divers droite
LES RÉMOIS AU COEUR - Liste d'Union de la Droite, du Centre et des Indépendants
  • Stéphane Lang
  • Isabelle Pestre
  • Ronan Berder
  • Chantale Richet
  • Jean-Christophe Duval
  • Pauline Luciani
  • Emmanuel Ludot
  • Delphine Blin
  • Thomas Rollin
  • Oumkeltoum Fedaili
  • Frédéric Wagner
  • Muriel Ducrot
  • Vincent Havret
  • Marie Fornes
  • Didier Ulm
  • Josiane Berthelo-Privé
  • Pierre Blocquaux
  • Florence Vernier
  • Gwendal Curti
  • Marie Tassiers
  • Dorian Pecheux
  • Sophie Bazela
  • Hubert Licowski
  • Frédérique Francin
  • Alain Batteux
  • Carolina Chardard
  • Charles Kienou
  • Françoise Varlet
  • Stéphane Fraimbaud
  • Catherine Méhalin
  • Vitor Almeida Barbosa
  • Justine Rivière
  • Alain Philippe Julliard
  • Florence Perrot
  • Richard Bodson
  • Kathy Azambre
  • Stéphane Gassmann
  • Sandra Armand
  • Charles Rihay
  • Nicole Cassan
  • Hicham Dahhane
  • Mireille Bagot
  • Mouchi Assamoi
  • Estelle Greverand
  • Loïc Lefèvre
  • Samantha Foy
  • Dimitri Kervelet
  • Lucie Gilson
  • Emilien Verdure
  • Danielle Pierret
  • Michel Sohier
  • Jessica Lebouvier
  • Tiago Morais Coelho
  • Djamila Agoumimelcha
  • Jean-Pierre Descôtes
  • Danièle Hauspiez
  • Mario Mastri
  • Gaëlle Petit
  • Loïc Deliège
  • Véronique Kéverlet
  • Maximilien Poncet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Robinet
Arnaud Robinet (53 élus) Reims naturellement 		19 645 66,32%
  • Arnaud Robinet
  • Catherine Vautrin-Pennaforte
  • Xavier Albertini
  • Marie-Inès Romelle
  • Philippe Wattier
  • Nathalie Miravete
  • Jacques Ammoura
  • Catherine Chopart
  • Jean-Marc Roze
  • Laure Miller
  • Raphaël Blanchard
  • Véronique Marchet
  • Tarik Mazouj
  • Marie-Thérèse Picot
  • David Chatillon
  • Mounya Taggae
  • Dimitri Oudin
  • Badia Allard
  • Pascal Labelle
  • Valérie Beauvais
  • Franck Noel
  • Touria Douah
  • Eric Delforge
  • Sarah Da Costa
  • Emmanuel Mazingue
  • Kim Duntze
  • Mario Rossi
  • Marie Depaquy
  • Stéphane Lang
  • Silvana Nuzzo
  • Vincent Verstraete
  • Elizabeth Vasseur
  • Claude Gachet
  • Caroline Barré
  • Charles Germain
  • Brigitte Blondeau
  • Claude Piquard
  • Catherine Coutant
  • Laurent Gobinet
  • Armelle Simon
  • Alban Dominicy
  • Laurence Billy
  • Freddy Thomas
  • Orélie Mingolla
  • Edouard Baron
  • Charlotte D'harcourt
  • Dany Christophe
  • Agathe Mougenot
  • Kevin Poncin
  • Bénédicte Le Panse
  • Yann Velly
  • Aline Poudras
  • Patrick Tchanga
Eric Quenard
Eric Quenard (4 élus) Faisons respirer reims 		3 649 12,31%
  • Eric Quenard
  • Zabbaou Liman
  • Dominique Ledeme
  • Patricia Grain
Léo Tyburce
Léo Tyburce (1 élu) Reims verts l'avenir 		1 673 5,64%
  • Léo Tyburce
Jean-Claude Philipot
Jean-Claude Philipot (1 élu) Reims avec le rn 		1 629 5,49%
  • Jean-Claude Philipot
Gérard Chemla
Gérard Chemla Osons reims ! avec gérard chemla 		975 3,29%
Laure Manesse
Laure Manesse Reims en commun 		681 2,29%
Hadhoum Belaredj-Tunc
Hadhoum Belaredj-Tunc Nous citoyens rémois 		626 2,11%
Thomas Rose
Thomas Rose Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		406 1,37%
Fatima El Haoussine
Fatima El Haoussine Union des rémois 		251 0,84%
Emmanuel Ludot
Emmanuel Ludot "les oubliés de la politique" 		86 0,29%
Participation au scrutin Reims
Taux de participation 30,92%
Taux d'abstention 69,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 30 478

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Robinet
Arnaud Robinet (44 élus) Ensemble pour reims 		25 297 46,19%
  • Arnaud Robinet
  • Catherine Vautrin-Pennaforte
  • Xavier Albertini
  • Nathalie Miravete
  • Jacques Ammoura
  • Laure Miller
  • Vincent Verstraete
  • Jocelyne Lhotel
  • Jean-Marc Roze
  • Marie-Thérèse Philippe-Simonet
  • Pascal Labelle
  • Orélie Mingolla
  • Benjamin Develey
  • Touria Douah
  • Franck Noel
  • Catherine Coutant
  • Claude Piquard
  • Kim Duntze
  • David Chatillon
  • Valérie Beauvais
  • Bernard Landureau
  • Véronique Marchet
  • Didier Houdelet
  • Evelyne Bruschi
  • Alban Dominicy
  • Elizabeth Vasseur
  • Mario Rossi
  • Fatima El Haoussine
  • Stéphane Lang
  • Caroline Barré
  • Bertrand Duc
  • Amélie Brabant-Viau
  • Raphaël Blanchard
  • Valérie Fournaise-Prillieux
  • Armand Jagot-Lacoussiere
  • Aline Poudras
  • Tarik Mazouj
  • Silvana Saho-Nuzzo
  • Jean-Claude Cladel
  • Christine Franzin
  • Charles Germain
  • Marie Simon-Depaquy
  • Louis-Michel Caquot
  • Marie Thomas
Adeline Hazan
Adeline Hazan (12 élus) Adeline hazan reims, une ville unie, une ville unique 		23 414 42,75%
  • Adeline Hazan
  • Eric Quénard
  • Nathalie Malmberg
  • Stéphane Joly
  • Marie-Aude Bur
  • Cédric Lattuada
  • Virginie Coez
  • Nicolas Marandon
  • Patricia Grain
  • Lissan Afilal
  • Saïda Soumaya Berthelot
  • Frédéric Bardoux
Roger Paris
Roger Paris (3 élus) Reims bleu marine 		6 050 11,04%
  • Roger Paris
  • Leila Amory
  • Jean-Claude Philipot
Participation au scrutin Reims
Taux de participation 55,77%
Taux d'abstention 44,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 55 967

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Robinet
Arnaud Robinet Ensemble pour reims 		20 159 39,63%
Adeline Hazan
Adeline Hazan Adeline hazan reims, une ville unie, une ville unique 		19 477 38,29%
Roger Paris
Roger Paris Reims bleu marine 		8 144 16,01%
Karim Mellouki
Karim Mellouki Place au peuple à reims 		1 736 3,41%
Thomas Rose
Thomas Rose Faire entendre le camp des travailleurs lutte ouvriere 		1 347 2,64%
Participation au scrutin Reims
Taux de participation 51,94%
Taux d'abstention 48,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 52 122

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