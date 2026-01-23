Résultat de l'élection municipale au Havre : Philippe déjà en difficulté ce soir ? Suivez le premier tour en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Havre

Tête de listeListe
Edouard Philippe
Edouard Philippe Liste d'union au centre
Le Havre !
  • Edouard Philippe
  • Agnès Firmin Le Bodo
  • Jean-Baptiste Gastinne
  • Fabienne Delafosse
  • Alain Fuseau
  • Sophie Dubois
  • Willy Dinalle
  • Agnès Canayer
  • Régis Debons
  • Oumou Niang-Fouquet
  • Loïc Lachèvre
  • Sandrine Prevel
  • Nouredine Moumen
  • Florence Thibaudeau-Rainot
  • Bruno Lozano
  • Olivia Detivelle
  • Augustin Boeuf
  • Caroline Marette
  • Dominique Prevost
  • Marie-Laure Drone
  • Florent Saint Martin
  • Estelle Duflum Hy Mendy
  • Noureddine Chati
  • Christine Cormerais
  • Antoine Loisel
  • Isabelle Dalle
  • Armand Assouline
  • Caroline Leclercq
  • Antonin Gimard
  • Jeanne Ben El Mahdi Tartarin
  • Pierre Michel
  • Brigitte Dechamps
  • Cyril Bossuyt
  • Elise Marty-Dreyfus
  • Pascal Cramoisan
  • Katherine Lauréat
  • Philippe Touilin
  • Stéphanie de Bazelaire
  • Madjid Nassah
  • Louisa Couppey
  • Yves Huchet
  • Béatrice Canel-Depitre
  • Yavé Cahard
  • Anne Broudic
  • Thibaut Chaix
  • Virginie Ladouce
  • Denis Gréverie
  • Pascale Cherif
  • Pascal Lachèvre
  • Lisa Baraton
  • Paul Vergez-Honta
  • Monique Robert
  • Stéphane Valinducq
  • Suna Kazak
  • Pierre-Baptiste Mabille
  • Marie Delaroque
  • Clément Baloche
  • Marie-Caroline Anne
  • Maxime Selman
  • Alix Vaillant
  • Matthieu Blondet
Charlotte Boulogne
Charlotte Boulogne Liste de La France insoumise
LE HAVRE INSOUMIS
  • Charlotte Boulogne
  • Djawed Fridi
  • Lydie Bachellier
  • Alexis Delahaye
  • Michèle-Patricia Celestin
  • Alassane Ba
  • Roselyne Mabille
  • Pierre Bouysset
  • Clémentine Piacenza
  • Koridwen Coulange
  • Farida Chetioui
  • Amadou Ndiaye
  • Anissa Ben Abdallah
  • Abd-Hakim Medkour
  • Marie-Louise Martinez
  • Denis Quevenne
  • Brigitte Caulier
  • Thomas Le Pellec
  • Lisiane Chlela
  • Loïc Durand
  • Fabienne Derouin
  • François Decaens
  • Annelise Faurant
  • Anthonin Tassel
  • Corinne Allée
  • Assalam Philippe Legemble Lopez
  • Cyan Arsinoé Martin
  • Aurélien George
  • Dienaba Waïga
  • Stéphane Louvet
  • Shanel Depierre
  • Yvan Depierre
  • Catherine Launay
  • Didier Carsin
  • Soria Touahria
  • Edouard Bachellier
  • Morgane Langlois--Leitao
  • Jean-Denis Enault
  • Emilie Lemay
  • Youssef Labouiti
  • Wendy Saint Jore
  • Francis Poissel
  • Mary Niang
  • Alioune Badara Beye
  • Elise Langlois Ségard
  • Georges Aurigny
  • Cécile Pluchon
  • Jean-François Queron
  • Corinne Graciano
  • Jean-Marc Corbet
  • Esther Bakatoula Nzadalia
  • Victor Gouhier
  • Leïla Lola Khellaf
  • Théo Dufresne
  • Ourida Belkaid Bendif
  • Ridouane Mouedden
  • Françoise Duchemin
  • Hugo Lesueur
  • Catherine Delaunay
  • Mathieu Grancher
  • Virginie Renard
Franck Keller
Franck Keller Liste d'union à l'extrême-droite
LE HAVRE D'ABORD, LES HAVRAIS TOUJOURS !
  • Franck Keller
  • Isabelle Le Coz
  • Olivier Queval
  • Ingrid Morisse
  • Gilles Soudé
  • Geneviève Serrano
  • Ludovic Leclerc
  • Léa Catelain
  • Frédéric Leclerc
  • Marion Lamy
  • Eric Leroy
  • Nathalie Massez
  • Emmanuel Allais
  • Dominique Barba Lopez
  • Philippe Thieulen
  • Christiane Payel
  • Clément Quertier
  • Mélanie Legoux
  • Marc Legoux
  • Catherine Tranquard
  • Maxence Le Flem
  • Clémence Lienard
  • Carlos Morais
  • Aline Perrolaz
  • Axel Thierry
  • Amandine Izabelle
  • Fabrice Palfray
  • Fanny Moutier
  • Bruno Béquet
  • Elisabeth Coprez
  • Daniel Denize
  • Annick Barbier
  • Christian Davoult
  • Claire Leroux
  • Gauthier Castelnau
  • Manon Delcenserie
  • Bruno Wannebroucq
  • Charlotte Leclerc
  • Philippe Catelain
  • Régine Laurent
  • Yann Lesteven
  • Morgane Lamoriniere
  • Bruno Lefebvre
  • Louise Lespinasse
  • Louis Brument
  • Ghislaine Troadec
  • Joël Brument
  • Nathalie Breton
  • Bastien Lemblé
  • Natacha Legoux
  • Santiago Iniguez de Heredia Gutierrez
  • Valérie Catelain
  • Nicolas Eveno
  • Louise Le Coz
  • François Bonet
  • Monique Lemettais
  • Jean-François Poivey
  • Françoise Quidel
  • Philippe Fouché-Saillenfest
  • Agnès Bostyn
  • Claude Jopek
Jean-Paul Lecoq
Jean-Paul Lecoq Liste d'union à gauche
Avec Jean-Paul LECOQ, mieux vivre ensemble au Havre
  • Jean-Paul Lecoq
  • Florence Martin-Pereon
  • Laurent Martin
  • Nathalie Nail
  • Ibrahima Sall
  • Manuella Dogo-Nendje
  • Didier Martin
  • Sofia Cherigui
  • Théo Fortin
  • Ines Hassani
  • Baptiste Bauza
  • Valérie Levesques
  • Laurent Logiou
  • Louise Cavelier
  • Arnaud Flambard
  • Agnes Grimoin
  • Matthieu Brasse
  • Gaelle Cahard
  • Jean-Baptiste Le Cam
  • Anaëlle Berneau
  • Ludovic Pacot-Grivel
  • Zehra Buyuk Sevindik
  • Raphaël Hervieu
  • Delphine Lebouvier
  • Florent Cornou
  • Mathilde Régis
  • Luc Sauvage
  • Julie Campelli
  • Éric Charnay
  • Hortense Mus
  • Philippe Mendy
  • Imane Raho-Moussa
  • Soren Cornette
  • Virginie Herviou
  • Axel Blanchet
  • Annie Drogou
  • Stephane Madelaine
  • Angéla Heranval
  • Mathis Lucas
  • Patricia Uttley
  • Cyrille Vaugeois
  • Isabelle Flandin
  • Sylvain Sainte-Marie
  • Béatrice Baudoin
  • Rémi Caniel
  • Lola Gehan
  • Gilles Marga
  • Khadidja Khiar
  • Sébastien Bellet
  • Yixin Gonzalez Lam
  • Philippe Paumelle
  • Elene Houmadi
  • François Lopez
  • Anna Semadegbe-Codo
  • Stevens Castel Vivar
  • Nadine Ben Moussa
  • Laurent Langelier
  • Marie Levaray
  • Eric Guegan
  • Axelle Jouvin
  • Pierre Dieulafait
Marie Le Cieux
Marie Le Cieux Liste divers gauche
LA VILLE EST A VOUS
  • Marie Le Cieux
  • Etienne Roullier
  • Marie Imbert
  • Thierry Augereau
  • Sarah Benazeraf
  • Franck Testaert
  • Marie-Hélène Boileau
  • Clément Martin-Kuehn
  • Sophie Miailhe
  • Kodjovi Agboe
  • Mireille Mentec
  • Baptiste Brunet
  • Amandine Lecrocq
  • Antony Méreau
  • Caroline Moreau
  • Christophe Goyer
  • Anne Roullier
  • Joël Ouf
  • Anne-Sophie Pauchet
  • Guillaume Gabriel
  • Pascale Huot-Marchand
  • Olivier Boulanger
  • Maryse Herveou
  • Christophe Lacoste
  • Justine Lemyre
  • David Amiard
  • Noëlle Germain
  • Philippe Gauthier
  • Martine Fortin
  • Jean-Luc Guion-Firmin
  • Nadine Lebreuil
  • Yves Laurelli
  • Annick Le Cornec
  • Joseph Nagy
  • Marie Martin Kuehn
  • Thierry Toutain
  • Marie Baudry
  • Patrick Le Lan
  • Cora Cois
  • Yann Lescop
  • Sylvie Jeancolas
  • Louis-Marie Pasquier
  • Catherine Paillette
  • Simon Levieux--Faudais
  • Dominique Lacassagne
  • Marc Beaujour
  • Nolwenn Ansquer
  • Alix Lemetayer
  • Marie-Catherine Cipres
  • Patrick Billard
  • Maëlle Eggimann
  • Claude Augereau
  • Juliette Roullier
  • Baptiste Roullier
  • Sandrine Delaistre
  • Sandro Goyer
  • Carole Bacq
  • Pierre-Yves Roullier
  • Sylvie Dampeyron
  • Pierre-Yves Hamelin
  • Danièle Deneuve
Sophie Zarifian
Sophie Zarifian Liste divers gauche
LE HAVRE EN DÉBAT
  • Sophie Zarifian
  • Lahcène Belgacem
  • Christel Merienne
  • Thierry Delpêches
  • Elodie Hapel
  • Jean-Christophe Falala
  • Ophélie Maugy
  • Mohamed-Jibril Gharram
  • Samira Morchid
  • Franck Leclère
  • Nadia Bessaad
  • Olivier Chevrier
  • Nassima Allouache
  • Stéphane Delcampe
  • Sabrina Floch
  • Manuel Lambert
  • Sadia Mouhoub
  • Yaniss Amaury Chnakib
  • Inès Derraz
  • Pascal Carpentier
  • Ghislaine Guerin
  • Eric Picot
  • Myriam Cavé
  • Thorgils Bulan
  • Aurore Lebourgeois
  • Donovan Ami
  • Danijela Drcelic
  • Nicolas Peslier
  • Audrey Sergent
  • Christian Rodicq
  • Amélie Bardin
  • Julien Dubusse
  • Mathilde Gharram
  • Bernard Deneux
  • Julie Marie Laloux
  • Sébastien Duchemin
  • Smahane Gherras
  • Rodrigue Deschamps
  • Christelle Tranquille
  • Eric Cavé
  • Emeraude Bré
  • David Huet
  • Coralie Peslier
  • Ismaël Camara
  • Jennifer Le Nabour
  • Mamadou Hane
  • Eveline Deneux
  • Emmanuel Bourgeois
  • Dominique Le Bouteiller
  • Daniel Darchen
  • Alicia Deneux
  • Mohamed Elmessalamy
  • Shirley Perceval
  • Robin Nicot
  • Patricia Galardi
  • Joachim Legendre
  • Audrey Geroy
  • Sidi Ahmed Chetioui
  • Monique Zarifian
  • Nassim Tabibou
  • Corinne Soulé
Magali Cauchois
Magali Cauchois Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Magali Cauchois
  • Jean-Paul Macé
  • Camille Denis
  • Jean-Christophe Allart
  • Nelly Maquiaba
  • Abdoulaziz Ndaw
  • Simone Parmentier
  • Florent Chamillard
  • Christel Dieppois
  • Jean-Marc Léonce
  • Sandrine Picard
  • Gérald Levastre
  • Marie Dumont
  • Mohamed Cissoko
  • Charline Duval
  • Bernard Wilmes
  • Sihem Aitchaouche
  • Olivier Harlein
  • Fabienne Saunier
  • Mohamed Ouriemchi
  • Yasemine Oz-Milleret
  • Loïc Fabien
  • Özlem Azman
  • Yavuz Erdogan
  • Violaine Léonce
  • Baris Kaya
  • Kardiatou Koné
  • Choueybou Ibrahim
  • Anne Chartrain
  • Bruno Duval
  • Louise Pestel
  • Cyprien Allart
  • Manon Barba Lopez
  • Samba Sy
  • Fatima Bouzouagh
  • Éric Boutigny
  • Émilienne Potvain
  • Ivan Quesne
  • Rafou Ali
  • Yan Le Loarer
  • Rufine Bosphore
  • Daniel Thomas
  • Joanna Souday
  • Landing Bodiang
  • Liliane Gaura
  • Yanis Akkouche
  • Sarah Maury-Lascoux
  • Léon Hervieu
  • Maria Mendy
  • David Thomas
  • Sabrina Panchout
  • Gérard Fleury
  • Corinne Van Der Leemput
  • Florent Lebourgeois
  • Stéphanie Oget
  • Laurent Grondin
  • Claire Bouysson
  • Loïc Leveque
  • Danièle Soulé
  • Paul Loppy
  • Barbara Helly

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard Philippe
Edouard Philippe (47 élus) Le havre! 		25 159 58,83%
  • Edouard Philippe
  • Agnès Josiane Edith Firmin Le Bodo
  • Jean-Baptiste Gastinne
  • Oumou Niang-Fouquet
  • Antonin Gimard
  • Fabienne Delafosse
  • Thierry Uvenard
  • Florence Thibaudeau-Rainot
  • Pierre Michel
  • Agnès Canayer
  • Florent Saint Martin
  • Marie-Laure Dröne
  • Magid Nassah
  • Danièle Valschalde
  • Pierre Sironneau
  • Louisa Couppey
  • Pascal Cramoisan
  • Caroline Leclercq
  • Philippe Touilin
  • Brigitte Dechamps
  • Noureddine Chati
  • Corinne Chatel
  • Andre Cornou
  • Stéphanie Minez
  • Régis Debons
  • Stéphanie De Bazelaire
  • Dominique Prevost
  • Laurence Besancenot
  • Bruno Lozano
  • Anne-Virginie Le Courtois
  • Wasil Echchenna
  • Christine Cormerais
  • Augustin Boeuf
  • Malika Cherriere
  • Pascal Lachèvre
  • Véronique Dubois
  • Emmanuel Diard
  • Bineta Niang
  • Patrick Teissere
  • Solange Gambart
  • Yves Huchet
  • Fanny Heuzé
  • Seydou Traore
  • Laëtitia De Saint Nicolas
  • Christian Duval
  • Annick Guivarch
  • Thibaut Chaix
Jean-Paul Lecoq
Jean-Paul Lecoq (12 élus) Un havre citoyen avec jean-paul lecoq 		17 604 41,16%
  • Jean-Paul Lecoq
  • Gaëlle Caetano
  • Pierre Bouysset
  • Nathalie Nail
  • Denis Greverie
  • Sophie Herve
  • Gérald Maniable
  • Fanny Boquet
  • Laurent Logiou
  • Hady Dieng
  • Laurent Langelier
  • Annie Chicot
Participation au scrutin Le Havre
Taux de participation 42,02%
Taux d'abstention 57,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 44 048

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard Philippe
Edouard Philippe Le havre! 		17 798 43,59%
Jean-Paul Lecoq
Jean-Paul Lecoq Un havre citoyen avec jean-paul lecoq 		14 646 35,87%
Alexis Deck
Alexis Deck Le havre écologie - demain commence aujourd'hui 		3 382 8,28%
Frédéric Groussard
Frédéric Groussard Rassemblement national le havre 		2 986 7,31%
Guillaume Milert
Guillaume Milert Vivons le havre 		930 2,27%
Beatrice Canel-Depitre
Beatrice Canel-Depitre Le havre animaliste 		800 1,95%
Magali Cauchois
Magali Cauchois Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		281 0,68%
Participation au scrutin Le Havre
Taux de participation 39,58%
Taux d'abstention 60,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 41 415

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard Philippe
Edouard Philippe (45 élus) Le havre ! 		26 660 52,04%
  • Edouard Philippe
  • Agnès Canayer
  • Regis Debons
  • Agnès Firmin Le Bodo
  • Luc Lemonnier
  • Virginie Chevrier
  • Salim Turan
  • Linda Mahdjoub
  • Yves Huchet
  • Florence Thibaudeau-Rainot
  • Sébastien Tasserie
  • Stephanie Minez
  • Patrick Teissere
  • Laurence Besancenot
  • Emmanuel Diard
  • Bineta Niang
  • Florent Saint Martin
  • Solange Gambart
  • Jean-Michel Morin
  • Alixe Vaillant
  • Jean-Baptiste Gastinne
  • Marie-Laure Drone
  • Michel Maillard
  • Valérie Egloff
  • Seydou Traore
  • Genevieve Serrano
  • Romain Costa-Drolon
  • Ourdia Chati
  • Marc Migraine
  • Veronique Dubois
  • Maxime Selman
  • Josepha Retout
  • Jean-Luc Saladin
  • Natacha Chicot
  • Andre Gacougnolle
  • Laëtitia De Saint Nicolas
  • Bruno Bequet
  • Malika Cherriere
  • Karim Benaouda
  • Louisa Couppey
  • Christian Duval
  • Sandrine Dunoyer
  • Carlos Morais
  • Brigitte Dechamps
  • Richard Yvrande
Camille Galap
Camille Galap (5 élus) La mairie pour tous 		8 580 16,74%
  • Camille Galap
  • Muriel De Vriese
  • Christian Bouchard
  • Oumou Niang
  • Alexis Deck
Nathalie Nail
Nathalie Nail (5 élus) Le havre a coeur, liste citoyenne de rassemblement soutenue par le parti communiste francais, le parti de gauche, ensemble. 		8 384 16,36%
  • Nathalie Nail
  • Jean-Louis Jegaden
  • Gueda Gadio
  • Daniel Paul
  • Valérie Auzou
Damien Lenoir
Damien Lenoir (4 élus) Le havre bleu marine 		6 877 13,42%
  • Damien Lenoir
  • Christine Dubois
  • Philippe Fouche-Saillenfest
  • Marjorie Valentin
Magali Cauchois
Magali Cauchois Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		724 1,41%
Participation au scrutin Le Havre
Taux de participation 47,03%
Taux d'abstention 52,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Nombre de votants 53 209

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