Résultat de l'élection municipale au Havre : Philippe déjà en difficulté ce soir ? Suivez le premier tour en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Havre [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 au Havre, c'est parti ! Suivez les tendances avant les résultats du 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 au Havre
- Au Havre, l'élection municipale 2026 débute ce dimanche 15 mars avec le premier tour.
- Les résultats des sondages sur les municipales au Havre plaçaient cette semaine Edouard Philippe à peine devant son concurrent communiste au premier tour.
- Suivez cette journée d'élection municipale au Havre, jusqu'à l'annonce des résultats.
07:52 - Les municipales au Havre ont lieu aujourd'hui
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche au Havre. Ce scrutin a pour but d'élire les nouveaux maires des 35 000 communes françaises. Pour rappel, le premier tour des précédentes municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats au Havre. A noter que les horaires d’ouverture des 110 bureaux de vote du Havre sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Les résultats au Havre seront publiés sur cette page dès 20 h.
13/03/26 - 12:55 - Une profession de foi manque dans les boîtes aux lettres du Havre
À l'approche des élections municipales de 2026, les électeurs du Havre constatent l'absence de la circulaire de la candidate Sophie Zarifian, représentant la liste citoyenne Le Havre en Débat. Cette dernière a choisi de ne pas imprimer sa profession de foi pour des raisons budgétaires, optant plutôt pour des alternatives de distribution. Les contraintes financières et techniques liées à l'impression ont conduit cette liste à limiter ses dépenses tout en garantissant sa présence dans la campagne. Lire sur actu.fr
12/03/26 - 16:38 - Pourquoi Jean-Paul Lecoq pourrait gagner au Havre
À Havre, un sondage d'OpinionWay publié en février dernier montre qu'Édouard Philippe (Horizons) pourrait perdre face à Jean-Paul Lecoq (PCF) lors des élections municipales de 2026. Philippe, en tête au premier tour, risquerait de s'incliner au second à cause d'une triangulaire incluant un candidat RN. La marge d'erreur de ce sondage est de 3 à 3,8 points. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 14:20 - Les limites financières de la campagne municipale au Havre
Dans le cadre des élections municipales de 2026 au Havre, les candidats doivent gérer des budgets de campagne limités, avec des dépenses plafonnées à 170 000 euros pour un tour. Les listes qui n'atteignent pas 5 % des voix ne peuvent pas prétendre au remboursement. Certaines listes, comme Le Havre en Débat, optent pour une approche économique et transparente. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Havre
|Tête de listeListe
|
Edouard Philippe
Liste d'union au centre
Le Havre !
|
|
Charlotte Boulogne
Liste de La France insoumise
LE HAVRE INSOUMIS
|
|
Franck Keller
Liste d'union à l'extrême-droite
LE HAVRE D'ABORD, LES HAVRAIS TOUJOURS !
|
|
Jean-Paul Lecoq
Liste d'union à gauche
Avec Jean-Paul LECOQ, mieux vivre ensemble au Havre
|
|
Marie Le Cieux
Liste divers gauche
LA VILLE EST A VOUS
|
|
Sophie Zarifian
Liste divers gauche
LE HAVRE EN DÉBAT
|
|
Magali Cauchois
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Philippe (47 élus) Le havre!
|25 159
|58,83%
|
|Jean-Paul Lecoq (12 élus) Un havre citoyen avec jean-paul lecoq
|17 604
|41,16%
|
|Participation au scrutin
|Le Havre
|Taux de participation
|42,02%
|Taux d'abstention
|57,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|44 048
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Philippe Le havre!
|17 798
|43,59%
|Jean-Paul Lecoq Un havre citoyen avec jean-paul lecoq
|14 646
|35,87%
|Alexis Deck Le havre écologie - demain commence aujourd'hui
|3 382
|8,28%
|Frédéric Groussard Rassemblement national le havre
|2 986
|7,31%
|Guillaume Milert Vivons le havre
|930
|2,27%
|Beatrice Canel-Depitre Le havre animaliste
|800
|1,95%
|Magali Cauchois Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|281
|0,68%
|Participation au scrutin
|Le Havre
|Taux de participation
|39,58%
|Taux d'abstention
|60,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|41 415
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Philippe (45 élus) Le havre !
|26 660
|52,04%
|
|Camille Galap (5 élus) La mairie pour tous
|8 580
|16,74%
|
|Nathalie Nail (5 élus) Le havre a coeur, liste citoyenne de rassemblement soutenue par le parti communiste francais, le parti de gauche, ensemble.
|8 384
|16,36%
|
|Damien Lenoir (4 élus) Le havre bleu marine
|6 877
|13,42%
|
|Magali Cauchois Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|724
|1,41%
|Participation au scrutin
|Le Havre
|Taux de participation
|47,03%
|Taux d'abstention
|52,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|53 209
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