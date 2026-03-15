Résultat municipale 2026 à Angers : les résultats dévoilés ce dimanche pour le premier tour

Programme de Romain Laveau à Angers (Demain Angers)

Engagement citoyen

Le collectif Demain Angers incarne une volonté de rassembler les Angevins autour d'une alternative politique. Ce mouvement unitaire, composé de diverses organisations et personnalités, vise à créer un espace d'écoute et de participation. L'objectif est de redonner aux citoyens le pouvoir de décision sur les enjeux qui les concernent directement.

Transition écologique

Une des priorités du programme est la transition écologique, considérée comme essentielle pour l'avenir d'Angers. Cela implique de mettre en place des actions concrètes pour réduire l'impact environnemental de la ville. L'engagement vers une ville exemplaire doit se traduire par des initiatives tangibles et responsables.

Solidarité et inclusion

Le projet politique met l'accent sur la solidarité et l'inclusion de tous les Angevins. L'idée est de construire une ville où personne n'est laissé de côté, en garantissant l'accès aux services publics et à un logement décent. La lutte contre les inégalités est au cœur des préoccupations de cette démarche.

Culture et vie locale

La culture est présentée comme un vecteur de lien social et de partage au sein de la communauté angevine. Le programme propose des initiatives telles que le festival Qu'Art'tiers d'été pour rapprocher la culture des habitants. Favoriser un environnement culturel dynamique est essentiel pour renforcer le tissu social de la ville.