Résultat municipale 2026 à Angers : les résultats dévoilés ce dimanche pour le premier tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Angers [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Angers ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Angers
15:20 - Les propositions des candidats sur le logement à Angers
À Angers, les candidats aux élections municipales de 2026 mettent l'accent sur le logement. Ils proposent diverses solutions pour répondre aux besoins des habitants tout en tenant compte des enjeux économiques et écologiques. Cette campagne électorale s'annonce déterminante pour l'avenir de la ville. Lire sur angers.maville.com
13/03/26 - 12:35 - Céline L’Huillier critique les débats à Angers avant les municipales
À Angers, en vue du premier tour des élections municipales, Céline L’Huillier, candidate de Lutte ouvrière, dénonce l'absence de certains candidats lors des débats organisés. Seuls quatre candidats étaient présents, tandis que L’Huillier et deux autres ont été exclus, suscitant des critiques sur le mépris de classe et l'inégalité d'accès à la parole politique. Lire sur angers.villactu.fr
13/03/26 - 11:35 - Les candidats partagent leurs visions pour l'avenir d'Angers
À Angers, les candidats aux élections municipales de 2026 se livrent à des interviews pour partager leurs propositions et priorités avant le premier tour prévu le 15 mars. Sept candidats, dont Christophe Béchu et Aurore Lahondès, ont été interrogés sur leurs visions pour la ville. Ces entretiens visent à informer les Angevins sur les projets des différentes listes. Lire sur angers.villactu.fr
13/03/26 - 10:32 - Angers prépare les élections municipales de 2026 : le récap
Les élections municipales de 2026 à Angers se dérouleront le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second. Sept candidats sont en lice, et 85 bureaux de vote ouvriront de 8 h à 19 h. Environ 93 200 électeurs sont appelés à voter, avec des dispositifs pour garantir l'accessibilité au scrutin. Lire sur ouest-france.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Angers
|Tête de listeListe
|
Romain Laveau
Liste d'union à gauche
Demain Angers
|
|
Nicolas Cuisinier
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires-ANGERS ouvrière et révolutionnaire
|
|
Christophe Béchu
Liste divers centre
Angers Pour Vous
|
|
Arash Saeidi
Liste de La France insoumise
ANGERS POPULAIRE
|
|
Valentin Rambault
Liste Divers
Angers 2026
|
|
Céline L'Huillier
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Aurore Lahondès
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Angers
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Bechu (49 élus) Angers pour vous
|17 267
|57,82%
|
|Silvia Camara-Tombini (5 élus) Aimer angers 2020
|5 019
|16,80%
|
|Yves Aurégan (4 élus) Angers ecologique et solidaire
|4 206
|14,08%
|
|Claire Schweitzer (1 élu) Angers citoyenne et populaire
|1 529
|5,12%
|
|Olivier Douay Choisir angers
|1 422
|4,76%
|Céline L'huillier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|419
|1,40%
|Participation au scrutin
|Angers
|Taux de participation
|34,25%
|Taux d'abstention
|65,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|30 825
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Béchu (43 élus) Angers pour vous
|27 975
|54,36%
|
|Frédéric Béatse (12 élus) Aimer angers
|23 486
|45,63%
|
|Participation au scrutin
|Angers
|Taux de participation
|61,33%
|Taux d'abstention
|38,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,98%
|Nombre de votants
|54 158
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Béchu Angers pour vous
|18 365
|35,91%
|Frédéric Béatse Aimer angers
|13 691
|26,77%
|Jean-Luc Rotureau L'énergie de faire
|8 288
|16,20%
|Laurent Gerault Servir angers
|3 806
|7,44%
|Gaétan Dirand Angers bleu marine
|3 443
|6,73%
|Nathalie Sévaux Angers vivre mieux naturellement
|1 683
|3,29%
|Martin Nivault Résister, construire à gauche
|1 075
|2,10%
|Marie-José Faligant Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|477
|0,93%
|Hubert Lardeux Contre les politiques d'austérité, pour la république et la démocratie
|307
|0,60%
|Participation au scrutin
|Angers
|Taux de participation
|59,23%
|Taux d'abstention
|40,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,20%
|Nombre de votants
|52 286
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