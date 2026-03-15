Résultat municipale 2026 à Brest : actus et résultats, suivez la journée de vote
Résultat de l'élection municipale 2026 à Brest [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Brest ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Brest
11:28 - Quatre candidats promettent d'ouvrir les rives de la Penfeld aux Brestois
À Brest, l'association Rue de Penfeld milite pour l'ouverture des rives de la Penfeld aux habitants, en interpellant les candidats aux élections municipales de 2026. Quatre d'entre eux ont répondu, avec des promesses d'ouverture et un dialogue avec la Marine nationale. Cependant, les enjeux de sécurité influencent fortement les décisions sur ce sujet. Lire sur actu.fr
13/03/26 - 16:41 - Dernier meeting pour François Cuillandre avant le premier tour
À Brest, le maire sortant François Cuillandre, soutenu par Marine Tondelier, a appelé à choisir "un modèle de ville" lors du dernier meeting de la gauche unie, rassemblant plus de 500 personnes. Il a critiqué son rival sans le nommer, soulignant l'importance de l'action publique. Les élections municipales de 2026 semblent être un référendum pour son cinquième mandat. Lire sur francebleu.fr
13/03/26 - 07:25 - Franck Besombes se concentre sur la sécurité pour les élections municipales 2026
Dix candidats se présentent pour les élections municipales de 2026 à Brest, chacun proposant des projets divers. Franck Besombes se concentre sur la sécurité et le commerce local, tandis que Cécile Beaudouin prône une approche plus citoyenne et engagée, notamment par le référendum d'initiative populaire. Les enjeux de cette campagne sont variés, allant de la gestion urbaine à la participation citoyenne. Lire sur actu.fr
12/03/26 - 20:22 - La mairie répond aux commerçants en pleine campagne électorale
À quelques jours du premier tour des élections municipales de 2026, la Ville de Brest répond aux préoccupations des commerçants du quartier de Saint-Louis en affirmant que la concertation est en place depuis longtemps. Les projets, notamment celui des halles Saint-Louis, avancent selon le calendrier prévu. Des études sur le parking Saint-Louis sont en cours et les résultats seront présentés d'ici l'été 2026. Lire sur letelegramme.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brest
|Tête de listeListe
|
Franck Besombes
Liste divers droite
RETROUVER BREST
|
|
Cécile Beaudouin
Liste de La France insoumise
Brest Insoumise
|
|
Mathieu Le Tallec
Liste d'extrême-gauche
RESISTANCE OUVRIERE ET JEUNE
|
|
Rémy Collard
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Stéphane Roudaut
Liste divers droite
Une nouvelle histoire pour Brest
|
|
Sébastien Muscat
Liste divers gauche
BREST NOUVELLE VAGUE
|
|
François Cuillandre
Liste d'union à gauche
La gauche unie pour Brest
|
|
Réza Salami
Liste divers gauche
BREST EN COMMUN
|
|
Nazim Yenier
Liste Divers
LA VAGUE CITOYENNE
|
|
Yves Pages
Liste du Rassemblement National
La Force du Changement !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre (42 élus) Brest au coeur!
|12 628
|49,69%
|
|Bernadette Malgorn (10 élus) Bernadette malgorn, brest, c'est vous !
|9 253
|36,41%
|
|Marc Coatanea (3 élus) Marchons pour brest!
|3 530
|13,89%
|
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|31,96%
|Taux d'abstention
|68,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 024
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre Brest au coeur!
|8 146
|26,53%
|Bernadette Malgorn Bernadette malgorn, brest, c'est vous !
|5 794
|18,87%
|Ronan Pichon Brest ecologie solidarites
|4 831
|15,73%
|Marc Coatanea Marchons pour brest!
|3 867
|12,59%
|Pascal Olivard Brest, imaginons demain
|2 782
|9,06%
|Pierre-Yves Cadalen Brest a venir !
|2 189
|7,13%
|Renee Thomaïdis Vivre en securite a brest
|2 061
|6,71%
|Emmanuelle Le Pors Brest la liste citoyenne
|651
|2,12%
|Rémy Collard Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|219
|0,71%
|Roger Calvez Democratie communale et laicite
|158
|0,51%
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|36,94%
|Taux d'abstention
|63,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 197
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre (42 élus) Ensemble pour brest tenons le cap
|22 187
|52,71%
|
|Bernadette Malgorn (13 élus) Avec bernadette malgorn au service de tous les brestois
|19 902
|47,28%
|
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|52,32%
|Taux d'abstention
|47,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,03%
|Nombre de votants
|44 790
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre Ensemble pour brest tenons le cap
|17 740
|42,46%
|Bernadette Malgorn Avec bernadette malgorn au service de tous les brestois
|11 550
|27,64%
|Laurent Prunier " vous, nous, brest ! "
|4 165
|9,96%
|Alain Rousseau Brest bleu marine
|4 093
|9,79%
|Quentin Marchand Colere de brest ! l'humain d'abord
|3 408
|8,15%
|André Cherblanc Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|820
|1,96%
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|51,35%
|Taux d'abstention
|48,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,98%
|Nombre de votants
|43 964
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