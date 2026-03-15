Résultat municipale 2026 à Brest : actus et résultats, suivez la journée de vote

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brest

Tête de listeListe
Franck Besombes
Franck Besombes Liste divers droite
RETROUVER BREST
  • Franck Besombes
  • Roselyne Guilherm
  • Christophe Monnier
  • Francoise Houard
  • Vincent Perrot
  • Anne-Marie Douguet
  • Marc Berthelot
  • Catherine Ploux-Le Roch
  • Michel Calonnec
  • Geneviève Henry
  • Dominique Jeanne
  • Marie-Liesse Moreau
  • Loïc Duprat
  • Sylvie Autret
  • Robert Helou
  • Astrid Toutain
  • Tanguy Corlay
  • Aude Serlooten
  • Cyril Benon
  • France Choné
  • Dominique Le Gall
  • Claire Brusini
  • Philippe Raoul
  • Nathalie Fauglas
  • Pascal Desrousseaux
  • Marie-Josée Rioual
  • Thierry Pouliquen
  • Anne Dubigeon
  • Benoit Moreau
  • Rachel Dannacher
  • Alain Paire
  • Marie Moulin
  • Georges Tarquis
  • Julia Reby
  • Christian Brusini
  • Diane Richebé
  • Michel Christophe Combe
  • Françoise Josse
  • Jean Pierre Henry
  • Isabelle Casseau
  • Jérôme de Taffin
  • Mathilde Stéphan
  • Jean-Michel Bigot
  • Marie-Liesse de Clebsattel
  • Pierre-Yves Duprat
  • Catherine Stéphan
  • Franck Tanguy
  • Marie Laurent
  • Yann Dornic
  • Eloïse Letourneau-Fravallo
  • Marcel Guillerm
  • Lénaïg Petton
  • Nicolas Audren
  • Marie-Hélène Baguenard
  • Yves Le Roch
Cécile Beaudouin
Cécile Beaudouin Liste de La France insoumise
Brest Insoumise
  • Cécile Beaudouin
  • Christophe Osswald
  • Julie Le Goïc
  • Malick Niang
  • Soulef Ben Trad
  • Léo Le Lonquer
  • Marine Clergeau
  • Gaetan Pallier
  • Léa Le Goffic
  • Arnaud Pinvidic
  • Maëliss Cann
  • Ahmet Yildiz
  • Pauline Lesquivit
  • Antony Auffret
  • Yvette Le Guen
  • Sébastien Chambres
  • Llewlynn Nicolie
  • Rémi Vandeplanque
  • Céline Corfa
  • Jules Decoster-Vincent
  • Isabelle Quéré
  • Bruno Calvès
  • Hélène Vidaling
  • Pierre-Yves Cadalen
  • Amélie Raignier
  • Athéna Martin
  • Jeanne Toulouse
  • Laurent Le Gall
  • Mewena Martin
  • Erwan Seys
  • Nolwenn Guiziou
  • Johanna Rota
  • Sarah Bates-Maillot
  • Mael Roustache
  • Nina Stephan Le Bris
  • Thibaut Poisson
  • Claire Martine Le Bail
  • René Gentric
  • Irène Ménat
  • Régis Thomas
  • Anne Donval
  • Pierre Vallet
  • Edith Boulo
  • Eddy Heurtier
  • Pascale Le Roy
  • Alban Jehenne
  • Maryvonne Cariou
  • David Rioualen
  • Kathy Diascorn
  • Ricardo Silva Jacinto
  • Michèle Jarron
  • Arnaud Hell
  • Dominique Cloastre
  • André Garçon
  • Annaël Le Ny
  • Louis Gentric
  • Pascale Robardet
Mathieu Le Tallec
Mathieu Le Tallec Liste d'extrême-gauche
RESISTANCE OUVRIERE ET JEUNE
  • Mathieu Le Tallec
  • Lisa Delcoustal
  • Roger Calvez
  • Clara Tanguy
  • Youn Pochart
  • Océane Galisson
  • Melvyn Hita
  • Jade Zebbiche
  • Brieux Cariou
  • Iona Bedel
  • Victor Bouteloup-Douve
  • Lou Lannuzel
  • Frédéric Poulle
  • Maia Vivier
  • Samuel Boiret
  • Mathilde Labat
  • Umut Bektas
  • Anaelle Herve
  • Idris Leonet
  • Sandrine Basle
  • David Di Benedetto
  • Morgane Dauguet
  • Guillaume Ondet
  • Gilda Charrier
  • Bastien Septiers
  • Marie Pineau
  • Yves Sintas
  • Christine Goasduff
  • Michel Kerarvran
  • Fanny Klopp
  • Marcel Le Gall
  • Chantal Carasco
  • Michel Lieutet
  • Céline Maihiti
  • Jose Bruned
  • Lydie Gueguen
  • Joel Guene
  • Lucia Dragomirescu
  • David Malot
  • Marie-Hélène Delavaud-Roux
  • Fabrice Buschini
  • Dominique Ronceray
  • Patrick Grand'Homme
  • Nicole Fayet
  • André Croguennec
  • Léone Leudiere
  • Michel Guegen
  • Laurence Lavrand
  • Georges Tessier
  • Chantal Bernardini
  • Jacob Hita
  • Dominique Devieux-Soubise
  • Claude Caroff
  • Angeline Le Brun
  • Michel Reux
  • Dominique Malot
  • Yvon Le Moigne
Rémy Collard
Rémy Collard Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Rémy Collard
  • Christelle Muller
  • Christian Cajean
  • Maëlenn Le Diagon
  • Mohamed Chaharane
  • Sakina Chababi
  • Matthieu Muller
  • Myriam Hervé
  • Anthony Losquin
  • Moinamaoulida Atibou
  • Sylvain Van Den Berghe
  • Marie-Anne Julien
  • Pierre-Jean Piro
  • Amandine Simon
  • Johan Blosse
  • Anne Gaillard
  • Aurélien Loth
  • El Hachmia Bougrine
  • Yann Keraudren
  • Sylvie Kerambrun
  • Al Hadad Mohamed
  • Raoudhoiti M'Saidie
  • Samiramine Coly
  • Claudine Le Pors
  • Ewen Mac Guffie- Le Boulch
  • Marie-Antoinette Donio-Maaoui
  • Michel Le Dru
  • Nicole Cheron
  • Fabrice Merlin
  • Hanane Brahmi
  • Sébastien Quintin
  • Danièle Lozach
  • Serge Hardy
  • Aurore Bourseul
  • Marc Parlebas
  • Yaële Plouzennec
  • Dominique Procot
  • Cindy André
  • Guillaume Demange
  • Carole Le Boulch
  • Babacar Mendy
  • Martine Barbier
  • William Rolland
  • Géraldine Renet
  • Michel Hall
  • Emilie Lecoulant
  • Eric Portenard
  • Lison Baré
  • Paul Gillet
  • Meriem Djabali
  • Saïd Bennini
  • Isabelle Ségalen
  • Régis Cheron
  • Ismahan Morel
  • André Cherblanc
Stéphane Roudaut
Stéphane Roudaut Liste divers droite
Une nouvelle histoire pour Brest
  • Stéphane Roudaut
  • Véronique Bourbigot
  • Frédéric Laurent
  • Norah Belfadel
  • Stéphane Baot
  • Gaëlle Monot
  • Jean-Philippe Elkaim
  • Aurélie Drivet
  • Clément Posier
  • Nathalie Collovati
  • Philippe Bazire
  • Catherine Russier
  • Yves Coativy
  • Isabelle Melscoet
  • Raphaël L'Herrou
  • Axelle Lamour
  • Eric Giovanni Eugène Eccelso
  • Christine Margogne
  • Yannick Lossouarn
  • Claudine Peron
  • Jérôme Balcon
  • Emmanuelle Tournier
  • Bertrand Abiven
  • Pascale Marie Madeleine Terrom
  • Bruno Jaouen
  • Valérie Aballea
  • Jean-Pierre Richard
  • Corinne Tarditi
  • Franck Gouriou
  • Caroline Cherrier
  • Maxime de Souza
  • Camille-Océane Le Gall
  • Brian Itema
  • Amandine Affinito
  • Laurent Guillevin
  • Nelly Bothorel
  • Erwan Carralou
  • Laurence Garrigues-Kerhascoet
  • Yoann Longuestre
  • Isabelle Reiter
  • Guillaume Curral
  • Colette Marie Françoise Boucher
  • Benoit Buffeteau
  • Mathilde Le Scour-Goyat
  • Luc Moal
  • Sophie Marie Anne Rolland
  • Yves Gourhannic
  • Latouifa Oussoufa
  • Enoal Follet
  • Zarrin Alavi
  • Nathan Le Garrec
  • Anne-Emmanuelle Kervella
  • Robin Asport
  • Isabelle Darde
  • André Rosec
  • Laura Wickersheimer-Foll
  • Gabriel Savina
Sébastien Muscat
Sébastien Muscat Liste divers gauche
BREST NOUVELLE VAGUE
  • Sébastien Muscat
  • Nathalie Goupil
  • Romain Benard
  • Kenza Ayed Cordillet
  • Xavier Hamon
  • Christiane Migot
  • Frédéric Devaux
  • Isabelle Montanari
  • Antoine Tanneau-Robalo
  • Anne-Sophie Caradec
  • Hamada Andjibou
  • Carole Malgorn
  • Yann Bernard
  • Océane Krauss
  • Fabrice Huret
  • Rosa Roest
  • Bruno Goupil
  • Valérie Rodier Bellec
  • Pierre Lijour
  • Gwenn Suanez
  • Eric Debray
  • Marina Matsanga
  • Philippe Le Floch
  • Louisa Duval
  • Mouhtar Mahmoud
  • Camille Dutertre
  • Hugo Canesson
  • Katell Le Fralliec
  • Christophe Falezan
  • Lydie Cobert
  • Laurent Chappuis
  • Maureen Golven
  • Hugo Cavalin
  • Audrey Anglais
  • Alain Layec
  • Carole Cleuziou
  • Dylan Déal
  • Margot Lambert
  • Yahaya Mohamed Elhabid
  • Amandine Civrais
  • Brendan Hennebaut
  • Joséphine Leduc
  • Ludovic Bougis
  • Nolwenn Loussouarn
  • Michel Graouyeur
  • Fabienne Léon
  • Julien Gaudin
  • Laurence Pagnanini
  • Nicolas Girardeau
  • Isabelle Milliot
  • Waltherus Roest
  • Marie Donaghy
  • Olivier Ronceray
  • Monique Montanari
  • Sébastien Gaunand-Vaillant
  • Annick Le Grand
  • Julien Mancel
François Cuillandre
François Cuillandre Liste d'union à gauche
La gauche unie pour Brest
  • François Cuillandre
  • Gaëlle Morvan
  • Glen Dissaux
  • Émilie Kuchel
  • Taran Marec
  • Sandrine Perhirin
  • Tristan Foveau
  • Manon Galle
  • Fragan Valentin-Lemeni
  • Tifenn Quiguer
  • Yann Guevel
  • Alexiane Messager
  • Yohann Nédélec
  • Marion Maury
  • Gwendal Quiguer
  • Karelle Hermenier
  • Eric Guellec
  • Marielle Chaumien
  • Florian Hug-Fouche
  • Annaïck Chauvet
  • Quentin Henaff
  • Camille Tabeling
  • Fortuné Pellicano
  • Sylvie Jestin
  • Arzhel Younsi
  • Sterenn Le Nedellec
  • Bertrand Audren
  • Sandrine Migerel
  • Jules Raillard
  • Alexandra Miossec
  • Axel Fachus
  • Magali Taragna
  • Aurélien Lea
  • Sandra Le Roux
  • Fred Le Duff
  • Karine Coz Elleouet
  • Patrick Appere
  • Pauline Kerscaven
  • Kevin Creach
  • Michelle Quéroué-Mary
  • Christian Bucher
  • Camille Mongin
  • Hubert Bruzac
  • Marine Kerguenou
  • Ronan Pichon
  • Frédérique Bonnard
  • Tarek Hamed
  • Catherine Dolou
  • Konwal Perrot
  • Jacqueline Here
  • Cyrille Frey
  • Nathalie Chaline
  • Bruno Guigourese
  • Béatrice Lebel
  • Kévin Faure
Réza Salami
Réza Salami Liste divers gauche
BREST EN COMMUN
  • Réza Salami
  • Jeanne Tachon
  • Jean-Charles Larsonneur
  • Suela Petro
  • Pascal Violleau
  • Benedicte Duffet
  • Pierre Rustique
  • Gwenaelle Merour
  • Sabri Zidane
  • Morwena Novion
  • Christian Potin
  • Caroline Mathis
  • Damien Malarde
  • Nadia Djabali
  • Olivier Champeau
  • Odile Thomas
  • Antoine Besnard
  • Nelly Gueguen
  • Jean-Michel Audegond
  • Caroline Anton-Leost
  • Benoit Rollet
  • Sylvia Lagadec
  • Philippe Mathis
  • Rachel Berder
  • David Thepot
  • Anne Neel
  • Pascal Kerdraon
  • Leni Hellmann
  • Louis-Gabriel Gueguen
  • Armaghan Fesharaki
  • Michel Coz
  • Catherine Derval
  • Thibault Lamidel
  • Anne Le Moigne
  • Jean-Paul Cosme
  • Nathalie Keita
  • Philippe Maillot
  • Ajshe Gashi
  • Jonathan Vidament
  • Françoise Le Gall
  • Yvon Puill
  • Lydie Abgrall
  • Charles Peyro
  • Flore Ecolan
  • Andre Bleunven
  • Liliana Andrei
  • Christophe Edelmayer
  • Enora Camaiti
  • Richy Ogor
  • Monique Bulot
  • Charles-Alexandre Edelmayer
  • Amina Aziria
  • Jordan Dubosq
  • Benedicte Rouvier
  • Jules Petton
  • Lucie Riou
  • Rachid Ghettas
Nazim Yenier
Nazim Yenier Liste Divers
LA VAGUE CITOYENNE
  • Nazim Yenier
  • Lysiane Lafont
  • Pascal Kerberenes
  • Mariamma Merandon
  • Mervin Obeegadoo
  • Emmanuelle Nouyou
  • Pierrick Segalen
  • Hélène Le Gouill
  • Yves Gueguen
  • Julie Menjard
  • Nicolas Moireaud
  • Anne-Laure Le Ven
  • Aurélien Milliner
  • Claire Jezegou
  • Ronan Perrot
  • Virginie Minier
  • Patrice Caffard
  • Aline Mellaza
  • Marc Sinic
  • Aline Sannier
  • Kévin Le Moigne
  • Lylou Eleouet-Henry
  • Paul Le Reste
  • Melissa Rolland
  • Basile Lefebvre
  • Dominique Wipf
  • Patrick Cornuet
  • Emilie Lafont
  • Bernard Grimont
  • Céline Garnier
  • Yves Paul
  • Carole Andro
  • Philippe Cojean
  • Nolwenn Mens
  • Victor Le Roy
  • Béatrice Touratier
  • Franck Louarn
  • Brigitte Gros
  • Louis Vidal
  • Lyana Innocente Amusan
  • Yann Berna
  • Marie Verny
  • Valentin Kerjouan
  • Frédérique Daniel
  • Guillaume Kervella
  • Sylvie Mailfait
  • Gérard Plessis
  • Michèle Le Reste
  • Romain Lamarre
  • Nicole Ogork
  • André Le Bec
  • Jeannine Landuré
  • Hervé Bornil
  • Jeanne Herve
  • Bertrand Tcheunkam
  • Farzaneh Ghodse
  • Jean-François Lafont
Yves Pages
Yves Pages Liste du Rassemblement National
La Force du Changement !
  • Yves Pages
  • Renée Thomaïdis
  • Philippe Nezondet
  • Anne Gelebart
  • Alexandre Aracil
  • Fanny Merouani
  • Jurgen Hoffmann
  • Patricia Le Moign
  • Martial Koffi
  • Melanie Gauthier
  • Bernard Dagorn
  • Jodie Viero
  • Robert Scalas
  • Manon Bizien
  • David Rivoalen
  • Françoise Thomas
  • Landry Ramel
  • Eliane Roussel
  • Frédéric Berna
  • Christelle Guillemette
  • Remi Vilain
  • Elisabeth Richard
  • Glen Quintric
  • Paula Pello
  • Steve Vanderhoeven
  • Marianne Bellec
  • Roland Barbet
  • Carine Couhault
  • Yvon Hall
  • Clémence Trebaol
  • Emmanuel Kervran
  • Claudie Appriou
  • Danyel Montier
  • Christelle Thepaut
  • Bernard Cleach
  • Florence Le Fell
  • Xavier Goulaouic
  • Cécilia Kervran
  • Gaëtano Le Rousic--Le Guern
  • Nathalie Gac
  • Mickael Sevellec
  • Chantal Bée
  • Patrice Molinet
  • Monique Déjoué
  • Kilian Pello
  • Julie Vanderhoeven
  • Joan Laïdoune
  • Marie Peron
  • Romain Malgorn
  • Annie Lescop
  • Bertrand Doco
  • Sylvie Pleyber
  • Christian Minguy
  • Marie-Claude Adam
  • Bernard Leclercq

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Cuillandre
François Cuillandre (42 élus) Brest au coeur! 		12 628 49,69%
  • François Cuillandre
  • Émilie Kuchel
  • Ronan Pichon
  • Sylvie Jestin
  • Eric Guellec
  • Tifenn Quiguer
  • Patrick Appere
  • Marion Maury
  • Fortuné Pellicano
  • Mathilde Maillard
  • Yohann Nédélec
  • Patricia Salaun-Kerhornou
  • Yann Guevel
  • Christiane Migot
  • Michel Gourtay
  • Jacqueline Here
  • Hubert Bruzac
  • Véfa Kerguillec
  • Réza Salami
  • Frédérique Bonnard Le Floc'h
  • Glen Dissaux
  • Bernadette Abiven
  • Tristan Foveau
  • Nathalie Chaline
  • Jean-Michel Le Lorc'h
  • Sandrine Perhirin
  • Charles Kermarec
  • Marie-Pierre Creff
  • Xavier Hamon
  • Karine Coz Elleouet
  • Hosny Trabelsi
  • Gaëlle Morvan
  • Frederic Devaux
  • Sandra Le Roux
  • Fragan Valentin-Lemeni
  • Béatrice-Anne Lebel
  • Robert Jestin
  • Karelle Hermenier
  • Gwendal Quiguer
  • Michelle Quéroué- Mary
  • Taran Marec
  • Anne-Catherine Cleuziou
Bernadette Malgorn
Bernadette Malgorn (10 élus) Bernadette malgorn, brest, c'est vous ! 		9 253 36,41%
  • Bernadette Malgorn
  • Bruno Calves
  • Véronique Bourbigot
  • Jean-Pierre Richard
  • Laurence Kermarec
  • Jean-Philippe Elkaim
  • Gaëlle Monot
  • Franck Besombes
  • Valérie Aballea
  • Vincent Perrot
Marc Coatanea
Marc Coatanea (3 élus) Marchons pour brest! 		3 530 13,89%
  • Marc Coatanea
  • Neima Abdourahman Youssouf
  • Philippe Bazire
Participation au scrutin Brest
Taux de participation 31,96%
Taux d'abstention 68,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 024

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Cuillandre
François Cuillandre Brest au coeur! 		8 146 26,53%
Bernadette Malgorn
Bernadette Malgorn Bernadette malgorn, brest, c'est vous ! 		5 794 18,87%
Ronan Pichon
Ronan Pichon Brest ecologie solidarites 		4 831 15,73%
Marc Coatanea
Marc Coatanea Marchons pour brest! 		3 867 12,59%
Pascal Olivard
Pascal Olivard Brest, imaginons demain 		2 782 9,06%
Pierre-Yves Cadalen
Pierre-Yves Cadalen Brest a venir ! 		2 189 7,13%
Renee Thomaïdis
Renee Thomaïdis Vivre en securite a brest 		2 061 6,71%
Emmanuelle Le Pors
Emmanuelle Le Pors Brest la liste citoyenne 		651 2,12%
Rémy Collard
Rémy Collard Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		219 0,71%
Roger Calvez
Roger Calvez Democratie communale et laicite 		158 0,51%
Participation au scrutin Brest
Taux de participation 36,94%
Taux d'abstention 63,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 31 197

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Cuillandre
François Cuillandre (42 élus) Ensemble pour brest tenons le cap 		22 187 52,71%
  • François Cuillandre
  • Bernadette Abiven
  • Ronan Pichon
  • Gaëlle Abily
  • Patrick Appere
  • Tifenn Quiguer
  • Thierry Fayret
  • Sylvie Jestin
  • Marc Coatanea
  • Nathalie Chaline
  • Alain Masson
  • Claude Bellec
  • Michel Gourtay
  • Frédéque Bonnard-Le Floch
  • Réza Salami
  • Julie Le Goic
  • Robert Jestin
  • Roselyne Filipe
  • Pierre Karleskind
  • Patricia Salaun-Kerhornou
  • Eric Guellec
  • Rebecca Fagot-Oukkache
  • Charles Kermarec
  • Isabelle Montanari
  • Fortuné Pellicano
  • Isabelle Melscoet
  • Jean-Luc Polard
  • Anne-Marie Kervern
  • Hosny Trabelsi
  • Christiane Migot
  • Yann Guevel
  • Marif Loussouarn
  • Jean-Claude Lardic
  • Marie-Pierre Creff
  • Marc Sawicki
  • Jacqueline Here
  • Pierre Guezennec
  • Marie Gueye
  • Yann Masson
  • Karine Coz Elleouet
  • Franck Respriget
  • Yvette Le Guen
Bernadette Malgorn
Bernadette Malgorn (13 élus) Avec bernadette malgorn au service de tous les brestois 		19 902 47,28%
  • Bernadette Malgorn
  • Rémi Herve
  • Christine Margogne
  • Bruno Sifantus
  • Nathalie Collovati
  • Marc Berthelot
  • Philippine D'avout
  • Jacques Baguenard
  • Brigitte Hu
  • Pascal Kerberenes
  • Véronique Bourbigot
  • Michel Calonnec
  • Claudine Peron
Participation au scrutin Brest
Taux de participation 52,32%
Taux d'abstention 47,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,03%
Nombre de votants 44 790

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Cuillandre
François Cuillandre Ensemble pour brest tenons le cap 		17 740 42,46%
Bernadette Malgorn
Bernadette Malgorn Avec bernadette malgorn au service de tous les brestois 		11 550 27,64%
Laurent Prunier
Laurent Prunier " vous, nous, brest ! " 		4 165 9,96%
Alain Rousseau
Alain Rousseau Brest bleu marine 		4 093 9,79%
Quentin Marchand
Quentin Marchand Colere de brest ! l'humain d'abord 		3 408 8,15%
André Cherblanc
André Cherblanc Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		820 1,96%
Participation au scrutin Brest
Taux de participation 51,35%
Taux d'abstention 48,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,98%
Nombre de votants 43 964

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