Résultat municipale 2026 à Brest : suivez les résultats dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Brest [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Brest sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Brest
18:15 - Le taux de participation à Brest dépasse 48%
À Brest, à deux heures de la clôture des bureaux de vote pour les élections municipales 2026, le taux de participation a atteint 48,96 %. Les électeurs peuvent choisir parmi dix listes candidates, avec un total de 86 967 inscrits. En comparaison, en 2020, à la même heure, le taux de participation était de 33,66 %. Lire sur ouest-france.fr
17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Brest ?
Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Brest il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 15,98% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 30,17% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 9,81% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Brest comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 21,06% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 22,92% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Brest. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 24,35% lors du vote final.
17:42 - Le taux de participation dans le Finistère à 17h s'élève à 55,31%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 55,31% dans le Finistère.
16:58 - Brest : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention
En marge des municipales, le niveau de la participation agira fortement sur les résultats de Brest. La participation atteignait 36,94 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score en demi-teinte), nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 71,67 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 53,28 % des électeurs (soit environ 45 065 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,12 %, bien au-delà des 48,23 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en déficit de participation.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brest
|Tête de listeListe
|
Franck Besombes
Liste divers droite
RETROUVER BREST
|
|
Cécile Beaudouin
Liste de La France insoumise
Brest Insoumise
|
|
Mathieu Le Tallec
Liste d'extrême-gauche
RESISTANCE OUVRIERE ET JEUNE
|
|
Rémy Collard
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Stéphane Roudaut
Liste divers droite
Une nouvelle histoire pour Brest
|
|
Sébastien Muscat
Liste divers gauche
BREST NOUVELLE VAGUE
|
|
François Cuillandre
Liste d'union à gauche
La gauche unie pour Brest
|
|
Réza Salami
Liste divers gauche
BREST EN COMMUN
|
|
Nazim Yenier
Liste Divers
LA VAGUE CITOYENNE
|
|
Yves Pages
Liste du Rassemblement National
La Force du Changement !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre (42 élus) Brest au coeur!
|12 628
|49,69%
|
|Bernadette Malgorn (10 élus) Bernadette malgorn, brest, c'est vous !
|9 253
|36,41%
|
|Marc Coatanea (3 élus) Marchons pour brest!
|3 530
|13,89%
|
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|31,96%
|Taux d'abstention
|68,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 024
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre Brest au coeur!
|8 146
|26,53%
|Bernadette Malgorn Bernadette malgorn, brest, c'est vous !
|5 794
|18,87%
|Ronan Pichon Brest ecologie solidarites
|4 831
|15,73%
|Marc Coatanea Marchons pour brest!
|3 867
|12,59%
|Pascal Olivard Brest, imaginons demain
|2 782
|9,06%
|Pierre-Yves Cadalen Brest a venir !
|2 189
|7,13%
|Renee Thomaïdis Vivre en securite a brest
|2 061
|6,71%
|Emmanuelle Le Pors Brest la liste citoyenne
|651
|2,12%
|Rémy Collard Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|219
|0,71%
|Roger Calvez Democratie communale et laicite
|158
|0,51%
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|36,94%
|Taux d'abstention
|63,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 197
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre (42 élus) Ensemble pour brest tenons le cap
|22 187
|52,71%
|
|Bernadette Malgorn (13 élus) Avec bernadette malgorn au service de tous les brestois
|19 902
|47,28%
|
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|52,32%
|Taux d'abstention
|47,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,03%
|Nombre de votants
|44 790
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cuillandre Ensemble pour brest tenons le cap
|17 740
|42,46%
|Bernadette Malgorn Avec bernadette malgorn au service de tous les brestois
|11 550
|27,64%
|Laurent Prunier " vous, nous, brest ! "
|4 165
|9,96%
|Alain Rousseau Brest bleu marine
|4 093
|9,79%
|Quentin Marchand Colere de brest ! l'humain d'abord
|3 408
|8,15%
|André Cherblanc Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|820
|1,96%
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|51,35%
|Taux d'abstention
|48,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,98%
|Nombre de votants
|43 964
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