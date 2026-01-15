Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : les résultats dévoilés, les candidats départagés
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice [EN DIRECT]
Le résultat de l'élection municipale à Nice du premier tour de ce dimanche 15 mars tombe. Christian Estrosi et Eric Ciotti connaissent leur sort. Découvrez tous les résultats en direct.
L'actu des élections municipales 2026 à Nice
- Les élections municipales 2026 à Nice rendent leur verdict ce 15 mars pour le premier tour.
- Les résultats commencent à se dévoiler. Les électeurs ont tranché.
- Retrouvez ci-dessous le suivi en direct du résultat de l'élection municipale à Nice pour le premier tour.
18:40 - Bulletins détériorés à Nice, la nouvelle municipalité devra-t-elle payer ?
Selon le journaliste de Cnews Paul Sugy, la ville de Nice avait la responsabilité des bulletins de votes détruits par la pluie cette nuit. Ils ont payé en urgence pour les remplacer mais c’est le nouveau maire qui devra payer les bulletins de vote réimprimés.
18:10 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Nice ?
Le mouvement nationaliste avait cumulé 16,69% des suffrages lors de l'élection municipale à Nice il y a 6 ans. Le parti obtenait au 2e tour 21,39% des suffrages. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 22,44% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 44,61% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 15,84% aux représentants du parti lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 3 circonscriptions de la localité. Un score insuffisant, à Nice comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 32,28% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 41,60% pour le tout nouveau ticket ciottiste sur l'ensemble des circonscriptions de Nice. Il l'emportera d'ailleurs avec 48,14% le dimanche suivant.
17:39 - 38% des électeurs ont voté à l'élection municipale à Nice
A Nice, 38% des électeurs ont participé aux élections municipales 2026 à 17 heures rapport BFMTV. C'est moins que le taux de participation nationale de 48,90%.
17:17 - Le taux de participation des Alpes-Maritimes à 17h s'élève à 41,39%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 41,39% dans les Alpes-Maritimes.
17:03 - Plus de 48% des Français ont voté aux élections municipales 2026 à 17 heures
Le taux de participation nationale aux élections municipales 2026 à 17 heures est de 48,90% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Lors du précédent scrutin municipale, qui avait eu lieu durant la pandémie du Covid-19, ce taux était de 38,77%. En 2014, il était de 54,72%.
16:58 - Dernières municipales : 71,46 % d'abstention à Nice
En ce jour de municipale 2026 à Nice, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 71,46 % à la fin du premier round (un score très supérieur aux 55,3 % du pays). C'étaient 61 491 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était perturbé par la pandémie du Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 29,78 % au premier tour (26,31 % en France). Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 57,33 % en 2022 à seulement 36,32 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 49,21 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres dessinent le profil d'une commune frappée par un fort abstentionnisme face aux moyennes nationales.
16:25 - Taux de participation à 15h
Le taux de participation à Nice à 15h est tombé et il est de 38% pour ce premier tour des élections municipales. Rappelons que les intempéries et la course Paris Nice perturbent peut être un peu les électeurs en ce début de journée.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nice
|Tête de listeListe
|
Mireille Damiano
Liste de La France insoumise
NICE FRONT POPULAIRE
|
|
Céline Forjonnel
Liste Divers
NICE DEMOCRATIE DIRECTE
|
|
Cedric Vella
Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE DE NICE
|
|
Estelle Jaquet
Liste d'extrême-gauche
LO - camp travailleurs
|
|
Christian Estrosi
Liste d'union à droite
Tous pour Nice
|
|
Juliette Chesnel-Le Roux
Liste d'union à gauche
UNIS POUR NICE
|
|
Eric Ciotti
Liste d'union à l'extrême-droite
LE MEILLEUR EST A VENIR AVEC ERIC CIOTTI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Estrosi (56 élus) Christian estrosi
|34 039
|59,30%
|
|Philippe Vardon (7 élus) Retrouver nice
|12 279
|21,39%
|
|Jean Marc Governatori (6 élus) Nice écologique, soutenue par europe écologie-les verts et l'alliance écologiste indépendante
|11 078
|19,30%
|
|Participation au scrutin
|Nice
|Taux de participation
|27,75%
|Taux d'abstention
|72,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|59 806
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Estrosi Christian estrosi
|28 326
|47,62%
|Philippe Vardon Retrouver nice
|9 931
|16,69%
|Jean Marc Governatori Nice écologique, soutenue par europe écologie-les verts et l'alliance écologiste indépendante
|6 723
|11,30%
|Mireille Damiano Viva ! démocratie, ecologie, solidarité
|5 297
|8,90%
|Benoît Kandel Nice pour tous
|4 347
|7,30%
|Patrick Allemand Nice au coeur
|3 908
|6,57%
|Valery Sohm Tous pour nice
|546
|0,91%
|Estelle Jaquet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|394
|0,66%
|Participation au scrutin
|Nice
|Taux de participation
|28,54%
|Taux d'abstention
|71,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|61 491
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Estrosi (52 élus) Nice ensemble
|54 573
|48,61%
|
|Marie Christine Arnautu (7 élus) Nice bleu marine
|23 691
|21,10%
|
|Patrick Allemand (6 élus) Un autre avenir pour nice
|20 033
|17,84%
|
|Olivier Bettati (4 élus) Mon parti c'est nice
|13 947
|12,42%
|
|Participation au scrutin
|Nice
|Taux de participation
|53,40%
|Taux d'abstention
|46,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,81%
|Nombre de votants
|116 694
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Estrosi Nice ensemble
|51 653
|44,98%
|Marie Christine Arnautu Nice bleu marine
|17 910
|15,59%
|Patrick Allemand Un autre avenir pour nice
|17 514
|15,25%
|Olivier Bettati Mon parti c'est nice
|11 632
|10,12%
|Robert Injey Nice, l'humain d'abord
|6 178
|5,38%
|Philippe Vardon Immigration - islamisation - insecurite - impôts : basta ! la seule opposition
|5 095
|4,43%
|Jacques Peyrat Rassemblement pour nice
|4 239
|3,69%
|Michel Cotta Unissons-nous
|610
|0,53%
|Participation au scrutin
|Nice
|Taux de participation
|54,18%
|Taux d'abstention
|45,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,86%
|Nombre de votants
|118 211
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