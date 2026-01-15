Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : les résultats dévoilés, les candidats départagés

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nice

Tête de listeListe
Mireille Damiano
Mireille Damiano Liste de La France insoumise
NICE FRONT POPULAIRE
  • Mireille Damiano
  • Olivier Salerno
  • Anne-Laure Chaintron
  • David Nakache
  • Alex Malergue
  • Hatem Dridi
  • Florence Ciaravola
  • Robert Injey
  • Solene Gomes Correia
  • Allan Clerc
  • Camille Lalouette
  • Pierre Guennaz
  • Sarah Bensaid
  • Cédric Petitpas-Gilles
  • Ariane Küttel
  • Cyril Joanin
  • Armelle Trouxe
  • Farid Latrech
  • Colette Mô-Bois
  • Enzo Giusti
  • Julia Nguyen
  • Philémon Crété
  • Christine Poupon
  • Madjid Bensoltana
  • Aurélie Roux
  • Frédéric Roth
  • Nawel Boumedhi
  • Karim Mouzaïka
  • Morgane Mortelmans
  • Loïc Fortuit
  • Nathalie Carlin
  • Hugues Barthelet
  • Sandrine Jaubert
  • Bruno Della Sudda
  • Nathalie Horzicky
  • Stélios Moraitis
  • Eva Guyot
  • Karim Ghelloussi
  • Sihame El Khouja
  • Yann Salagnon
  • Dalila Ghellab
  • Jean-Marc Lucaccioni
  • Céline Gialis
  • Mederick Guerin
  • Eva Grisvard
  • Arnaud Linard
  • Laurence Stalla
  • Christophe Fossombroni
  • Chantal Coubard
  • Julien Tiberti
  • Lise Rebattu
  • Alain Desgranges
  • Josiane Martini
  • Christophe Montagono
  • Sylvaine Bourquin
  • Kamel Sadouni
  • Rebecca Chibane
  • Kabil Hamouda
  • Ordia Hamnache
  • Faouzi Fhima
  • Eve Galliano
  • Christophe Vasseur
  • Maya Vitorge
  • Marc Franceschi
  • Redija Boukhalfa
  • Stéphane Leinen
  • Louna Fortuit--Schulmann
  • Jean-Luc Gautero
  • Danielle Santini
  • Jean-Marc Lévy-Leblond
Céline Forjonnel
Céline Forjonnel Liste Divers
NICE DEMOCRATIE DIRECTE
  • Céline Forjonnel
  • Laurent Dubuis
  • Sylvie Bonaldi
  • Jean-Marie Bernard
  • Nathalie Bouffet
  • Yoan Raspini
  • Claude Jeanne
  • Samuel Mauro
  • Joelle Reitano
  • Olivier Gibert
  • Martine Cauchi
  • Maxime Barroux
  • Zena Khaldi
  • Yves Freva
  • Claude Carrere
  • Ayoub Charifi Alaoui
  • Anita Montoya
  • Frederic Baby
  • Karine Stampfli
  • Jacques Degouy
  • Maria Rodrigues Custodio
  • Michel Nicolas
  • Christiane Moulin
  • Jean-Pierre Lacqua
  • Elzbieta Falkowska
  • Lilian Grima
  • Vanessa Menager
  • Charles Torino
  • Marisa Gasc
  • Charles-Eddy Maillot
  • Kheira Kalai-Adda
  • Claude Moulin
  • Brigitte Nicolas
  • Rodolphe Gennaro
  • Edwige Lagache
  • Pierrick Le Vaillant
  • Nicole Beurier
  • Ayoub Essayeh
  • Carole Nguyen
  • Julien Chaquet
  • Marie-Pierre Fotiadis
  • Guillaume Aral
  • Florie Forjonnel
  • David Granier
  • Alice Noirault
  • Mohamed-Ali Essayeh
  • Katia Yaboutin
  • Nahel Benni
  • Annie Zignani
  • Gerard Gormotte
  • Colette Denime
  • Gerard Beau
  • Sonia Rometti
  • Alain Louis-Jacquet
  • Delphine Epitalon
  • Diego (italienne) Petralli
  • Anita Raic
  • Caudelem Barthelemy
  • Catherine Doyen
  • Jean Ferreri
  • Anissa Benni
  • Sauveur Barbara
  • Claudine Forjonnel
  • Francois Spina
  • Isabelle Rossigneux
  • Claude Doglio
  • Elisabetta (italienne) Piacentini
  • Julien Olindo
  • Helene Brusset
  • Mathieu Vignier
  • Patricia Pedrali
Cedric Vella
Cedric Vella Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE DE NICE
  • Cedric Vella
  • Justine Cagnat
  • Michel Brutti
  • Sandrine Laïk
  • Florent Guichard
  • Rosemonde Langrand
  • Eric Ferrando
  • Johanna Abadie
  • Livio Perichon
  • Carol Murray
  • Christian Charlet
  • Catherine Korchia
  • Norbert Darmon
  • Marion Chayet
  • Bernard Bourzac
  • Corinne Nakache
  • Daniel Tenace
  • Rébéca Kammoun
  • Frederic Raimond
  • Yaëlle Uzan
  • Joël Elie Lachkar
  • Martine Baheux
  • Michel Weber
  • Sabine Trastour
  • Pierre Levet
  • Eva Descloux
  • Patrice Mineto
  • Alexia Murray
  • Georges Musso
  • Valérie Gallo
  • Yves Calleja
  • Isabelle Perichon
  • Saul Brami
  • Laurence Villate
  • Robert Cecchi
  • Cindy Giomi
  • Jean-Pierre Thouvenin
  • Anne Tourbier
  • Patrick Van Ruyskensvelde
  • Evelyne Biandjan
  • Christian Mazzola
  • Edith Cuny
  • Gilbert Brutti
  • Ludmila Variguina
  • Jean-Paul Buono
  • Marie Descloux
  • Kheir Cheik
  • Gina Chermaz
  • Francois Arnetoli
  • Marie-Therese Ruiz
  • André Fernandez
  • Corine Augier
  • Francois Bellucci
  • Dominique Martin
  • Patrick Descloux
  • Isabelle Borgna
  • Regis Heduy
  • Martine Kerninon
  • Michel Taillandier
  • Nadine Caby
  • Raymond Flament
  • Diane Nauzin
  • Gerard Selles
  • Anne Vandenberghe
  • Yves-Guy Larquemin
  • Frederique Barrier
  • Paul Alessandri
  • Monique Casciaro
  • Jean-Marc Bacquelin
  • Valerie Colombard
Estelle Jaquet
Estelle Jaquet Liste d'extrême-gauche
LO - camp travailleurs
  • Estelle Jaquet
  • Florent Imbert
  • Angèle Scaramozzino
  • Alain Langouet
  • Fatma Lagsir
  • Jean-Lin Larroque
  • Sylvie Golé
  • Pascal Delfino
  • Anne-Marie Soufflet
  • François Orange
  • Sabrina Chahboub
  • Xavier Barillot
  • Valérie Paonessa
  • Vincent Petard
  • Cristina Vergnano
  • Ayoub Mestari
  • Rose Guyony
  • Benjamin Chelli
  • Sabine Gras
  • Luc-Olivier Ekwalla-Essaka
  • Eileen Couillard
  • Mustapha Lagsir
  • Elisabeth Nannini
  • Bruno Langlois
  • Cécile Derrien
  • David Four
  • Natacha Méliava
  • Didier Melvini Scrivano
  • Manon Laugier
  • Hosni Dridi
  • Amira Ben Hadj Belgacem
  • Fabrice Belmonte
  • Alise Rendamme
  • Andéol Parmentier
  • Rizlène Nadjaa
  • Anthony Nominé
  • Alicia Sormani
  • Ange Mascioli
  • Sabrina Zemmam
  • Georges Haffner
  • Lilia Jean-Louis
  • Rémi Tissot
  • Samira Vidal
  • Bruno Mutez
  • Jacqueline Portelli
  • Mohamed Zioud
  • Marilene Zaraï
  • Hedi Lakhoua
  • Sheherazade Chatoui
  • Thierry Belmonte
  • Hilda Ali Hamada
  • Bechir Haddaji
  • Mélanie Brundu
  • Jules Cottalorda
  • Sonia Ahamada-Mohamed
  • Ridha Samoud
  • Laurence Riviere
  • Frédéric Moufflet
  • Suzy Sousa Moreira
  • Nicolas Adepo
  • Morgane Mongel
  • Cyril Dulary
  • Bouchra Koudane
  • Bruno Nasi
  • Léa Gay
  • Raed Bouneb
  • Danielle Maurin
  • Samuel de Weerdt
  • Liliane Pécout
Christian Estrosi
Christian Estrosi Liste d'union à droite
Tous pour Nice
  • Christian Estrosi
  • Carine Dalmasso
  • Anthony Borré
  • Dominique Estrosi-Sassone
  • Philippe Pradal
  • Martine Ouaknine
  • Pierre-Marie Tardieux
  • Jennifer Salles
  • Pierre-Paul Leonelli
  • Magali Altounian
  • Eric Abihssira
  • Monique Bailet
  • Gaël Nofri
  • Marie-Christine Mouchan
  • Pascal Condomitti
  • Léa Lacour
  • Graig Monetti
  • Isabelle Visentin
  • Gérard Holtz
  • Marie Grimaldi
  • Gérard Baudoux
  • Céline Cristin
  • Franck Martin
  • Marine Brenier-Ohanessian
  • Xavier Latour
  • Joëlle Martinaux
  • Jean-Luc Gagliolo
  • Sabrina Terriche
  • Raphaël Gigliotti
  • Barbara Prot
  • Marc Concas
  • Anne-Laure Rubi
  • François Daure
  • Marie-Claire Lellouche
  • José Cobos
  • Marie-Pierre Lazard
  • Eric Jeauffroy
  • Aurélie Rossini
  • Hervé Caël
  • Leonilde Lopes Tavares
  • Abdallah Khemis
  • Laurence Navalesi
  • Daniel Chevallier
  • Anne-Lise Barral
  • Abdelhakim Madi
  • Marie-Christine Fix-Varnier
  • Maxime Nallino
  • Lilia Parisot
  • Benjamin Millo
  • Dhalal Ben Abed
  • David Clares
  • Cécile Giamarchi
  • Patrick Mottard
  • Josy Lorenzini
  • Jean-François Ona
  • Hélène Fouassier
  • Alexandre Süss
  • Léa Corradi
  • Jean-Marc Giaume
  • Ophélie Cassuto
  • Jean-Pierre Galvez
  • Ornella Pellegrino
  • Pierre Marseille
  • Sabrina Derstepani
  • Damien Berger
  • Amélie Dogliani
  • Jean-Pierre Caoussi
  • Janine Gilletta
  • Jean-Louis Vidal-Revel
  • Denise Fabre
Juliette Chesnel-Le Roux
Juliette Chesnel-Le Roux Liste d'union à gauche
UNIS POUR NICE
  • Juliette Chesnel-Le Roux
  • Julien Picot
  • Christine Mirauchaux Cuturello
  • Patrick Allemand
  • Marie-Christine Pastorelli
  • Jean-Christophe Picard
  • Pauline Nales
  • Raphaël Manier
  • Laure Quignard
  • Saber Gasmi
  • Annie Lopez-Poupon
  • Philippe Agron
  • Soumicha Amara-Korba
  • Gilles Verrier
  • Laura (italienne) Albanese
  • Arnaud Berthier
  • Jacqueline Devier
  • Julien Navarro
  • Julie Martin
  • Philippe Benassaya
  • Sylvane Faure
  • Bernard Lucchetti
  • Muriel Hovnanian
  • Hicham Ftaita
  • Delphine Desjardins-Bégon
  • Pierre Barbancey
  • Laurence Lecubin
  • Djoumoi Ahmed
  • Elisabeth Hornig
  • Xavier Dhollande
  • Jacqueline Lazarre
  • Olivier Courbette
  • Fabienne Boyer
  • Fabrice Giovanazzi
  • Déborah Keddache-Tschann
  • Ndiaw Ndiaye
  • Coline Fau
  • André Minetto
  • Claire Bellanger
  • Jean-Marc Bedmar
  • Sylvie Castellacci
  • Jean-Jacques Palos
  • Cécile Gisclon
  • Faysal Maameri
  • Michelle Dauchel
  • Karim Oubaali
  • Nadja Graf
  • Germain Nallino
  • Eliane Douis
  • David-André Darmon
  • Fabienne Fighiera-Conti
  • Jean-Francois Michel
  • Inès Delaunay
  • Andrew Renault
  • Annie Promonet
  • Bilal Turk
  • Marie-Claude Duchein
  • Xavier Librati
  • Evelyne-Lucie Sanchez
  • Vincent Gril
  • Simone Monticelli
  • Daniel Cariou
  • Suzanne Politano-Gil
  • Piero Renzini
  • Florence Benassaya
  • Arthur Tombakdjian
  • Marine Bretagnon
  • Jacques Victor
  • Gisèle Remaggi
  • Éric Primon
  • Françoise Assus-Juttner
Eric Ciotti
Eric Ciotti Liste d'union à l'extrême-droite
LE MEILLEUR EST A VENIR AVEC ERIC CIOTTI
  • Eric Ciotti
  • Francoise Souliman
  • Laurent Castillo
  • Gaëlle Frontoni
  • Laurent Merengone
  • Celine Alunni
  • Pierre Ippolito
  • Juliette Raffort
  • Jean Marc Governatori
  • Valerie Sergi
  • Benoit Kandel
  • Marie-France Cesari
  • Olivier Riquier
  • Francoise Monier
  • Auguste Verola
  • Berangere Gautier de Charnacé
  • Bernard Chaix
  • Elise Cammas
  • Patrick Baqué
  • Catherine Moreau
  • Patrick-Marc Le Donne
  • Zara Boutayeb
  • Dario Lutchmayah
  • Elise Dukmenoglou
  • Olivier Breuilly
  • Muriel Vitetti
  • Sauveur Assous
  • Simone Dibo-Cohen
  • Sébastien Filippini
  • Valérie Bothy-Lanfranchi
  • Cedric Cirasa
  • Marie-Automne Peyregne
  • Eric Mary
  • Celine Bartoletti
  • Henry-Jean Servat
  • Nathalie Kestemont-Gasperi
  • Denis Del Rio
  • Marinette Bastirmaci
  • Bernard Asso
  • Elisabeth Parreins
  • Auguste Costa
  • Sandra Deur
  • Jean-Marie Debaisieux
  • Marina Petrossian
  • Djendel Yassen
  • Geneviève Pozzo Di Borgo
  • Christophe Bremard
  • Lalla Chama Ben Moulay
  • Hervé de Surville
  • Patricia Rosenthal
  • Alexandre Saradjian
  • Florence Antonio
  • Jean-Marie Benguettat
  • Clémence Viré
  • Franck Nemmour
  • Marie-Francoise Caussin
  • Norbert Marqueyrol
  • Soulad Hamidat
  • Max Estin
  • Virginie Nouchi-Cherbit
  • Lhoussaine Jamouli
  • Lea Viano
  • Jordan Minglis
  • Coumba Sow
  • Gil Zanardi
  • Marie-Lise Bercovici
  • Flavio Contat
  • Jacqueline Merli
  • François Demard
  • Christelle d'Intorni
  • Franck Terrier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Estrosi
Christian Estrosi (56 élus) Christian estrosi 		34 039 59,30%
  • Christian Estrosi
  • Monique Bailet
  • Philippe Pradal
  • Dominique Estrosi-Sassone
  • Richard Chemla
  • Marine Brenier-Ohanessian
  • Jacques Richier
  • Jennifer Salles-Barsbosa
  • Pierre Leonelli
  • Agnès Rampal
  • Anthony Borré
  • Martine Ouaknine
  • Gérard Baudoux
  • Françoise Monier
  • Graig Monetti
  • Catherine Moreau
  • Philippe Soussi
  • Anne Ramos-Mazzucco
  • José Cobos
  • Christiane Amiel
  • Jean-Luc Gagliolo
  • Maty Diouf
  • Jean-Marc Giaume
  • Marie-Christine Fix-Varnier
  • Robert Roux
  • Fatima Khaldi-Bououghroum
  • Franck Martin
  • Magali Altounian
  • Gaël Nofri
  • Isabelle Visentin
  • Xavier Latour
  • Anne-Laure Rubi
  • François Daure
  • Aurore Asso
  • Hervé Caël
  • Martine Martinon
  • Marc Concas
  • Barbara Prot
  • Pascal Condomitti
  • Laurence Navalesi
  • Jacques Dejeandile
  • Auréa Cophignon
  • Patrick Mottard
  • Pascale Ferralis
  • Pierre Barone
  • Amélie Dogliani
  • Henry-Jean Servat
  • Gaëlle Frontoni
  • Bernard Chaix
  • Imen Jaidane
  • Abdallah Khemis
  • Nadia Levi
  • Pierre Fiori
  • Marie-Pierre Lazard
  • Karim Ben Ahmed
  • Marie-Claire Lellouche
Philippe Vardon
Philippe Vardon (7 élus) Retrouver nice 		12 279 21,39%
  • Philippe Vardon
  • Valérie Delpech
  • Philippe Scemama
  • Odile Tixier De Gubernatis
  • Jean Moucheboeuf
  • Geneviève Pozzo Di Borgo
  • Robert Ripoll
Jean Marc Governatori
Jean Marc Governatori (6 élus) Nice écologique, soutenue par europe écologie-les verts et l'alliance écologiste indépendante 		11 078 19,30%
  • Jean Marc Governatori
  • Juliette Chesnel - Le Roux
  • Fabrice Decoupigny
  • Hélène Granouillac
  • Jean-Christophe Picard
  • Sylvie Bonaldi
Participation au scrutin Nice
Taux de participation 27,75%
Taux d'abstention 72,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 59 806

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Estrosi
Christian Estrosi Christian estrosi 		28 326 47,62%
Philippe Vardon
Philippe Vardon Retrouver nice 		9 931 16,69%
Jean Marc Governatori
Jean Marc Governatori Nice écologique, soutenue par europe écologie-les verts et l'alliance écologiste indépendante 		6 723 11,30%
Mireille Damiano
Mireille Damiano Viva ! démocratie, ecologie, solidarité 		5 297 8,90%
Benoît Kandel
Benoît Kandel Nice pour tous 		4 347 7,30%
Patrick Allemand
Patrick Allemand Nice au coeur 		3 908 6,57%
Valery Sohm
Valery Sohm Tous pour nice 		546 0,91%
Estelle Jaquet
Estelle Jaquet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		394 0,66%
Participation au scrutin Nice
Taux de participation 28,54%
Taux d'abstention 71,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 61 491

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Estrosi
Christian Estrosi (52 élus) Nice ensemble 		54 573 48,61%
  • Christian Estrosi
  • Véronique Paquis
  • Rudy Salles
  • Dominique Estrosi-Sassone
  • Philippe Pradal
  • Denise Fabre
  • Auguste Verola
  • Martine Ouaknine
  • Christian Tordo
  • Agnès Rampal
  • Pierre-Paul Leonelli
  • Françoise Monier
  • Lauriano Azinheirinha
  • Fatima Khaldi-Bououghroum
  • Gilles Veissiere
  • Janine Gilletta
  • Alain Philip
  • Joëlle Martinaux
  • Jean-Michel Galy
  • Nicole Merlino-Manzino
  • Olivier Robaut
  • Marine Brenier
  • Jean-Marc Giaume
  • Catherine Moreau
  • Bernard Asso
  • Marie-Dominique Ramel
  • Gérard Baudoux
  • Maty Diouf
  • Joseph Calza
  • Catherine Chavepeyre-Luccioni
  • Philippe Soussi
  • Nadia Levi
  • Bernard Baudin
  • Hélène Fabris
  • Jean-Luc Gagliolo
  • Emmanuelle Bihar
  • Olivier Guerin
  • Pascale Ferralis
  • Jacques Dejeandile
  • Anne-Laure Rubi
  • André Chauvet
  • Micheline Baus
  • José Cobos
  • Laurence Navalesi
  • Maurice Alberti
  • Anne Ramos
  • Richard Papazian
  • Amélie Dogliani
  • Robert Roux
  • Christiane Amiel-Dinges
  • Franck Martin
  • Hélène Saliceti
Marie Christine Arnautu
Marie Christine Arnautu (7 élus) Nice bleu marine 		23 691 21,10%
  • Marie Christine Arnautu
  • Guillaume Aral
  • Lucette Feron
  • Marc André Domergue
  • Martine Martinon
  • Jean-Luc Passeron
  • Célia Georges
Patrick Allemand
Patrick Allemand (6 élus) Un autre avenir pour nice 		20 033 17,84%
  • Patrick Allemand
  • Dominique Boy-Mottard
  • Fabrice Decoupigny
  • Christine Dorejo
  • Paul Cuturello
  • Juliette Chesnel
Olivier Bettati
Olivier Bettati (4 élus) Mon parti c'est nice 		13 947 12,42%
  • Olivier Bettati
  • Michèle Muller-Bolla
  • Benoît Kandel
  • Andrée Alziari-Negre
Participation au scrutin Nice
Taux de participation 53,40%
Taux d'abstention 46,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,81%
Nombre de votants 116 694

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Estrosi
Christian Estrosi Nice ensemble 		51 653 44,98%
Marie Christine Arnautu
Marie Christine Arnautu Nice bleu marine 		17 910 15,59%
Patrick Allemand
Patrick Allemand Un autre avenir pour nice 		17 514 15,25%
Olivier Bettati
Olivier Bettati Mon parti c'est nice 		11 632 10,12%
Robert Injey
Robert Injey Nice, l'humain d'abord 		6 178 5,38%
Philippe Vardon
Philippe Vardon Immigration - islamisation - insecurite - impôts : basta ! la seule opposition 		5 095 4,43%
Jacques Peyrat
Jacques Peyrat Rassemblement pour nice 		4 239 3,69%
Michel Cotta
Michel Cotta Unissons-nous 		610 0,53%
Participation au scrutin Nice
Taux de participation 54,18%
Taux d'abstention 45,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Nombre de votants 118 211

Villes voisines de Nice

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