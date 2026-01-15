Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : les résultats dévoilés, les candidats départagés

Programme de Christian Estrosi à Nice (Tous pour Nice)

Engagement pour Nice

Christian Estrosi exprime son attachement profond à la ville de Nice, qu'il considère comme sa seule boussole. Il s'engage à impliquer les Niçois dans les décisions concernant leur avenir. Sa vision est de protéger et valoriser Nice face aux défis contemporains.

Développement urbain

Depuis 2008, plus de 22 000 logements ont été construits à Nice, accompagnés de projets de rénovation urbaine. La ville s'efforce de répondre aux besoins croissants en matière de logement tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Ces initiatives visent à créer un environnement urbain dynamique et accueillant.

Sécurité renforcée

Nice se distingue par un dispositif de sécurité robuste, avec 780 agents de police municipale et 7 500 interpellations par an. Cette approche vise à faire de Nice la ville la plus sûre de France. L'accent est mis sur la prévention et la protection des citoyens.

Culture et loisirs

La ville de Nice investit dans la culture avec des projets tels que la nouvelle bibliothèque Nucéra et la Halle de la Découverte. Ces initiatives visent à enrichir l'offre culturelle et à favoriser l'accès aux loisirs pour tous les Niçois. La culture est perçue comme un vecteur de lien social et d'identité.