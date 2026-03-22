Résultat de l'élection municipale 2026 à Tours : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tours [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tours sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tours.
L'actu des élections municipales 2026 à Tours
11:52 - Quels sont les rapports de force à Tours pour ce 2e tour des élections ?
Les élections municipales 2026 à Tours ont vu Emmanuel Denis (Union de la gauche) terminer en tête dimanche dernier avec 34,04 % des votes. Ensuite, Christophe Bouchet (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 23,88 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Emmanuel Denis a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a concédé cependant 1 point. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Aleksandar Nikolic, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Marie Quinton, portant la nuance La France insoumise, a rassemblé 11,46 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Tours, le vote a enregistré un taux d'abstention de 47,48 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tours
Le deuxième tour des élections municipales à Tours a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Denis
Liste divers gauche
Tours inspire
|
|
Aleksandar Nikolic
Liste du Rassemblement National
À NOTRE TOURS
|
|
Christophe Bouchet
Liste divers droite
TOURS POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tours
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel DENIS (Ballotage) Tours inspire
|15 155
|34,04%
|Christophe BOUCHET (Ballotage) TOURS POUR TOUS
|10 632
|23,88%
|Aleksandar NIKOLIC (Ballotage) À NOTRE TOURS
|5 206
|11,69%
|Marie QUINTON (Ballotage) Faire Mieux pour Tours
|5 100
|11,46%
|Benoist PIERRE CHANGEONS TOURS !
|4 397
|9,88%
|Henri ALFANDARI NATURELLEMENT TOURS
|3 379
|7,59%
|Thomas JOUHANNAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|605
|1,36%
|Claire DELORE TOURS POUR LES TRAVAILLEURS ET LES JEUNES
|337
|0,76%
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|52,52%
|Taux d'abstention
|47,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|45 342
Source : ministère de l’Intérieur
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