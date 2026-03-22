Résultat de l'élection municipale 2026 à Tours : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tours

Le deuxième tour des élections municipales à Tours a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emmanuel Denis
Emmanuel Denis Liste divers gauche
Tours inspire
  • Emmanuel Denis
  • Justine Dubourg
  • Franck Gagnaire
  • Marie Quinton
  • Pierre Jouan
  • Sarada Loock
  • Iman Manzari
  • Cathy Savourey
  • Thierry Lecomte
  • Oulématou Ba-Tall
  • Enzo Cassereau
  • Betsabée Haas
  • Claude Bourdin
  • Marie-Lou Guardia
  • Martin Cohen
  • Elise Pereira Nunes
  • Jean-Patrick Gille
  • Ferielle Boukhtouchen
  • Christophe Dupin
  • Annaelle Schaller
  • Eric Thomas
  • Rachida Aissaoui
  • Guillaume Dehaeze
  • Rachel Moussouni
  • Frédéric Miniou
  • Alice Wanneroy
  • Florian Hemme
  • Christine Blet
  • Emré Celikan
  • Armeline Videcoq-Bard
  • Philippe Geiger
  • Fanny Puel
  • Léo Gore
  • Christine Djaber
  • Damien Hentry
  • Marie Pons
  • Laurent Philippe
  • Raphaël Besse
  • Ahmed Naji
  • Blandine Makoko
  • Pascal Brun
  • Elisa Gatay-Hauet
  • Charles Fournier
  • Zoé Forestier
  • Maxime Daniel-Barbier
  • Frédérique Barbier
  • Willy Metivier
  • Lydia Kermoal-Seabra
  • Michel Gueguen
  • Kenza Bailly
  • Merlin Marseault
  • Evelyne Serinet-Lafourcade
  • Nacer Jalloul
  • Rebecca Acosta Garcia
  • Florian Gore
  • Géraldine Blanchet
  • Nicolas Fournier
Aleksandar Nikolic
Aleksandar Nikolic Liste du Rassemblement National
À NOTRE TOURS
  • Aleksandar Nikolic
  • Céline Ballesteros
  • Lionel Béjeau
  • Lisa Garbay
  • Nicolas Witczak
  • Jennifer Laurent
  • Jean-Guy Protin
  • Danielle Oger
  • Guillaume de Reynal
  • Elsie Nau
  • Patrick Bonhomme
  • Julie Langot
  • Vincent Hedein
  • Chloé Baruet
  • Rémi Fillon
  • Catherine Robert
  • Peter Amic
  • Irène Protin
  • Benoit Barlaud
  • Ambre Pointlane
  • Didier Rocher
  • Eléonor Ranchin
  • Antoine Depil
  • Alice Fiot
  • Jean Oger
  • Marie Da Fonseca
  • Jacques Lebreton
  • Cécile Bonnin
  • Enzo Loret
  • Claire Joubert
  • Hubert Brun
  • Marie Stern
  • Jacques Coquelet
  • Nathalie Soubise
  • Ismaël Ali-Saoucha
  • Marie Leconte
  • Dominique Drilholle
  • Annick Heslot
  • Eric Gilbert de Vautibault
  • Anna Toussaint
  • Bernard Temps
  • Véronique Soubise
  • Sylvain Geoffroy
  • Marie-Rose Blomme
  • Thierry Duquesne
  • Laurence Blouin
  • Daniel Reboulet
  • Annita Fusellier
  • Eric Toussaint
  • Franceline Jacob
  • Laurent Gamard
  • Danielle Caldito
  • Gérard Faussurier
  • Michelle Vidis
  • Laurent Herin
  • Laurence Lecardonnel
  • William Cadio
Christophe Bouchet
Christophe Bouchet Liste divers droite
TOURS POUR TOUS
  • Christophe Bouchet
  • Marion Buchet
  • Olivier Lebreton
  • Lucie Foucher
  • Thibault Coulon
  • Marion Nicolay Cabanne
  • Brice Droineau
  • Cécile Chevillard
  • Loïc Guilpain
  • Sandrine Emery
  • Romain Brutinaud-Pellereau
  • Patricia Prochasson
  • Julien Héreau
  • Maëva Brisson
  • Julien Dargaisse
  • Chloé Bouley
  • Dominique Duval
  • Aurélie Ossadzow
  • Mikaël Rajaonarivony
  • Sophie Joyaux
  • Cyril Veniere
  • Eléonore Seguin
  • Cyril Tchanon
  • Alexandra Schalk-Petitot
  • Lucas Roucheau
  • Anaïs Bruneau
  • Rémi Audebert
  • Julia Chevalier
  • Loïc Deshors
  • Katia Michel
  • Gératel Thérès
  • Affiwa Metreau
  • Jérôme Tebaldi
  • Stéphanie Bonte
  • Mauro Cuzzoni
  • Victoria Rojas-Calvo
  • Amine Ayad
  • Brigitte Garanger Rousseau
  • Edouard Meunier
  • Claudie Deruyter
  • Simon Bachelier
  • Sophie Berthoux
  • Elie Huot
  • Christel Lambolez
  • Olivier Ettia
  • Sophie Mersch
  • Alain Hugo
  • Cécile Konyk
  • Ronan Puren
  • Marie-Odile Dehaëne
  • Romain Adam
  • Claudine Buannic
  • André Floret
  • Marine Barthélémy
  • Etienne Cabarat
  • Françoise Fandant
  • Henri Rousseau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tours

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel DENIS
Emmanuel DENIS (Ballotage) Tours inspire 		15 155 34,04%
Christophe BOUCHET
Christophe BOUCHET (Ballotage) TOURS POUR TOUS 		10 632 23,88%
Aleksandar NIKOLIC
Aleksandar NIKOLIC (Ballotage) À NOTRE TOURS 		5 206 11,69%
Marie QUINTON
Marie QUINTON (Ballotage) Faire Mieux pour Tours 		5 100 11,46%
Benoist PIERRE
Benoist PIERRE CHANGEONS TOURS ! 		4 397 9,88%
Henri ALFANDARI
Henri ALFANDARI NATURELLEMENT TOURS 		3 379 7,59%
Thomas JOUHANNAUD
Thomas JOUHANNAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		605 1,36%
Claire DELORE
Claire DELORE TOURS POUR LES TRAVAILLEURS ET LES JEUNES 		337 0,76%
Participation au scrutin Tours
Taux de participation 52,52%
Taux d'abstention 47,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 45 342

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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