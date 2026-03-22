Résultat de l'élection municipale 2026 à Tours : les résultats du 2e tour

Programme de Emmanuel Denis à Tours (Tours inspire)

Transformation de Tours

Depuis six ans, la ville de Tours a connu une transformation significative grâce à l'engagement de ses habitants. Des efforts ont été déployés pour réduire la dette tout en investissant dans des domaines essentiels tels que l'éducation, la culture et les services publics. Cette évolution vise à créer un modèle de société durable face aux défis contemporains.

Engagement écologique

Le prochain mandat doit se concentrer sur l'accélération de la transition écologique et le renforcement des services publics. Il est crucial de développer une économie locale durable qui génère des emplois tout en préservant l'environnement. Emmanuel Denis souligne l'importance de l'unité des forces progressistes pour répondre aux enjeux écologiques et sociaux.

Accès aux soins et services

Les propositions incluent la création de maisons de santé et d'une mutuelle communale pour garantir l'accès aux soins pour tous. De plus, il est prévu de simplifier l'accès aux services publics avec des initiatives comme le Pass Services Publics. Ces mesures visent à améliorer la prise en charge des besoins des habitants, notamment les plus vulnérables.

Mobilité et logement

Le développement des infrastructures de transport, comme la construction d'une nouvelle ligne de tramway, est essentiel pour rendre Tours plus accessible. Parallèlement, l'objectif de construire 1500 logements sociaux en six ans répond à un besoin urgent de logement digne. Ces initiatives visent à réconcilier la ville avec ses habitants et à améliorer leur qualité de vie.