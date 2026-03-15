Résultat de l'élection municipale à Lille : les premiers résultats dévoilés, quelle issue pour ce premier tour ?
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lille [EN DIRECT]
Le résultat du premier tour pour l'élection municipale de ce dimanche 15 mars s'affine. Le score de tous les candidats tombe.
L'actu des élections municipales 2026 à Lille
- Pour l'élection municipale à Lille, les électeurs continuent de se rendre dans les bureaux de vote pour ce premier tour.
- Les résultats des sondages à Lille, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, ont esquissé un premier tour favorable au maire sortant, mais avec des chances de qualification pour d'autres listes.
- Suivez en direct l'évolution du vote ci-dessous jusqu'à la tombée des résultats.
18:28 - Le chiffre de la participation à 17h à Lille
À Lille, le taux de participation à 17h atteint 45,86% selon les informations de France 3 Hauts-de-France, ce qui est supérieur au chiffre communiqué pour le département du Nord.
18:12 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - Quel poids pour le RN à Lille aux derniers scrutins ?
Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Lille il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 11,77% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 23,44% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 8,77% aux candidats RN lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 5 circonscriptions couvrant la commune. Un score insuffisant, à Lille comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 14,42% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 16,37% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Lille. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 19,65% le dimanche suivant.
17:42 - La participation à 17h du département
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Nord avec 44,44% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,85%, contre 56,34% en 2014.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lille
|Tête de listeListe
|
Arnaud Deslandes
Liste d'union à gauche
TOUT POUR LILLE
|
|
Violette Spillebout
Liste d'union au centre
FAIRE RESPIRER LILLE
|
|
Louis Delemer
Liste des Républicains
LILLE AU COEUR AVEC LOUIS DELEMER
|
|
Stéphane Baly
Liste Les Ecologistes
Lille Demain avec Stéphane Baly
|
|
Damien Scali
Liste d'extrême-gauche
NPA-Révolutionnaires: Lille Ouvrière et Révolutionnaire
|
|
Pierre Madelain
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Matthieu Valet
Liste du Rassemblement National
UNE AUTRE LILLE
|
|
Béryl Benyoucef
Liste d'extrême-gauche
Contre leur économie de guerre - Lille pour les travailleurs
|
|
Lahouaria Addouche
Liste de La France insoumise
LILLE INSOUMISE, ÉCOLOGISTE ET POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry (43 élus) Lille en commun, lille en confiance
|15 389
|40,00%
|
|Stéphane Baly (12 élus) Lille verte 2020 - pour changer - avec stéphane baly
|15 162
|39,41%
|
|Violette Spillebout (6 élus) Faire respirer lille
|7 919
|20,58%
|
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|31,73%
|Taux d'abstention
|68,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|39 481
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry Lille en commun, lille en confiance
|11 832
|29,80%
|Stéphane Baly Lille verte 2020 - pour changer - avec stéphane baly
|9 740
|24,53%
|Violette Spillebout Faire respirer lille
|6 960
|17,53%
|Julien Poix Décidez pour lille
|3 512
|8,84%
|Marc-Philippe Daubresse Tous pour les lillois
|3 274
|8,24%
|Eric Cattelin-Denu Union rassemblement national et independants
|2 719
|6,84%
|Antoine Stathoulias Lille animaliste
|775
|1,95%
|Alexandre Chantry Resistance anticapitaliste
|350
|0,88%
|Nicole Baudrin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|312
|0,78%
|Béryl Benyoucef Lille : pour les travailleurs, pas pour les spéculateurs
|229
|0,57%
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|32,62%
|Taux d'abstention
|67,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|40 592
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry (47 élus) Pour lille pour vous
|29 125
|52,05%
|
|Jean-René Lecerf (9 élus) Un autre lille
|16 626
|29,71%
|
|Eric Dillies (5 élus) Lille bleu marine
|10 198
|18,22%
|
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|48,64%
|Taux d'abstention
|51,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,92%
|Nombre de votants
|58 844
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry Pour lille, pour vous
|19 422
|34,85%
|Jean-René Lecerf Un autre lille
|12 667
|22,73%
|Eric Dillies Lille bleu marine
|9 557
|17,15%
|Lise Daleux Lille en mieux avec europe ecologie les verts
|6 176
|11,08%
|Hugo Vandamme À lille: l'humain d'abord !
|3 437
|6,16%
|Alessandro Di Giuseppe Pour un autre lille, en mieux, sans vous: résignez-vous!
|1 978
|3,55%
|Jacques Mutez "radicalement lillois(es)"
|1 047
|1,87%
|Nicole Baudrin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|821
|1,47%
|Jan Pauwels Lille anticapitaliste
|611
|1,09%
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|47,44%
|Taux d'abstention
|52,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,92%
|Nombre de votants
|57 394
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