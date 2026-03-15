Résultat de l'élection municipale à Lille : les premiers résultats dévoilés, quelle issue pour ce premier tour ?

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lille

Tête de listeListe
Arnaud Deslandes
Arnaud Deslandes Liste d'union à gauche
TOUT POUR LILLE
  • Arnaud Deslandes
  • Charlotte Brun
  • Olivier Caremelle
  • Audrey Linkenheld
  • Franck Gherbi
  • Anissa Baderi
  • Eddie Jacquemart
  • Marie-Pierre Bresson
  • Julien Pilette
  • Claire Mounier-Vehier
  • Arnaud Taisne
  • Justine Ratelade
  • Stanislas Dendievel
  • Anne Goffard
  • Martin David-Brochen
  • Amy Bah
  • Stéphane Lepetit
  • Souad Marty-Zaomi
  • Ézékiel Lucas
  • Nathalie Niedzwialowska
  • Valentin Martin
  • Sarah Bourgois
  • Jean-Claude Menault
  • Beverley Joliet
  • Franck Hanoh
  • Delphine Blas
  • Sofian Bétrancourt
  • Camille Stievenard
  • Hakim Agouni
  • Laura Verdugo Beyrie
  • Florent Dixneuf
  • Margaux Rouchet
  • Mohamad Ajouz
  • Verena Priem
  • Pierre Posmyk
  • Christelle Libert
  • Grégory Vandenberghe
  • Catherine Morell Sampol
  • Peupédje Mendy
  • Blanche Hoareau
  • Maël Zouareg-Truffier
  • Colette Namssene-Deofone
  • Yohan El Manoguy
  • Nicole Lanselle
  • Jonathan Lefrancq
  • Nell Bouffart
  • Patrick Mathieu
  • Sabra Benabbas
  • Christian Petit
  • Françoise Naour
  • Frédéric Fenaert
  • Céline Saade
  • Bernard Charles
  • Lydie Rocca-Serra
  • Salim Afkir
  • Liliane Govart
  • Albert Wabelawandi
  • Zoé Del Guercio
  • Pierre Dupuis
  • Marie-Christine Staniec-Wavrant
  • Roger Vicot
Violette Spillebout
Violette Spillebout Liste d'union au centre
FAIRE RESPIRER LILLE
  • Violette Spillebout
  • Bertrand Lesain
  • Vanessa Duhamel
  • Simon Lebrun
  • Ingrid Brulant-Fortin
  • Louison Bastien
  • Samira Herizi
  • Philippe Froguel
  • Christine Vandenbulcke
  • Romain Duriez
  • Fabienne Liagre
  • Emmanuel Chatelain
  • Emmania Fede
  • Laurent Petrynka
  • Isa Kherroubi
  • Killian Hourdel
  • Eloïse Grisez
  • Benoît Hivon
  • Romane Bouillez
  • Christian Belpaire
  • Sarah Leclercq
  • Sophian Jaarane
  • Annie Mérac
  • Romuald Menegatti
  • Emma Pouchain
  • Aïssa El Morabiti
  • Jamila Ould Djilali
  • Didier Pourbaix
  • Isabelle Loncke
  • Paul Makoba
  • Catherine de Ruyter
  • Edouard Devos
  • Agnès Angelini
  • Moumen Arfaoui
  • Marina Elbaz
  • Jean-Michel Descamps
  • Emmy Lebrec
  • David Pouilliez
  • Anne Créach Vincent
  • Alexandre Noël
  • Astrid-Cecile Oyamigu Odounga
  • Rémi Spriet-Guastalli
  • Juliette Castel
  • Eric Diers
  • Véronique Dalle
  • Michel Coursil
  • Sophie Nikula
  • Tony Derouet
  • Céline Motti
  • Bruno Duflot
  • Dorothée Parzy
  • Hichem Ben Nasr
  • Sylvie Merviel
  • Mehdi Kheredine
  • Véronique Pacanowski
  • Bernard Petit
  • Prune Richmond
  • Dieudonné Muteba
  • Mélody Amankwaah
  • Louis-Dominique Laugier
  • Christine Petitprez
  • Antoine Goulet
Louis Delemer
Louis Delemer Liste des Républicains
LILLE AU COEUR AVEC LOUIS DELEMER
  • Louis Delemer
  • Ines Henno
  • Sebastien Leblanc
  • Véronique Paraboschi
  • Vincent Bonduelle
  • Florence Morlighem
  • Alain Champion
  • Claire Demoussaud
  • Lylian Garault
  • Alice Pogam
  • Arthur Pietrzak
  • Lola Juliard
  • Franck Mermet
  • Eva d'Halluin
  • Abdoulaye Gueye
  • Karine Gros
  • Christian Cornette
  • Rosette Erotico
  • Xavier Vlaminck
  • Nathalie Forest
  • Hervé Cauchie
  • Laëtitia Ossendorff
  • Paul Godefrood
  • Elizabeth Bernard
  • Malo Tourquetil
  • Nathalie Moschetto
  • Dimitri Bar
  • Nathalie Flament
  • Sébastien Jacques
  • Elisa Curoux
  • Colomban de Cuverville
  • Audrey Savary
  • Christophe Cattelin
  • Gersende Petoux
  • Christophe Pruvost
  • Nicole Pontet
  • Malaury Picaud
  • Maryline Joëlle Gaulbaire
  • Eric Portejoie
  • Lilou Martin
  • Aubriot Gigliotti
  • Lilou Ribery
  • Lucas Lefebvre
  • Laura Siblot
  • Sofiane Dahmani
  • Elena Lenglet
  • Jean Don Devers
  • Lucie Bajeux
  • Amaury Horlait
  • Barbara Becu
  • Antoine Vaillant
  • Cléa Ribeiro
  • Jason Junivart
  • Véronique Lequeulx
  • Paul Mamak
  • Stéphanie Xardel
  • Antoine Chapron
  • Catherine Hardy
  • Octave Bernard
  • Pauline Delattre
  • Harold Vekemans
Stéphane Baly
Stéphane Baly Liste Les Ecologistes
Lille Demain avec Stéphane Baly
  • Stéphane Baly
  • Faustine Balmelle-Delauzun
  • Simon Jamelin
  • Nadjah Ouali
  • Frédéric Laroche
  • Aneth Hembert
  • Julien Poix
  • Claire Zytka-Taranto
  • Maroin Al-Dandachi
  • Florence Collet
  • Maël Guiziou
  • Julie Nicolas
  • Emmanuel Quinchez
  • Nathalie Sedou
  • Mathieu Chassignet
  • Marianne Duvoux
  • Laurent Perin
  • Charlène Marquot Le Loué
  • Jérémy Hoel
  • Agnès Durvin Kadak
  • Vincent Herbuvaux
  • Ana Taleb
  • Laurent Matejko
  • Béatrice Delporte
  • Kalid Bouanani
  • Anne Mikolajczak
  • Axel Harbonnier
  • Kelig Voisin
  • Pascal Dolo
  • Christine Religieux
  • Saïd Bechrouri
  • Emmanuelle Briottet
  • Louis Leroy
  • Gwendoline Mahé
  • Hermann Lugan
  • Caroline Naphegyi
  • Mattéo Ferrux
  • Sadia Goudaha
  • Lionel Aymard
  • Ludovique Tollitte
  • Xavier Bonnet
  • Emmanuelle Latouche
  • Etienne Carême
  • Manon Bargès
  • Baptiste Tacquet
  • Daliana Blanckaert
  • Maxence Parent
  • Aurélie Merlo
  • Olivier Classe
  • Virginie Cogez
  • Olivier Loubès
  • Sarah Renouard
  • Jérémy Chamayou
  • Sylvie Leblanc
  • Quentin Semail
  • Christiane Bouchart
  • Valentin Joly
  • Stéphanie Bocquet
  • Romain Penez
  • Mélissa Camara
  • Jérémie Crépel
Damien Scali
Damien Scali Liste d'extrême-gauche
NPA-Révolutionnaires: Lille Ouvrière et Révolutionnaire
  • Damien Scali
  • Anaïs Gourgand
  • Mathias Dhelin
  • Ophélia Ferre
  • Ali Benirbah
  • Inès Herbert
  • Benoit Ghesquiere
  • Camille Vinchon
  • Christophe Walraeve
  • Colette Claude Dhenin
  • Rémi Le Texier
  • Julie Ficot
  • Livio Ratti
  • Anaëlle Guyot
  • Dominique Spillemaecker
  • Maéva Martinez
  • Gildas Dehennault
  • Amoin Robeca Koudou
  • Didier Trenchant
  • Athénaïs Burg
  • Siméon Grall
  • Adeline Hage
  • Nikolaz Richard-Besche
  • Madina Gheraia
  • Lou Camilli
  • Manon Fardel
  • Titouan Benistant
  • Joelle Lemire
  • Léo Blondel
  • Véronique Mekercke
  • Elias Benyahia
  • Annick Elarbi Daoudji
  • Juan Vigueras Lopez
  • Laure Genin
  • Florian Bibollet
  • Gaïa Knowles
  • Bastien Martinat
  • Betty Le Nezet Leon
  • Eliott Leblon
  • Tatiana Anselin
  • Martin Bracco
  • Maelle David
  • Victor Vaissie
  • Elodie Metral-Boffod
  • Milo Trendel
  • Anna Douvrin
  • Brice Jonckheere
  • Jolan Bertrand
  • Louis Billiet
  • Laura Demange
  • Hugo Devoye
  • Laura Ladislas
  • Paul-Loup Leleu
  • Géraldine Wolinne
  • Philéas Mullie
  • Samantha Chauderon
  • Tristan Carrue
  • Gabrielle Bonnin
  • Robin Coupigny
  • Lucie Noel
  • Thomas Guigou
Pierre Madelain
Pierre Madelain Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Pierre Madelain
  • Corentine Collinet
  • Thibault Crepin
  • Julie Kisylyczko
  • Yoann Mathieu
  • Nicole Baudrin
  • Alexandre Auvray
  • Laure Bourel
  • Selahattin Celik
  • Laëtitia Hoët
  • Damien Bethouart
  • Samia Méouak
  • Badre-Dine Boulfoul
  • Farah Asbaï
  • Nahim Toutaou
  • Nadia Verhaege
  • Gautier Thery
  • Eugénie Gerard
  • Aurélien Bailliez
  • Muriel Prensier
  • Gwenaël Clochard
  • Evelyne Saint Georges
  • Gaétan Catroux
  • Manon Braint
  • Pierre Joanny
  • Alexandra Dulché
  • Louis Regnier
  • Sara Tolba
  • Maximilien Dubois
  • Cassandra Lorgnier
  • Jonathan Testart
  • Sarah Guicciardi
  • Etienne Zannis
  • Véronique Larpenteur
  • Simon Dusart
  • Amélie Marin
  • Vincent Gaubert
  • Chafia Benbahlouli
  • Hugo Weber
  • Louise Lebas
  • Olivier Willers
  • Danielle Coulon
  • Jérémie Boulanger
  • Nathalie Baudrin
  • Simon Lavenne
  • Geetha Lebrillant
  • Joseph David
  • Isabelle Loriot
  • Ted Pitou
  • Lucie Lefebvre
  • Jonathan Lecas
  • Leila Batouchi
  • Mehdy Sebri
  • Achile Ducrot
  • Nicolas Daumerie
  • Flore Lataste
  • Kévin Lebreton
  • Mahé Escrich
  • Ruben Jullian-Lopez
  • Angèle Deforel
  • Tanguy Carpentier
Matthieu Valet
Matthieu Valet Liste du Rassemblement National
UNE AUTRE LILLE
  • Matthieu Valet
  • Ludivine Macrez
  • Éric Cattelin-Denu
  • Isabelle Bukowicki
  • Stéphane Ovide
  • Denise Syssau
  • Nicholaï Dhesse
  • Océane Valente
  • Gaël Reliquet
  • Zoé Poziemski
  • Julien Faisant
  • Céline Migraine
  • Laurent Buyens
  • Véronique Monchiet
  • Philippe Guérard
  • Clara Debaralle
  • Yanis Zwertvaegher
  • Caroline Laréjouissance
  • Michel Saintenoy
  • Marie Gobert
  • Francis Lohez
  • Nathalie Moorthamer
  • Alan Parent
  • Patricia Hilde
  • Victor Guerin
  • Catherine Facon
  • Grégory François
  • Nadège Fruleux
  • Serge Henri
  • Annick Way
  • Michel Bequembois
  • Françoise Valet
  • Frédéric Henssens
  • Amandine Hennebelle
  • Cyrvan Dupré
  • Valérie Windels
  • Josselin Evrard
  • Christine Cattelin
  • Pascal de Cauwer
  • Jennifer Lohez
  • Richard Tran Van
  • Liliane Baillieu
  • Xavier Coatsaliou
  • Sarah Debaralle
  • Ludovic Lotin
  • Estelle Gobert
  • Mickaël Beauprez
  • Stéphanie Delevois
  • Sylvain Boogaerts
  • Roselyne Démaret
  • Djany Imbrasse
  • Aline Ryckewaert
  • Jacques Doremus
  • Danielle Cattelin-Denu
  • Julien Garniaux
  • Martine Abraham
  • Max Caux
  • Priscillia Hennebelle
  • Yves Duprez
  • Arlette Doboeuf
  • Bruno Desmon
Béryl Benyoucef
Béryl Benyoucef Liste d'extrême-gauche
Contre leur économie de guerre - Lille pour les travailleurs
  • Béryl Benyoucef
  • Léa Pontonnier
  • Jonathan Wilson
  • Françoise Gerber
  • Naël Abderrahim
  • Laurence Jenart
  • Melchior Roulhac de Rochebrune
  • Nicole Donne
  • Alain Ponchaux
  • Louise Vandenborght
  • Gabriel Maerten
  • Emma Trichet
  • Nicolas Doby
  • Hakima Abdeldjabar
  • Florian Vaneste
  • Samia Attoum
  • Tristan Brochard-Montagner
  • Pauline Escherich
  • Farid Chergui
  • Audrey Keller
  • Louison Baudouin
  • Ginette Bailly
  • Nicky Rebergue
  • Chantal Olivier
  • Noé Baussanne-Mante
  • Nathalie Fourcy
  • Sylvain Manet
  • Martine Hecquet
  • Jean-Claude Gerber
  • Charlotte Israël
  • Philippe Joly
  • Marie Fromont
  • Ismaël Rosier
  • Donatella Dubourg
  • Benoît Decornet
  • Marie-Thérèse Botindari
  • Fortuné Sadeler
  • Odile Morcrette
  • Félix Carreras
  • Nathalie Devulder
  • Siméon Guichard
  • Sarah Decroocq
  • Axel Delor
  • Myriam Verro
  • Julien Favier
  • Aurélie Durand
  • Rodolphe Kasmirak-Gauthier
  • Morgane Poulain
  • Julien Lepercq
  • Marie Savage
  • Vincent Yakoubene
  • Maryse Clusman
  • Quentin Lourdelle
  • Marine Pillu
  • Brice de Korsak
  • Myriam Plainemaison
  • Damien Grava
  • Sam Lalouette
  • Charles Legendre-Altmann
  • Martine Horbant
  • Guillaume Dauster
Lahouaria Addouche
Lahouaria Addouche Liste de La France insoumise
LILLE INSOUMISE, ÉCOLOGISTE ET POPULAIRE
  • Lahouaria Addouche
  • Lucas Fournier
  • Khadija Gorwa-Ghomari
  • Roland d'Argy
  • Julie Garcia
  • Patrick Kolebacki
  • Yousra Bafouloulou
  • Stephan Benayad
  • Marianne Guilbert
  • Victor Aïtouche
  • Binta Top
  • Aurélien Riche
  • Alexandra Mouton
  • Raphaël Yvan
  • Élodie Cloez Vanden Wildenberg
  • Nicolas Sokoloff
  • Joëlle Moncel
  • Nicolas Heyn
  • Marie El Moujahid
  • Jean-Paul Haddad
  • Caroline Vast
  • Daniel Chauvat
  • Mireille Gabrelle
  • Imrane Siefert
  • Juliette Babilotte
  • Dominique Pilate
  • Fanny Fredouelle
  • Clément Echene
  • Marie Boucknooghe
  • Benjamin Lemaire
  • Natacha Sciezka
  • Thibaud Debreyne
  • Monique Ladesou
  • Théophile Denis
  • Ornella Nsonde
  • Julian Leprêtre
  • Virginie Benayad
  • Valentin Marrer
  • Hadile Bentamouch
  • Habib Haddou
  • Lauriane Dufour
  • Romain Vermersch
  • Sylvie Pino
  • Kamal Baddou
  • Safia Zekhnini
  • Pierre Rouffaud
  • Camille Duchemin--Demard
  • Julien Tirloir
  • Camélya Raouh
  • Youri Pulliat
  • Edith Pieters
  • Jérémy Debruyne
  • Anne Delava
  • Aurélien Duffuler
  • Margaux Guibert
  • Arthur Pédeboscq
  • Clotilde Leire
  • Kévin Dunglas
  • Michèle Sabattier
  • Aurélien Le Coq
  • Bénédicte Vidaillet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Aubry
Martine Aubry (43 élus) Lille en commun, lille en confiance 		15 389 40,00%
  • Martine Aubry
  • Roger Vicot
  • Audrey Linkenheld
  • Franck Gherbi
  • Marie-Pierre Bresson
  • Julien Pilette
  • Karine Trottein
  • Jacques Richir
  • Johanne Gomis
  • Franck Hanoh
  • Marie-Christine Staniec-Wavrant
  • Jean-Claude Menault
  • Claire Mounier-Véhier
  • Eddie Jacquemart
  • Charlotte Brun
  • Arnaud Bousquet
  • Anissa Baderi
  • Arnaud Taisne
  • Estelle Rodes
  • Sébastien Duhem
  • Anne Goffard
  • Stanislas Dendievel
  • Camille Stievenard
  • Arnaud Deslandes
  • Alexandra Lechner
  • Akim Oural
  • Justine Ratelade
  • Martin David-Brochen
  • Sylviane Delacroix
  • Stéphane Lepetit
  • Marielle Rengot
  • Didier Joseph-Francois
  • Christelle Libert
  • El Madani Oulkebir
  • Marion Gautier
  • Pierre Posmyk
  • Catherine Morell-Sampol
  • Jérôme Pianezza
  • Beverley Joliet
  • Hakim Agouni
  • Sarah Sabé
  • Olivier Caremelle
  • Mélissa Menet
Stéphane Baly
Stéphane Baly (12 élus) Lille verte 2020 - pour changer - avec stéphane baly 		15 162 39,41%
  • Stéphane Baly
  • Stéphanie Bocquet
  • Maroin Al Dandachi
  • Faustine Balmelle
  • Xavier Bonnet
  • Julie Nicolas
  • Emmanuel Cau
  • Mélissa Camara
  • Frédéric Louchart
  • Nathalie Sedou
  • Maël Guiziou
  • Josiane Dabit
Violette Spillebout
Violette Spillebout (6 élus) Faire respirer lille 		7 919 20,58%
  • Violette Spillebout
  • Ali Douffi
  • Ingrid Brulant Fortin
  • Nicolas Lebas
  • Vanessa Duhamel
  • Bernard Charles
Participation au scrutin Lille
Taux de participation 31,73%
Taux d'abstention 68,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 39 481

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Aubry
Martine Aubry Lille en commun, lille en confiance 		11 832 29,80%
Stéphane Baly
Stéphane Baly Lille verte 2020 - pour changer - avec stéphane baly 		9 740 24,53%
Violette Spillebout
Violette Spillebout Faire respirer lille 		6 960 17,53%
Julien Poix
Julien Poix Décidez pour lille 		3 512 8,84%
Marc-Philippe Daubresse
Marc-Philippe Daubresse Tous pour les lillois 		3 274 8,24%
Eric Cattelin-Denu
Eric Cattelin-Denu Union rassemblement national et independants 		2 719 6,84%
Antoine Stathoulias
Antoine Stathoulias Lille animaliste 		775 1,95%
Alexandre Chantry
Alexandre Chantry Resistance anticapitaliste 		350 0,88%
Nicole Baudrin
Nicole Baudrin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		312 0,78%
Béryl Benyoucef
Béryl Benyoucef Lille : pour les travailleurs, pas pour les spéculateurs 		229 0,57%
Participation au scrutin Lille
Taux de participation 32,62%
Taux d'abstention 67,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 40 592

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Aubry
Martine Aubry (47 élus) Pour lille pour vous 		29 125 52,05%
  • Martine Aubry
  • Pierre De Saintignon
  • Audrey Linkenheld
  • Gilles Pargneaux
  • Lise Daleux
  • Walid Hanna
  • Dalila Dendouga
  • Jacques Richir
  • Alexandra Lechner
  • Roger Vicot
  • Marie-Christine Staniec-Wavrant
  • Frédéric Marchand
  • Latifa Kechemir
  • Michel Ifri
  • Véronique Bacle
  • Marc Bodiot
  • Christiane Bouchart
  • Franck Hanoh
  • Charlotte Brun
  • Akim Oural
  • Estelle Rodes
  • Jean-Louis Fremaux
  • Catherine Morell Sampol
  • Sébastien Duhem
  • Marion Gautier
  • Xavier Bonnet
  • Dominique Picault
  • Stéphane Baly
  • Marie-Pierre Bresson
  • Martin David-Brochen
  • Marielle Rengot
  • Jérémie Crepel
  • Vinciane Faber
  • Antony Gautier
  • Claudie Lefebvre
  • Laurent Guyot
  • Yelena Tomavo
  • Bernard Charles
  • Sarah Sabe
  • Julien Dubois
  • Françoise Rougerie-Girardin
  • Stanislas Dendievel
  • Mélissa Menet
  • Philippe Delporte
  • Magali Herlem
  • Adel Bousalham
  • Anne Mikolajczak
Jean-René Lecerf
Jean-René Lecerf (9 élus) Un autre lille 		16 626 29,71%
  • Jean-René Lecerf
  • Caroline Boisard Épouse Vannier
  • Thierry Pauchet
  • Isabelle Mahieu
  • François Kinget
  • Sophie Le Flamanc
  • David Hugoo
  • Rachida Sahraoui
  • Michel Soussan
Eric Dillies
Eric Dillies (5 élus) Lille bleu marine 		10 198 18,22%
  • Eric Dillies
  • Françoise Coolzaet
  • Eric Cattelin-Denu
  • Nathalie Acs
  • Jacques Danzin
Participation au scrutin Lille
Taux de participation 48,64%
Taux d'abstention 51,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,92%
Nombre de votants 58 844

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Aubry
Martine Aubry Pour lille, pour vous 		19 422 34,85%
Jean-René Lecerf
Jean-René Lecerf Un autre lille 		12 667 22,73%
Eric Dillies
Eric Dillies Lille bleu marine 		9 557 17,15%
Lise Daleux
Lise Daleux Lille en mieux avec europe ecologie les verts 		6 176 11,08%
Hugo Vandamme
Hugo Vandamme À lille: l'humain d'abord ! 		3 437 6,16%
Alessandro Di Giuseppe
Alessandro Di Giuseppe Pour un autre lille, en mieux, sans vous: résignez-vous! 		1 978 3,55%
Jacques Mutez
Jacques Mutez "radicalement lillois(es)" 		1 047 1,87%
Nicole Baudrin
Nicole Baudrin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		821 1,47%
Jan Pauwels
Jan Pauwels Lille anticapitaliste 		611 1,09%
Participation au scrutin Lille
Taux de participation 47,44%
Taux d'abstention 52,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,92%
Nombre de votants 57 394

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