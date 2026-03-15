Résultat de l'élection municipale à Rennes : les premiers résultats sont là, un premier tour sans suspense ?
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rennes [EN DIRECT]
Le résultat du 1er tour à Rennes s'affine. Voici les scores des candidats à élection municipale.
L'actu des élections municipales 2026 à Rennes
- Pour l'élection municipale à Rennes, les électeurs continuent de se rendre dans les bureaux de vote.
- Les résultats des sondages à Rennes, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, ont esquissé un premier tour favorable à la maire sortante, mais les scores de ses concurrents pourraient instaurer un rapport de force inattendu pour le 2e tour.
- Suivez en direct l'évolution du vote ci-dessous jusqu'à la tombée des résultats.
18:12 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Rennes
Le RN n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Rennes il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 7,29% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 15,85% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 5,52% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 4 circonscriptions liées à la municipalité. Un score insuffisant, à Rennes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 9,42% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 11,70% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Rennes. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 12,37% lors du vote définitif.
17:50 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de l'Ile-et-Vilaine avec 46,96% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 35,03%, contre 55,91% en 2014.
17:01 - Le taux de participation au 1er tour des Municipales
Le taux de participation à 17h du premier tour des élections municipales est connu et il est de 48,90% à l'échelle nationale.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rennes
|Tête de listeListe
|
Marie Mesmeur
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR RENNES, UNION POPULAIRE ET ÉCOLOGISTE
|
|
Sandra Chirazi
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Nathalie Appéré
Liste d'union à gauche
RENNES SOLIDAIRE
|
|
Yan Mélan
Liste écologiste
ÉQUINOXE RENNES, POUR UNE VILLE VIVANTE, APAISÉE ET RÉSILIENTE
|
|
Victor Darcissac
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires - Rennes, ouvrière et révolutionnaire
|
|
Charles Compagnon
Liste d'union au centre
VIVRE RENNES AVEC CHARLES COMPAGNON
|
|
Thomas Rousseau
Liste des Républicains
L'ESPOIR RENNAIS
|
|
Ulysse Rabaté
Liste d'extrême-gauche
RENNES COMMUNE
|
|
Julien Masson
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR RENNES
|
|
Morgane Pernot--Goarvot
Liste d'extrême-gauche
RENNES CONTRE LA GUERRE, POUR LES TRAVAILLEURS.ES, LA JEUNESSE ET LES SERVICES PUBLICS
|
|
Erell Duclos
Liste d'extrême-gauche
RÉVOLUTION PERMANENTE: REPRENDRE RENNES AUX POLITICIENS PROFESSIONNELS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré (51 élus) Pour rennes avec nathalie appéré
|23 352
|65,35%
|
|Carole Gandon (5 élus) Révéler rennes
|6 251
|17,49%
|
|Charles Compagnon (5 élus) Charles compagnon 2020 - libres d'agir pour rennes
|6 130
|17,15%
|
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|31,68%
|Taux d'abstention
|68,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|36 940
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré Pour rennes avec nathalie appéré
|14 840
|32,77%
|Matthieu Theurier Choisir l'écologie pour rennes - une ville solidaire, verte et citoyenne
|11 487
|25,37%
|Carole Gandon Révéler rennes
|6 470
|14,29%
|Charles Compagnon Charles compagnon 2020 - libres d'agir pour rennes
|5 528
|12,21%
|Enora Le Pape Rennes en commun
|3 413
|7,53%
|Emeric Salmon Rassemblement pour rennes
|1 904
|4,20%
|Franck Darcel Rennes bretagne europe
|871
|1,92%
|Valérie Hamon Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|480
|1,06%
|Pierre Priet Rennes 100% public
|281
|0,62%
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|39,64%
|Taux d'abstention
|60,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|46 167
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré (48 élus) Rennes creative et solidaire
|32 851
|55,83%
|
|Bruno Chavanat (13 élus) Osons rennes avec bruno chavanat
|25 990
|44,16%
|
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|53,40%
|Taux d'abstention
|46,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,59%
|Nombre de votants
|61 669
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré Rennes créative et solidaire
|21 030
|35,57%
|Bruno Chavanat Osons rennes avec bruno chavanat
|17 810
|30,12%
|Matthieu Theurier Changez la ville ! rennes citoyenne, de gauche et ecologiste
|8 923
|15,09%
|Gerard De Mellon Rennes bleu marine
|4 949
|8,37%
|Caroline Ollivro Rennes bretagne europe
|2 261
|3,82%
|Rémy Lescure Rennes alternative
|2 013
|3,40%
|Valérie Hamon Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|997
|1,68%
|Alexandre Noury Solidarité et progrès
|571
|0,96%
|Pierre Priet Pour les services publics, democratie communale, laïcite, droit ouvrier, rupture avec l'u.e
|568
|0,96%
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|52,84%
|Taux d'abstention
|47,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|61 024
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