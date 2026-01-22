Résultat de l'élection municipale à Rennes : un premier tour surprenant ? Suivez le scrutin en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rennes [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 à Rennes, c'est parti ce dimanche 15 mars ! Suivez les tendances avant les résultats.
L'actu des élections municipales 2026 à Rennes
- L'élection municipale 2026 à Rennes débute ce dimanche 15 mars avec le premier tour du scrutin.
- Les résultats des sondages sur les municipales à Rennes, plaçaient cette semaine la maire sortante, Nathalie Appéré, largement en tête au premier tour.
- Suivez cette journée d'élection municipale à Rennes jusqu'à l'annonce des résultats."
09:13 - Les municipales mobilisent un grand nombre de bénévoles
À Rennes, la préparation des élections municipales de 2026 mobilise environ 1100 personnes, dont 690 assesseurs bénévoles. La logistique est complexe avec 11 candidats pour 129 000 électeurs, nécessitant une organisation minutieuse pour la livraison et l'installation du matériel dans les bureaux de vote. L'équipe municipale travaille à flux tendu pour assurer le bon déroulement du scrutin. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
08:05 - Presque 130 000 électeurs attendus pour le premier tour des municipales à Rennes
À Rennes, 129 219 électeurs sont attendus aux urnes pour le premier tour des élections municipales ce dimanche 15 mars 2026. Les bureaux de vote ouvriront à 8h et fermeront à 19h, avec des recommandations pour éviter les heures de forte affluence. Les électeurs doivent apporter une pièce d'identité valide pour voter. Lire sur actu.fr
07:54 - Premier tour des municipales à Rennes : horaires des bureaux de vote
Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 115 bureaux de vote de Rennes. Ce dimanche 15 mars, les 124 377 votants de Rennes sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Pour mémoire, en mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. La liste des candidats en 2026 est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
14/03/26 - 09:36 - Le festival Grand Soufflet annonce qu'il renonce juste avant les municipales
À Rennes, le festival du Grand Soufflet perd son installation au parc du Thabor pour 2026 en raison de la baisse de subventions. Les organisateurs optent pour un rythme biennal, prévoyant un retour en 2027. Malgré ce défi, le festival continuera à se produire dans divers lieux à Rennes et dans la région. Lire sur ouest-france.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rennes
|Tête de listeListe
|
Marie Mesmeur
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR RENNES, UNION POPULAIRE ET ÉCOLOGISTE
|
|
Sandra Chirazi
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Nathalie Appéré
Liste d'union à gauche
RENNES SOLIDAIRE
|
|
Yan Mélan
Liste écologiste
ÉQUINOXE RENNES, POUR UNE VILLE VIVANTE, APAISÉE ET RÉSILIENTE
|
|
Victor Darcissac
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires - Rennes, ouvrière et révolutionnaire
|
|
Charles Compagnon
Liste d'union au centre
VIVRE RENNES AVEC CHARLES COMPAGNON
|
|
Thomas Rousseau
Liste des Républicains
L'ESPOIR RENNAIS
|
|
Ulysse Rabaté
Liste d'extrême-gauche
RENNES COMMUNE
|
|
Julien Masson
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR RENNES
|
|
Morgane Pernot--Goarvot
Liste d'extrême-gauche
RENNES CONTRE LA GUERRE, POUR LES TRAVAILLEURS.ES, LA JEUNESSE ET LES SERVICES PUBLICS
|
|
Erell Duclos
Liste d'extrême-gauche
RÉVOLUTION PERMANENTE: REPRENDRE RENNES AUX POLITICIENS PROFESSIONNELS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré (51 élus) Pour rennes avec nathalie appéré
|23 352
|65,35%
|
|Carole Gandon (5 élus) Révéler rennes
|6 251
|17,49%
|
|Charles Compagnon (5 élus) Charles compagnon 2020 - libres d'agir pour rennes
|6 130
|17,15%
|
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|31,68%
|Taux d'abstention
|68,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|36 940
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré Pour rennes avec nathalie appéré
|14 840
|32,77%
|Matthieu Theurier Choisir l'écologie pour rennes - une ville solidaire, verte et citoyenne
|11 487
|25,37%
|Carole Gandon Révéler rennes
|6 470
|14,29%
|Charles Compagnon Charles compagnon 2020 - libres d'agir pour rennes
|5 528
|12,21%
|Enora Le Pape Rennes en commun
|3 413
|7,53%
|Emeric Salmon Rassemblement pour rennes
|1 904
|4,20%
|Franck Darcel Rennes bretagne europe
|871
|1,92%
|Valérie Hamon Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|480
|1,06%
|Pierre Priet Rennes 100% public
|281
|0,62%
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|39,64%
|Taux d'abstention
|60,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|46 167
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré (48 élus) Rennes creative et solidaire
|32 851
|55,83%
|
|Bruno Chavanat (13 élus) Osons rennes avec bruno chavanat
|25 990
|44,16%
|
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|53,40%
|Taux d'abstention
|46,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,59%
|Nombre de votants
|61 669
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Appéré Rennes créative et solidaire
|21 030
|35,57%
|Bruno Chavanat Osons rennes avec bruno chavanat
|17 810
|30,12%
|Matthieu Theurier Changez la ville ! rennes citoyenne, de gauche et ecologiste
|8 923
|15,09%
|Gerard De Mellon Rennes bleu marine
|4 949
|8,37%
|Caroline Ollivro Rennes bretagne europe
|2 261
|3,82%
|Rémy Lescure Rennes alternative
|2 013
|3,40%
|Valérie Hamon Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|997
|1,68%
|Alexandre Noury Solidarité et progrès
|571
|0,96%
|Pierre Priet Pour les services publics, democratie communale, laïcite, droit ouvrier, rupture avec l'u.e
|568
|0,96%
|Participation au scrutin
|Rennes
|Taux de participation
|52,84%
|Taux d'abstention
|47,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|61 024
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