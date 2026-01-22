Résultat de l'élection municipale à Rennes : un premier tour surprenant ? Suivez le scrutin en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rennes

Tête de listeListe
Marie Mesmeur
Marie Mesmeur Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR RENNES, UNION POPULAIRE ET ÉCOLOGISTE
  • Marie Mesmeur
  • Victor Bayard
  • Régine Komokoli
  • Lucien Guénin--Queyrard
  • Typhaine Grignard
  • Louis Amiot
  • Fanny Le Nué
  • Yannick Cabon
  • Lucyle Potin
  • Salah Ben Hadj Abbes
  • Karine Johnson
  • David Mauret--Muguercia
  • Cyrielle Alaphilippe
  • Émilien Dumond
  • Jade Beniguel
  • Matthis Bessile Mononga
  • Christelle Le Gleut
  • Antonin Godard
  • Brigitte Desmonts
  • Anthony Lefeuvre
  • Amélie Le Strat
  • Joseph Poucineau
  • Sophie Vela
  • Mathéo Guinche
  • Clara Burguin
  • Jimmy Warnet
  • Graziella Moricci
  • Ignace Munyemanzi
  • Emma Lavenu
  • Léo Charles
  • Liséa Gohier
  • Amadu Djaló
  • Mélia Raymond
  • Ruivas Elies
  • Geneviève Ousset-Mendiburu
  • Gona Fofana
  • Carolyne Charolles
  • Christian Godet
  • Ambroisine Salmon
  • Vincent Gibelin
  • Elisa Biger
  • Grégory Espinosa
  • Michelle Loret
  • Lucas Leray
  • Sarah Helle
  • Cristian Tintaya Mamani
  • Chloé Péron
  • Sirio Scala
  • Alinoé Lavillaureix
  • Léo Bouvier
  • Amélie Bouhebent
  • Yoni Oger
  • Anjéla Gallais-Lavanant
  • Yanis Jandighi
  • Véronique Maison
  • Florent Daguin
  • Beyoncé Gondamo
  • Cyrille Calac
  • Jeanne Chapa
  • Florent Hervé
  • Catherine Le Scolan-Quéré
  • Stéphane Ducamp
  • Marion Kergoat
Sandra Chirazi
Sandra Chirazi Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Sandra Chirazi
  • Jean-Louis Amisse
  • Valérie Hamon
  • Régis Moreau
  • Lucie Herblin
  • Edouard Descottes
  • Christelle Jarny
  • Benoît Guillet
  • Florence Defrance
  • Éric Derouéné
  • Catherine Deshayes
  • Serge Defrance
  • Françoise Hamard
  • Pascal Ledain
  • Pauline Musseau
  • Vincent Leroy
  • Christine Brennus
  • Raymond Madec
  • Martine Grassineau
  • Karim Ouzialia
  • Cécile Vibert
  • Éric Lepage
  • Bénédicte David
  • Régis Douard
  • Coralie Le Rouzic
  • Hervé Zamponi
  • Sophie Désille
  • Miguel Luyeye
  • Jeannick Rouleaux
  • Gilles Lucas
  • Elisabeth Yadang
  • Judikaël Gaudin
  • Jeanne Toupet
  • Nicolas Bastian
  • Angélique Lecaille
  • Hoël Iris
  • Stéphy Unimon
  • Eric Gaillard
  • Lucie Lozach
  • Bertrand Julé
  • Moelijeka Kouakou
  • Frédéric Meneu
  • Ipek Cakir
  • Emmanuel Naudeix
  • Lou Cavasso
  • Michel Desnos
  • Juliette Gouillet
  • Gaëtan Zum-Folo
  • Emeline Lévêque
  • Sébastien Nourry
  • Alexandra Leroy
  • Didier Floc'h
  • Claire Colin
  • Laurent Douard
  • Sophie Berhaut
  • Alain Boudry
  • Josiane Janvier
  • Emrick Tabard
  • Marie-France Chesnel
  • Stéphane Nogues
  • Sylviane Petit
Nathalie Appéré
Nathalie Appéré Liste d'union à gauche
RENNES SOLIDAIRE
  • Nathalie Appéré
  • Marc Hervé
  • Gaëlle Rougier
  • David Travers
  • Priscilla Zamord
  • Christophe Fouillère
  • Lénaïc Brièro
  • Matthieu Theurier
  • Valérie Faucheux
  • Yannick Nadesan
  • Rozenn Andro
  • Léo Beaufils
  • Claire Sonnet
  • Justin Amiot
  • Flavie Boukhenoufa
  • Jean-François Monnier
  • Lucile Koch
  • Olivier Roullier
  • Valérie Kerauffret
  • Patrice Depeige
  • Charline Birault Souchez
  • Sébastien Sémeril
  • Myriam Sahbi Tollemer
  • Raymond Paulet
  • Laurence Duffaud
  • Didier Chapellon
  • Cécile Papillion
  • Honoré Puil
  • Selene Tonon
  • Romain Poujol
  • Maud Lénée-Corrèze
  • Cyrille Morel
  • Nadira Dera Illa Salifou
  • Xavier Desmots
  • Montserrat Casacuberta Palmada
  • Arnaud Stephan
  • Béatrice Hakni-Robin
  • Gabriel Montabord
  • Isabelle Pellerin
  • Ludovic Brossard
  • Hélène Le Borgne
  • Didier Le Bougeant
  • Assia Aïch
  • Matthieu Groseil
  • Katherine Peu
  • Philippe Chiron
  • Elisabeth Chavanne
  • Vincent Burnand
  • Adelaïde Graeber Dulac
  • Nicolas Delerin
  • Laurine Couffignal
  • Frédéric Bourcier
  • Marie-Caroline Nivaigne
  • Quentin Vazeille
  • Angèle Le Prigent
  • Xavier Henry
  • Isabelle Brimbeuf
  • Benoît Careil
  • Léna Ndiaye
  • Laurent Hamon
  • Valérie Gautier
Yan Mélan
Yan Mélan Liste écologiste
ÉQUINOXE RENNES, POUR UNE VILLE VIVANTE, APAISÉE ET RÉSILIENTE
  • Yan Mélan
  • Morgane Le Garzic
  • Maël Thomas
  • Lise Chauvin
  • Léo Farges
  • Eliette Verdier
  • Louis Renault-Dubois
  • Cécile Dubois
  • Sébastien Branellec
  • Aurélie Bonnant
  • Colin Maudry
  • Adélaïde Le Tournoulx
  • Briac Favé
  • Maud Wiedenkeller
  • Ewen Keraval
  • Chantal Sylvie Picault
  • Matthieu Buot
  • Tiana Charlène Caudron
  • Baptiste Renimel
  • Alexandra Tanguy
  • Rayan Mélan
  • Laurie Jullien
  • Grégoire Bargine
  • Léa Colin
  • Paul Chabert
  • Céline Seguin
  • Xavier Louis Jacques Braquaval
  • Annick Guais
  • Erwan Bizien
  • Romane Guilmet
  • Julien Jean Fernand Larrieu
  • Salomé Lesné
  • Benjamin Broit
  • Justine Mariette
  • Matthieu Courtin
  • Marie-Laure Valérie Blin
  • Kévin Fouliard
  • Muriel Raymonde Gaud Emmanuelle Mélan
  • Bastien Gautier
  • Stéphanie Menou
  • Teva Sanjay Gella
  • Guymette Renaudin
  • Pierre Jacopin
  • Julie Pascale Quirin
  • Julien Talvaz
  • Pims Monnier
  • Maxime Revel
  • Claudine Paulette Renée Segaud
  • Théo Losekoot
  • Jeanne André
  • Jean Marc Mendes
  • Brigitte Glad
  • Didier Breuil
  • Marie-France Guinart
  • Philippe Jean Yves Edmond Huet
  • Agnès Sylvie Claude Le Bris
  • Nicolas Grudet
  • Dominique Tacita
  • Julien Champalaune
  • Laurence Maillart
  • Anatole Reverbori
Victor Darcissac
Victor Darcissac Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires - Rennes, ouvrière et révolutionnaire
  • Victor Darcissac
  • Juliette Dauver
  • Aslan Rozenbaum
  • Gabrielle Joron
  • Hoël Magnien
  • Sumaq Bachelot
  • Patrick Bizien
  • Marie Suire
  • Zéphir Aleta
  • Sanaâ Royé
  • Pierre de la Cruz
  • Suède Dormoy
  • Matthieu Nattier
  • Coline Brier
  • Arthur Le Reste Juliard
  • Maela Cormier
  • Gabrielle Harent
  • Anab Bonanno
  • Cyprien Gerard
  • Alice Blot
  • Elio Suinat
  • Annette-Lie Bouliou
  • Bastien Brunel
  • Louange Moussandzo
  • Isaac Karaman
  • Camille Quéval
  • William Chaudet
  • Nadia Curcetti
  • Louis Pegeot
  • Roxane-Alma Mura--Dieval
  • Lili Bernard
  • Hermione Gandolfi
  • Théodore White
  • Millie Varis
  • Emilie Amiard
  • Joséphine Chalvignac
  • Elouan Radet
  • Sabrina Servius
  • Alexandre Paccini
  • Elise Jehanno
  • Paul Partarrieu
  • Antioche Fleury
  • Lucas Drouyer
  • Anne Ionoff
  • Maël-Sébastien Auguet
  • Elise Cattez
  • Ewen Le Tual
  • Arthur Pichard
  • Paul-Emile Gachet
  • Chantal Delanoë
  • Arthur Stephan
  • Apolline Sigrist
  • Thomas Goumont
  • Lili Le Bail
  • Cendre de Saint Jouan--Buot
  • Marie-Lune Rongier
  • Mathys Maillat
  • Lucile Maquin
  • Titouan Monfort--Maisonneuve
  • Charlotte Le Chenadec--Gruel
  • Esteban Le Menn
Charles Compagnon
Charles Compagnon Liste d'union au centre
VIVRE RENNES AVEC CHARLES COMPAGNON
  • Charles Compagnon
  • Carole Gandon
  • Jelle Lemaitre
  • Amélie Dhalluin
  • Nicolas Boucher
  • Brigitte Compain
  • Henri-Noël Ruiz
  • Emmanuelle Fraslin
  • Antoine Cressard
  • Joëlle Le Gall
  • Didier Benoist
  • Marie Desse
  • Gurval Guiguen
  • Eugénie Marie
  • Aurélien Cara
  • Stéphanie Lepoittevin
  • Victor Roulet
  • Bénédicte Gosselin
  • Loïck Le Brun
  • Dominique Lebreton
  • Antonin Bouchez
  • Sylvie Ngoko
  • Mahé Gargam
  • Chloé Chataigner
  • Jean-Damien Delacour
  • Charlotte Gautier-Sauvagnac
  • Damien Lebeltel
  • Marie Beucher
  • Guillaume Defer
  • Florence Lahaye
  • Stanislas Hintzy
  • Pascale Vautier
  • Thierry Salaün
  • Anne de Vasselot
  • Yann Doan-Perrigault
  • Alexandra Masson
  • Christian Hardy
  • Ravy Sea
  • Nathanaël Schmidt
  • Annie Charbonnel
  • Zakaria Barhdadi
  • Elsa Janvier
  • Jean-Pierre Panhaleux
  • Perrine Pichon
  • Thierry Roty
  • Sylvie Siorat
  • Denis Bridel
  • Aude Bouvet
  • Victor Vaysse
  • Isabelle Aubaud
  • Jean-François Lebossé
  • Marie-Anne Bilheu
  • Arnaud Marnay
  • Lou Boudinot
  • Guillaume Thomas
  • Rollande Alméla
  • Zaccharie Madre
  • Stéphanie Benmerah
  • Cédric Buatois
  • Naima Bihan
  • Iwan Nouvelière
  • Marie-Sophie Pigeon
  • Samuel de Courcy
Thomas Rousseau
Thomas Rousseau Liste des Républicains
L'ESPOIR RENNAIS
  • Thomas Rousseau
  • Catherine Rolandin
  • Emmanuel de Monts de Savasse
  • Dominique Kergosien
  • Thomas Fleury
  • Virginie Allaire-Arrivé
  • Mathieu Prodhomme
  • Stéphanie Perrault
  • Victor Beauvais
  • Aïda Diene
  • Franck Populaire
  • Gülin de Bergevin
  • Paul Karol Carnapete
  • Elisabeth de Brye
  • Philippe Magrin
  • Inès Belhadj
  • François Pinczon Du Sel
  • Marie-Hélène Bryche
  • Olivier Esnault
  • Bettina Doan-Perrigault
  • Benoît David
  • Christèle Beurel
  • Camille El Aouad
  • Valérie de Boüard
  • Laurent Gallet
  • Marguerite-Marie Du Pontavice
  • Paul Henrique
  • Mona Burato
  • Marc Glédel
  • Sonia Goncalves
  • Marc Denis
  • Nina Brahimi--Sievert
  • Roberto Laport
  • Valérie Douillet
  • Patrice Anderouard
  • Herveline Le Herve
  • Samuel Roger
  • Jolène Roué
  • Timothée Henry
  • Françoise Butault
  • Maxence Demay
  • Annissa Rotaru
  • Philippe Briantais
  • Anyvonne Cherbonnel
  • Sylvain Denis
  • Violaine Ohl-Gasteau
  • Jean-Emmanuel Faure
  • Eveline Bourdois
  • Fransic Caudan
  • Axelle Pierson
  • Eymeric Fourcaud
  • Marine Crabot
  • Jordan Girard
  • Fanny Laming
  • Nicolas Favre
  • Anne-Cécile Carré
  • Stanislas Dargier de Saint-Vaulry
  • Valérie Geslin
  • Augustin Balme
  • Florence Lagrée
  • Olivier Chauvel
  • Catherine de Lagrange
  • Max André
Ulysse Rabaté
Ulysse Rabaté Liste d'extrême-gauche
RENNES COMMUNE
  • Ulysse Rabaté
  • Marjolaine Peuzin
  • Kevin Mpassi
  • Afaf Tabti
  • Alex Delusier
  • Joëlle Marty
  • Jaouenn Raffray
  • Samantha Médeville
  • Dominique Rault
  • Lucie Renaud
  • Darius Lainé
  • Amalia Josso
  • Louis Mandallaz
  • Audrey Andrianasolomanana
  • Xavier Gédio
  • Maëlann Anneix
  • Elisha Wekesa
  • Mathilde Delespine
  • Marvin Leroux
  • Sofia Snoussi
  • Dan Jaffrézic
  • Michelle Dolou
  • Olivier Panne
  • Luma Thélamon
  • Waga Nekotrotro
  • Ghita Yahia
  • Guillaume Bellayer
  • Alice Bossut
  • Damien Le Bellour
  • Garance Girard
  • Pierre Commault
  • Adeline Mbey
  • Arthur Meixeiro
  • Inès Cassigneul
  • Johan Michel
  • Frédérique Gérard
  • Xavier Denis
  • Marie-Lou Levesque
  • Anatole Chouin
  • Mathilde Willerval
  • Sami Zegnani
  • Marie-Rose Lamer
  • Cédric Cimadomo
  • Nathalie Lechevallier
  • Lahbib Amani
  • Gabrielle Cauchy
  • Melvin Derrien
  • Sarah Perrin
  • Benjamin Roux
  • Fabienne Jegou
  • Erwan Keromen
  • Béatrice Moreaux
  • Samuel Aymes
  • Delphine Moquillon
  • Nicolas Delusier
  • Vanlaya Vannabouathong
  • Antoine Molnar
  • Emma Lamonzie
  • Thibaud Rault
  • Elise Savary
  • Guillaume Ferlicot
  • Anna Aubrée
  • David Legendre
Julien Masson
Julien Masson Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR RENNES
  • Julien Masson
  • Jeanne Rey Du Boissieu
  • Luca Togny
  • Imane Kasri
  • Bruno-Jean Barguil
  • Jeanne Delville
  • Régis Barbié de Préaudeau
  • Gisèle Le Gal
  • Gilbert Calvé
  • Cécile Lionel-Marie d'Arc
  • Saïndou-Battiston Aouladi
  • Caroline Faubladier
  • Baptiste Mellah
  • Marie Le Bec
  • Sébastien Angué
  • Samira Kasri
  • Nathan Le Vessier
  • Marie Roussel
  • Paul Neveu
  • Sylvie Barel
  • Alan Bretelle
  • Thérèse Benoit-Barnet
  • Denis Goolaerts
  • Johanna Descormier
  • François-Charles Lindemann
  • Thérèse Perrouault
  • David Ruaud
  • Jeanne Mentec
  • Miloud Kasri
  • Jeanne Thébault
  • Valentin Thomas
  • Emmanuelle Chauvin
  • Eden Yazlamaz
  • Agnès Rousseau
  • Francis Guyodo
  • Yvonne Le Corre
  • Jean-Pierre Delumeau
  • Isabelle Lucant
  • Thomas Peuziat
  • France Kraimps
  • François Jannot
  • Isabelle Trihan
  • Louis Lebret
  • Marie-Noëlle Delourme
  • Michel Barbedette
  • Mélissa Cossé
  • Calvin Mentec
  • Cécile Wirtz
  • Albert Ménard
  • Rosemarie Caro
  • Alexandre Chesnel
  • Anne Despommare
  • François Le Magueresse
  • Anne Le Clerc
  • Jean-Yves Mélois
  • Marie-France Laurier
  • Maurice Robillard
  • Gaëlle Lecrenier
  • Jean-Yves Charlier
  • Karine Nouard
  • Sylvain Ruffet
  • Christine Duprez
  • Louis Polliart
Morgane Pernot--Goarvot
Morgane Pernot--Goarvot Liste d'extrême-gauche
RENNES CONTRE LA GUERRE, POUR LES TRAVAILLEURS.ES, LA JEUNESSE ET LES SERVICES PUBLICS
  • Morgane Pernot--Goarvot
  • Guillaume Craz
  • Suzanne Morvan
  • Pierre Priet
  • Amandine Labitté
  • Robin Leveque
  • Oumou Diakhaby
  • Hugo Auffray
  • Naomi Kermarec
  • Axel Le Corre
  • Elijha Touchard--Corre
  • Allan Gabriel
  • Lilas Ayari
  • Marc Bodu
  • Camille Chevalier
  • Jean-Pierre Lucas
  • Léone Pyron
  • Adama Mamadou Baldé
  • Marie Pendu
  • Edouard Siame
  • Cécile François
  • Louis Renault
  • Jasmine Le Guillou
  • Joël Filet
  • Estelle Guinard
  • Xavier Dy
  • Marie Mathelier
  • Yannick Filly
  • Danielle Monti-Mauceri
  • Mickaël Leroux
  • Lorène Tonkli
  • Stéphane Lojou
  • Anne Champigny
  • Frédéric Fourment
  • Clotilde Brionne
  • Julien Sicre
  • Laura Bruneau
  • Gérard Racinne
  • Maguy Menil
  • Antoine Rouquet
  • Maryse Brault
  • Sylvi Dorvillius
  • Eliane Silga
  • Georges Menil
  • Patricia Cunin
  • Jacques David
  • Catherine Le Guennec
  • Paul Gourdel
  • Annie Renault
  • Etienne Menet
  • Marie-Madeleine Trividic
  • Philippe Marcelé
  • Françoise Marquet
  • Jean-Jacques Thomas
  • Germaine La Hougue
  • Joël Frenod
  • Madeleine Elie
  • Didier Ricou
  • Maryvonne Piron
  • Laurent Priet
  • Corinne Barnabé
Erell Duclos
Erell Duclos Liste d'extrême-gauche
RÉVOLUTION PERMANENTE: REPRENDRE RENNES AUX POLITICIENS PROFESSIONNELS
  • Erell Duclos
  • Paul Boutier
  • Marie Combot
  • Lucas Olivin
  • Louise Le Roy--Gouriou
  • Elouan Kermorgant
  • Aela Le Delleter
  • Alexandre Rossignol
  • Laure Jouanny
  • Arnaud Lopinet
  • Louise Bienvenüe
  • Jules Combot
  • Hanae Echouky
  • Maël Vincent
  • Juliette Payet
  • Alix Thomas
  • Marie Corre
  • Brice Paquier
  • Noémie Drouyer
  • Faustin Canivé
  • Zoé Isabel
  • Nicolas Berthelot
  • Pauline Bodet
  • Guillaume Combot
  • Flavie Guiet
  • Simon Penhouët
  • Justine Coulange
  • Baptiste Bordaraud
  • Mathilde Sauleau
  • Gabin Létoile
  • Emma Le Devehat
  • Victor Boudier
  • Sara Guillerme
  • Ugo Le Bihan
  • Amandine Pinsault
  • Virgile Masson--Mauny
  • Alice Dury
  • Erwan Baudry
  • Léna Bazin
  • Nabil Ait Izdar
  • Lena Kermorgant
  • Ewan Redor
  • Soazic Duclos
  • Félix Guinaudeau
  • Lilas Euverte
  • Cyprien L'Hévéder
  • Maëva Le Bris
  • Louis Loncle
  • Charlotte Dantec
  • Vincent Kergoat
  • Mélody Martin
  • Sanya Denys
  • Garance Le Breton
  • Marin Lesné
  • Alex Sonn
  • Vincent Retailleau
  • Arthur Cousseau
  • Hugo Roger
  • Marilou Sanchez
  • Abrar Khan
  • Valentine Lazennec

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Appéré
Nathalie Appéré (51 élus) Pour rennes avec nathalie appéré 		23 352 65,35%
  • Nathalie Appéré
  • Matthieu Theurier
  • Flavie Boukhenoufa
  • David Travers
  • Priscilla Zamord
  • Sébastien Sémeril
  • Lénaïc Brièro
  • Laurent Hamon
  • Gaëlle Rougier
  • Yannick Nadesan
  • Rozenn Andro
  • Xavier Desmots
  • Valérie Faucheux
  • Marc Hervé
  • Isabelle Pellerin
  • Jean-François Monnier
  • Nadège Noisette
  • Cyrille Morel
  • Iris Bouchonnet
  • Jean-Marie Goater
  • Marion Deniaud
  • Honoré Puil
  • Selene Tonon
  • Didier Le Bougeant
  • Valérie Binard
  • Didier Chapellon
  • Cécile Papillion
  • Daniel Guillotin
  • Béatrice Hakni-Robin
  • Benoît Careil
  • Lucile Koch
  • Tristan Lahais
  • Emmanuelle Rousset
  • Jacques Pinchard
  • Montserrat Casacuberta Palmada
  • Christophe Fouillère
  • Gwendoline Affilé
  • Mathieu Jeanvrain
  • Anabel Marie
  • Arnaud Stephan
  • Annick Béchet
  • Frédéric Bourcier
  • Geneviève Letourneux
  • Philippe Boudes
  • Cégolène Frisque
  • Ludovic Brossard
  • Muriel Condolf-Férec
  • Pierre Jannin
  • Catherine Phalippou
  • Olivier Roullier
  • Claire Lemeilleur
Carole Gandon
Carole Gandon (5 élus) Révéler rennes 		6 251 17,49%
  • Carole Gandon
  • Jean Émile Gombert
  • Sandrine Caroff-Urfer
  • Antoine Cressard
  • Hind Saoud
Charles Compagnon
Charles Compagnon (5 élus) Charles compagnon 2020 - libres d'agir pour rennes 		6 130 17,15%
  • Charles Compagnon
  • Zahra Id Ahmed
  • Nicolas Boucher
  • Anaïs Jehanno
  • Loïck Le Brun
Participation au scrutin Rennes
Taux de participation 31,68%
Taux d'abstention 68,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 36 940

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Appéré
Nathalie Appéré Pour rennes avec nathalie appéré 		14 840 32,77%
Matthieu Theurier
Matthieu Theurier Choisir l'écologie pour rennes - une ville solidaire, verte et citoyenne 		11 487 25,37%
Carole Gandon
Carole Gandon Révéler rennes 		6 470 14,29%
Charles Compagnon
Charles Compagnon Charles compagnon 2020 - libres d'agir pour rennes 		5 528 12,21%
Enora Le Pape
Enora Le Pape Rennes en commun 		3 413 7,53%
Emeric Salmon
Emeric Salmon Rassemblement pour rennes 		1 904 4,20%
Franck Darcel
Franck Darcel Rennes bretagne europe 		871 1,92%
Valérie Hamon
Valérie Hamon Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		480 1,06%
Pierre Priet
Pierre Priet Rennes 100% public 		281 0,62%
Participation au scrutin Rennes
Taux de participation 39,64%
Taux d'abstention 60,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 46 167

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Appéré
Nathalie Appéré (48 élus) Rennes creative et solidaire 		32 851 55,83%
  • Nathalie Appéré
  • Matthieu Theurier
  • Gaëlle Andro
  • Sébastien Sémeril
  • Isabelle Pellerin
  • Éric Berroche
  • Valérie Faucheux
  • Marc Hervé
  • Sylvie Robert
  • Benoît Careil
  • Lénaïc Briéro
  • Honoré Puil
  • Gaëlle Rougier
  • Tristan Lahais
  • Ana Sohier
  • Yannick Le Gargasson
  • Geneviève Letourneux
  • Frédéric Bourcier
  • Laëtitia Médard
  • Sylvain Le Moal
  • Sylviane Rault
  • Didier Le Bougeant
  • Marie-Laurence Églizeaud
  • Moulay Hamid Ech-Chekhchakhi
  • Véra Briand
  • Glenn Jégou
  • Françoise Rubion
  • Jean-François Besnard
  • Jocelyne Bougeard
  • Jean-Marie Goater
  • Anna Marie
  • Vincent Maho-Duhamel
  • Nadège Noisette
  • Hubert Chardonnet
  • Hind Saoud
  • Laurent Hamon
  • Emmanuelle Rousset
  • Yannick Nadesan
  • Charlotte Marchandise-Franquet
  • Daniel Guillotin
  • Katja Krüger
  • Dominique Leseigneur
  • Muriel Condolf-Ferec
  • Cyrille Morel
  • Catherine Debroise
  • Yvon Léziart
  • Catherine Phalippou
  • Benoît Pommier
Bruno Chavanat
Bruno Chavanat (13 élus) Osons rennes avec bruno chavanat 		25 990 44,16%
  • Bruno Chavanat
  • Aude Bouvet
  • Bertrand Plouvier
  • Catherine Rolandin
  • Loïck Le Brun
  • Amélie Dhalluin
  • Gurval Guiguen
  • Stéphanie Pire
  • Benoît Caron
  • Hedwige De Villartay
  • Yves Pelle
  • Chrystèle Jouffe
  • Antoine Cressard
Participation au scrutin Rennes
Taux de participation 53,40%
Taux d'abstention 46,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,59%
Nombre de votants 61 669

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Appéré
Nathalie Appéré Rennes créative et solidaire 		21 030 35,57%
Bruno Chavanat
Bruno Chavanat Osons rennes avec bruno chavanat 		17 810 30,12%
Matthieu Theurier
Matthieu Theurier Changez la ville ! rennes citoyenne, de gauche et ecologiste 		8 923 15,09%
Gerard De Mellon
Gerard De Mellon Rennes bleu marine 		4 949 8,37%
Caroline Ollivro
Caroline Ollivro Rennes bretagne europe 		2 261 3,82%
Rémy Lescure
Rémy Lescure Rennes alternative 		2 013 3,40%
Valérie Hamon
Valérie Hamon Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		997 1,68%
Alexandre Noury
Alexandre Noury Solidarité et progrès 		571 0,96%
Pierre Priet
Pierre Priet Pour les services publics, democratie communale, laïcite, droit ouvrier, rupture avec l'u.e 		568 0,96%
Participation au scrutin Rennes
Taux de participation 52,84%
Taux d'abstention 47,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 61 024

Villes voisines de Rennes

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