Résultat municipale 2026 à Villeurbanne : les résultats dévoilés, découvrez le verdict dans notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Villeurbanne sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeurbanne
17:57 - Vers une montée du RN à Villeurbanne aux municipales ?
Le mouvement nationaliste avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Villeurbanne en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 11,75% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 24,02% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 10,80% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Villeurbanne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 16,74% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 18,94% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite éjecté du podium le dimanche suivant.
17:36 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Rhône avec 48,27% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 35,37%, contre 53,65% en 2014.
16:58 - Quels niveaux de participation à Villeurbanne aux dernières élections ?
Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 30,48 % à Villeurbanne lors des municipales de 2020 (un chiffre assez faible) alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été rapporté à 72,29 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 45,40 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 65,18 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 51,47 % des électeurs (soit environ 47 031 votants). Décortiquer cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Villeurbanne comme une ville assez peu mobilisée en comparaison de la moyenne. L'affluence dans les isoloirs de Villeurbanne constituera en conséquence un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026.
15:59 - Villeurbanne : retour sur le dernier verdict politique en date
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Villeurbanne avaient en effet soutenu la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 25,20% des inscrits. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Villeurbanne portaient leur choix sur Gabriel Amard (Union de la gauche) avec 46,29% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Gabriel Amard culminant à 50,57% des votes dans la localité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeurbanne
|Tête de listeListe
|
Nadia Bouhami
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Jean-Paul Bret
Liste divers gauche
AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE
|
|
Sophie Cruz
Liste divers droite
COEUR VILLEURBANNE
|
|
Cédric Van Styvendael
Liste d'union à gauche
ENGAGE.E.S POUR VILLEURBANNE- LA GAUCHE SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE RASSEMBLEE
|
|
Gérald Canon
Liste du Rassemblement National
RENDEZ-NOUS VILLEURBANNE
|
|
Mathieu Garabedian
Liste de La France insoumise
Villeurbanne Insoumise
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric Van Styvendael (47 élus) Pour villeurbanne en commun
|14 115
|70,37%
|
|Prosper Kabalo (8 élus) Villeurbanne c'est vous !
|5 941
|29,62%
|
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|24,89%
|Taux d'abstention
|75,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 927
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric Van Styvendael Villeurbanne en commun
|8 244
|33,29%
|Béatrice Vessiller Béatrice vessiller pour villeurbanne
|6 804
|27,48%
|Prosper Kabalo Villeurbanne c'est vous !
|3 691
|14,90%
|Thibaut Garnier Rassemblement pour villeurbanne
|1 889
|7,62%
|Emmanuelle Haziza Villeurbanne au coeur
|1 802
|7,27%
|Clément Charlieu Un nouvel élan pour villeurbanne
|1 154
|4,66%
|Philippe Vieira Villeurbanne 2020 - pourquoi pas?
|812
|3,27%
|Nadia Bouhami Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|363
|1,46%
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|30,48%
|Taux d'abstention
|69,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 599
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Bret (41 élus) Villeurbanne, l'audace ensemble
|16 662
|45,46%
|
|Jean-Wilfried Martin (7 élus) Villeurbanne ville d'avenir
|9 157
|24,98%
|
|Stéphane Poncet (4 élus) Villeurbanne bleu marine
|5 823
|15,88%
|
|Béatrice Vessiller (3 élus) Le rassemblement citoyen pour villeurbanne
|5 004
|13,65%
|
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|46,83%
|Taux d'abstention
|53,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,43%
|Nombre de votants
|37 559
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Bret Villeurbanne, l'audace ensemble
|14 872
|41,50%
|Jean-Wilfried Martin Villeurbanne ville d'avenir
|8 079
|22,54%
|Stéphane Poncet Villeurbanne bleu marine
|6 287
|17,54%
|Béatrice Vessiller Le rassemblement citoyen pour villeurbanne
|5 667
|15,81%
|Philippe Bruneau Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|929
|2,59%
|Participation au scrutin
|Villeurbanne
|Taux de participation
|45,87%
|Taux d'abstention
|54,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,60%
|Nombre de votants
|36 792
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