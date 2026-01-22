Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : la gauche réélue ou écartée à la mairie ? Le vote en direct

Esteban Nadal Liste d'extrême-gauche

NPA Révolutionnaires - Bordeaux Ouvrière et Révolutionnaire Voir la liste des candidats

Esteban Nadal

Nora Zakri

Guilhem Sarpoulet

Isabelle Larroquet

Jules Azevedo

Lilou Thebault

Nathan Minvielle-Larousse

Coline Destrade

Léo Simon

Louna Frizzi

Pierre Parent

Solène Breton

Yanis Moreau

Claire Lignot

Matthieu Louvradoux

Danaé Hatot

Cléo Barbeyron

Héloïse Sartral

Christophe Chevalier

Véga Linares

Lucas Bernat

Paloma Paucker

Jules Maurice

Aïnhoa Nadal

Mishki Rojas Sanhueza

Selma Elise Pozo

Kanae Mancilla--Benali

Judith Marie Gabrielle Lego

Ethan Josse Faquet

Gaëlle Pajot

Martin Cudza

Charlotte Hermione Orme

Sylvain Dupouy

Audrey Bergerot

Iliasse Chevalier

Dounia Ajjaid

Ahmadou Dia

Juliette Porée

Helian Pineau

Viviane Sobrino

Jacques Froc

Lydie Batista Meuret

Safouane Naim

Valentine Bost

Axel Pichard

Chloé Joubert

Dorian Destribos

Miora Carpentier

Matteo Didier

Jérémy Monneron

Anna Foucaud

Anaïs Rougani

Mathéo Berger

Alice Boinot

François Daurel

Julie Rousseau

Philippe Caulier

Salomé Blackwood

Liam Brudy

Océane Lecomte

Joris Moncoucut-Vanhems

Marie Nassoy

Olivier Dehaye

Suzanne Claverie

Serge Caulier

Fanny Ruano

Lucas Veyssiere

Thomas Cazenave Liste d'union au centre

Faire Gagner Bordeaux Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thomas Cazenave Programme de Thomas Cazenave à Bordeaux (Faire Gagner Bordeaux) Engagement pour Bordeaux Thomas Cazenave exprime son profond attachement à Bordeaux, la ville où il a grandi et vit avec sa famille. Son expérience en tant que conseiller municipal et député l'a convaincu que Bordeaux a un potentiel immense pour réussir. Il souhaite redonner aux Bordelais la fierté d'appartenir à cette ville et de s'y engager activement. Actions rapides et efficaces Le candidat propose d'agir rapidement pour améliorer la sécurité et l'entretien de la ville. Parmi ses initiatives, il prévoit un Plan Marshall pour la sécurité, incluant le renforcement des forces de police et l'amélioration de l'éclairage public. Il met également l'accent sur une écologie pragmatique et des projets d'infrastructure pour revitaliser Bordeaux. Ouverture et rayonnement Thomas Cazenave souhaite positionner Bordeaux comme un leader dans les domaines économique, universitaire et culturel. Il propose des initiatives pour attirer des talents et des investisseurs, ainsi qu'une candidature pour faire de Bordeaux la Capitale européenne de la Culture. Son programme inclut également des projets d'urbanisme visant à améliorer la qualité de vie des Bordelais. Mobilisation des acteurs locaux Le candidat appelle à rassembler toutes les forces vives de la ville, y compris les associations, entreprises et commerçants. Il croit fermement que la réussite de Bordeaux dépend de la mobilisation collective de ses habitants. Thomas Cazenave invite les Bordelais à participer activement à la transformation de leur ville.

Thomas Cazenave

Ariane Van Ghelue

Jean Francois Cledel

Géraldine Amouroux

Pierre De Gaétan Njikam

Alexandra Siarri

Fabien Robert

Anne Fahmy

Mayeul L Huillier

Nathalie Bois Huygue

Marc Lafosse

Hélène Florian

Boubacar Seck

Catherine Fabre

Gerald Carmona

Ariane Ary

Ludovic Bousquet

Yana Langlois

Georges Simon

Béatrice Sabouret

Paul Dionis Du Sejour

Chantal Bergey

Luc Pascal

Anne-Laure Chazeau

Johnny Lebeaupin

Laurence Navailles

Eric Ozoux

Alexandra Martin

Patrice Pecqueur

Hélène Jacquet

Marcel Kapfer

Laure Compeyrot

Yohan David

Agnes Barokel

Lionel Grossmann

Véronique Juramy

Christophe Bibes

Claire Fradin

Dimitri Allicar

Aziza Agourri

Christophe Adam

Linon Cier

Pascal Appanah

Nadia Rodriguez

Ousmane Sary

Sandrine Dunoyer

Louis Fleury

Karine Nubret

Hugues Saint Georges

Diane Beaucard

Amine Ly

Marielle Arendsen

Jean Yves Launay

Tasnime Baazizi

Leopold Peltereau

Helene Fourcade

Eric Laffargue

Sophie Boussaguet

Loic Dulaurens

Clotilde Mercier

Jeremy Strohner

Justyne Dessaint

Paterne Agbaholou

Cyrielle Agueda Rosa

Nicolas de Giorgio

Nathalie Delattre

Michael Llordra

Petra Bernus Liste d'extrême-gauche

ARRACHER BORDEAUX AUX RICHES ET AUX SPÉCULATEURS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Petra Bernus Programme de Petra Bernus à Bordeaux (ARRACHER BORDEAUX AUX RICHES ET AUX SPÉCULATEURS) Révolution Permanente Révolution Permanente se présente aux élections municipales à Bordeaux pour défendre les intérêts des travailleurs et des quartiers populaires. Le constat est que la politique actuelle, bien que teintée de vert, reste alignée sur des pratiques de droite, aggravant la situation des services publics. La spéculation immobilière et la gentrification continuent d'exclure les plus vulnérables de la ville. Services publics de qualité Un plan urgent de rénovation est nécessaire pour le CHU de Bordeaux et les établissements scolaires. La nationalisation des services publics, tels que les transports et la gestion des déchets, est proposée pour mettre fin à l'enrichissement des sociétés privées. L'embauche massive de travailleurs municipaux et la création d'instances de contrôle par les usagers sont également des priorités. Logements dignes et écologiques Il est crucial d'exproprier les logements vacants pour répondre aux besoins des sans-abri et des familles vulnérables à Bordeaux. Un grand plan de rénovation doit être mis en place pour lutter contre l'insalubrité et la précarité énergétique. L'accessibilité des bâtiments publics et des logements doit être améliorée pour respecter les engagements de la loi de 2005. Bordeaux féministe et antiraciste La ville doit s'engager à soutenir les familles monoparentales en ouvrant des crèches et des services publics. Il est essentiel de mettre fin aux collaborations avec des régimes oppressifs et de soutenir les luttes pour l'autodétermination. L'expropriation des biens issus de la traite négrière à Bordeaux est également une mesure proposée pour réparer les injustices historiques.

Petra Bernus

Antonin Chéron

Fékam M'Bow

Théo Michel

Marie-Laure Charchar

Jonathan Toulet

Mélina Sequeira

Sofia Benzoni

Nadia Soliman

Jahan Lutz

Maïa Jimenez

Marco Pierre--Anillo

Maika Artayet

Yann Olivier

Altiné Guèye

Dorian Castra

Jeanne Roques

Naoki Shigihara

Ambre Granero

Ulysse Paboeuf

Cassandre Le Lamer

Lucas Flores

Lucie Jas

Louis Rousseau

Iris Fradet

Ugo Lutard

Jeanne de Los Angeles Dardillac

Marco Sloïm

Emma Savarzeix

Adrien Bidet

Haizea Zubiri

Lucas Nieto

Paola Carité

Milo Robin

Biana Domy Anderson

Théo Vassiliou

Ambre Lescomeres

Hugo Barre

Iméne Zouad

Vassili Perrot-Eluere de Bregeot

Caroline Droal

Louison Petit

Giulia Lafourcade

Téo Sequeira Pires

Morgane Lebouteux

Vincent Lutrot

Violette Lacaze

Quentin Wyart

Maëla Vayer

Simon Francheo

Simone Chozenon

Isaac Bernard

Charline Praizelin

Thomas Forte

Méline Vien

Martin Broichot--Lafaye

Lison Cappelaere

Xavier Denuault

Louisa Raude

Tom Arnauld

Morgane Martin

Justin Esquer

Zoé Duchamp

Grégoire Nieto

Evane Faget Paillardon

Pierre Hurmic Liste d'union à gauche

BORDEAUX EN CONFIANCE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierre Hurmic Programme de Pierre Hurmic à Bordeaux (BORDEAUX EN CONFIANCE) Transformation de Bordeaux La ville de Bordeaux a connu une transformation significative au cours des six dernières années, visant à créer un environnement urbain plus vivant et durable. Les espaces publics ont été repensés pour favoriser la nature et la convivialité, entraînant une réduction de la pollution de l'air. Cette transformation a également été accompagnée d'un renforcement des moyens consacrés aux solidarités et à la culture. Engagement pour l'avenir Le maire Pierre Hurmic souligne l'importance de poursuivre les efforts pour bâtir une ville plus protectrice et innovante. Il propose un projet ambitieux comportant 300 mesures concrètes pour améliorer le quotidien des Bordelais. Cet engagement repose sur un amour profond pour la ville et un désir de servir ses habitants au mieux. Proximité et services Le programme inclut la création de 30 quartiers de vie pour renforcer la proximité et l'efficacité des services. Des initiatives pour soutenir le pouvoir d'achat, comme la tarification solidaire et l'étude de la gratuité des transports pour les jeunes, sont également prévues. De plus, le développement de structures médicales et d'équipements pour les enfants est une priorité pour répondre aux besoins des habitants. Développement durable Un accent particulier est mis sur le développement durable avec des projets tels que la création de parcs et d'itinéraires piétons végétalisés. Bordeaux aspire à devenir un modèle de ville bas carbone, avec des initiatives pour réaménager les espaces publics et améliorer la qualité de vie. La sécurité et la dynamisation des commerces sont également des éléments clés du projet urbain.

Pierre Hurmic

Camille Choplin

Mathieu Hazouard

Claudine Bichet

Stéphane Pfeiffer

Pascale Bousquet-Pitt

Olivier Cazaux

Alice Mounier-Estay

Olivier Escots

Harmonie Lecerf Meunier

Baptiste Maurin

Fannie Le Boulanger

Didier Jeanjean

Céline Papin

Dimitri Boutleux

Florence Lamarque

Marc Etcheverry

Lucile Robert

Maxime Ghesquière

Emma Chevalier

Olivier Richard

Brigitte Bloch

Théophile Toussaint

Marie-Charlotte Latour

Bernard Blanc

Marie-Claude Noel

Émeric Lemarignier

Lise Latrille

Alioune Sy

Coline Courtois

Matthieu Mangin

Léa André

Vincent Maurin

Tiphaine Ardouin

Pierre-Marie Lincheneau

Laetitia Manoiline

Clément Lejeune

Eve Demange

Sébastien Foix-Sauret

Cathy Wascowiski

Philéas Jovovic

Naïma Charaï

François Aramburu

Sylvie Regnier

Valentin Vareille

Cathy Lafon

Romain Dostes

Léa Grino-Lacassagne

Sylvain Galinat

Marianne Massiera

Marc Bagur

Mélanie Gaillard

Pierre Ledoux

Isabel Barradas

Rémi Berot

Amélia Gustave

Cyril Fonrose

Laure Villacreces

Hugues Kitten

Marie Rignon

Alexandre Lambert

Agathe Le Bihan

Grégorie Morvan

Aline Mouquet

Philippe Murris

Ndella Ndoye

Michel Laforcade

Nordine Raymond Liste de La France insoumise

FAIRE MIEUX POUR BORDEAUX Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nordine Raymond Programme de Nordine Raymond à Bordeaux (FAIRE MIEUX POUR BORDEAUX) Engagement Politique Le collectif dirigé par Nordine Raymond se mobilise pour améliorer la vie des Bordelais. Ils s'opposent aux politiques néolibérales et à la montée des extrêmes droites. Leur objectif est de restaurer la démocratie et de répondre aux attentes des citoyens. Mesures Proposées Le programme comprend 250 mesures visant à répondre aux besoins des habitants de Bordeaux. Parmi celles-ci, on trouve la baisse des loyers, l'accès à des cantines gratuites et des centres de santé municipaux. Ces initiatives visent à améliorer le quotidien des Bordelais et à promouvoir une ville plus inclusive. Élections Municipales Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, offrant aux citoyens l'opportunité de voter pour un changement. Le collectif appelle à un soutien massif pour faire entendre la voix de la gauche radicale. Ils souhaitent envoyer un message clair aux élus en place sur la nécessité de défendre les intérêts des habitants. Participation Citoyenne Le programme a été élaboré en collaboration avec les citoyens de chaque quartier de Bordeaux. Cette approche vise à garantir que les décisions politiques reflètent les besoins et les préoccupations des habitants. Le collectif encourage une démocratie directe et la participation active de tous.

Nordine Raymond

Lucie Hémond

Karfa Diallo

Sophie Ravanne

Pierre Benaïm

Shéhérazade Marolleau

Victor Bès

Lucile Berthomé

Mohammed Sammoudi

Célia Faradji--Guillout

Loïc Sipie

Nadia Falami

Alexandre Ribeiro

Anne Potiez

Luc Leclercq-Martin

Anne-Marie Pichon

Grégory Subervie

Nina Machkovsky

Baptiste Waneukem

Fanny Ravel

Hugo Scherer

Léa Picard

Nicolas Nankin

Justine Laugaa

Eric Edmond-Mariette

Lucille Bergeret

Aurélien Frayssinous

Manuela Gonçalves

Mewen Abat

Emmanuelle Keller

Emilio Hvostoff

Pascale Martin

Nicolas Potiez

Lola Poustis

Tanguy Dassonville

Anissa Boucherat

Cédric Chagnoleau

Dorine Sou

Aymeric Brion

Niobé Valère

Rémi Saint-Pe

Fayrouz Bouarkat

Abdou-Rahman Youssouf Ibrahim

Chantal Garrigue

Alexandre Diallo

Lila Mary

Arthur Hervé

Sadia Seddiq

Romain Cabes

Zoë Valentin

Guilhem Izard

Fabienne Guines

Corentin Jaunault

Dorra Trabelsi

Alessandro Petretic

Camille Benesty

Thomas Jaffeux

Lea Dupouy Hennequin

Bruno Rebierre

Sehenoharisoa Rakotomanga

Guenole Bellier

Lucie Thepaut

Maxime Beaufreton

Aélia de Souza Leite

Ozan Dede

Carine Giro

Jean-Louis Di Santo

Virginie Bontoux Tournay Liste Reconquête !

A LA RECONQUÊTE DE BORDEAUX Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Virginie Bontoux Tournay Programme de Virginie Bontoux Tournay à Bordeaux (A LA RECONQUÊTE DE BORDEAUX) Protéger La sécurité des Bordelais est une priorité, permettant à chacun de vivre sans crainte. Pour cela, il est prévu d'augmenter le nombre de policiers municipaux et d'améliorer la vidéoprotection. L'objectif est de restaurer un environnement urbain apaisé et civilisé. Respecter La gestion des finances publiques doit être transparente et responsable, en mettant fin aux dépenses inutiles. L'endettement de la mairie de Bordeaux sera réduit, et les subventions seront réorientées vers des projets utiles pour la communauté. Cela permettra de diminuer la pression fiscale sur les citoyens. Transmettre Il est essentiel de soutenir les familles et de valoriser les traditions culturelles de Bordeaux. Les écoles et crèches doivent répondre aux besoins des parents tout en respectant les traditions locales. La ville doit retrouver son attrait culturel et familial pour encourager les habitants à s'investir durablement. Engagement citoyen Virginie Bonthoux Tournay se présente comme une candidate proche des préoccupations des citoyens, avec une expérience dans le secteur privé. Son engagement est de dépenser moins pour taxer moins, afin de favoriser le bien-être des Bordelais. Elle souhaite incarner une nouvelle approche de la gestion municipale, centrée sur l'intérêt général.

Virginie Bontoux Tournay

Pierre Drivet

Martine Levy

Frank Aouizerate

Véronique Herpe

Lou-Evann Duthil

Laura Frosio

Guillaume Dournois

Nathalie Fortin

Pierre Glotin

Chrystelle Carrasse

Jacques Rochet

Brigitte Rumeau

Yves Polveche

Nathalie Arzoine

Frédéric Thomas

Céline Agodor

Pierre Arlandis

Deborah Gazel

Raymond Baldy

Maylis Brossard-Ruffey

Michel Soulat

Géraldine Thomas

Robert Bergero

Annie Descoins

François Moro

Sandra Louvel

Didier Bernadet

Audrey Arfi

Philippe Bourdens

Michele Soler

Bruno Brottier

Cécile Grenet

Pierre Combescot

Anne-Marie Aranda

Michel de Bry

Sylvie Larroque

Emmanuel Derunes

Francette Sirventon

Alain Flambard

Marie-Nicole Tilhet-Prat

Alain Renaud

Jeanne Valbousquet

Xavier Martin

Marie-Thérèse Clermont

Bruno Jarry

Lucienne Pisani

Jean-Marie Larroque

Geneviève Singer

François Lavoux

Danièle Proal

Serge Luca

Isabelle Boireau

Olivier Lucas

Anne-Marie Bouyer

Patrick Mange

Danielle Branchard

Yves Martin

Lucienne Canonne

Gabriel Hernandez

Lucie Chevrier

Serge Martin

Dominique Curculosse

Georges Meyer

Marie-Hélène Lopez

Philippe Dessertine Liste divers centre

PHILIPPE DESSERTINE- L'OPTIMISME EST UNE FORCE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Dessertine Programme de Philippe Dessertine à Bordeaux (PHILIPPE DESSERTINE- L'OPTIMISME EST UNE FORCE) Engagement citoyen Le texte met en avant l'importance de l'engagement des Bordelais dans le processus électoral. Philippe Dessertine appelle les habitants à se mobiliser pour voter et soutenir son projet. Cet engagement est présenté comme essentiel pour construire un avenir meilleur pour la ville. Qualité de vie Philippe Dessertine souligne la nécessité de protéger la qualité de vie des Bordelais. Il évoque des enjeux tels que la sécurité, la propreté et l'esthétique de la ville. L'objectif est de créer un cadre de vie agréable pour les familles et les générations futures. Collaboration et unité Le candidat insiste sur l'importance de rassembler les habitants de tous les quartiers de Bordeaux. Son équipe est composée de personnes engagées dans divers domaines, reflétant la diversité de la ville. Cette collaboration est perçue comme un moyen de renforcer le lien social et de répondre aux défis communs. Vision d'avenir Philippe Dessertine présente une vision optimiste pour l'avenir de Bordeaux. Il évoque la création d'emplois, de logements et d'une croissance durable. Cette vision repose sur la libération des énergies et des talents locaux pour améliorer la ville et son environnement.

Philippe Dessertine

Marine Bermond

Nicolas Pereira

Christine Erreira

Bruno Clement-Bollée

Armelle Liesniak

Johan Micoud

Virginie Calvet

Denis Coret

Sylvine Bourel

Christopher Ernoult

Julie Capdeville

Léandre Djagba

Bénédicte Roureau

Marc-Emmanuel Paulé-Zanoli

Marie-Claire Simon

Antonio Randrianarisoa

Camille Bellec

Pascal Barneto

Hanan Achlouj

Lionel Mestron

Anne-Sophie Tsoutsis

Henri Debains

Chrystel Bianchi

Didier Theophile

Nadine Beuter

Arnaud de Leissègues

Karine Dupont

Pierre Brousse

Marie-Françoise Michelet

Stéphane Kowalczyk

Karen Corbay

Louis de Larroche-Baron

Nathalie Trape

Guillaume de Sanderval

Corinne Arsene-Henri

Chaï Choukroun

Mélanie Désert

François-Xavier Mahon

Elise Cazeneuve

Henri Fayad

Mireille Berger

Romain Debonnière

Isaure de Bermondet de Cromières

Edouard Schuster

Laurence Aubertin

Ewan Ranouil

Dominique Hill

Arnaud Gomiero

Alicia Bonet

Alexis Azoulai

Isabelle Martinet

Grégory Bierry

Marie-José Peraldi

Guillaume Kowalski

Catherine Du Perron de Revel

Serge Neyraud

Madeleine Colas

Christophe Giraud

Marie-Claude Loumeau

Jules Hountondji

Astrid de Sèze

Clément Guezennec

Chantal Hagnis

Louis Junet

Andrée Eschmann

Robert Naoum

Fanny Quandalle Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Fanny Quandalle

Arnaud Guihéneuf

Isabelle Farno

André Nardelli

Sarah Touzani

Rémy Coste

Gwenaëlle Catheline

Jean-Pierre Audrix

Monique Montassier

Dominique Octeau

Genia Adrada

François Tantot

Lise Ouedraogo

Mickaël Matusinski

Anne Bourel

Anselme Yao

Myriam Mettoudi

Matias Bottarini

Muriel John-Rose

Amer Merchaoui

Marie Tauzia

Etienne Fremaux

Maria de Barros

Pierre Soler

Audrey Planchon

Marlon Bas

Djamila Chettouh

Oumar Nassouri

Marie-José Gillon

Clément Largemain

Mathilda Maury

Jean-Luc Pageon

Jacqueline Coudroy de Lille

Romain Chamoulaud

Nathalie Pigneguy

Julien Opois

Dominique Goyheneix

Nicolas Endredi

Muriel Gardère

Nicolas Charles

Danièle Prieur

Mathieu Juvy

Joëlle Debbih

Slimane Ben Moumen

Nino Dzneladze

Fethi Benyahia

Virginie Chandou

Claude Château

Nora Dahani

Süleyman Bozkurt

Martine Rillard

Philippe Roset

Madjani Nafosia

Jean-Marie Artero

Adriana Nardelli

Jean-Pierre Brethes

Sandrine Müller

Antonio Fonseca de Castro

Alexandra Robin

Léandre Sabit

Fatma El Kharif

Jean Francois-Haugrin

Françoise Nauge

Arthur Grandjean

Oceane Green

Norbert Juzan

Danièle Hubert

Julie Rechagneux Liste du Rassemblement National

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR BORDEAUX Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Julie Rechagneux Programme de Julie Rechagneux à Bordeaux (RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR BORDEAUX) Priorités de sécurité Le projet politique vise à renforcer la sécurité à Bordeaux en augmentant le nombre de policiers municipaux à 250 et en les armant. Un principe de tolérance zéro sera appliqué contre les incivilités et la délinquance. Ces mesures sont essentielles pour restaurer un climat de confiance et de sérénité au sein de la population. Aménagement urbain Un des axes majeurs du projet est la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) pour lutter contre la bétonisation. Il est également prévu de repenser le plan de stationnement en concertation avec les habitants et commerçants. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie tout en préservant l'identité de Bordeaux. Dynamisme économique Le projet ambitionne de redynamiser l'économie locale en priorisant les dépenses réellement utiles à la population. La création d'événements comme la « Fête des 4 Saisons » mettra en valeur les productions du Sud-Ouest et encouragera la vie communautaire. Ces actions visent à rendre Bordeaux plus attractive pour les habitants et les visiteurs. Fierté bordelaise Le rassemblement national appelle à retrouver la fierté d'être Bordelais en s'opposant à la gestion actuelle de la ville. Le projet se veut ambitieux et cohérent, avec une équipe prête à servir les intérêts des Bordelais. En votant pour cette liste, les citoyens sont invités à choisir un avenir meilleur pour leur commune.

Julie Rechagneux

Bruno Paluteau

Carla Moussly

Christopher Schmitt

Louise Montangon

Alexandre Ledoux

Juliette Nouaille

Frédéric El-Hajj

Laurence Garcia

Stéphane Campillo

Corinne Navarro

Guillaume Bordier

Léonie Viard

Pierre Setondji

Liliane Hajj Nassar

Patrick Julian

Catherine Tavernier

Maxime Colomb

Déborah Gueulle

Georges Clément

Marie-Christine Williams

Olivier Monsier

Bernadette Pentecôte

Pierre-Gilles Brunel

Catherine Sauvage

Hugo Caquelot

Erminia Sperandio

Thierry Galtier Rouquette Du Cambon

Véronique Faux

Alexandre Da Gama

Jacqueline Depoué

Didier Laurenson

Nicole Douat

Jean-Jacques Rochat

Marie Piguera

Pascal Ponchel

Marie Duba

David Randazzo

Jessica Le Clech

Clément Erb

Marie Basilio--Parra d'Andert

Nathan Debeugny

Yvonne Prouha

Alexandre Bercker

Raymonde Leclerc

Laurent Droz-Bartholet

Maéva Mager

Yvan Brodut

Françoise Brun

Ylhann Dufraix

Marie Da Silva

Pascal Potard

Anne-Lise Bardot

Jean-Marc Arnouil

Albine Lemaître

Benoît Jousseaume de la Bretesche

Catherine Boubih

Thierry Rouquette

Pauline Naves

Alexandre Gourd

Cassandra Barbon

Philippe Skopine

Nathalie Prat Rousseau

Thierry Patin

Emma Galera

Medhi Saboulard Liste divers gauche

UNION DE LA GAUCHE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Medhi Saboulard Programme de Medhi Saboulard à Bordeaux (UNION DE LA GAUCHE) Propreté et environnement Le programme vise à rendre Bordeaux plus propre et végétalisé. Des mesures incluent la lutte contre les dépôts sauvages et l'augmentation des conteneurs à poubelles. Une brigade verte municipale sera dédiée à la propreté des espaces publics, avec un accent sur la sensibilisation à l'écologie dès l'école. Logement digne Un plan municipal est proposé pour garantir un logement digne à tous les habitants de Bordeaux. Cela comprend la création d'une brigade contre l'habitat indigne et un fonds d'urgence pour les personnes vulnérables. Des mesures telles que la révision de la gouvernance des bailleurs sociaux et des taxes sur les logements vacants sont également envisagées. Sécurité à Bordeaux La sécurité est présentée comme une priorité essentielle dans le programme. Des initiatives incluent le renforcement de l'éclairage public et la création de commissariats municipaux. L'objectif est d'augmenter la présence policière et de développer des médiateurs sociaux pour prévenir la violence. Mobilité et accessibilité Le programme aborde les problèmes de mobilité qui affectent les habitants de Bordeaux. Il propose de créer de nouvelles lignes de bus express et d'améliorer les infrastructures cyclables. Des investissements dans un tramway modernisé et des solutions pour les personnes à mobilité réduite sont également prévus.

Medhi Saboulard

Gabrielle Delande

Michael Schaebel

Ouria Rouabeh

Zoubir Saouid

Marylise Borrel

Victor Sanchez Herrero

Karima Kouidri

Auguste Guené

Katell Robine

Hervé Graignon

Céline Blanchemain

Monji Ben Kalia

Roxane Latra

Felix Dachine

Dany Gies

Frédéric Dubois

Lila Benchikh

Tahar Lassoued

Nelly Mistoihi Abdou

Peter-Phill Amisy

Anchoura Said Tocha

Ali Dubois

Mounia Said

Jesus Santiago

Oumkeltoum Haìdeb

Romain Mollet

Antouia Said

René Charles Ratinaud

Majda Bezioui

Karim Hamzaoui

Soraya Mistoihi Abdou

Karim Yahia

Assma Aliani

Yanice Mezal

Carla Saboulard

Ahmed Khaled

Michèle Favier

Lionel Deschmardin

Alexandra Suarez

Dominique Dupiol

Pauline Dalla-Santa

Stéphane Jurcic

Hélène Marie Mora

Ibrahim Aliani

Grace de Brito Gomes

Thomas Castex

Karima Laid

Saidou Beye Mullet

Pascale Sarandji

Eric Pommereaud

Valérie Cavéro

Hachim Alinani

Pascale Colin

Rayane Deradji

Fatou Badji

Tayriq Attoumani

Alissya Mezal

Thomas Jurcic

Gwenaëlle Boulet

Ahmadou-Balla Beye Mullet

Céline Borrel

Youssouf Sylla

Lucilia Labarriere

Adama Sane

Aurore Kerleau

Driss Homet

Philippe Poutou Liste d'extrême-gauche

ROUGE BORDEAUX ANTICAPITALISTE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Poutou Programme de Philippe Poutou à Bordeaux (ROUGE BORDEAUX ANTICAPITALISTE) Opposition de gauche Depuis 2020, Rouge Bordeaux Anticapitaliste se positionne comme l'opposition de gauche à la mairie. Cette formation critique la gestion libérale de la majorité en place, qui selon elle, ne rompt pas avec les politiques de droite. Elle dénonce une gouvernance qui néglige les classes populaires et collabore avec des partis de droite. Luttes sociales Le mouvement a soutenu les luttes des classes populaires, en relayant les colères des précarisé·es et des invisibilisé·es. Il a dénoncé des projets immobiliers favorisant les promoteurs privés au détriment des besoins des habitants. En défendant les services publics, Rouge Bordeaux Anticapitaliste s'oppose à la logique managériale qui dégrade les conditions de vie et de travail. Démocratie directe Le mouvement prône une démocratie directe, où les habitants ont des pouvoirs décisionnels dans leurs quartiers. Il propose des budgets contrôlés par ceux qui sont directement concernés et des assemblées populaires locales. Cette approche vise à renforcer la participation citoyenne et à donner une voix aux populations marginalisées. Alternative écosocialiste Face à la crise économique, sociale et climatique, Rouge Bordeaux Anticapitaliste présente une alternative écosocialiste et antiraciste. Le mouvement appelle à une mobilisation collective pour imposer des choix politiques en faveur de la justice sociale et climatique. Il insiste sur la nécessité de construire une organisation de classe à la base pour faire entendre ses revendications.