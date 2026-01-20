Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon : un duel serré entre deux candidats, suivez le scrutin en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lyon

Nouveau : les élections municipales à Lyon changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Lyonnais élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats de la municipale pour la mairie de Lyon.

Tête de listeListe
Grégory Doucet
Grégory Doucet Liste d'union à gauche
POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
  • Grégory Doucet
  • Stéphanie Leger
  • Augustin Pesche
  • Audrey Henocque
  • Antoine Jobert
  • Sophia Sonia Popoff
  • Sylvain Godinot
  • Sylvie Tomic
  • Philippe Prieto
  • Lisa Gauthier
  • Gautier Chapuis
  • Julie Nublat-Faure
  • Valentin Lungenstrass
  • Aline Guitard
  • Rémy Cadoret
  • Philomène Recamier
  • Emmanuel Giraud
  • Touria Mahjoubi
  • Laurent Bosetti
  • Brigitte Lannic
  • Christophe Jacquemain
  • Anne Braibant
  • Olivier Berzane
  • Sandrine Runel
  • Rémi Zinck
  • Marion Sessiecq
  • Bruno Couturier
  • Yasmine Bouagga
  • Eric Lambert
  • Audrey Ranchin
  • Boris Miachon Debard
  • Aurélie Maras
  • Grégory Justin
  • Céline de Laurens
  • Pierre Lopez Landier
  • Laurence Boffet
  • Simon Castres Saint Martin
  • Anne Meillon
  • Mouttou Raman Sagadevin
  • Fatima Berrached
  • Adrien Drioli
  • Marielle Perrin
  • Mohamed Chihi
  • Sophie Heritier
  • Arthur Duvivier
  • Camille Pelegriny
  • Steven Vasselin
  • Fanny Dubot
  • Naïl Klioua-Kamal
  • Jacqueline Marvel
  • Renaud Payre
  • Camille Leroy
  • Ivan Revel
  • Gaëlle Membré
  • Vivian Pechoux
  • Cécile Couder
  • Mamadou Bah
  • Najat Maaroufi
  • Barthélémy Chenaux
  • Magdalena Sobczyk-Beillevert
  • Matéo Chichet
  • Céline Lacroix
  • Yves Davisse
  • Agnès Gahigi
  • Loïc Perino
  • Fanny Talbot
  • Mohamed Ait Yahia
  • Chloé Vidal
  • Eric Pellaton
  • Véronique Dubois-Bertrand
  • Raphaël Michaud
  • Claire Gaillard
  • Laouali Boueye
  • Martine Roure
  • Thiery Philip
Jean-Michel Aulas
Jean-Michel Aulas Liste divers centre
Coeur Lyonnais
  • Jean-Michel Aulas
  • Laure Cedat
  • Charles-Franck Levy
  • Charlotte Hoffmann
  • Alain Giordano
  • Béatrice de Montille
  • Franck Pelissier
  • Sarah Peillon
  • Pierre Oliver
  • Laurence Balas
  • Loïc Terrenes
  • Barbara Velon
  • Emmanuel Hamelin
  • Anne Delaigle
  • Yann Cucherat
  • Emilie Desrieux
  • Romain Billard
  • Nina Bouffet
  • Thomas Rudigoz
  • Catherine Voisin-Moulinier
  • Samuel Soulier
  • Laïla Khallouk
  • Emmanuel Imberton
  • Hélène Dabbadie
  • François-Xavier Penicaud
  • Laurence Croizier
  • Édouard Hoffmann
  • Danielle Attias
  • Jean-Arnaud Niepceron
  • Isabelle Ramet
  • Maxime Cordier
  • Anne-Sophie Condemine
  • Claude Dussart
  • Olfa Derbel
  • Gwendal Peizerat
  • Virginie Virassamy
  • Régis Favier
  • Myriam Bencharaa
  • Grégory Sansoz
  • Audrey Soria
  • Allan Bouamrane
  • Naïwen Ayari
  • Ambroise Mejean
  • Pauline Grosjean
  • Xavier Calmard
  • Nathalie Clapeyron
  • Gonzague de Lavernee
  • Sandra Kamel
  • Lionel Saugues
  • Christelle Madeleine
  • Éric Fromain
  • Clara Eynaud Lasalle
  • Barthélémy Cayre-Bidau
  • Juliette de Oliveira
  • Grégory Cuilleron
  • Fatimata Zongo
  • Aurèle Coulougnon
  • Léna Jacquelet
  • Régis Michel
  • Florence Royet
  • Laurent Lecoeur
  • Stella Axiotis
  • Moussadeck Boulegroun
  • Isabelle Tongio
  • Mathys Forquès
  • Amandine Bouchoucha
  • Hervé Brun
  • Henda Ouled Hafid
  • Jérôme Dumarty
  • Clélia Salez
  • Ludovic Rebouillat
  • Élodie Roux de Bezieux
  • Olivier Revol
Georges Képénékian
Georges Képénékian Liste divers centre
LYON C'EST MAINTENANT
  • Georges Képénékian
  • Emilie Renoux
  • Abdenour-Moussa Aïnseba
  • Delphine Borbon
  • Alexandre Chevalier
  • Laurence Bufflier
  • Eric Espinasse
  • Malika Haddad Grosjean
  • Philippe Pertin
  • Zora Aït-Maten
  • Davy Marchand-Maillet
  • Laetitia Lafay
  • Emmanuel Buisson-Fenet
  • Anaïs Bouchet
  • Vikas-Simon Lesvesque
  • Christine Lambert
  • Clément Chevalier
  • Agnès Coulon
  • Karim Mourad Matarfi
  • Laetitia Berlioz
  • David Vallat
  • Bénédicte Gardon
  • Marc Flécher
  • Denise Hoblingre
  • Samir Yaker
  • Mireille Clapot
  • Maxime Bouly
  • Joëlle Françoise Moliéra
  • Paul Adjamian
  • Geneviève Berger-Grospiron
  • Phlilippe Larguier
  • Véronique Montés
  • Hervé Lacroix
  • Valérie Galliou
  • Julien Quevy
  • Nathalie Rioux
  • Hugo Bessière
  • Karima Luciani
  • Marc Feuillet
  • Brigitte Leloire Kerackian
  • Arthur Oger
  • Chrystel Gueffier
  • Antoine Quinzin
  • Hélène Fenet
  • Roger Vacheret
  • Nathalie Christine Tortosa
  • Pierre Vola
  • Isabelle Neveu
  • Timothée Martin
  • Capucine Laurent
  • Paul Pereira
  • Sandrine Letchoumayen
  • Nathanaël Martin
  • Juliette Asti
  • Niels André
  • Camille Bertenet
  • Fabrice Mancini
  • Floriane Cornué
  • Stéphane Ronteix
  • Catherine Gauthier
  • Nicolas Cadas
  • Sandrine Carême
  • Olivier Pierre
  • Chrystèle Gilbert
  • Rodolphe Perrin
  • Régine Filipowicz
  • Jean-Yves Languanay
  • Mounira Abdelghani
  • Philippe Grosjean
  • Ghislaine Lukaszczyk
  • Roger Bouiller
  • Geneviève Brochud
  • Jean-Michel Daclin
Delphine Briday
Delphine Briday Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Delphine Briday
  • Michel Piot
  • Solange Grandjean
  • Tristan Teyssier
  • Marie-Christine Pernin
  • Olivier Minoux
  • Chantal Helly
  • Alex Mouterde
  • Anne-Marie Chambon
  • Eric Lahy
  • Ludivine Zanin
  • Gilles Bompard
  • Zahra Fadelane
  • Gianni Merrien
  • Malika Ould-Cheikh
  • Olivier Laprade
  • Sandrine Rodot
  • Didier Quilichini
  • Florence Peinnet
  • Pascal Pesci
  • Delphine Clavel
  • Daniel Michel
  • Anne-Marie Ricotta
  • Lyes Messahli
  • Yesmine Gemet
  • Joseph Lenarduzzi
  • Elise Brebion
  • Sacha Tarassioux
  • Rachel Lefort
  • Jean-Louis Desplanques
  • Emilie Chabane
  • Yann Rivoal
  • Kenza Loiselle
  • Louis Duvivier
  • Méghane Govi
  • Roland Vugliano
  • Camille Phan-Forel
  • Nino Azzouz
  • Sofia Zemma
  • Jim Bugni
  • Arlette Couzon
  • Joan Bailly
  • Odile Côte
  • Bruno Perrodin
  • Amel Dhib
  • Maël Defontaine
  • Dominique Tessier
  • Pierre Brun
  • Maria Diez Garcia
  • Jean-Paul Herrbrecht
  • Sonia Turmel
  • Luc Gemet
  • Jade Mencle
  • Eric Morin
  • Jacqueline Lopes
  • Andry Randriambelo
  • Véronique Charmeil
  • Hocine Namer
  • Chrystelle Mouterde
  • Olivier Morel
  • Nathalie Ollagnier
  • David Longeval
  • Sofia Gemet
  • Clément Sire
  • Martine Thionois
  • Stéphane Catheline
  • Edith Roche
  • Clément Pierre
  • Claire Côte
  • Corentin Claisse
  • Siham Bouhamed
  • Eric Casas
  • Nicole Desplantes
Michaël Jouteux
Michaël Jouteux Liste d'extrême-gauche
Lyon pour les travailleurs
  • Michaël Jouteux
  • Viviane Koman
  • Guillaume Dez
  • Marie Cousin
  • Nadjmeddine Aouadi
  • Malika Benguella
  • Hugo Maillard
  • Cécilia Oboli
  • Béranger Bauby
  • Delphine Rannou
  • Mamoudou Ba
  • Sabrina Saada
  • Abdoul Djinadou
  • Géraldine Giacalone
  • Adile Brourate
  • Inès Bentriou
  • Jean-Christophe Giraud
  • Bettina Guiglion
  • Yves Heliot
  • Maïssa Ben Slim
  • Ilam Nohoa
  • Yoboué Kouakou
  • Sylvain Jannier
  • Sarah Zemma
  • Antar Bentriou
  • Yamina Rezkallah
  • Nathanaël Dode
  • Cécile Tournemille
  • Brahim Nekka
  • Hund Guettai
  • Sylvain Le Gal
  • Mina Hukic
  • Viorel Cioara
  • Djamila Ferhat
  • Moussa Boudissa
  • Laurine Bonod
  • Frédéric Brunet
  • Sophie Pozzoli
  • Nordine Aït-Mouhoub
  • Affouhé Michèle Koman
  • Morgan Colonge
  • Karima Khiat
  • Baptiste Martin
  • Nolwenn Lanoë
  • Gilles Darbon
  • Lou Kosloff
  • Jean-Louis Lanher
  • Josiane Yangoua Ngassam
  • Christophe Simon
  • Christine Lefranc
  • Éric Tshiani Kalala
  • Nassima Kouadria
  • Mourchid Rguiti
  • Natacha Loumandet
  • Fabrice Humbert
  • Rebecca Monteil
  • Nicolas Lazzerini
  • Chia Estelle Auboeuf
  • Yasser Kracha
  • Siham Gherab
  • Olivier Massol
  • Fatima Boukarra
  • André Philibert
  • Linoa Dode
  • Boucif Touhami
  • Anissa Boumediene
  • Hamid Sagouma
  • Frédérique Monnier
  • Simon Lamson
  • Pauline Millet
  • Misbah Mahamoudou
  • Fathia Bouniar
  • Jamal Benslimane
Alexandre Dupalais
Alexandre Dupalais Liste d'union à l'extrême-droite
Retrouver Lyon
  • Alexandre Dupalais
  • Nathalie Machez
  • Florian Patard
  • Jacqueline Vitau
  • Mathis Gangand
  • Bénédicte Louis
  • François Falletti
  • Blanche Verny
  • Valentin Perez
  • Marion Richard Du Montellier
  • Patrick Fernandes Da Silva
  • Soumaya Chaher
  • Etienne Jaouen
  • Blandine de Dieuleveult
  • Aurélien Guyot
  • Odile Souquet
  • Olivier Dupuis
  • Isabelle Le Meur
  • Jean-Claude Vitau
  • Mireille Schindler
  • Louis Couturier
  • Sandrine Klenovski
  • Gabriel de Lagarde
  • Eve Tessier
  • Bruno de Seguins Pazzis
  • Elisabeth Legros
  • Elias Monteyremard
  • Kâli de Montlivault
  • Franck Bertucat
  • Annie Huser
  • Michel Fusillier
  • Marie-Christine Terrenoire
  • Gérard Pellegrin
  • Dounia Harbi
  • Mathieu Klinger
  • Nathalie Malher
  • Guillaume Engelhard
  • Laurence Grigorieff
  • Christian Monteil
  • Jacqueline Catherin
  • Kristian Matija
  • Arlette Grenier
  • Guillaume Vasson
  • Morgane Poquerus
  • Augustin Francoz
  • Monique Nazelian Ouanes
  • Olivier de la Brosse
  • Marie Poyen
  • Jean-Claude Bataillard
  • Marie Françoise Gillot
  • Christophe Bourgeois
  • Sophie Bertrand
  • Jean-Pierre Bernard
  • Catherine Genestre
  • Patrick Feron
  • Isabelle Gouleret
  • Cyrille Gaubert
  • Valérie Delon
  • Jean-Marc Grigorieff
  • Catherine Reine Chession
  • Robert Sagona
  • Michèle Frizzi
  • Robert Merone
  • Anastasie Farges
  • Paul Fournet
  • Caroline Villard
  • Thibaud Boisson de Chazournes
  • Ophélie Merle
  • Yves Couvert
  • Noëlle Dhoutaut
  • Ahmed Marchal
  • Geneviève Lardet
  • Alain Jourda de Vaux de Foletier
Anaïs Belouassa-Cherifi
Anaïs Belouassa-Cherifi Liste de La France insoumise
Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
  • Anaïs Belouassa-Cherifi
  • Albert Lévy
  • Sophie Charrier
  • Florestan Groult
  • Pauline Fivel
  • Laurent Legendre
  • Malika Benarab Attou
  • Bruno Magnin
  • Amaïa Sainz-Ruiz
  • Florent Ouatiya
  • Charlène Magnin
  • Jérôme Faynel
  • Claire Grunenwald
  • Mehdi Abderamane Rezkallah
  • Ivana Plaisant
  • Kelvin Mounard
  • Maud Dordain
  • Benoit Dumon
  • Leïla Mathias Kebbab
  • Franck Assedou
  • Eleni Ferlet
  • Bandjan Traore
  • Jeanne Jacquiot
  • Yacine Fekrane
  • Saaïda Touil
  • Anas Kournif
  • Christelle Viguié
  • Quentin Heroult
  • Livia Gillet
  • Pierre Girod
  • Delphine Juthier
  • Jean-Michel Lacroix
  • Jenny Faivre
  • Jean-Pierre Levite
  • Afifa Zenati
  • Paul Conway-Pech
  • Maïmouna Doumbia
  • Antoine Trupiano Remille
  • Marie-Christine Souan
  • Samuel Raphaël Henri Harvet
  • Belinda Pugnet
  • Guillaume Douat
  • Ferima Abid
  • Idris Mahdar
  • Léa Lusetti
  • Raphaël Alexandre Pierre Paoli
  • Aude Marie Cloltilde Casassus
  • Aurélien Nercessian
  • Véronique Marguerite Mirol
  • Mmadi Hassani Ahamad
  • Zeynep Ciftci
  • Ali Bennacer
  • Camille Concalves
  • Sylvain Perdrix
  • Elise Vovard
  • François Theillon
  • Chahinez Kalkoul
  • Julien Bernard
  • Geneviève Ville
  • Wissem Halloumi
  • Ouafa Guessas
  • Guillaume Pluvy
  • Louiza Nouari
  • Rheda Makhlouf
  • Alix Denolle
  • Olivier Saint Gal de Pons
  • Bénédicte Vidor
  • Jean-François Testi
  • Chloé Thoret
  • Boyan Gaineton
  • Marianne Sophie Christelle Ciaudo
  • Cyriack Arrambourg
  • Anne-Elisabeth Truillet
  • Nicolas Brachet
Nathalie Perrin-Gilbert
Nathalie Perrin-Gilbert Liste divers gauche
LYON AVEC VOUS !
  • Nathalie Perrin-Gilbert
  • Jean-François Auzal
  • Emmanuelle Amar
  • Nicolas Planchon
  • Nadège Borron
  • Cédric Rousset
  • Nouria Mahmoudi
  • Alexis Jacquemin
  • Achiata Denise Djiman
  • Ibrahim Kadri
  • Valérie Haelewyn
  • Jérôme Godard
  • Michèle Le Dily
  • Christian Sapet
  • Colette Ilunga
  • Thimotée Martin-Brossat
  • Odile Dovin-Morel
  • Michel Bastrenta
  • Jacqueline Maemble
  • Patrick Penot
  • Marion Nicoli
  • Thierry Swiderski
  • Albertine Pabingui Gondje
  • Luc Arbib
  • Annie Bourdy
  • Moussa Diallo
  • Sophie Robert
  • Jean-Marie Marguerite
  • Manuela Massanga
  • Pierre Mourier
  • Nour Saidi
  • Balthazar Le Bihan
  • Clotilde Flamant
  • Etienne Roche
  • Fabienne Anne Brigitte Gallet
  • Christopher Hugge Honeyman
  • Corinne Hayet
  • Isayah Nsambu Inacio
  • Fatma Ghedeir-Ahmed
  • Alban Orezzoli
  • Tuba Gültekin Roche
  • Corentin Curty-Laubeuf
  • Vanessa Catherine
  • Sidoine Froidurot
  • Françoise Cibert
  • Yves Ferreira
  • Virginie Lupo
  • Michel Bernini
  • Sandrine Cordier
  • Thierry Seneau
  • Céline Planchon
  • Nicolas Berthet
  • Fanny Gilbert
  • Hamida Ben Yahia
  • Olivia Pabingui
  • Vivek Brutus
  • Carole Beaudoux
  • Alain Imbaud
  • Cloé Grondin--Félicité
  • Noah Chabrillat
  • Manel Bennour
  • Patrice Kalla N'Gallé
  • Adelaïde Lermine--Angelini
  • Julien Rabault
  • Lilou Germain
  • Emmanuel Ndoumbé Samé
  • Virginie Levigne
  • Roman Tarjimanov
  • Eugénie Auzal
  • Mathias Enderlin
  • Marylou Carneiro
  • Marwen Bennour
  • Martine Souvignet
Raphaëlle Mizony
Raphaëlle Mizony Liste d'extrême-gauche
NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
  • Raphaëlle Mizony
  • Anthony Bruno
  • Angela Gomez
  • Noé Mignet
  • Pomme Ferron
  • Maxime Marcon
  • Esther Reppi
  • Denis Darmuzey
  • Charlotte Bouvier
  • Emilia Grün
  • Camille Labrosse
  • Charles Jeannelle
  • Marie Perrin
  • Philippe Biston
  • Candice Moreaux
  • Thomas Cizeron-Duret
  • Sarah Reppi
  • Louis Gerin
  • Lucile Belda
  • Sacha Proux
  • Marika Le Mercier Pinier
  • Lionel Piettre
  • Chloé Llopis
  • Aurore Scheiffer
  • Margot Zongo
  • Jacques Espinose
  • Lou-Anne Janes
  • Mathieu Lalloz
  • Eléonore Dumont
  • François Zecchini
  • Jeanne Vedie
  • Simon Rozanes
  • Rose Etienne
  • Julien Grzeskowiak
  • Fatma-Zahra Ahmed
  • Théo Lafont
  • Raphaëlle Gemin
  • Yann Loi
  • Malou Ghesquiere Lenskens
  • Léo Chantegret
  • Lidia Delci
  • Tristan Robit
  • Camille Andrée Danièle Lepingle
  • Yannis Hausberg
  • Marie Parachini
  • Hugo Roussel
  • Geneviève Sophie Antoinette Riviere
  • Youcef Belkaoussa
  • Mathilde Billon
  • Orian Duguet
  • Laura Pezin
  • Jonathan Gayral
  • Manon Semirat
  • Ethan Bauër
  • Helline Loiseau
  • Maurizio Reppi
  • Jade Anouk Camille Pastre
  • Alioscha Massein
  • Cassandre Valérie Mickaëlle Hurel
  • Julien Claret
  • Léa Germain
  • Raphaël Borquet
  • Laëtitia Grelier
  • Mathéo Maudet
  • Anastasya Malapris
  • Elvira Descloitres
  • Manille Maire
  • Arthur Bert
  • Ana Cheutin
  • Sébastien Franconne
  • Adèle Duchêne
  • Titouan Faucher
  • Ivanka Lopouchansky

Source : ministère de l’Intérieur

Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Lyon

Pour les municipales 2026 à Lyon, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.

Résultat de l'élection municipale 2020

Lyon 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Godinot
Sylvain Godinot (4 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 		5 622 100,00%
  • Sylvain Godinot
  • Nathalie Perrin-Gilbert
  • David Souvestre
  • Yasmine Bouagga
Participation au scrutin Lyon 1er Arrondissement
Taux de participation 40,63%
Taux d'abstention 59,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 014
Résultat municipales à Lyon 1er Arrondissement

Lyon 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Oliver
Pierre Oliver (4 élus) Lyon, la force du rassemblement 		4 125 55,09%
  • Pierre Oliver
  • Florence Verney-Carron
  • Denis Broliquier
  • Anne-Sophie Condemine
Valentin Lungenstrass
Valentin Lungenstrass (1 élu) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 		3 362 44,90%
  • Valentin Lungenstrass
Participation au scrutin Lyon 2e Arrondissement
Taux de participation 42,28%
Taux d'abstention 57,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 795
Résultat municipales à Lyon 2e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory Doucet
Grégory Doucet (9 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 		10 442 49,94%
  • Grégory Doucet
  • Véronique Dubois Bertrand
  • Steven Vasselin
  • Julie Nublat
  • Bertrand Maes
  • Stéphanie Leger
  • Emmanuel Vivien
  • Isabelle Prin
  • Akif Ekinci
Béatrice De Montille
Béatrice De Montille (2 élus) Lyon, la force du rassemblement 		6 232 29,81%
  • Béatrice De Montille
  • Etienne Blanc
Georges Kepenekian
Georges Kepenekian (1 élu) Respirations avec georges képénékian 		4 231 20,23%
  • Georges Kepenekian
Participation au scrutin Lyon 3e Arrondissement
Taux de participation 39,23%
Taux d'abstention 60,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 316
Résultat municipales à Lyon 3e Arrondissement

Lyon 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi Zinck
Rémi Zinck (4 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 		5 464 53,88%
  • Rémi Zinck
  • Chloë Vidal
  • Alexandre Chevalier
  • Marie-Agnès Cabot
Sylvie Palomino
Sylvie Palomino (1 élu) Respirations avec georges képénékian 		2 821 27,82%
  • Sylvie Palomino
Anne Pellet
Anne Pellet Bleu blanc lyon étienne blanc, union de la droite, des républicains et du centre 		1 855 18,29%
Participation au scrutin Lyon 4e Arrondissement
Taux de participation 44,13%
Taux d'abstention 55,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 355
Résultat municipales à Lyon 4e Arrondissement

Lyon 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadine Georgel
Nadine Georgel (6 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 		4 381 41,13%
  • Nadine Georgel
  • Pascal Blanchard
  • Marie-Noëlle Frery
  • Nicolas Husson
  • Sophia Popoff
  • Tristan Debray
Yann Cucherat
Yann Cucherat (1 élu) Lyon, la force du rassemblement 		3 381 31,74%
  • Yann Cucherat
Béatrice Gailliout
Béatrice Gailliout (1 élu) Respirations avec georges kepenekian 		2 889 27,12%
  • Béatrice Gailliout
Participation au scrutin Lyon 5e Arrondissement
Taux de participation 38,44%
Taux d'abstention 61,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 867
Résultat municipales à Lyon 5e Arrondissement

Lyon 6e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Blache
Pascal Blache (7 élus) Lyon, la force du rassemblement 		6 323 50,02%
  • Pascal Blache
  • Laurence Croizier
  • Ludovic Hernandez
  • Françoise Blanc
  • Jean-Michel Duvernois
  • Delphine Borbon
  • Romain Billard
Florence Delaunay
Florence Delaunay (2 élus) Maintenant lyon pour tous les écologistes avec grégory doucet 		4 218 33,37%
  • Florence Delaunay
  • Ivan Revel
Anne Brugnera
Anne Brugnera Respirations avec georges képénékian 		2 099 16,60%
Participation au scrutin Lyon 6e Arrondissement
Taux de participation 40,79%
Taux d'abstention 59,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 943
Résultat municipales à Lyon 6e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fanny Dubot
Fanny Dubot (8 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 		9 049 61,01%
  • Fanny Dubot
  • Mohamed Chihi
  • Audrey Henocque
  • Laurent Bosetti
  • Céline De Laurens
  • Raphaël Michaud
  • Sylvie Tomic
  • Vincent Monot
Jean-Yves Secheresse
Jean-Yves Secheresse (1 élu) Lyon, la force du rassemblement 		2 995 20,19%
  • Jean-Yves Secheresse
Loïc Graber
Loïc Graber Respirations avec georges képénékian 		2 787 18,79%
Participation au scrutin Lyon 7e Arrondissement
Taux de participation 37,97%
Taux d'abstention 62,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 198
Résultat municipales à Lyon 7e Arrondissement

Lyon 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia Zdorovtzoff
Sonia Zdorovtzoff (9 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 		5 533 49,87%
  • Sonia Zdorovtzoff
  • Jean-Luc Girault
  • Sandrine Runel
  • Patrick Odiard
  • Aurélie Maras
  • Olivier Berzane
  • Valérie Roch
  • Philippe Prieto
  • Victoire Goust
Charles-Franck Levy
Charles-Franck Levy (2 élus) Lyon, la force du rassemblement 		3 147 28,36%
  • Charles-Franck Levy
  • Samira Bacha-Himeur
Laura Ferrari
Laura Ferrari (1 élu) Respirations avec georges képénékian 		2 413 21,75%
  • Laura Ferrari
Participation au scrutin Lyon 8e Arrondissement
Taux de participation 29,38%
Taux d'abstention 70,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 462
Résultat municipales à Lyon 8e Arrondissement

Lyon 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille Augey
Camille Augey (8 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet 		4 999 63,23%
  • Camille Augey
  • Gautier Chapuis
  • Marie Alcover
  • Adrien Drioli
  • Anne Braibant Thoraval
  • Emmanuel Giraud
  • Pauline Bruvier Hamm
  • François Genouvrier
Gérard Collomb
Gérard Collomb (1 élu) Un temps d'avance avec yann cucherat 		2 907 36,76%
  • Gérard Collomb
Participation au scrutin Lyon 9e Arrondissement
Taux de participation 31,66%
Taux d'abstention 68,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 310
Résultat municipales à Lyon 9e Arrondissement

Résultat de l'élection municipale 2014

Lyon 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Perrin-Gilbert
Nathalie Perrin-Gilbert (3 élus) Lyon citoyenne & solidaire premier arrondissement 		4 181 44,52%
  • Nathalie Perrin-Gilbert
  • Arthur Remy
  • Isabelle Granjon
Emeline Baume
Emeline Baume (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb 		2 944 31,34%
  • Emeline Baume
Jean-Baptiste Monin
Jean-Baptiste Monin Michel havard génération lyon 1e 		2 266 24,12%
Participation au scrutin Lyon 1er Arrondissement
Taux de participation 57,90%
Taux d'abstention 42,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 9 548
Résultat municipales à Lyon 1er Arrondissement

Lyon 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis Broliquier
Denis Broliquier (4 élus) Michel havard génération lyon 2e 		5 248 52,98%
  • Denis Broliquier
  • Inès De Lavernee
  • François Royer
  • Véronique Bauguil
Roland Bernard
Roland Bernard (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb 		3 637 36,71%
  • Roland Bernard
Aude Simian
Aude Simian Lyon bleu marine 		1 020 10,29%
Participation au scrutin Lyon 2e Arrondissement
Taux de participation 59,97%
Taux d'abstention 40,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 10 115
Résultat municipales à Lyon 2e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Philip
Thierry Philip (10 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 		15 752 53,81%
  • Thierry Philip
  • Anne Brugnera
  • Georges Kepenekian
  • Fouziya Bouzerda
  • Jérôme Maleski
  • Françoise Chevallier
  • Guy Corazzol
  • Antoinette Bley
  • Ali Kismoune
  • Nathalie Rolland Vannini
Pierre Berat
Pierre Berat (2 élus) Michel havard génération lyon 3e 		10 259 35,04%
  • Pierre Berat
  • Nora Berra
Romain Vaudan
Romain Vaudan Lyon bleu marine 		3 259 11,13%
Participation au scrutin Lyon 3e Arrondissement
Taux de participation 57,64%
Taux d'abstention 42,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Nombre de votants 30 061
Résultat municipales à Lyon 3e Arrondissement

Lyon 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Kimelfeld
David Kimelfeld (4 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 		6 097 47,03%
  • David Kimelfeld
  • Sylvie Palomino
  • Étienne Tête
  • Dounia Besson
Emmanuel Hamelin
Emmanuel Hamelin (1 élu) Michel havard génération lyon 4e 		4 857 37,46%
  • Emmanuel Hamelin
Aline Guitard
Aline Guitard Lyon citoyenne & solidaire - quatrième arrondissement 		2 010 15,50%
Participation au scrutin Lyon 4e Arrondissement
Taux de participation 59,07%
Taux d'abstention 40,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 13 328
Résultat municipales à Lyon 4e Arrondissement

Lyon 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas Rudigoz
Thomas Rudigoz (6 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 		8 120 48,46%
  • Thomas Rudigoz
  • Gilda Hobert
  • Jean-Dominique Durand
  • Céline Faurie-Gauthier
  • Yann Cucherat
  • Henriette Manoukian
Michel Havard
Michel Havard (2 élus) Michel havard génération lyon 5e 		7 140 42,61%
  • Michel Havard
  • Joëlle Sangouard
Nicole Hugon
Nicole Hugon Lyon bleu marine 		1 493 8,91%
Participation au scrutin Lyon 5e Arrondissement
Taux de participation 60,40%
Taux d'abstention 39,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 17 139
Résultat municipales à Lyon 5e Arrondissement

Lyon 6e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Nachury
Dominique Nachury (8 élus) Michel havard génération lyon 6e 		8 971 50,06%
  • Dominique Nachury
  • Pascal Blache
  • Laurence Balas
  • Jean-Jacques David
  • Fabienne Levy
  • Georges Fenech
  • Elodie Humeau
  • Luc Lafond
Elvire Servien
Elvire Servien (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb 		4 801 26,79%
  • Elvire Servien
Norbert Hekimian
Norbert Hekimian Lyon bleu marine 6ème arrondissement 		1 867 10,41%
Frédérique Jarret
Frédérique Jarret Inspirez lyon avec les écologistes 		1 110 6,19%
Pierre Gauthier
Pierre Gauthier Lyon pour tous, tous pour lyon avec eric lafond 		610 3,40%
Damien Broussard
Damien Broussard Lyon citoyenne & solidaire sixieme arrondissement 		561 3,13%
Participation au scrutin Lyon 6e Arrondissement
Taux de participation 58,74%
Taux d'abstention 41,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 18 240
Résultat municipales à Lyon 6e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Myriam Picot
Myriam Picot (8 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 		11 422 58,08%
  • Myriam Picot
  • Jean-Yves Secheresse
  • Zora Aït Maten
  • Thierry Braillard
  • Françoise Rivoire
  • Richard Brumm
  • Anne-Sophie Condemine-Vuillot
  • Loïc Graber
Christophe Geourjon
Christophe Geourjon (1 élu) Michel havard génération lyon 7e 		5 774 29,36%
  • Christophe Geourjon
Agnès Marion
Agnès Marion Lyon bleu marine 		2 469 12,55%
Participation au scrutin Lyon 7e Arrondissement
Taux de participation 55,64%
Taux d'abstention 44,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,26%
Nombre de votants 20 328
Résultat municipales à Lyon 7e Arrondissement

Lyon 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Coulon
Christian Coulon (9 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 		10 183 53,30%
  • Christian Coulon
  • Carole Burillon
  • Michel Le Faou
  • Nicole Gay
  • Charles-Franck Levy
  • Marie-Odile Fondeur
  • Jean-Louis Touraine
  • Thérèse Rabatel
  • Louis Pelaez
Stéphane Guilland
Stéphane Guilland (2 élus) Michel havard génération lyon 8e 		5 459 28,57%
  • Stéphane Guilland
  • Djida Tazdait
Christophe Boudot
Christophe Boudot (1 élu) Lyon bleu marine 		3 463 18,12%
  • Christophe Boudot
Participation au scrutin Lyon 8e Arrondissement
Taux de participation 52,07%
Taux d'abstention 47,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 19 712
Résultat municipales à Lyon 8e Arrondissement

Lyon 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Collomb
Gérard Collomb (8 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb 		7 504 59,58%
  • Gérard Collomb
  • Karine Dognin-Sauze
  • Alain Giordano
  • Blandine Reynaud
  • Gérard Claisse
  • Sandrine Frih
  • Hubert Julien-Laferriere
  • Mina Hajri
Christelle Madeleine
Christelle Madeleine (1 élu) Michel havard génération lyon 9e 		3 382 26,85%
  • Christelle Madeleine
Daniel Mathieu
Daniel Mathieu Lyon bleu marine 		1 707 13,55%
Participation au scrutin Lyon 9e Arrondissement
Taux de participation 52,59%
Taux d'abstention 47,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 12 920
Résultat municipales à Lyon 9e Arrondissement

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