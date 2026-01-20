Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon : un duel serré entre deux candidats, suivez le scrutin en direct

Grégory Doucet Liste d'union à gauche

POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Grégory Doucet Programme de Grégory Doucet à Lyon (POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET) Union de la gauche Le collectif d'union de la gauche et des écologistes à Lyon se veut un acteur responsable et engagé pour le bien-être des citoyens. Il prône des valeurs républicaines et humanistes face aux discours de rejet et de peur. Ce collectif est composé de femmes et d'hommes diversifiés, reflétant l'identité de Lyon et son histoire. Propositions pour le logement Une des priorités de l'équipe est d'améliorer l'accès au logement pour tous les habitants de Lyon. Cela inclut la mise en place d'une garantie municipale des loyers et d'une assurance habitation moins coûteuse. Des mesures telles que l'encadrement des loyers sont également envisagées pour protéger les locataires et les propriétaires. Amélioration de la sécurité Pour renforcer la sécurité dans la ville, un plan d'augmentation des effectifs de la police municipale de proximité est proposé. Une brigade anti-incivilités sera également mise en place pour prévenir et sanctionner les comportements inappropriés. Ces initiatives visent à créer un environnement plus sûr et serein pour tous les Lyonnais. Engagement pour l'égalité Un fonds municipal sera créé pour soutenir les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles à Lyon. Ce dispositif inclura des mesures de médiation et des droits d'interpellation pour impliquer les citoyens dans le processus décisionnel. L'objectif est de promouvoir l'égalité et de garantir la sécurité de toutes les personnes dans la ville.

Grégory Doucet

Stéphanie Leger

Augustin Pesche

Audrey Henocque

Antoine Jobert

Sophia Sonia Popoff

Sylvain Godinot

Sylvie Tomic

Philippe Prieto

Lisa Gauthier

Gautier Chapuis

Julie Nublat-Faure

Valentin Lungenstrass

Aline Guitard

Rémy Cadoret

Philomène Recamier

Emmanuel Giraud

Touria Mahjoubi

Laurent Bosetti

Brigitte Lannic

Christophe Jacquemain

Anne Braibant

Olivier Berzane

Sandrine Runel

Rémi Zinck

Marion Sessiecq

Bruno Couturier

Yasmine Bouagga

Eric Lambert

Audrey Ranchin

Boris Miachon Debard

Aurélie Maras

Grégory Justin

Céline de Laurens

Pierre Lopez Landier

Laurence Boffet

Simon Castres Saint Martin

Anne Meillon

Mouttou Raman Sagadevin

Fatima Berrached

Adrien Drioli

Marielle Perrin

Mohamed Chihi

Sophie Heritier

Arthur Duvivier

Camille Pelegriny

Steven Vasselin

Fanny Dubot

Naïl Klioua-Kamal

Jacqueline Marvel

Renaud Payre

Camille Leroy

Ivan Revel

Gaëlle Membré

Vivian Pechoux

Cécile Couder

Mamadou Bah

Najat Maaroufi

Barthélémy Chenaux

Magdalena Sobczyk-Beillevert

Matéo Chichet

Céline Lacroix

Yves Davisse

Agnès Gahigi

Loïc Perino

Fanny Talbot

Mohamed Ait Yahia

Chloé Vidal

Eric Pellaton

Véronique Dubois-Bertrand

Raphaël Michaud

Claire Gaillard

Laouali Boueye

Martine Roure

Thiery Philip

Jean-Michel Aulas Liste divers centre

Coeur Lyonnais Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Michel Aulas Programme de Jean-Michel Aulas à Lyon (Coeur Lyonnais) Lyon et son avenir Jean-Michel Aulas se présente comme candidat à la mairie de Lyon, affirmant son attachement à la ville. Il souhaite redynamiser Lyon en la rendant plus fière et confiante face à l'avenir. Son engagement repose sur une gestion pragmatique et collective pour répondre aux défis actuels. Mobilité et accessibilité Le candidat propose de rendre les transports en commun gratuits pour les personnes à revenus modestes. Il prévoit également des Assises de la Mobilité pour établir un code de la mobilité à Lyon. L'objectif est de simplifier le système de transport et d'améliorer la circulation pour tous les usagers. Logement et construction Jean-Michel Aulas met en avant la nécessité de rendre le logement accessible à tous, notamment aux étudiants et jeunes actifs. Il prévoit de lever les freins à la construction et de réviser le PLUH pour favoriser l'offre de logements. La concertation avec les partenaires publics et privés sera essentielle pour atteindre cet objectif. Solidarité et inclusion Le candidat souhaite renforcer la solidarité à Lyon en diversifiant les modes de garde et en soutenant les familles monoparentales. Il propose également des mesures de gratuité dans les services municipaux pour les plus démunis. Son projet inclut la création de parcours pour les jeunes et un soutien accru aux seniors.

Jean-Michel Aulas

Laure Cedat

Charles-Franck Levy

Charlotte Hoffmann

Alain Giordano

Béatrice de Montille

Franck Pelissier

Sarah Peillon

Pierre Oliver

Laurence Balas

Loïc Terrenes

Barbara Velon

Emmanuel Hamelin

Anne Delaigle

Yann Cucherat

Emilie Desrieux

Romain Billard

Nina Bouffet

Thomas Rudigoz

Catherine Voisin-Moulinier

Samuel Soulier

Laïla Khallouk

Emmanuel Imberton

Hélène Dabbadie

François-Xavier Penicaud

Laurence Croizier

Édouard Hoffmann

Danielle Attias

Jean-Arnaud Niepceron

Isabelle Ramet

Maxime Cordier

Anne-Sophie Condemine

Claude Dussart

Olfa Derbel

Gwendal Peizerat

Virginie Virassamy

Régis Favier

Myriam Bencharaa

Grégory Sansoz

Audrey Soria

Allan Bouamrane

Naïwen Ayari

Ambroise Mejean

Pauline Grosjean

Xavier Calmard

Nathalie Clapeyron

Gonzague de Lavernee

Sandra Kamel

Lionel Saugues

Christelle Madeleine

Éric Fromain

Clara Eynaud Lasalle

Barthélémy Cayre-Bidau

Juliette de Oliveira

Grégory Cuilleron

Fatimata Zongo

Aurèle Coulougnon

Léna Jacquelet

Régis Michel

Florence Royet

Laurent Lecoeur

Stella Axiotis

Moussadeck Boulegroun

Isabelle Tongio

Mathys Forquès

Amandine Bouchoucha

Hervé Brun

Henda Ouled Hafid

Jérôme Dumarty

Clélia Salez

Ludovic Rebouillat

Élodie Roux de Bezieux

Olivier Revol

Georges Képénékian Liste divers centre

LYON C'EST MAINTENANT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Georges Képénékian Programme de Georges Képénékian à Lyon (LYON C'EST MAINTENANT) Prendre soin de Lyon Le concept de prendre soin de Lyon est au cœur de la vision politique proposée. Cela implique d'écouter les citoyens et de s'appuyer sur leurs ressources pour construire un avenir commun. Cette approche humaniste vise à redonner confiance et à renforcer les liens au sein de la communauté. Révolution démocratique Engager une véritable révolution démocratique est un objectif clé pour redonner le pouvoir d'agir aux citoyens. Cela nécessite de rompre avec les pratiques de gouvernance verticales et de favoriser une posture qui permet à chacun de s'impliquer. En transformant la relation entre l'administration et les habitants, on aspire à une démocratie plus participative. Société civile engagée Redonner toute sa place à la société civile est essentiel pour le développement de Lyon. La ville doit reconnaître l'importance des acteurs associatifs et leur fournir les moyens nécessaires pour participer activement à la construction de l'avenir. Cela permettra de valoriser les initiatives locales et de renforcer le tissu social. Cent jours citoyens Les cent jours citoyens représentent une grande fête démocratique pour Lyon, marquant le début d'un mandat participatif. Ce sera l'occasion d'organiser des débats, des ateliers et des rencontres pour impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent. Ce mouvement vise à créer un élan collectif et à raviver l'espoir au sein de la population lyonnaise.

Georges Képénékian

Emilie Renoux

Abdenour-Moussa Aïnseba

Delphine Borbon

Alexandre Chevalier

Laurence Bufflier

Eric Espinasse

Malika Haddad Grosjean

Philippe Pertin

Zora Aït-Maten

Davy Marchand-Maillet

Laetitia Lafay

Emmanuel Buisson-Fenet

Anaïs Bouchet

Vikas-Simon Lesvesque

Christine Lambert

Clément Chevalier

Agnès Coulon

Karim Mourad Matarfi

Laetitia Berlioz

David Vallat

Bénédicte Gardon

Marc Flécher

Denise Hoblingre

Samir Yaker

Mireille Clapot

Maxime Bouly

Joëlle Françoise Moliéra

Paul Adjamian

Geneviève Berger-Grospiron

Phlilippe Larguier

Véronique Montés

Hervé Lacroix

Valérie Galliou

Julien Quevy

Nathalie Rioux

Hugo Bessière

Karima Luciani

Marc Feuillet

Brigitte Leloire Kerackian

Arthur Oger

Chrystel Gueffier

Antoine Quinzin

Hélène Fenet

Roger Vacheret

Nathalie Christine Tortosa

Pierre Vola

Isabelle Neveu

Timothée Martin

Capucine Laurent

Paul Pereira

Sandrine Letchoumayen

Nathanaël Martin

Juliette Asti

Niels André

Camille Bertenet

Fabrice Mancini

Floriane Cornué

Stéphane Ronteix

Catherine Gauthier

Nicolas Cadas

Sandrine Carême

Olivier Pierre

Chrystèle Gilbert

Rodolphe Perrin

Régine Filipowicz

Jean-Yves Languanay

Mounira Abdelghani

Philippe Grosjean

Ghislaine Lukaszczyk

Roger Bouiller

Geneviève Brochud

Jean-Michel Daclin

Delphine Briday Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Delphine Briday

Michel Piot

Solange Grandjean

Tristan Teyssier

Marie-Christine Pernin

Olivier Minoux

Chantal Helly

Alex Mouterde

Anne-Marie Chambon

Eric Lahy

Ludivine Zanin

Gilles Bompard

Zahra Fadelane

Gianni Merrien

Malika Ould-Cheikh

Olivier Laprade

Sandrine Rodot

Didier Quilichini

Florence Peinnet

Pascal Pesci

Delphine Clavel

Daniel Michel

Anne-Marie Ricotta

Lyes Messahli

Yesmine Gemet

Joseph Lenarduzzi

Elise Brebion

Sacha Tarassioux

Rachel Lefort

Jean-Louis Desplanques

Emilie Chabane

Yann Rivoal

Kenza Loiselle

Louis Duvivier

Méghane Govi

Roland Vugliano

Camille Phan-Forel

Nino Azzouz

Sofia Zemma

Jim Bugni

Arlette Couzon

Joan Bailly

Odile Côte

Bruno Perrodin

Amel Dhib

Maël Defontaine

Dominique Tessier

Pierre Brun

Maria Diez Garcia

Jean-Paul Herrbrecht

Sonia Turmel

Luc Gemet

Jade Mencle

Eric Morin

Jacqueline Lopes

Andry Randriambelo

Véronique Charmeil

Hocine Namer

Chrystelle Mouterde

Olivier Morel

Nathalie Ollagnier

David Longeval

Sofia Gemet

Clément Sire

Martine Thionois

Stéphane Catheline

Edith Roche

Clément Pierre

Claire Côte

Corentin Claisse

Siham Bouhamed

Eric Casas

Nicole Desplantes

Michaël Jouteux Liste d'extrême-gauche

Lyon pour les travailleurs Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Michaël Jouteux Programme de Michaël Jouteux à Lyon (Lyon pour les travailleurs) Réquisition des logements La liste LYON POUR LES TRAVAILLEURS propose de réquisitionner les 28 000 logements vides à Lyon pour aider les familles sans abri. Cette mesure vise à garantir un logement décent à tous les citoyens, en particulier aux jeunes et aux familles en difficulté. Le Maire a le pouvoir légal de prononcer cette réquisition, selon un arrêt du Conseil d’État. Rénovation des infrastructures Il est urgent de rénover les logements et les locaux scolaires pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage à Lyon. La liste appelle également à ouvrir davantage de places en crèche municipale et à embaucher le personnel nécessaire pour répondre aux besoins croissants. Ces rénovations sont essentielles pour assurer un cadre de vie digne pour tous les Lyonnais. Retour aux services publics La liste LYON POUR LES TRAVAILLEURS plaide pour le retour en régie publique des services qui ont été privatisés, notamment la restauration scolaire. Il est également proposé de bloquer les tarifs des services municipaux pour alléger le fardeau financier des familles. Cette initiative vise à redonner aux citoyens un accès équitable aux services essentiels sans augmentation de coûts. Engagement politique La liste souligne l'importance d'une municipalité qui respecte les besoins de la population et refuse de relayer les coupes budgétaires imposées par le gouvernement. Les élus de LYON POUR LES TRAVAILLEURS s'engagent à mobiliser la population pour obtenir les ressources nécessaires au niveau gouvernemental. Ce mouvement est composé de citoyens de toutes origines, reflétant la diversité de la ville de Lyon.

Michaël Jouteux

Viviane Koman

Guillaume Dez

Marie Cousin

Nadjmeddine Aouadi

Malika Benguella

Hugo Maillard

Cécilia Oboli

Béranger Bauby

Delphine Rannou

Mamoudou Ba

Sabrina Saada

Abdoul Djinadou

Géraldine Giacalone

Adile Brourate

Inès Bentriou

Jean-Christophe Giraud

Bettina Guiglion

Yves Heliot

Maïssa Ben Slim

Ilam Nohoa

Yoboué Kouakou

Sylvain Jannier

Sarah Zemma

Antar Bentriou

Yamina Rezkallah

Nathanaël Dode

Cécile Tournemille

Brahim Nekka

Hund Guettai

Sylvain Le Gal

Mina Hukic

Viorel Cioara

Djamila Ferhat

Moussa Boudissa

Laurine Bonod

Frédéric Brunet

Sophie Pozzoli

Nordine Aït-Mouhoub

Affouhé Michèle Koman

Morgan Colonge

Karima Khiat

Baptiste Martin

Nolwenn Lanoë

Gilles Darbon

Lou Kosloff

Jean-Louis Lanher

Josiane Yangoua Ngassam

Christophe Simon

Christine Lefranc

Éric Tshiani Kalala

Nassima Kouadria

Mourchid Rguiti

Natacha Loumandet

Fabrice Humbert

Rebecca Monteil

Nicolas Lazzerini

Chia Estelle Auboeuf

Yasser Kracha

Siham Gherab

Olivier Massol

Fatima Boukarra

André Philibert

Linoa Dode

Boucif Touhami

Anissa Boumediene

Hamid Sagouma

Frédérique Monnier

Simon Lamson

Pauline Millet

Misbah Mahamoudou

Fathia Bouniar

Jamal Benslimane

Alexandre Dupalais Liste d'union à l'extrême-droite

Retrouver Lyon Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Alexandre Dupalais Programme de Alexandre Dupalais à Lyon (Retrouver Lyon) Sécurité à Lyon Le candidat propose un choc de sécurité avec la création de 30 commissariats de police municipale de proximité. Il prévoit également l'armement de 1000 policiers municipaux pour une présence accrue sur le terrain. Un budget de 50 millions d'euros par an est envisagé pour financer ces mesures sans augmenter les impôts. Prospérité économique Alexandre Dupalaïs ambitionne de doubler le PIB de Lyon en 10 ans, en attirant des entreprises et des startups. Il s'engage à ne pas augmenter les impôts en 2025, tout en proposant des fonds d'urgence pour soutenir le commerce de proximité. La revitalisation des quartiers est une priorité, notamment par le développement de zones franches. Cadre de vie Le candidat souhaite mettre fin à la zone à trafic limité (ZTL) pour réouvrir les rues à la circulation des riverains et des commerçants. Il propose également d'investir dans les transports en commun pour les rendre plus fiables et plus sûrs. La préservation du patrimoine et de l'identité lyonnaise est au cœur de ses préoccupations. Engagement citoyen Alexandre Dupalaïs se positionne comme un maire de proximité, engagé pour les Lyonnais. Il met en avant la lutte contre l'insécurité et le soutien aux entreprises et artisans locaux. Son programme vise à renforcer le lien entre la municipalité et les citoyens, en plaçant leurs besoins au centre des décisions.

Alexandre Dupalais

Nathalie Machez

Florian Patard

Jacqueline Vitau

Mathis Gangand

Bénédicte Louis

François Falletti

Blanche Verny

Valentin Perez

Marion Richard Du Montellier

Patrick Fernandes Da Silva

Soumaya Chaher

Etienne Jaouen

Blandine de Dieuleveult

Aurélien Guyot

Odile Souquet

Olivier Dupuis

Isabelle Le Meur

Jean-Claude Vitau

Mireille Schindler

Louis Couturier

Sandrine Klenovski

Gabriel de Lagarde

Eve Tessier

Bruno de Seguins Pazzis

Elisabeth Legros

Elias Monteyremard

Kâli de Montlivault

Franck Bertucat

Annie Huser

Michel Fusillier

Marie-Christine Terrenoire

Gérard Pellegrin

Dounia Harbi

Mathieu Klinger

Nathalie Malher

Guillaume Engelhard

Laurence Grigorieff

Christian Monteil

Jacqueline Catherin

Kristian Matija

Arlette Grenier

Guillaume Vasson

Morgane Poquerus

Augustin Francoz

Monique Nazelian Ouanes

Olivier de la Brosse

Marie Poyen

Jean-Claude Bataillard

Marie Françoise Gillot

Christophe Bourgeois

Sophie Bertrand

Jean-Pierre Bernard

Catherine Genestre

Patrick Feron

Isabelle Gouleret

Cyrille Gaubert

Valérie Delon

Jean-Marc Grigorieff

Catherine Reine Chession

Robert Sagona

Michèle Frizzi

Robert Merone

Anastasie Farges

Paul Fournet

Caroline Villard

Thibaud Boisson de Chazournes

Ophélie Merle

Yves Couvert

Noëlle Dhoutaut

Ahmed Marchal

Geneviève Lardet

Alain Jourda de Vaux de Foletier

Anaïs Belouassa-Cherifi Liste de La France insoumise

Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Anaïs Belouassa-Cherifi Programme de Anaïs Belouassa-Cherifi à Lyon (Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise) Engagement pour Lyon La campagne "Faire mieux" incarne une vision humaniste pour la ville de Lyon. Elle vise à renforcer les services publics et à répondre aux besoins des habitants. L'objectif est de construire une commune plus solidaire et démocratique, en opposition aux intérêts privés. Priorités de la campagne Les priorités incluent le logement, l'alimentation et la santé. Un encadrement des loyers est proposé pour garantir un accès abordable au logement. De plus, la mise en place d'une cantine gratuite pour les écoliers et l'ouverture de centres de santé municipaux sont des mesures phares. Mesures phares Parmi les mesures phares, on trouve la création d'un Référendum d'Initiative Citoyenne pour renforcer la démocratie. La réquisition de logements vacants et l'élargissement des horaires des bibliothèques sont également envisagés. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie des Lyonnais et à lutter contre les inégalités. Processus de vote Les élections se dérouleront les 15 et 22 mars, et il est essentiel d'apporter une pièce d'identité pour voter. Les citoyens sont encouragés à s'informer sur les propositions via le site dédié. Ce processus vise à mobiliser les habitants autour des enjeux locaux et à garantir leur participation.

Anaïs Belouassa-Cherifi

Albert Lévy

Sophie Charrier

Florestan Groult

Pauline Fivel

Laurent Legendre

Malika Benarab Attou

Bruno Magnin

Amaïa Sainz-Ruiz

Florent Ouatiya

Charlène Magnin

Jérôme Faynel

Claire Grunenwald

Mehdi Abderamane Rezkallah

Ivana Plaisant

Kelvin Mounard

Maud Dordain

Benoit Dumon

Leïla Mathias Kebbab

Franck Assedou

Eleni Ferlet

Bandjan Traore

Jeanne Jacquiot

Yacine Fekrane

Saaïda Touil

Anas Kournif

Christelle Viguié

Quentin Heroult

Livia Gillet

Pierre Girod

Delphine Juthier

Jean-Michel Lacroix

Jenny Faivre

Jean-Pierre Levite

Afifa Zenati

Paul Conway-Pech

Maïmouna Doumbia

Antoine Trupiano Remille

Marie-Christine Souan

Samuel Raphaël Henri Harvet

Belinda Pugnet

Guillaume Douat

Ferima Abid

Idris Mahdar

Léa Lusetti

Raphaël Alexandre Pierre Paoli

Aude Marie Cloltilde Casassus

Aurélien Nercessian

Véronique Marguerite Mirol

Mmadi Hassani Ahamad

Zeynep Ciftci

Ali Bennacer

Camille Concalves

Sylvain Perdrix

Elise Vovard

François Theillon

Chahinez Kalkoul

Julien Bernard

Geneviève Ville

Wissem Halloumi

Ouafa Guessas

Guillaume Pluvy

Louiza Nouari

Rheda Makhlouf

Alix Denolle

Olivier Saint Gal de Pons

Bénédicte Vidor

Jean-François Testi

Chloé Thoret

Boyan Gaineton

Marianne Sophie Christelle Ciaudo

Cyriack Arrambourg

Anne-Elisabeth Truillet

Nicolas Brachet

Nathalie Perrin-Gilbert Liste divers gauche

LYON AVEC VOUS ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nathalie Perrin-Gilbert Programme de Nathalie Perrin-Gilbert à Lyon (LYON AVEC VOUS !) Engagement pour le 8ᵉ arrondissement La candidate Nathalie Perrin-Gilbert se présente pour la mairie de Lyon, mettant en avant son attachement personnel à la circonscription du 8ᵉ arrondissement. Elle souligne l'importance des politiques publiques pour l'avenir de ce quartier, notamment en matière de logement, de culture et de services publics. Le 8ᵉ arrondissement est décrit comme un lieu de diversité et de dynamisme, mais aussi de défis à relever. Protection des familles Le programme inclut des mesures pour soutenir les familles, en particulier les familles monoparentales, à travers l'ouverture de maisons d'assistantes maternelles et le renforcement des services de Protection maternelle et infantile. L'accompagnement des aidants familiaux et le soutien aux associations de maintien à domicile pour les aînés sont également des priorités. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des familles et à favoriser leur épanouissement. Amélioration des déplacements Des actions sont prévues pour faciliter les déplacements dans le 8ᵉ arrondissement, notamment la remise en service des ascenseurs et escaliers roulants dans les stations de métro. Un plan de déplacements sera revu en concertation avec les habitants et commerçants pour répondre à leurs besoins. La sécurisation des cheminements piétons est également une priorité pour garantir la sécurité de tous. Soutien à la culture Le programme met l'accent sur l'accompagnement des équipements culturels tels que la Maison de la Danse et l'Institut Lumière, ainsi que le soutien aux artistes et aux écoles de musique associatives. Ces initiatives visent à enrichir l'offre culturelle du 8ᵉ arrondissement et à promouvoir l'éducation populaire. La culture est perçue comme un vecteur essentiel de lien social et de dynamisme dans le quartier.

Nathalie Perrin-Gilbert

Jean-François Auzal

Emmanuelle Amar

Nicolas Planchon

Nadège Borron

Cédric Rousset

Nouria Mahmoudi

Alexis Jacquemin

Achiata Denise Djiman

Ibrahim Kadri

Valérie Haelewyn

Jérôme Godard

Michèle Le Dily

Christian Sapet

Colette Ilunga

Thimotée Martin-Brossat

Odile Dovin-Morel

Michel Bastrenta

Jacqueline Maemble

Patrick Penot

Marion Nicoli

Thierry Swiderski

Albertine Pabingui Gondje

Luc Arbib

Annie Bourdy

Moussa Diallo

Sophie Robert

Jean-Marie Marguerite

Manuela Massanga

Pierre Mourier

Nour Saidi

Balthazar Le Bihan

Clotilde Flamant

Etienne Roche

Fabienne Anne Brigitte Gallet

Christopher Hugge Honeyman

Corinne Hayet

Isayah Nsambu Inacio

Fatma Ghedeir-Ahmed

Alban Orezzoli

Tuba Gültekin Roche

Corentin Curty-Laubeuf

Vanessa Catherine

Sidoine Froidurot

Françoise Cibert

Yves Ferreira

Virginie Lupo

Michel Bernini

Sandrine Cordier

Thierry Seneau

Céline Planchon

Nicolas Berthet

Fanny Gilbert

Hamida Ben Yahia

Olivia Pabingui

Vivek Brutus

Carole Beaudoux

Alain Imbaud

Cloé Grondin--Félicité

Noah Chabrillat

Manel Bennour

Patrice Kalla N'Gallé

Adelaïde Lermine--Angelini

Julien Rabault

Lilou Germain

Emmanuel Ndoumbé Samé

Virginie Levigne

Roman Tarjimanov

Eugénie Auzal

Mathias Enderlin

Marylou Carneiro

Marwen Bennour

Martine Souvignet

Raphaëlle Mizony Liste d'extrême-gauche

NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Raphaëlle Mizony Programme de Raphaëlle Mizony à Lyon (NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire) Engagement ouvrier La liste "Lyon ouvrière et révolutionnaire" est constituée de travailleurs de divers secteurs, unis pour défendre les intérêts des classes populaires. Elle appelle à la mobilisation collective pour faire entendre la voix des travailleurs face à un système qui privilégie les profits des puissants. Ce mouvement vise à rassembler les forces pour lutter contre les inégalités et l'oppression. Résistance à l'extrême-droite Le texte souligne la montée de l'extrême-droite et ses violences, notamment lors de manifestations et d'attaques contre des militants de gauche. Il appelle à une union des travailleurs pour répondre à ces intimidations et défendre les valeurs de solidarité et de justice. La résistance collective est présentée comme essentielle pour contrer cette menace grandissante. Revendications sociales Des mesures urgentes sont proposées pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, telles que des augmentations de salaire et la régularisation des sans-papiers. Ces revendications visent à garantir des droits fondamentaux et à lutter contre la précarité. Le texte insiste sur la nécessité d'une action collective pour imposer ces changements. Mobilisation politique Le vote pour "Lyon ouvrière et révolutionnaire" est présenté comme un acte de révolte contre le système capitaliste et ses représentants. Il s'agit d'affirmer la nécessité d'une organisation des travailleurs pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Les élus de cette liste s'engagent à représenter les classes populaires et à soutenir les luttes sociales pour un avenir meilleur.