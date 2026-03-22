Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aix-en-Provence

Le deuxième tour des élections municipales à Aix-en-Provence a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sophie Joissains
Sophie Joissains Liste divers droite
PASSIONNEMENT AIXOIS
  • Sophie Joissains
  • Eric Chevalier
  • Dominique Augey
  • Laurent Dillinger
  • Karima Zerkani Raynal
  • Patrick Ardizzoni
  • Sylvaine Di Caro Antonucci
  • Marc Ceccaldi
  • Julie Davico-Pahin
  • Hervé Liberman
  • Elisabeth Huard
  • Michaël Zazoun
  • Kayané Bianco Roatta
  • Grégory Allione
  • Brigitte Devesa
  • Jean-Christophe Grossi
  • Solène Trividic
  • Gilles Donatini
  • Stéphanie Braise
  • Olivier Nasles
  • Brigitte Billot
  • Rémi Capeau
  • Frédérique Dumichel
  • Salah-Eddine Khouiel
  • Perrine Meggiato
  • Marc Feraud
  • Mireille Lazare
  • Jonathan Amiach
  • Laure Scandolera
  • Fathi Benjilali
  • Carole Briere-Rocchia
  • Pierre-Emmanuel Casanova
  • Valérie Michon
  • Sebastien Nourian
  • Stéphanie Lenoir
  • Francis Taulan
  • Marie-Pierre Sicard-Desnuelle
  • Sellam Hadaoui
  • Anne Meyer-Heine
  • Loris Martin
  • Antonia Sarasal
  • Jacques Boudon
  • Aliénor Coutiaux-Lacladere
  • Cyril Huet-Lambing
  • Nora Forte
  • Sébastien Molina
  • Laura Falgayrac
  • Luigi Aklil
  • Ornella Bouhana
  • Daniel Nahon
  • Françoise Roux
  • Jean Milon Boulhol
  • Annie Menakian-Jeuil
  • Christian Quesada
  • Sabria Mlili
  • Jean-Pierre Lanfrey-Moracchini
  • Arlette Maurin-Ollivier
Marc Pena
Marc Pena Liste d'union à gauche
AIX AVENIR
  • Marc Pena
  • Magali Bailleul
  • Clément Frel-Cazenave
  • Agnès Daures
  • David Tessier
  • Eva Talha
  • Cyril Di Meo
  • Cécile Cristofari
  • Hervé Guerrera
  • Maryse Anbar
  • Stéphane Salord
  • Anne-Christel Fogliani
  • Emmanuel Henry
  • Linda Ben Jemaa
  • Sullivan Benavent
  • Zélikha Keloufi-Tessier
  • Jean-Yves Maurel
  • Ella Aubert
  • Alain Parra
  • Anne Alexandre
  • Régis Delalande
  • Aline Mineur
  • Jean-Michel Durafour
  • Anne Raffaelli
  • Arthur Patou
  • Catherine Richarté
  • Mohammed El Hamzaoui
  • Mano Grambert
  • Guy Laudren
  • Manon Bozicas
  • Lucien Schiltz Delthil
  • Anne-Laure Galmel
  • Franz Vasseur
  • Fanny Pouliquen
  • Guy Liégeois
  • Claire Bruna
  • Vincent Rouvier
  • Gaële Ansidei
  • Thomas Cuvillier
  • Julia Lazzerini
  • Jean-Yves Dalverny
  • Nathalie Mineo
  • Antoine Babajko
  • Florence Gattacceca
  • César Vermorel Forest
  • Anne Marie Gonzales
  • Paul Escourrou
  • Marie-José Valeta
  • Thierry Dutard
  • Annie Friolet
  • Jean-Michel Cordes
  • Evelyne Heckenroth
  • Raymond Follin
  • Michelle Einaudi
  • André Guinde
Philippe Klein
Philippe Klein Liste Horizons
AIX POUR VOUS
  • Philippe Klein
  • Laurence Demarchi
  • Cyrille Blint
  • Odile Miribel
  • Jean-Claude Glaichenhaus
  • Clemence Rochas
  • Guy Chetboun
  • Beatrice Bendele
  • Philippe de Saintdo
  • Isabelle Drujon d'Astros
  • Antoine Le Masson
  • Sylvie Roca
  • Nassim Lhasnaoui
  • Mailys Carbonell
  • Vincent Chauvin
  • Nurcan Turan
  • Jeremy Thiriet
  • Stephanie Pulcet
  • Flavien Lombardi
  • Fida Ben Ammar
  • Axel Breton
  • Eva Struillou
  • Herve Dufourneaud
  • Jacqueline Barbolosi
  • Philippe Ebren
  • Christine Pansier
  • Cedric Ferre
  • Marie-Paule Urtin
  • Olivier Girard
  • Aziza Bellioua
  • Bertrand Deneux
  • Ines Lacaille
  • Benoit Lopez
  • Essia Bouchareb
  • Aymen Hanine
  • Barbara Staletti
  • Gregoire Disdier
  • Fabienne Lacambre
  • Berenger Guillon
  • Francoise Cheval
  • Ethan Vitte
  • Isabelle Lauret
  • Ruben Virin
  • Charlotte Rouquette
  • Loic Compain
  • Claire Autran
  • Jean-Noel Auxiette
  • Laurence Dogat
  • Frederic Tambon
  • Yannick Bourrouilhou
  • Georges Tabardel
  • Caroline Sibaud
  • Pascal Carminati
  • Marie-Claude Ogna
  • Gerard Micallef
Jean-Louis Geiger
Jean-Louis Geiger Liste d'union à l'extrême-droite
AGIR POUR AIX
  • Jean-Louis Geiger
  • Nathalie Chevillard
  • Jean-Pierre Rayne
  • Muriel Hernandez
  • Paul Le Paih
  • Olivia Roussel
  • Didier Ballandras
  • Salomé Benyamin
  • Nathanael Zimbler
  • Morgane Roman
  • Serge Camillieri
  • Martine Amiel
  • Louis Harkous
  • Nadine Zoccola
  • Denys Du Crest
  • Josiane Perez
  • Michel Rey
  • Emilia Cartu
  • Thierry Dioulouffet
  • Céline Barnabé
  • Constantinos Pipérigos
  • Emmanuelle Baron
  • Jean Arlaud
  • Mireille Rossi
  • André Rousset
  • Martine Bernardini
  • Joris Faure
  • Sophie Valat
  • François Rigonnet
  • Valérie Ferrato
  • Marlone Senatore-Gourio
  • Jeanne Rousset
  • Yessine Guenaoui
  • Anaelle Le Quellec
  • Laurent André
  • Colomba Franche
  • Cedric Perrin
  • Pascale Jean
  • Aurelien Veran
  • Dominique Aharonian
  • Louis Vanel
  • Laure Carillier
  • Andre Gionovesio
  • Lorraine Vaur
  • Aristote Giraud
  • Roselyne Angelliaume
  • Eric Grouvel
  • Nathalie Coindet
  • Alain Ducasse
  • Colette Poujol
  • Jean-Frederic Millerin
  • Marie Marroc
  • Jean-Eudes Callet
  • Genevieve Perronny
  • Jean Fabre
  • Denise Larraud
  • Pierre Causse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie JOISSAINS
Sophie JOISSAINS (Ballotage) PASSIONNEMENT AIXOIS 		18 871 39,41%
Marc PENA
Marc PENA (Ballotage) AIX AVENIR 		9 649 20,15%
Jean-Louis GEIGER
Jean-Louis GEIGER (Ballotage) AGIR POUR AIX 		7 620 15,91%
Philippe KLEIN
Philippe KLEIN (Ballotage) AIX POUR VOUS 		5 652 11,80%
Julie BORONAD
Julie BORONAD AIX EN COMMUN 		3 833 8,00%
Mounir BEN-AMMAR
Mounir BEN-AMMAR vivante et populaire 		2 259 4,72%
Participation au scrutin Aix-en-Provence
Taux de participation 49,83%
Taux d'abstention 50,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 48 629

Source : ministère de l’Intérieur

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