Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aix-en-Provence sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aix-en-Provence.
L'actu des élections municipales 2026 à Aix-en-Provence
11:52 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Aix-en-Provence pour la municipale
Les élections municipales 2026 à Aix-en-Provence ont vu Sophie Joissains (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 39,41 % des voix. À sa suite, Marc Pena (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 20,15 %. Le match a abouti à un ascendant très fort de la leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Louis Geiger a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Philippe Klein a récolté 11,80 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Du côté de la mobilisation à Aix-en-Provence, l'élection a mobilisé 49,83 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aix-en-Provence
Le deuxième tour des élections municipales à Aix-en-Provence a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sophie Joissains
Liste divers droite
PASSIONNEMENT AIXOIS
|
|
Marc Pena
Liste d'union à gauche
AIX AVENIR
|
|
Philippe Klein
Liste Horizons
AIX POUR VOUS
|
|
Jean-Louis Geiger
Liste d'union à l'extrême-droite
AGIR POUR AIX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie JOISSAINS (Ballotage) PASSIONNEMENT AIXOIS
|18 871
|39,41%
|Marc PENA (Ballotage) AIX AVENIR
|9 649
|20,15%
|Jean-Louis GEIGER (Ballotage) AGIR POUR AIX
|7 620
|15,91%
|Philippe KLEIN (Ballotage) AIX POUR VOUS
|5 652
|11,80%
|Julie BORONAD AIX EN COMMUN
|3 833
|8,00%
|Mounir BEN-AMMAR vivante et populaire
|2 259
|4,72%
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|49,83%
|Taux d'abstention
|50,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|48 629
Source : ministère de l’Intérieur
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