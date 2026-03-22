Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence : les résultats du 2e tour

Programme de Sophie Joissains à Aix-en-Provence (PASSIONNEMENT AIXOIS)

Présentation de Sophie Joissains

Sophie Joissains se présente aux élections municipales à Aix-en-Provence, où elle a grandi et fait ses études. Forte de son expérience en tant qu'adjointe à la culture et ancienne Sénatrice, elle souhaite se consacrer entièrement à sa ville. Son engagement est motivé par le désir de répondre aux besoins des habitants et d'améliorer leur quotidien.

Actions réalisées

Depuis son mandat, plusieurs actions ont été mises en place, telles que le maintien des impôts communaux et l'accroissement de la sécurité. Sophie Joissains a également œuvré pour soutenir les publics fragiles et favoriser la transition énergétique. Ces initiatives visent à renforcer la qualité de vie à Aix-en-Provence et à promouvoir la ville sur la scène nationale et internationale.

Propositions pour l'avenir

Les propositions de Sophie Joissains incluent la création de logements à prix maîtrisé et l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Elle souhaite également garantir une éducation de qualité pour les enfants et soutenir les aînés. Ces mesures visent à construire une société plus inclusive et solidaire à Aix-en-Provence.

Méthode de travail

Sophie Joissains privilégie une approche collaborative en écoutant les habitants pour concevoir des projets adaptés à leurs besoins. Elle s'engage à travailler main dans la main avec les Aixois pour rassembler les forces vives de la communauté. Cette méthode vise à créer un véritable dialogue entre les élus et les citoyens pour un avenir meilleur.