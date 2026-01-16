Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : une surprise au 1er tour ? Le vote en direct dans la cité phocéenne

Martine Vassal Liste divers droite

MARSEILLE JE T'AIME Voir la liste des candidats

Martine Vassal

Romain Simmarano

Fabienne Bendayan

Stéphane Pichon

Catherine Pila

André Bendano

Laure Agnès Caradec

Christophe Madrolle

Valérie Boyer

Sylvain Souvestre

Corinne Innesti

Bruno Gilles

Sandra Blanchard

Denis Rossi

Marine Pustorino

Omar Keddadouche

Sabine Bernasconi

Didier Réault

Marion Bareille

Bruno Genzana

Isabelle Campagnola Savon

Gérard Blanc

Aurore Bruna

Maxime Boudet

Solange Biaggi

Thierry Santelli

Christine Frontera

Robert Ciampi

Christine La Rocca

Ludovic Perney

Anne Claudius-Petit

Jordan Mangani

Nathalie Riguel

Sylvain Di Giovanni

Alison Devaux

Frédéric Guelle

Sarah Aubet-Boualem

Thierry Zaveroni

Djihane Dib

Patrick Malakian

Keltoum Tachekaft

Jean-Maurice Saal

Melanie Paolettoni

Thierry Mode

Juliette Bachelier

Gérard Michaël Bohbot

Laurence Mercadal

Richard Findykian

Catherine Chantelot

Igor Kovacevic

Sophie Goy

Léo Khozian

Chiara de Haro

Nathan Cohen

Corinne Birgin

Antoine Cirillo

Marie Seria Martinod

Jacques Tedesco

Patricia Rolland

Thierry Treglia

Nakia Doro

Charles Lankar

Deïla Léon-Ruiz

Philippe Berger

Morgane Moutte

Tom Ricci

Malika Aimeche

Jean-Michel Bert

Laurence Semerdjian

Louis Reynaud

Océane Chamy

David Souid

Jeanne Renaux

Mathieu Zarb

Sophie Furfaro

Lilian Ginoux

Laurence Fargier

Jean-François Suhas

Emmanuelle Chaix

Diégo Déléria

Vanessa Paineau

Didier Tani

Céline Aycard-Dieste

Eric Para

Juliette Gastaldello

Frederic Picarelli

Lilia Malagouen

Abdelkarim Bettira

Caroline Cisneros

Henri Rochand

Louise Ramos

Bruno Lefebure

Bouchra Fathi

Nicolas Lamberti

Patricia Pace

Julien Amarou

Mathilde Hauton

Kévin Corti

Mélanie Ordines

Jérémie Fischbach

Chiara Actis

Mathis Piffaretti

Marie Franceschi

Pierre Laget

Pascale Beaud'Huin

Anthony Berard

Sylviane Beaujard Giudicelli

David Galtier

Anne Blancquaert

Fanck Recoing

Lina Lanfranchi Le Roux

Christine Juste Liste écologiste

MARSEILLE ECOLOGIE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christine Juste Programme de Christine Juste à Marseille (MARSEILLE ECOLOGIE) Écologie Urbaine Marseille fait face à des défis environnementaux majeurs, notamment la pollution et la gestion des déchets. Des initiatives telles que la création de micro-forêts et l'amélioration des mobilités douces montrent un engagement vers une ville plus verte. L'écologie est présentée comme une priorité quotidienne pour améliorer la qualité de vie des habitants. Justice Sociale Le programme propose des mesures pour rendre la ville plus juste, notamment la gratuité des transports pour les jeunes et les plus précaires. Des initiatives comme l'encadrement des loyers et l'accès à des soins de santé abordables visent à réduire les inégalités. L'accent est mis sur le soutien aux populations vulnérables pour garantir un accès équitable aux ressources. Sécurité et Bien-être La sécurité des citoyens est une priorité, avec des propositions pour renforcer la police de proximité et améliorer la santé mentale. L'augmentation des effectifs policiers et la création de refuges pour les victimes de violences sont des mesures clés. Ces actions visent à créer un environnement plus sûr pour tous les Marseillais. Participation Démocratique Le programme met l'accent sur la nécessité d'une démocratie participative, avec des budgets confiés aux conseils de quartier. La création de maisons des habitants et de comités d'usagers vise à renforcer l'implication des citoyens dans les décisions publiques. Ces initiatives cherchent à donner une voix aux habitants dans la gestion de leur ville.

Christine Juste

Bilal Boualem

Zoubida Meguenni

Jean-Yves Sayag

Myriam Zeddour

Fouadi Ahamada

Manon Stoltz

Yacine Cherid-Berkani

Maria Leonor Carvalho Alves

Waly Tirera

Suzanna Kaltachian

Marc Bourliere

Odile Marie

Azedine Younes

Sandra Touitou

Frank Sayag

Christine Long

Amir Redouane

Nina Carlini

Didier Malka

Brigitte Najean

Mourad Balaïd

Clémentine Franceschi

Brice Isableu

Anissa Zeddour

Thomas Fournier

Nadia Timricht

Mohamed-Amine Boughanmi

Dominique Hairion

Christophe Amar

Dalila Aissa-Mamoune

Cedrick Hamidou

Lena Lepretre

Mohamed Mostefaï

Sirine Saidi

Nicolas Sicard

Farida Lassouani

Abdelhatif Khennouf

Mélissa El Hamami

Pierre Litique

Linda Aboudou

Philippe Petit

Assya Zeddour

Karim Talbi

Faïza Boualia

Ismaiel Tavares Gomes

Mounia Boualia

Maxime Pasquale

Florence Cherid

Alphonse Luvunu

Sherley Sayag

Aïmen Ben Salah

Morgan Vernet

Ali Khayour

Anaïs Erika Belghomari

Fouzi Maidi

Sana Cherid

Mohamed Gacem

Annya Saadi

Nabil Hamadou

Fatima Nair

Ousseni Aly M'Hadji

Mounira Saadi

Carim Ali

Ghislaine Sayag

Alassane Sakho

Sanae Hamra Laamiri

Sliman Zenbout

Seraphine Moustafa Al Ali

Lucas Mostacci

Leila Hattabi

Fahami Mze Mbaba

Aminata Gackou

Adelen Salah

Nadine Abdallah

Benjamin Migliasso

Lynda Turki

Mohamed El Mouddene

Pauline Mlamali

Dinks Turki

Aïcha Cherki

Ahmed Abdelli

Hanane Dghoughi

Jawad Ben M Barek

Jessica Abdou

Mohamed Chirchouh

Sabrina Errera

Ethan Rossi

Alexia Lacroix

Jonathan Prevedan

Kheira Lakhezoum

Rida Messaoudi

Sandra Julien

Raouf Abidi

Cécylia Curtel

Islah Youssoufa

Maissane Terki

Zakari El Ouadji

Corinne Pizzo

Nabil Felah

Abla Bouderbala

Nassuf Ahamada

Nathalie Marchai

Wisem Bensahra

Zouhaïla Daoudou

Moussa Gackou

Salima Regad

Youssouf Mze Mbaba Mnemoi

Martine Chanoine

Sami Benfers

Michèle Leonelli

Benoît Payan Liste d'union à gauche

POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Benoît Payan Programme de Benoît Payan à Marseille (POUR MARSEILLE, LA GAUCHE, LES ECOLOGISTES ET LES CITOYENS RASSEMBLES) Benoît Payan et Marseille Benoît Payan se présente comme le maire de Marseille, affirmant son attachement à la ville et son engagement envers ses habitants. Il évoque les réalisations de son équipe, notamment en matière d'éducation et de logement. Son objectif est de continuer à rassembler les Marseillais pour bâtir une ville solidaire et dynamique. Progrès en matière de sécurité Le projet inclut le doublement des effectifs de la police municipale pour renforcer la sécurité des Marseillais. Des antennes de police seront établies dans chaque arrondissement pour une meilleure réactivité. Cette initiative vise à garantir un environnement plus sûr pour tous les citoyens. Amélioration des infrastructures Le développement des réseaux de tramway est prévu pour améliorer la circulation dans Marseille. Un plan vélo sera également mis en place, avec 300 km de pistes pour encourager les déplacements durables. Ces mesures visent à rendre la ville plus accessible et agréable à vivre. Engagement pour l'égalité Le projet met l'accent sur le soutien aux associations locales et sur la lutte contre les discriminations. Un plan de prévention des violences sexistes et sexuelles sera également instauré pour protéger les citoyens. Ces actions visent à promouvoir une société plus juste et solidaire à Marseille.

Benoît Payan

Michèle Rubirola

Amine Kessaci

Samia Ghali

Yoan Levy

Olivia Fortin

Julien Harounyan

Hanifa Taguelmint

Pierre Huguet

Audrey Garino

Anthony Krehmeier

Pascaline Lécorché

Anthony Gonçalves

Chahidati Soilihi

Arnaud Drouot

Sophie Camard

Didier Jau

Enda Amraoui

Pierre-Marie Ganozzi

Tina Biard Sansonetti

Joël Canicave

Nadia Boulainseur

Karim Touche

Nassera Benmarnia

Eric Mery

Katia Yakoubi

Mohamed Itrisso

Nina Palomba

Laurent Lhardit

Marie Batoux

Hervé Menchon

Audrey Gatian

Yannick Ohanessian

Nathalie Tessier

Ahmed Heddadi

Mirabelle Lamoureux

Jean-Marc Coppola

Perrine Prigent

Hedi Ramdane

Emilia Sinsoilliez

Gwenaël Richerolle

Sophie Guérard

Lucas Langomazino

Josette Furace

Thomas Roller

Capucine Edou

Azad Kazandjian

Rebecca Bernardi

Christophe Hugon

Anne-Sophie Sidani

Jean-Marc Signes

Juliette Masson

Martin Grand-Dufay

Clara Jaboulay

Ibrahim M'Ze

Farida Benaouda

Julien Rossi

Laure Rovera

Philippe Cahn

Lydia Frentzel

Nicolas Hue

Lisette Narducci

Romain Pastor

Cécile Vignes

Hassan Guenfici

Candice Le Tourneur

Yahya Güngörmez

Fatima Mostefaoui

Eric Semerdjian

Samia Chabani

Patrick Amico

Wassila Hammache

William Leday

Véronique Brambilla

Marcel Touati

Haouaria Hadj-Chikh

Marzouk Ferrat

Sofia Mabrouk

Hamza Aftis

Lynda Kherbache

Cyprien Vincent

Evelyne Bremondy

Ahmed Traoré

Eva Chevallier-Kausel

Christophe Monnier

Anne Pfister

Karim Lali

Nicole Thuet

Anthony Canali

Lia Taghianosyan

Julien Soret

Teïssir Ghrab

Aurélien Petit Jean Levonian

Nadia Zerdab

Karim Djebali

Ilyana Abidelli

Eric Vitale

Monique Rolbert

Pierre-Emmanuel Vidal

Laura Couzon

Pierre Semeriva

Stella Castellano

Frédéric-Joël Guilledoux

Romane Massip

Karim Boussalem

Marie-José Cermolacce

Robert Andrieu

Josette Sportiello

Nicolas Vidal-Naquet

Marie-Arlette Carlotti

Jérémy Bacchi

Jane Bouvier

Frédéric Rosmini

Franck Allisio Liste du Rassemblement National

MARSEILLE EN ORDRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Franck Allisio Programme de Franck Allisio à Marseille (MARSEILLE EN ORDRE) Engagements pour Marseille Le programme de Franck Allisio se concentre sur la sécurité des Marseillais, avec des mesures telles que le triplement des effectifs de la police municipale. Il propose également la création de brigades spécialisées pour lutter contre la délinquance et améliorer la gestion des quartiers. L'objectif est de redynamiser la ville tout en préservant son patrimoine et en soutenant l'économie locale. Problèmes de sécurité La sécurité est un enjeu majeur pour Franck Allisio, qui constate une montée de l'insécurité à Marseille. Il prévoit d'installer davantage de caméras de vidéoprotection et de créer des postes de police dans chaque arrondissement. Ces mesures visent à rassurer les habitants et à restaurer un climat de confiance dans la ville. Développement économique Franck Allisio souhaite faire de Marseille une capitale économique en soutenant les entrepreneurs et en allégeant les charges fiscales. Il propose de redynamiser les noyaux villageois avec des managers de proximité pour répondre aux besoins des commerçants. L'accent est mis sur la création d'emplois et l'amélioration des conditions de travail. Amélioration des services publics Le programme inclut des mesures pour améliorer les services publics, notamment dans le secteur éducatif et des transports. Franck Allisio prévoit de sécuriser les écoles et de lutter contre le harcèlement. De plus, il s'engage à garantir des transports en commun accessibles et de qualité pour tous les Marseillais.

Franck Allisio

Eléonore Bez

Olivier Fayssat

Gisèle Lelouis

Samuel Ben-Hamou

Sandrine d'Angio

Olivier Rioult

Monique Griseti

Cédric Dudieuzere

Chantal Agius

Hugo Cartallier

Sophie Arrighi

Jean-Baptiste Rivoallan

Marie Bermejo

Thibaut Charpentier

Clara Salémeh

Thomas Battesti

Marie-Laurence Posteau

Jessy Nakache

Anne-Marie Gregori

Jean-Marc Graffeo

Céline Levieux

Antoine Baudino

Flavie Colombo

Gérard Audibert

Mireille Balletti

Blaise Rosato

Caroline Sicard

Mickael Salfati

Aurélie Quinquis

Arnaud Keller

Margie Liccioni

Dany Lamy

Elisa Crest

René Coulet

Roza Saadi

Patrick Thevenin

Clémence Parodi

Bernard Marandat

Giséle Triaire

Hubert Escavi

Gabrielle Occuly

Thomas Gensollen

Lucie Serra

Vincent Vidal

Linda Zoubir

Romain Couturier

Lugdivine Ponzio

Didier Monti

Domenica Lavarese

Emmanuel Bozzi

Jane Sampol

Florient Remondière

Anais Baltayan

Antoine Fleischmann

Aude Pover

Jean Darmagnac

Karine Fauchard

Paul Raybaud

Brigitte Benichou

Vincent Vendredi

Jeanne Vigier

Cyril Kestellikian

Monique Costa

Michel Outouzian

Nicole Gaudin Toussaint

Jean-Bernard Butavand

Martine Piazza

Richard Dubreuil

Sandra Avogadro

Lukas Kubicki

Nathalie Ramos

Franck Beaini

Lugdivine Alias

Pierre Couve

Marie-Claire Le Roy

Laurent Gonzalez de Gaspard

Nicole Pichinoty

César Gervais

Johanna Meline

Quentin Lasserre

Charlotte Roux

Fabien de Benedetti

Florence Ganay

Axel Chachuat

Yannick Drayon

Thierry Do Estanque

Vanessa Di Silvestro

Jean-Louis Brahim

Caroline Tiramani

Rahym Debiane

Marie-Hélène Claustre

Martin Rouxeau de L'Ecotais

Marie Macherey

Joris Jacquet

Ghislaine Ladame

Régis Bellon

Yane Bienfait

Philippe Manni

Deborah Partouche

Stephan Coti

Loane Sylvi

Albert Guigui

Marina Lucheux

Thomas Bonnand

Mireille Casassa

Yves Beauval

Christelle Saffy

Patrick Amodru

Marie-Jeanne Yacoub

Hervé Poletti

Erwan Davoux Liste divers centre

MARSEILLE POUR TOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Erwan Davoux Programme de Erwan Davoux à Marseille (MARSEILLE POUR TOUS) Sécurité La sécurité est une priorité pour Marseille. Des mesures telles que l'augmentation des caméras de vidéoprotection et le soutien aux forces de l'ordre sont proposées. L'objectif est de créer un environnement plus sûr pour tous les Marseillais. Propreté La propreté des rues est essentielle pour le bien-être des citoyens. Des initiatives incluent le nettoyage régulier des trottoirs et l'augmentation des corbeilles et poubelles. Ces actions visent à rendre Marseille plus agréable et accueillante. Transports Le système de transports doit être accessible à tous les Marseillais. La gratuité totale des transports est envisagée pour améliorer la mobilité. De plus, des solutions pour le stationnement et la conformité aux normes pour les personnes handicapées sont nécessaires. Logement Le logement est un enjeu crucial pour la ville. Un plan de construction massif de logements sociaux est proposé pour répondre aux besoins des habitants. La lutte contre les "marchands de sommeil" est également une priorité pour garantir un habitat décent.

Erwan Davoux

Nora Preziosi

Christophe Benoit Dagot

Aurelie Falek

Saïd Ouichou

Isabelle Laurent

Maximilien Touat

Marielle Acunzo

Abdel Karim Bentahar

Nelly Garcia

Sebastien Moullet

Sophia Linda Bouchoucha

Romain Bares

Salima Litim

Marcel Slama

Elisabeth Said

Mohamed Aboudou

Yamina Ouertani

Laurent Michaut

Nicole Riquier

Bacar Zitoumbi

Nadia Zidane

Thibault Ciscardi

Miriam Beltifa

Saïd Mhamadi

Sabrina Hachouf

Quentin Bichi

Zohra Kebbal

Naïr Abdallah

Ouacella Tir

Gilles Tachon

Nahema Chenine

Julien Richard

Tasmalynn Bakari

Alain Michel Blondeau

Badiaa Bouyafran

Zaïnoudine Ali

Louisa Bellanti

Michel Polo

Sophie Bensamoun

Nadir Aouad

Victoire Arcostanzo

Ardit Halimi

Stéphanie Brun

Mohamed Firas Khayat

Hobna Bouden

Faycal Benzaid

Dalila Gasmi

Jean-Marc Thomi

Myriam Bahou

Christian Pilone

Hakima Remadnia

Saleh Eddin Zaghdoud

Natalia Zaïtseva

William Florent

Sahrah Brahmia

El-Hadje Assoumani

Azifati M Soili

Alphonse Basse

Adja Seck

Mohamed Bellahcene

Paloma Re

Paul Bellaiche

Linda Azegagh

André Desbarre

Halima Assoumani Aboudou

Mahammed Ghali

Nadia Bouhezza

Laurent Neglia

Kenza Khiati

Hocine Mzalla

Bruna Monteiro Ramos

Frédéric Sauveur Lledo

Rose Gomis

Guido Guiggi

Marie-José Bento Da Silva

Jean-Luc Nicolas

Kenza Haddou

Marco Darbera

Yasmina Zeroual

Steve Kugel

Oxana Alieva

Adham Zemour

Iman Ouichou

Hocine Charad

Kayliah Talbi

Raouf Guerram

Fatma Meddahi

Héddy Aggoun

Lila Allouache

M'Chami Ahamada

Sylvie Ristori

Alain Rajoelina

Nora Braia

Rémi Serge Vivian Moreau

Héloïse Dubois

Bruno Pottier

Maissa Kebbal

Malik Merabet

Emilie Grumbt

Saïd Ali

Lauriana Lignie

Mahdi Abdou-Saïd Mohamed

Laurence Martinez

Tahar Kheroubi

Linda Belhadj

Florent Djihalian

Abir Laboukhi

Aziz Chemani

Delphine Pantaleo

Jacques Preziosi

Sébastien Delogu Liste de La France insoumise

MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU Voir la liste des candidats

Sébastien Delogu

Paola Hartpence

Sébastien Barles

Léa Bijaoui

Mohamed Bensaada

Victoire Diethelm

Imrane Trocmé

Nouriati Djambaé

Axel Bruneau

Sihem Irouche

Sergio Coronado

Charlotte Deweerdt

El Hocine Mansri

Kalila Sevin

Maxime Champion

Anne-Laure Gaudin

Aurélien Bourneuf

Corinne Iehl

Antoine Bennahmias

Myriam Meghraoui

Alladine Abdallah Salim

Inès Bendaouadji

Alexis Feix

Maria Estevens Mouriès

Radhouane Ouachani

Rabyata Boinaheri

Alexandre Rupnik

Florence Heskia

Manuel Bompard

Elise Méouchy

Hassan Ali Said

Anne-Marie Delaubier

Dominique Dias-Lachèse

Julie Dupuy

Bernard Pruvost

Katia Bakri

Frédéric Espi

Lisa Soncin

Samuel Tracol

Daisy Riposati

Vincent Geisser

Valérie Voyer

Salim Benhaddi

Eve Brochart

Xavier Moiroux

Magalie Escot

Samy Lahmer

Magali Muraglia

Lucas Pepe-Cahuac

Regine Fiorani

Olivier Agullo

Laure Martin

Dorian Illoul

Rhizlane Mazmour

Blaise Pineau

Ratiba Sai

Vincent Aïn-Establet

Chantal Buro

David Simon

Yasmina Hebbache

Alain Hajjaj

Lola Hakimian-Perez

Mohamed Belaroussi

Djamilla Dallier

Paul Imbert

Karima Berriche

Pierre Brechet

Donia Hragua

Abderrahmane Marouane

Manon Nauroy

Philippe Blache

Nadine Yacoub

Benjamin Belhadj

Fayrouz Mazhri

Guillaume Ageorges

Jacqueline Giallo

Foukad Barek

Lucie Marchal

Amine Younès

Marie Cosma

David Jourdan

Habiba Aounallah

Nicolas Rigault

Sylvie Chevallier

Matthias Tosolini

Leslie Preynat

Cheikh-Oumar Ba

Sihem Amami

Charly Finette

Gabrielle Bordier

Nicolas Bolzer

Floriane Sire

Khaled Falek

Hélène Valadeau

Pierre Cherbero

Valérie-Elvina Dreyfus

Quentin Clausse

Alice Rabine

Otmane Aziz

Claire Ollier

Julian Billois

Véronique Veinberg

Lionel Descamps

Aminda Huille

Luc Cheminal

Heinda Khelifi

Michel Garin

Estelle Diaz

Rabah Timricht

Laura Marx

Rolland Escobar

Coralie Raynaud Liste d'extrême-gauche

UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Coralie Raynaud Programme de Coralie Raynaud à Marseille (UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS) Logement et Services Publics Il est urgent de réquisitionner les logements vacants et de construire des logements sociaux pour répondre aux besoins de la population. La rénovation et l'entretien des écoles sont également prioritaires afin d'assurer un environnement adéquat pour les élèves et le personnel éducatif. De plus, la remunicipalisation des cantines scolaires et la création de places en crèches municipales sont essentielles pour soutenir les familles marseillaises. Confiance en la Municipalité La municipalité sortante a poursuivi une politique de privatisation, notamment en reconduisant des contrats avec des entreprises privées pour la gestion des cantines scolaires. Les crèches privées ont également vu leur part augmenter, ce qui soulève des questions sur l'engagement de la ville envers les services publics. Il est crucial de remettre en cause le cadre budgétaire imposé par le gouvernement pour répondre aux besoins des Marseillais. Mobilisation des Travailleurs Une unité des travailleurs et des organisations est nécessaire pour contrecarrer les politiques des listes qui défendent les intérêts des capitalistes. La victoire du Rassemblement National doit être évitée à tout prix, car elle divise et affaiblit la lutte des travailleurs. La mobilisation de la population est essentielle pour exiger des changements significatifs dans la gestion municipale et les priorités budgétaires. Engagement du Parti des Travailleurs Le Parti des Travailleurs s'engage à consacrer tous ses moyens aux besoins de la population marseillaise. Les élus de cette liste respecteront leur mandat et mobiliseront la population pour obtenir les ressources nécessaires auprès du gouvernement. En rejoignant cette liste, les citoyens peuvent espérer une municipalité qui défend réellement leurs intérêts et ceux des services publics.

Coralie Raynaud

Thomas Aresu

Martine Dupuy

Mathieu Goron

Vanessa Robic

Marco Papalia

Djemila Tizi

Ibrahim Ali

Mai Nguyên-Van

Michel Barbe

Latifa Salmi

Luc Marchal

Julie Ledot

Pablo Laloum

Solène Moreno

Pascal Benalloul

Laurence Rouviere

René Cottyn

Christine Bonnaud

Francis Verweire

Nicole Bareau

Gabriel Chiesa

Adrienne Marquet

Smail Abdedou

Martine Brioude

Tom Rollet

Laurence Mazaud

Florent Bonello

Corinne Raynaud

Pierre Kerrien

Muriel Gerber

Bastien Lagier

Félicie Oletto

Omar Tizi

Soraya Mokeddem

Louis Bernabeu

Joëlle Picconi

Rémi Peyraud

Djamila Elguettaa

Patrick Moreno

Catherine Audegond

Francis Audic

Ienisseï Teicher

Pierre Tribouillard

Anne Ensenat

Christian de Vito

Joëlle Cangi

Peter Marchetti

Zaharia Madi

Claudy Lemoult

Annie Beladjal

Nicolas Ensenat

Muriel Le Corre

Léo Martin-Billamboz

Leila Tizi

Samuel Derischebourg

Renée Moriconi

Nicolas Boileau

Soifiata Mognimali

Gérard Manzano

Murielle Biou

Moussa Kheder

Catherine Amezieux

Ulysse Rollet

Karine Brenn

François Besson

Annie Agneessens-Sempot

Jérôme François

Marie-José de Haro

Sylvain Just

Florence Pravet

Emmanuel Brandely

Madeleine Personna

Nicolas Baurand

Véronique Choukroun

Jean-Christophe Murat

Anne Pernice

Claude Paillasseur

Marie Carmen Acevedo

Jacky Rouviere

Emmanuelle Rioufol

Philippe Grosse

Emmanuelle Welter

Jean Guigue

Nathalie Mohdi Maghrobi

Yacha Mignot

Fatiha Bensalah

Régis Gaspaillard

Clélia Mignot

Nikita Itenberg

Sylvette Gall

Hervé Maitte

Jeanne Calderon

Jacques Chappuis

Hassina Ameziane

Jean-Claude Jager

Nathalie Pejic

Jean Estrach

Delphine Opillard

Olivier Estran

Aminata Djegal

Éric Gaia

Sara Watson

Simon Costa

Hélène Valentin

Roland Mattei

Manuela Angelini

Stéphane Pernice

Maria Sutyrina

Jean-Luc Dumas

Yolande Gaertner

Jean-Luc Soler

Catherine Dazin

Rémy Bazzali Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière Voir la liste des candidats