Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : une surprise au 1er tour ? Le vote en direct dans la cité phocéenne
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille [EN DIRECT]
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille va être particulièrement scruté compte tenu du coude à coude entre la gauche et l'extrême droite.
L'actu des élections municipales 2026 à Marseille
- Le premier tour des élections municipales à Marseille ont lieu ce dimanche 15 mars. Les électeurs ont le choix entre huit listes de candidats.
- Les résultats des sondages sur l'élection municipale à Marseille, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, plaçaient le maire sortant et le candidat du RN en tête à seulement quelques points d'écart. Deux autres candidats paraissaient en mesure de se qualifier pour le second tour.
- Suivez cette journée d'élection municipale à Marseille jusqu'à l'annonce des résultats."
09:22 - Un nouveau système électoral introduit deux votes le même jour
À Marseille, le premier tour des élections municipales est prévu pour le 15 mars 2026, mobilisant près de 540 000 électeurs dans 480 bureaux de vote. Chaque votant doit se munir d'une pièce d'identité, et un nouveau système électoral introduit deux votes le même jour. Huit listes sont en compétition, reflétant la diversité politique de la ville. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
09:21 - Contrôle renforcé lors des municipales à Marseille
À Marseille, le dispositif de sécurité pour le premier tour des élections municipales de 2026 est renforcée en raison des incidents passés. La mairie a mis en place des mesures strictes, incluant la vérification des bureaux de vote par des serruriers et l'engagement d'agents de sécurité privés. Des inquiétudes persistent autour des listes électorales, avec des anomalies signalées par des candidats. Lire sur maritima.fr
08:52 - Renforcer l'entente avec la Métropole Aix-Marseille, un défi pour le prochain maire
Les élections municipales de 2026 à Marseille suscitent des débats sur la gouvernance et la gestion de la Métropole Aix-Marseille. Les candidats, dont Benoît Payan et Franck Allisio, proposent des visions divergentes pour l'avenir de la ville, surtout face à des relations tendues entre la mairie et la Métropole. Les enjeux incluent la propreté, les transports et la façon de gouverner, alors que Martine Vassal pourrait perdre son poste. Lire sur laprovence.com
08:28 - Les Marseillais votent deux fois ce dimanche
À Marseille, les électeurs doivent voter deux fois lors du premier tour des élections municipales ce dimanche 15 mars. Cela pourrait provoquer des files d'attente dans les 497 bureaux de vote. Ce double scrutin concerne l'élection de 111 conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissements. Les électeurs doivent donc prendre en compte cette nouvelle procédure et prévoir plus de temps pour voter. Lire sur laprovence.com
08:07 - Marseille ouvre ses bureaux de vote jusqu'à 20h
Les élections municipales à Marseille auront lieu le 15 mars 2026, avec huit candidats en lice pour la mairie. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 20h, offrant aux électeurs deux heures supplémentaires pour voter. Une nouveauté cette année : les Marseillais voteront à la fois pour leur maire de secteur et le maire de la Ville. Lire sur actu.fr
08:00 - Municipales à Marseille : les bureaux de vote son ouverts !
À l’occasion des municipales 2026, les habitants de Marseille peuvent désormais se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats à Marseille. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 440 bureaux de vote de Marseille. Pour être informé des résultats des élections municipales à Marseille dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
07:36 - Marseille adopte un nouveau mode de vote en 2026
Les élections municipales de 2026 à Marseille introduisent ainsi un nouveau mode de vote, nécessitant deux bulletins différents : un pour la mairie centrale et un autre pour la mairie de secteur. Les électeurs voteront au même bureau, avec des agents supplémentaires pour assurer un bon déroulement. La municipalité a investi 835.000 euros par tour pour garantir un scrutin sûr et transparent. Lire sur actu.fr
14/03/26 - 19:12 - Les électeurs marseillais voteront aussi pour les conseillers de la Métropole
À Marseille, les élections municipales de 2026 ne concernent pas seulement l'élection du maire, mais également celle de 101 conseillers pour la Métropole Aix-Marseille-Provence. La mairie se concentre sur des compétences spécifiques comme la gestion des écoles, la sécurité et les espaces verts, tandis que la Métropole gère la mobilité et les infrastructures. Ce scrutin va donc résonner profondément dans la vie quotidienne des 886 040 habitants de la ville. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marseille
Nouveau : les élections municipales à Marseille changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Marseillais élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats de la municipale pour la mairie de Marseille.
|Tête de listeListe
|
Martine Vassal
Liste divers droite
MARSEILLE JE T'AIME
|
|
Christine Juste
Liste écologiste
MARSEILLE ECOLOGIE
|
|
Benoît Payan
Liste d'union à gauche
POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|
|
Franck Allisio
Liste du Rassemblement National
MARSEILLE EN ORDRE
|
|
Erwan Davoux
Liste divers centre
MARSEILLE POUR TOUS
|
|
Sébastien Delogu
Liste de La France insoumise
MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|
|
Coralie Raynaud
Liste d'extrême-gauche
UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|
|
Rémy Bazzali
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
Source : ministère de l’Intérieur
Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Marseille
Pour les municipales 2026 à Marseille, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.
- Marseille 1er Arrondissement (13001)
- Marseille 2e Arrondissement (13002)
- Marseille 3e Arrondissement (13003)
- Marseille 4e Arrondissement (13004)
- Marseille 5e Arrondissement (13005)
- Marseille 6e Arrondissement (13006)
- Marseille 7e Arrondissement (13007)
- Marseille 8e Arrondissement (13008)
- Marseille 9e Arrondissement (13009)
- Marseille 10e Arrondissement (13010)
- Marseille 11e Arrondissement (13011)
- Marseille 12e Arrondissement (13012)
- Marseille 13e Arrondissement (13013)
- Marseille 14e Arrondissement (13014)
- Marseille 15e Arrondissement (13015)
- Marseille 16e Arrondissement (13016)
Résultat de l'élection municipale 2020
Marseille 1er Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie Camard (9 élus) Le printemps marseillais - debout marseille la gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés
|11 377
|58,01%
|
|Sabine Bernasconi (2 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal
|6 114
|31,17%
|
|Clémence Parodi Avec stephane ravier, retrouvons marseille !
|2 120
|10,81%
|Participation au scrutin
|Marseille 1er Arrondissement
|Taux de participation
|45,27%
|Taux d'abstention
|54,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 082
Marseille 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Payan (6 élus) La gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés
|4 452
|46,28%
|
|Solange Biaggi (1 élu) Une volonté pour marseille avec martine vassal
|2 015
|20,95%
|
|Lisette Narducci (1 élu) Ensemble pour marseille avec bruno gilles
|1 910
|19,85%
|
|Jeanne Marti Avec stephane ravier, retrouvons marseille !
|1 241
|12,90%
|Participation au scrutin
|Marseille 2e Arrondissement
|Taux de participation
|30,07%
|Taux d'abstention
|69,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 865
Marseille 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Rubirola (9 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens
|12 540
|56,99%
|
|Bruno Gilles (2 élus) Ensemble pour marseille avec bruno gilles
|6 356
|28,88%
|
|Jean-François Luc Avec stéphane ravier, retrouvons marseille!
|3 107
|14,12%
|Participation au scrutin
|Marseille 3e Arrondissement
|Taux de participation
|41,62%
|Taux d'abstention
|58,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 499
Marseille 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivia Fortin (11 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens
|14 477
|41,78%
|
|Martine Vassal (3 élus) Une volonté pour marseille avec martine vassal
|13 569
|39,16%
|
|Bernard Marandat (1 élu) Avec stéphane ravier retrouvons marseille!
|3 943
|11,38%
|
|Yvon Berland Berland 2020
|2 658
|7,67%
|Participation au scrutin
|Marseille 4e Arrondissement
|Taux de participation
|43,92%
|Taux d'abstention
|56,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|35 223
Marseille 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel Royer-Perreaut (11 élus) Une volonté pour marseille avec martine vassal
|11 825
|43,52%
|
|Aïcha Sif (3 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens
|9 561
|35,18%
|
|Eléonore Bez (1 élu) Avec stéphane ravier, retrouvons marseille!
|5 785
|21,29%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 5e Arrondissement
|Taux de participation
|33,83%
|Taux d'abstention
|66,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 812
Marseille 6e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Ravier (10 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal
|9 818
|35,37%
|
|Yannick Ohanessian (2 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens
|9 466
|34,10%
|
|Franck Allisio (1 élu) Avec stephane ravier, retrouvons marseille!
|5 878
|21,17%
|
|Robert Assante Ensemble pour marseille avec bruno gilles
|2 593
|9,34%
|Participation au scrutin
|Marseille 6e Arrondissement
|Taux de participation
|34,99%
|Taux d'abstention
|65,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 309
Marseille 7e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Galtier (12 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal
|10 080
|50,97%
|
|Stéphane Ravier (4 élus) Avec stephane ravier, retrouvons marseille !
|9 693
|49,02%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 7e Arrondissement
|Taux de participation
|26,05%
|Taux d'abstention
|73,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 128
Marseille 8e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samia Ghali (8 élus) Tous unis avec samia ghali
|5 025
|38,16%
|
|Jean-Marc Coppola (2 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens
|4 639
|35,23%
|
|Sophie Grech (2 élus) Avec stephane ravier, retrouvons marseille !
|3 501
|26,59%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 8e Arrondissement
|Taux de participation
|28,29%
|Taux d'abstention
|71,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 556
Marseille 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel ROYER-PERREAUT (11 élus) Une volonté pour Marseille avec Martine Vassal
|11 825
|43,52%
|
|Aïcha SIF (3 élus) Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens
|9 561
|35,18%
|
|Eléonore BEZ (1 élu) Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille!
|5 785
|21,29%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 9e Arrondissement
|Taux de participation
|33,83%
|Taux d'abstention
|66,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|27 812
Marseille 10e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel ROYER-PERREAUT (11 élus) Une volonté pour Marseille avec Martine Vassal
|11 825
|43,52%
|
|Aïcha SIF (3 élus) Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens
|9 561
|35,18%
|
|Eléonore BEZ (1 élu) Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille!
|5 785
|21,29%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 10e Arrondissement
|Taux de participation
|33,83%
|Taux d'abstention
|66,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|27 812
Marseille 11e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien RAVIER (10 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL
|9 818
|35,37%
|
|Yannick OHANESSIAN (2 élus) Le printemps Marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens
|9 466
|34,10%
|
|Franck ALLISIO (1 élu) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE!
|5 878
|21,17%
|
|Robert ASSANTE ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES
|2 593
|9,34%
|Participation au scrutin
|Marseille 11e Arrondissement
|Taux de participation
|34,99%
|Taux d'abstention
|65,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|28 309
Marseille 12e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien RAVIER (10 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL
|9 818
|35,37%
|
|Yannick OHANESSIAN (2 élus) Le printemps Marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens
|9 466
|34,10%
|
|Franck ALLISIO (1 élu) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE!
|5 878
|21,17%
|
|Robert ASSANTE ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES
|2 593
|9,34%
|Participation au scrutin
|Marseille 12e Arrondissement
|Taux de participation
|34,99%
|Taux d'abstention
|65,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|28 309
Marseille 13e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David GALTIER (12 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL
|10 080
|50,97%
|
|Stéphane RAVIER (4 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !
|9 693
|49,02%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 13e Arrondissement
|Taux de participation
|26,05%
|Taux d'abstention
|73,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|6,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|22 128
Marseille 14e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David GALTIER (12 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL
|10 080
|50,97%
|
|Stéphane RAVIER (4 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !
|9 693
|49,02%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 14e Arrondissement
|Taux de participation
|26,05%
|Taux d'abstention
|73,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|6,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|22 128
Marseille 15e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samia GHALI (8 élus) TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI
|5 025
|38,16%
|
|Jean-Marc COPPOLA (2 élus) LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS
|4 639
|35,23%
|
|Sophie GRECH (2 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !
|3 501
|26,59%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 15e Arrondissement
|Taux de participation
|28,29%
|Taux d'abstention
|71,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|13 556
Marseille 16e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samia GHALI (8 élus) TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI
|5 025
|38,16%
|
|Jean-Marc COPPOLA (2 élus) LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS
|4 639
|35,23%
|
|Sophie GRECH (2 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !
|3 501
|26,59%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 16e Arrondissement
|Taux de participation
|28,29%
|Taux d'abstention
|71,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|13 556
Résultat de l'élection municipale 2014
Marseille 1er Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Tian (9 élus) "marseille en avant" avec jean-claude gaudin
|11 279
|44,89%
|
|Patrick Mennucci (2 élus) Un nouveau cap à gauche - socialistes, front de gauche, écologistes et société civile marseillaise avec patrick mennucci
|10 175
|40,49%
|
|Dominique Demeester Marseille bleu marine (1er secteur)
|3 670
|14,60%
|Participation au scrutin
|Marseille 1er Arrondissement
|Taux de participation
|60,18%
|Taux d'abstention
|39,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|25 975
Marseille 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Solange Biaggi (6 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|7 215
|47,69%
|
|Eugène Caselli (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|4 937
|32,63%
|
|Jeanne Marti (1 élu) Marseille bleu marine
|2 974
|19,66%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 2e Arrondissement
|Taux de participation
|50,00%
|Taux d'abstention
|50,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|15 783
Marseille 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Solange Biaggi (6 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|7 215
|47,69%
|
|Eugène Caselli (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|4 937
|32,63%
|
|Jeanne Marti (1 élu) Marseille bleu marine
|2 974
|19,66%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 3e Arrondissement
|Taux de participation
|50,00%
|Taux d'abstention
|50,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|15 783
Marseille 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Gilles (8 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|14 773
|47,75%
|
|Marie-Arlette Carlotti (2 élus) Cap a gauche avec marie-arlette carlotti
|10 328
|33,38%
|
|Jean-Pierre Baumann (1 élu) Marseille bleu marine
|5 834
|18,85%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 4e Arrondissement
|Taux de participation
|61,05%
|Taux d'abstention
|38,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,59%
|Nombre de votants
|32 088
Marseille 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Gilles (8 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|14 773
|47,75%
|
|Marie-Arlette Carlotti (2 élus) Cap a gauche avec marie-arlette carlotti
|10 328
|33,38%
|
|Jean-Pierre Baumann (1 élu) Marseille bleu marine
|5 834
|18,85%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 5e Arrondissement
|Taux de participation
|61,05%
|Taux d'abstention
|38,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,59%
|Nombre de votants
|32 088
Marseille 6e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Gaudin (13 élus) " marseille en avant avec jean-claude gaudin "
|21 527
|50,07%
|
|Annie Levy Mozziconacci (1 élu) "un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci"
|8 200
|19,07%
|
|Michel Cataneo (1 élu) Marseille bleu marine
|7 440
|17,30%
|
|Marie-Françoise Palloix Marseille a gauche l'humain d'abord dans notre ville
|3 017
|7,01%
|André Jollivet Changer la donne
|2 803
|6,52%
|Participation au scrutin
|Marseille 6e Arrondissement
|Taux de participation
|56,51%
|Taux d'abstention
|43,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Nombre de votants
|44 141
Marseille 7e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Tian (9 élus) "marseille en avant" avec jean-claude gaudin
|11 279
|44,89%
|
|Patrick Mennucci (2 élus) Un nouveau cap à gauche - socialistes, front de gauche, écologistes et société civile marseillaise avec patrick mennucci
|10 175
|40,49%
|
|Dominique Demeester Marseille bleu marine (1er secteur)
|3 670
|14,60%
|Participation au scrutin
|Marseille 7e Arrondissement
|Taux de participation
|60,18%
|Taux d'abstention
|39,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|25 975
Marseille 8e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Gaudin (13 élus) " marseille en avant avec jean-claude gaudin "
|21 527
|50,07%
|
|Annie Levy Mozziconacci (1 élu) "un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci"
|8 200
|19,07%
|
|Michel Cataneo (1 élu) Marseille bleu marine
|7 440
|17,30%
|
|Marie-Françoise Palloix Marseille a gauche l'humain d'abord dans notre ville
|3 017
|7,01%
|André Jollivet Changer la donne
|2 803
|6,52%
|Participation au scrutin
|Marseille 8e Arrondissement
|Taux de participation
|56,51%
|Taux d'abstention
|43,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Nombre de votants
|44 141
Marseille 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Teissier (12 élus) Marseille en avant avec jean claude gaudin
|22 851
|51,44%
|
|Laurent Comas (2 élus) Marseille bleu marine
|11 704
|26,35%
|
|Karim Zeribi (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|9 860
|22,19%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 9e Arrondissement
|Taux de participation
|57,60%
|Taux d'abstention
|42,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|46 064
Marseille 10e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Teissier (12 élus) Marseille en avant avec jean claude gaudin
|22 851
|51,44%
|
|Laurent Comas (2 élus) Marseille bleu marine
|11 704
|26,35%
|
|Karim Zeribi (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|9 860
|22,19%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 10e Arrondissement
|Taux de participation
|57,60%
|Taux d'abstention
|42,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|46 064
Marseille 11e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Blum (10 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|20 559
|46,68%
|
|Elisabeth Philippe (2 élus) Marseille bleu marine
|13 189
|29,95%
|
|Christophe Masse (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|10 287
|23,36%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 11e Arrondissement
|Taux de participation
|58,98%
|Taux d'abstention
|41,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,37%
|Nombre de votants
|45 569
Marseille 12e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Blum (10 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|20 559
|46,68%
|
|Elisabeth Philippe (2 élus) Marseille bleu marine
|13 189
|29,95%
|
|Christophe Masse (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|10 287
|23,36%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 12e Arrondissement
|Taux de participation
|58,98%
|Taux d'abstention
|41,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,37%
|Nombre de votants
|45 569
Marseille 13e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Ravier (11 élus) Marseille bleu marine
|15 971
|35,33%
|
|Garo Hovsepian (3 élus) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|14 696
|32,51%
|
|Richard Miron (2 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|14 529
|32,14%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 13e Arrondissement
|Taux de participation
|56,87%
|Taux d'abstention
|43,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|46 608
Marseille 14e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Ravier (11 élus) Marseille bleu marine
|15 971
|35,33%
|
|Garo Hovsepian (3 élus) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|14 696
|32,51%
|
|Richard Miron (2 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|14 529
|32,14%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 14e Arrondissement
|Taux de participation
|56,87%
|Taux d'abstention
|43,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|46 608
Marseille 15e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samia Ghali (9 élus) Un nouveau cap pour les marseillais
|10 716
|45,54%
|
|Bernard Marandat (2 élus) Marseille bleu marine
|7 206
|30,62%
|
|Arlette Fructus (1 élu) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|5 607
|23,83%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 15e Arrondissement
|Taux de participation
|52,64%
|Taux d'abstention
|47,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,80%
|Nombre de votants
|24 458
Marseille 16e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samia Ghali (9 élus) Un nouveau cap pour les marseillais
|10 716
|45,54%
|
|Bernard Marandat (2 élus) Marseille bleu marine
|7 206
|30,62%
|
|Arlette Fructus (1 élu) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|5 607
|23,83%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 16e Arrondissement
|Taux de participation
|52,64%
|Taux d'abstention
|47,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,80%
|Nombre de votants
|24 458
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