Résultat municipale 2026 à Boulogne-Billancourt : les actus et les résultats en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Boulogne-Billancourt ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Boulogne-Billancourt
11:51 - Le PCF et LFI se rallient à l'écologiste Pauline Rapilly pour les municipales
À Boulogne-Billancourt, les communistes et Les Insoumis s'unissent pour soutenir l'écologiste Pauline Rapilly aux élections municipales de mars 2026. Cette stratégie vise à contrer le maire sortant, élu avec 56 % des voix en 2020. L'alliance est perçue comme un moyen de regagner la confiance des citoyens et de tourner la page sur l'administration actuelle. Lire sur leparisien.fr
10:51 - Pierre-Christophe Baguet se présente pour un dernier mandat
Pierre-Christophe Baguet, maire LR de Boulogne-Billancourt, a annoncé sa candidature pour un quatrième et dernier mandat lors des élections municipales de mars 2026. Il a affirmé vouloir préparer la relève en s'entourant de femmes prometteuses tout en garantissant que ce sera son ultime mandat. Baguet, en poste depuis 2008, a ouvert son local de campagne avec ses potentielles successeurs. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt
|Tête de listeListe
|
Yann Loussouarn
Liste Reconquête !
A la Reconquête de Boulogne-Billancourt
|
|
Antoine de Jerphanion
Liste divers droite
Aimer Boulogne-Billancourt
|
|
Pierre-Christophe Baguet
Liste des Républicains
Vivre à Boulogne-Billancourt
|
|
Judith Shan
Liste du Parti socialiste
Boulogne-Billancourt Nous Rassemble
|
|
Pauline Rapilly-Ferniot
Liste d'union à gauche
L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES POUR BOULOGNE-BILLANCOURT.
|
|
Matteo Giammarresi
Liste du Rassemblement National
Union des patriotes pour Boulogne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Christophe Baguet (45 élus) Boulogne-billancourt, la ville plus facile
|14 166
|56,05%
|
|Antoine De Jerphanion (4 élus) Avec vous, pour boulogne-billancourt
|4 023
|15,91%
|
|Evangelos Vatzias (2 élus) Une nouvelle energie pour boulogne-billancourt
|2 426
|9,59%
|
|Judith Shan (2 élus) Nous sommes boulogne
|2 035
|8,05%
|
|Pauline Rapilly-Ferniot (2 élus) L'écologie pour boulogne-billancourt
|1 964
|7,77%
|
|Isabelle Goitia Boulogne-billancourt solidaire et humaine
|659
|2,60%
|Participation au scrutin
|Boulogne-Billancourt
|Taux de participation
|36,08%
|Taux d'abstention
|63,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 623
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Christophe Baguet (44 élus) Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf
|20 641
|57,84%
|
|Pierre-Mathieu Duhamel (7 élus) Un vrai projet pour boulogne-billancourt
|9 534
|26,72%
|
|Pierre Gaborit (4 élus) La ville citoyenne
|5 506
|15,43%
|
|Participation au scrutin
|Boulogne-Billancourt
|Taux de participation
|50,78%
|Taux d'abstention
|49,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|36 749
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Christophe Baguet Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf
|18 744
|48,75%
|Pierre-Mathieu Duhamel Un vrai projet pour boulogne-billancourt
|10 731
|27,91%
|Pierre Gaborit La ville citoyenne
|5 269
|13,70%
|Julien Dufour Boulogne billancourt bleu marine
|2 378
|6,18%
|Isabelle Goïtia L'humain d'abord a boulogne-billancourt
|1 321
|3,43%
|Participation au scrutin
|Boulogne-Billancourt
|Taux de participation
|54,53%
|Taux d'abstention
|45,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|39 464
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