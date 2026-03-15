Résultat municipale 2026 à Boulogne-Billancourt : les actus et les résultats en temps réel

Yann Loussouarn Liste Reconquête !

A la Reconquête de Boulogne-Billancourt Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Yann Loussouarn Programme de Yann Loussouarn à Boulogne-Billancourt (A la Reconquête de Boulogne-Billancourt) Transparence budgétaire Le projet vise à renforcer la transparence des décisions prises par la municipalité. Un référendum local sera proposé pour les projets d'investissement dépassant 10 millions d'euros. De plus, les conseils municipaux seront diffusés en direct et en ligne pour une meilleure accessibilité. Services modernes Une attention particulière sera portée à la modernisation des services municipaux pour une ville plus efficace. L'intégration de solutions d'intelligence artificielle est envisagée pour améliorer le service public. Cela permettra d'assurer une meilleure cohérence dans le déploiement des équipements. Sécurité et tranquillité La sécurité des Boulonnais est une priorité pour préserver une vie familiale sereine. Des mesures seront mises en place pour lutter contre les points de deal dans la ville. Il est également prévu de garantir l'absence d'associations militantes dans certains programmes municipaux. Identité et patrimoine Le projet inclut la création d'une charte architecturale pour valoriser le patrimoine de la ville. Il est essentiel de limiter les commerces qui nuisent à l'esthétique des quartiers. Le Village de Billancourt sera développé comme un lieu de rencontre festif et artisanal.

Yann Loussouarn

Nathalie Anne Abraham

Quentin Séité

Nicole Gentilhomme

Thierry Narboni

Marie-José Carpentier

David Zerbib

Nathalie Pia

Alan Hebert

Brigitte Ghnassia

Joshua Mahieu

Florence Jagniaud

Christian Bettinger

Nicole Chevalier

Frédéric Zagli

Eva Peremans

Jérôme Sitbon

Pascale Mazé

Marcelo Pelaez

Rebecca Muller

Pascal Risso

Audrey Zagli

Laurent Tendil

Marie Gianfermi

Nicolas Lecoeur

Lizzie Zerah

Éric Moatti

Dominique Lamour

Didier Georges

Anne Schmit

Cyril Binet Du Jassonneix

Gisèle Pozzo

Gilbert Lainé

Lucie Dehour

Marc David

Catherine Pouvreau

Henri Gaulandeau

Laurence Caruel

Olivier Fédide

Marguerite Delaunay

André Duboc

Cécilia Espada de Oliveira

Patrick Assouad

Cécile Finkels

Jacques Huret

Virginie Muller

Bruno Barbier Lalobe de Felcourt

Marie Batic

Philippe Galy

Anne Pardigon

Jean-Guilhem Lerouge

Louise Sernaglia

Marie Lefebvre

Fabienne Boudin

Kévin Gastou

Virginie Nollot

Jacques Vérot

Antoine de Jerphanion Liste divers droite

Aimer Boulogne-Billancourt Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Antoine de Jerphanion Programme de Antoine de Jerphanion à Boulogne-Billancourt (Aimer Boulogne-Billancourt) Gestion municipale La gestion de la ville de Boulogne-Billancourt a été marquée par une augmentation significative de la dette, atteignant 69 % en trois ans. Cette situation soulève des préoccupations quant à l'intégrité et à la responsabilité des dirigeants actuels. Un nouveau cycle de gestion est proposé, axé sur l'exemplarité et l'efficacité, loin des querelles partisanes. Mobilité et sécurité Un des objectifs principaux est d'améliorer la circulation et la sécurité pour tous les usagers de la ville. Cela inclut des projets tels que le réaménagement de la place Marcel Sembat et la création d'une promenade piétonne et cycliste le long des quais de Seine. La lutte contre l'insécurité routière est également une priorité, avec des collaborations futures pour des infrastructures de transport. Environnement et urbanisme La ville vise à devenir plus verte et agréable à vivre par la végétalisation et l'embellissement des espaces publics. Des efforts seront faits pour limiter la bétonisation et garantir la cohérence architecturale des nouveaux projets. La rénovation énergétique des logements sera accélérée pour améliorer la qualité de vie des habitants. Services aux familles Des initiatives sont prévues pour mieux gérer les besoins des familles, comme l'ajout de places en crèche et la simplification des tarifs de la cantine. Des moyens spécifiques seront alloués aux collèges publics, tout en maintenant les aides pour les établissements privés. Un Pass Jeunes Citoyens sera également mis en place pour encourager l'engagement des jeunes de 14 à 20 ans.

Antoine de Jerphanion

Virginie Mathot

Denys Alapetite

Clémence Mazeaud

Philippe Tellini

Ségolène Missoffe

Sébastien Porcher

Geneviève Gosnet

Hilaire Multon

Marie Varay

Stéphane Abecassis

Juliette Jouët

Thomas Clément

Véronique Karcenty

Christophe Betoux

Samia Alili

Patrick Moreau

Dominique de Goutel

Franck Adjogoua

Danielle Hunsinger

Damien Le Guay

Anne Bachellerie

Alain Fabre

Berthille Roy

Fahd Zahid

Barbara Nave

Marc Mezerette

Gwénaële Stutz

Jean-Renaud d'Elissagaray

Maud de Nemesker

Didier Beau

Béatrice de Villepin

Yann Nicolas

Joëlle Obadia

Pierre Lisbonis

Nathalie Nicoloff

Pierre-Edouard Borderie

Flamine d'Auriac

Benjamin de Santis

Sixtine de Rosnay

Léonard Giraud

Fatma Abboud

Sébastien Douet

Clémence Chaumier

Alexandre Berrebi

Sabrina Sitbon

Lionel Robin

Sonia Da Costa

Jean-Edouard Leroy

Anne-Sophie Villelongue

Christian Blondeau

Mylène Ema Otu

Philippe Beaupré

Delphine Pâris

Warren Demirdjian

Nadine Collomb

Pierre-François Duhamel

Pierre-Christophe Baguet Liste des Républicains

Vivre à Boulogne-Billancourt Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierre-Christophe Baguet Programme de Pierre-Christophe Baguet à Boulogne-Billancourt (Vivre à Boulogne-Billancourt) Vivre à Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt est une ville dynamique avec une population stable de 120 000 habitants. Depuis 2020, l'équipe municipale a travaillé pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Malgré les défis tels que la crise du COVID et l'inflation, la ville a su maintenir des impôts bas et une gestion financière saine. Projets Ambitieux La municipalité propose 55 projets ambitieux pour répondre aux nouveaux défis. Parmi ces projets, on trouve l'ouverture du parc départemental de sculptures et la livraison de la Pointe des Arts. Ces initiatives visent à renforcer l'attractivité et la qualité de vie à Boulogne-Billancourt. Gestion Financière La ville affiche des finances saines avec une réduction de la dette de 40 millions d'euros en 15 ans. Un actif foncier de 450 millions d'euros a été constitué pour des projets futurs. Grâce à une gestion responsable, les taux d'imposition restent parmi les plus bas des grandes villes de France. Infrastructures et Services De nombreuses infrastructures sont en projet, comme une nouvelle piscine et un plan Marshall pour les trottoirs. Des initiatives pour améliorer la santé mentale et lutter contre le harcèlement scolaire sont également mises en place. La prolongation de la ligne 12 du métro et un projet de téléphérique visent à améliorer les transports dans la région.

Pierre-Christophe Baguet

Christine Lavarde

Pascal Louap

Elisabeth de Maistre

Pierre Deniziot

Marie-Noëlle Charoy

Jean-Claude Marquez

Armelle Juliard-Gendarme

Michel Amar

Béatrice Belliard

Guy-René Baroli

Laurianne Rossi

Vittorio Bacchetta

Emmanuelle Cornet-Ricquebourg

Guillaume Bazin

Sandy Vetillart

Yann-Maël Larher

Isaure de Beauval

Nicolas Marguerat

Blandine de Joussineau

Evangelos Vatzias

Stéphanie Molton

Sidi Dahmani

Agathe Rinaudo

Jules Simiand

Dorine Bourneton

Alexandre Pachulski

Joumana Selfani

Auguste Truel

Hazrije Ada Mustafic

Virgile Hurard

Marie Thomas

Maurice Gille

Baï-Audrey Achidi Martiano

André Batteux

Marie-Laure Fouassier

Xavier Laissus Pasqualini

Charlotte Luksenberg

Pascal Gouraud

Miléna Munoz

Didier Laporte

Carine Chemla

Julien Nessim

Nora Amirat

Ihssane Akil

Julie Guez

François Beraldi

Caroline Godin

Guillaume Kaltenbach

Alix de Veron

Théodore Tavernier

Éléonore de Lavenne

Pierre-Paul Cardi

Maria Ben Moussa

Claude Rocher

Judith Shan Liste du Parti socialiste

Boulogne-Billancourt Nous Rassemble Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Judith Shan Programme de Judith Shan à Boulogne-Billancourt (Boulogne-Billancourt Nous Rassemble) Boulogne-Billancourt dynamique Boulogne-Billancourt est une ville agréable et dynamique, riche de ses quartiers. Les changements récents au sein du Conseil municipal soulignent un manque d'ambition pour l'avenir de la ville. Il est essentiel de protéger la jeunesse, les aînés et la qualité de vie des Boulonnais. Projets pour l'avenir Parmi les projets phares, on trouve la création d'une grand’place réservée aux piétons et aux circulations douces. La Maison de l’Intelligence Artificielle responsable vise à promouvoir une innovation utile et maîtrisée. De plus, une piscine flottante sur la Seine répondra à la saturation des équipements aquatiques. Priorités pour le quotidien Les priorités incluent l'amélioration de la circulation et de la sécurité dans la ville. Un plan de végétalisation et des actions intergénérationnelles sont également mis en avant pour favoriser les solidarités. L'accès à la culture et à la pratique sportive sera renforcé pour tous les Boulonnais. Engagement citoyen Le mouvement « Boulogne-Billancourt nous rassemble » regroupe des citoyens engagés pour défendre l'intérêt général. La liste prône des valeurs de laïcité, d'égalité et de solidarité. L'objectif est de construire une mairie claire, utile et démocratique qui écoute et rassemble les habitants.

Judith Shan

Laurent Molard

Véronique Trystram

Jugwal Doyen

Martine Even

Nicolas Gaborit

Sara Rosenberg

Raphaël Charlet

Elisabeth Gayed

Jean-Michel Tisseyre

Constance Fayard

Noé Nebout

Françoise Bellemare

Thomas Glaziou

Isabelle Piat-Guibert

Zoubir Ghouas

Barbara Jankowski

François Thellier

Sophie Mathurin Dioudonnat

Jonathan Bernard

Sophie Huet

Loïc Blanchot

Grace Milandou

Alain Pfeffer

Laetitia Lancelot

Côme Moreau de Bellaing

Anne Bonhoure

Mamadou Dia

Irène Boghossian

Pascal Ménard

Martine Guedj

Jean-François Travers

Marie Julia Lefebvre

Hector Cavarec

Catherine Chadefaud

Grégoire Bastin

Rose Raguel

Raoul Marmoz

Florence Dozier

Guillaume Benhaim

Élise Patou

Pierre Marsaa

Isabelle Patissou-Maintigneux

Luc Barbier

Béatrice Pauly-Laubry

Daniel Ramoneda

Beti Lobo

Michel Dumolard

Françoise Lardeur

Charles Tréfousse

Sylvie Avenel

François Teytaud

Christine Baldacini

Gérard Caussac

Catherine Chartrain

Pauline Rapilly-Ferniot Liste d'union à gauche

L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES POUR BOULOGNE-BILLANCOURT. Voir la liste des candidats

Pauline Rapilly-Ferniot

Martin Brosselard-Faidherbe

Isabelle Goïtia

Malcom de Butler

Judith Soufir

Thomas Mainguy-Sourdin

Nathalie Vallé

Frédéric Probel

Clara Salliot--Aimone

Bruno Sivardière

Bouchra Touba

Thierry Poirier

Gabrielle Navarro

Denis Pascal

Caroline Debeaupuits

Stéphane Dallemagne

Michaela Bernacki

Gautier Clerc

Nicole Hochart

François Robert

Anissa Abdou

Thomas Marinhas

Elvira Pourrat

Lucas Moutet

Djahida Legrand

Frédéric Bocquet

Sandra Talbot

Jordan Silva-Conin

Malia Bouayad-Agha

Louis Prenant

Marie Pichard

Daniel Bourlet

Anne Rosso

Steven Quehan

Nassuria Mohamed

Thomas Debeauvais

Véronique Hitier

François Michelot

Elise de Coligny

Camille Raulet

Annie Huynh

Louis Lemonnier

Clémence Raulet

Jean-Pierre Rossi

Brigitte Colin

Jean Robert

Valérie Carlin

Victor Moreau

Elisabeth Livolsi

Christian Renard

Brigitte Chauvin

Daniel Albert

Georgia Malali

Remi Lescoeur

Maryse Tripier

Helder Braz

Marguerite Grandjean

Matteo Giammarresi Liste du Rassemblement National

Union des patriotes pour Boulogne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Matteo Giammarresi Programme de Matteo Giammarresi à Boulogne-Billancourt (Union des patriotes pour Boulogne) Engagement pour Boulogne Le candidat, issu d'une famille de commerçants, se présente comme un véritable représentant des Boulonnais. Il met en avant son expérience en tant que manager et son engagement à conduire une liste unie pour la droite. Son objectif est de restaurer la confiance et la proximité entre la mairie et les habitants. Sécurité et Propreté Parmi ses priorités, il souhaite renforcer les effectifs de la Police Municipale pour garantir la sécurité des citoyens. Il prône également une politique de tolérance zéro contre les incivilités et la délinquance. La propreté de la ville est également un enjeu majeur pour lui, afin d'améliorer la qualité de vie des Boulonnais. Transparence et Participation Le candidat s'engage à une utilisation transparente de l'argent public et à combattre le clientélisme. Il propose la mise en place d'un référendum local d'initiative citoyenne pour impliquer les habitants dans les décisions importantes. Des consultations seront également organisées pour recueillir les idées et projets des citoyens. Priorité aux Boulonnais Il souhaite que les dispositifs municipaux soient réservés en priorité aux Boulonnais, en établissant des critères clairs. La protection du patrimoine et la limitation de la densification excessive sont également des points essentiels de son programme. Le candidat se veut être le maire de tous les habitants, en écoutant leurs besoins et leurs initiatives.