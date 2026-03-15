Résultat municipale 2026 à Boulogne-Billancourt : les actus et les résultats en temps réel

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt

Tête de listeListe
Yann Loussouarn
Yann Loussouarn Liste Reconquête !
A la Reconquête de Boulogne-Billancourt
  • Yann Loussouarn
  • Nathalie Anne Abraham
  • Quentin Séité
  • Nicole Gentilhomme
  • Thierry Narboni
  • Marie-José Carpentier
  • David Zerbib
  • Nathalie Pia
  • Alan Hebert
  • Brigitte Ghnassia
  • Joshua Mahieu
  • Florence Jagniaud
  • Christian Bettinger
  • Nicole Chevalier
  • Frédéric Zagli
  • Eva Peremans
  • Jérôme Sitbon
  • Pascale Mazé
  • Marcelo Pelaez
  • Rebecca Muller
  • Pascal Risso
  • Audrey Zagli
  • Laurent Tendil
  • Marie Gianfermi
  • Nicolas Lecoeur
  • Lizzie Zerah
  • Éric Moatti
  • Dominique Lamour
  • Didier Georges
  • Anne Schmit
  • Cyril Binet Du Jassonneix
  • Gisèle Pozzo
  • Gilbert Lainé
  • Lucie Dehour
  • Marc David
  • Catherine Pouvreau
  • Henri Gaulandeau
  • Laurence Caruel
  • Olivier Fédide
  • Marguerite Delaunay
  • André Duboc
  • Cécilia Espada de Oliveira
  • Patrick Assouad
  • Cécile Finkels
  • Jacques Huret
  • Virginie Muller
  • Bruno Barbier Lalobe de Felcourt
  • Marie Batic
  • Philippe Galy
  • Anne Pardigon
  • Jean-Guilhem Lerouge
  • Louise Sernaglia
  • Marie Lefebvre
  • Fabienne Boudin
  • Kévin Gastou
  • Virginie Nollot
  • Jacques Vérot
Antoine de Jerphanion
Antoine de Jerphanion Liste divers droite
Aimer Boulogne-Billancourt
  • Antoine de Jerphanion
  • Virginie Mathot
  • Denys Alapetite
  • Clémence Mazeaud
  • Philippe Tellini
  • Ségolène Missoffe
  • Sébastien Porcher
  • Geneviève Gosnet
  • Hilaire Multon
  • Marie Varay
  • Stéphane Abecassis
  • Juliette Jouët
  • Thomas Clément
  • Véronique Karcenty
  • Christophe Betoux
  • Samia Alili
  • Patrick Moreau
  • Dominique de Goutel
  • Franck Adjogoua
  • Danielle Hunsinger
  • Damien Le Guay
  • Anne Bachellerie
  • Alain Fabre
  • Berthille Roy
  • Fahd Zahid
  • Barbara Nave
  • Marc Mezerette
  • Gwénaële Stutz
  • Jean-Renaud d'Elissagaray
  • Maud de Nemesker
  • Didier Beau
  • Béatrice de Villepin
  • Yann Nicolas
  • Joëlle Obadia
  • Pierre Lisbonis
  • Nathalie Nicoloff
  • Pierre-Edouard Borderie
  • Flamine d'Auriac
  • Benjamin de Santis
  • Sixtine de Rosnay
  • Léonard Giraud
  • Fatma Abboud
  • Sébastien Douet
  • Clémence Chaumier
  • Alexandre Berrebi
  • Sabrina Sitbon
  • Lionel Robin
  • Sonia Da Costa
  • Jean-Edouard Leroy
  • Anne-Sophie Villelongue
  • Christian Blondeau
  • Mylène Ema Otu
  • Philippe Beaupré
  • Delphine Pâris
  • Warren Demirdjian
  • Nadine Collomb
  • Pierre-François Duhamel
Pierre-Christophe Baguet
Pierre-Christophe Baguet Liste des Républicains
Vivre à Boulogne-Billancourt
  • Pierre-Christophe Baguet
  • Christine Lavarde
  • Pascal Louap
  • Elisabeth de Maistre
  • Pierre Deniziot
  • Marie-Noëlle Charoy
  • Jean-Claude Marquez
  • Armelle Juliard-Gendarme
  • Michel Amar
  • Béatrice Belliard
  • Guy-René Baroli
  • Laurianne Rossi
  • Vittorio Bacchetta
  • Emmanuelle Cornet-Ricquebourg
  • Guillaume Bazin
  • Sandy Vetillart
  • Yann-Maël Larher
  • Isaure de Beauval
  • Nicolas Marguerat
  • Blandine de Joussineau
  • Evangelos Vatzias
  • Stéphanie Molton
  • Sidi Dahmani
  • Agathe Rinaudo
  • Jules Simiand
  • Dorine Bourneton
  • Alexandre Pachulski
  • Joumana Selfani
  • Auguste Truel
  • Hazrije Ada Mustafic
  • Virgile Hurard
  • Marie Thomas
  • Maurice Gille
  • Baï-Audrey Achidi Martiano
  • André Batteux
  • Marie-Laure Fouassier
  • Xavier Laissus Pasqualini
  • Charlotte Luksenberg
  • Pascal Gouraud
  • Miléna Munoz
  • Didier Laporte
  • Carine Chemla
  • Julien Nessim
  • Nora Amirat
  • Ihssane Akil
  • Julie Guez
  • François Beraldi
  • Caroline Godin
  • Guillaume Kaltenbach
  • Alix de Veron
  • Théodore Tavernier
  • Éléonore de Lavenne
  • Pierre-Paul Cardi
  • Maria Ben Moussa
  • Claude Rocher
Judith Shan
Judith Shan Liste du Parti socialiste
Boulogne-Billancourt Nous Rassemble
  • Judith Shan
  • Laurent Molard
  • Véronique Trystram
  • Jugwal Doyen
  • Martine Even
  • Nicolas Gaborit
  • Sara Rosenberg
  • Raphaël Charlet
  • Elisabeth Gayed
  • Jean-Michel Tisseyre
  • Constance Fayard
  • Noé Nebout
  • Françoise Bellemare
  • Thomas Glaziou
  • Isabelle Piat-Guibert
  • Zoubir Ghouas
  • Barbara Jankowski
  • François Thellier
  • Sophie Mathurin Dioudonnat
  • Jonathan Bernard
  • Sophie Huet
  • Loïc Blanchot
  • Grace Milandou
  • Alain Pfeffer
  • Laetitia Lancelot
  • Côme Moreau de Bellaing
  • Anne Bonhoure
  • Mamadou Dia
  • Irène Boghossian
  • Pascal Ménard
  • Martine Guedj
  • Jean-François Travers
  • Marie Julia Lefebvre
  • Hector Cavarec
  • Catherine Chadefaud
  • Grégoire Bastin
  • Rose Raguel
  • Raoul Marmoz
  • Florence Dozier
  • Guillaume Benhaim
  • Élise Patou
  • Pierre Marsaa
  • Isabelle Patissou-Maintigneux
  • Luc Barbier
  • Béatrice Pauly-Laubry
  • Daniel Ramoneda
  • Beti Lobo
  • Michel Dumolard
  • Françoise Lardeur
  • Charles Tréfousse
  • Sylvie Avenel
  • François Teytaud
  • Christine Baldacini
  • Gérard Caussac
  • Catherine Chartrain
Pauline Rapilly-Ferniot
Pauline Rapilly-Ferniot Liste d'union à gauche
L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES POUR BOULOGNE-BILLANCOURT.
  • Pauline Rapilly-Ferniot
  • Martin Brosselard-Faidherbe
  • Isabelle Goïtia
  • Malcom de Butler
  • Judith Soufir
  • Thomas Mainguy-Sourdin
  • Nathalie Vallé
  • Frédéric Probel
  • Clara Salliot--Aimone
  • Bruno Sivardière
  • Bouchra Touba
  • Thierry Poirier
  • Gabrielle Navarro
  • Denis Pascal
  • Caroline Debeaupuits
  • Stéphane Dallemagne
  • Michaela Bernacki
  • Gautier Clerc
  • Nicole Hochart
  • François Robert
  • Anissa Abdou
  • Thomas Marinhas
  • Elvira Pourrat
  • Lucas Moutet
  • Djahida Legrand
  • Frédéric Bocquet
  • Sandra Talbot
  • Jordan Silva-Conin
  • Malia Bouayad-Agha
  • Louis Prenant
  • Marie Pichard
  • Daniel Bourlet
  • Anne Rosso
  • Steven Quehan
  • Nassuria Mohamed
  • Thomas Debeauvais
  • Véronique Hitier
  • François Michelot
  • Elise de Coligny
  • Camille Raulet
  • Annie Huynh
  • Louis Lemonnier
  • Clémence Raulet
  • Jean-Pierre Rossi
  • Brigitte Colin
  • Jean Robert
  • Valérie Carlin
  • Victor Moreau
  • Elisabeth Livolsi
  • Christian Renard
  • Brigitte Chauvin
  • Daniel Albert
  • Georgia Malali
  • Remi Lescoeur
  • Maryse Tripier
  • Helder Braz
  • Marguerite Grandjean
Matteo Giammarresi
Matteo Giammarresi Liste du Rassemblement National
Union des patriotes pour Boulogne
  • Matteo Giammarresi
  • Barbara Lemus Calvo
  • Alain Miclent
  • Céline Tacher
  • Gabriel Guillen
  • Véronique Dubois
  • Wilson Roux
  • Karin Lapeyre-Hoizey
  • Rémy Dor
  • Mathilde Favaloro
  • Guillaume Commandre
  • Joëlle Le Goff
  • Éric Tixier
  • Elisabeth Lamour de Caslou
  • Karim Lallouche
  • Monique Dassonville
  • Aziz Al Dayem
  • Dana Garcia
  • Vincent André
  • Nicole Chaput
  • Christian André
  • Jacqueline Ruse
  • Thierry Serane
  • Nicole Tritz
  • Matthieu Morin
  • Cécile Plisson
  • Henri Blaizot
  • Marie-Angèle Morand
  • Éric Champault
  • Anick Bodenant
  • David Crochu
  • Danièle Duplan
  • Sergio Casaretto
  • Martine Lechelle
  • Jacques Rousseau
  • Laure Hamelin
  • Pierre Combesco
  • Corinne Patault
  • François d'Huart
  • Josie Demesse
  • Stéphane Collard
  • Françoise Vincent
  • Hervé Job-Dorge
  • Murielle Flecheux
  • Ruy Bardot
  • Marie de Fontenailles
  • Jean-Marie Boutaric
  • Mélanie Gonzalez
  • Quentin Bertillon
  • Cécile Guimault
  • Jean-Yves Aubaud
  • Anne-Catherine Beruel
  • Stéphane Brault
  • Marie-Corinne Morin
  • Jean-Pierre Villatte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Christophe Baguet
Pierre-Christophe Baguet (45 élus) Boulogne-billancourt, la ville plus facile 		14 166 56,05%
  • Pierre-Christophe Baguet
  • Christine Lavarde
  • Gauthier Mougin
  • Marie-Laure Godin
  • Pascal Louap
  • Jeanne Defranoux
  • Alain Mathioudakis
  • Béatrice Belliard
  • Thomas Clement
  • Elisabeth De Maistre
  • Michel Amar
  • Emmanuelle Bonnehon
  • Bertrand-Pierre Galey
  • Emmanuelle Cornet-Ricquebourg
  • Philippe Tellini
  • Sandy Vetillart
  • Pierre Deniziot
  • Isaure De Beauval
  • Jean-Claude Marquez
  • Armelle Juliard-Gendarme
  • Emmanuel Baviere
  • Dorine Bourneton
  • Claude Rocher
  • Agathe Rinaudo
  • Vittorio Bacchetta
  • Cathy Veillet
  • Nicolas Marguerat
  • Joumana Selfani
  • Olivier Carage
  • Laurence Dicko
  • Sébastien Poidatz
  • Marie-Josée Rouzic-Ribes
  • Sidi Dahmani
  • Stephanie Molton
  • Maurice Gille
  • Blandine De Joussineau
  • Bertrand Auclair
  • Constance Pelaprat
  • Philippe Maraval
  • Charlotte Luksenberg
  • Yann-Mael Larher
  • Marie-Laure Fouassier
  • Guillaume Bazin
  • Marie Thomas
  • Andre De Bussy
Antoine De Jerphanion
Antoine De Jerphanion (4 élus) Avec vous, pour boulogne-billancourt 		4 023 15,91%
  • Antoine De Jerphanion
  • Caroline Pajot
  • Hilaire Multon
  • Clémence Mazeaud
Evangelos Vatzias
Evangelos Vatzias (2 élus) Une nouvelle energie pour boulogne-billancourt 		2 426 9,59%
  • Evangelos Vatzias
  • Baï-Audrey Achidi
Judith Shan
Judith Shan (2 élus) Nous sommes boulogne 		2 035 8,05%
  • Judith Shan
  • Bertrand Rutily
Pauline Rapilly-Ferniot
Pauline Rapilly-Ferniot (2 élus) L'écologie pour boulogne-billancourt 		1 964 7,77%
  • Pauline Rapilly-Ferniot
  • Remi Lescoeur
Isabelle Goitia
Isabelle Goitia Boulogne-billancourt solidaire et humaine 		659 2,60%
Participation au scrutin Boulogne-Billancourt
Taux de participation 36,08%
Taux d'abstention 63,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 25 623

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Christophe Baguet
Pierre-Christophe Baguet (44 élus) Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf 		20 641 57,84%
  • Pierre-Christophe Baguet
  • Marie-Laure Godin
  • Gauthier Mougin
  • Béatrice Belliard
  • Pascal Louap
  • Christine Bruneau
  • Marc Fusina
  • Marie-Anne Bouée
  • Michel Amar
  • Ségolène Missoffe
  • Léon Sebbag
  • Jeanne Defranoux
  • Frédéric Delaitre
  • Isaure De Beauval
  • Frédéric Morand
  • Christine Lavarde
  • Bertrand-Pierre Galey
  • Sandra Vetillart
  • Philippe Tellini
  • Sylvie Rougnon
  • Pierre Deniziot
  • Armelle Gendarme
  • Jean-Claude Marquez
  • Anne-Charlotte Lorber
  • Daniel Benharoun
  • Esther Kamatari
  • Jonathan Papillon
  • Christiane Deloffre
  • Laurent Gouilliard
  • Claire De Thezy
  • Vittorio Bacchetta
  • Joumana Selfani
  • Raphaël Labrunye
  • Emmanuelle Cornet-Ricquebourg
  • Nasser Rumjaun
  • Carole Hoogstoel
  • Claude Rocher
  • Sana Dridi-Blanger
  • Xavier Denis
  • Véronique Gaudoux-Dauvillier
  • Sébastien Poidatz
  • Elisabeth De Maistre
  • Nicolas Marguerat
  • Agathe Rinaudo
Pierre-Mathieu Duhamel
Pierre-Mathieu Duhamel (7 élus) Un vrai projet pour boulogne-billancourt 		9 534 26,72%
  • Pierre-Mathieu Duhamel
  • Isabelle Weill
  • Thierry Solère
  • Fatima Cardetas
  • Jean-Michel Cohen
  • Caroline Pajot
  • Pierre Laurencin
Pierre Gaborit
Pierre Gaborit (4 élus) La ville citoyenne 		5 506 15,43%
  • Pierre Gaborit
  • Judith Shan
  • Vincent Guibert
  • Chloé Jaillard
Participation au scrutin Boulogne-Billancourt
Taux de participation 50,78%
Taux d'abstention 49,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 36 749

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Christophe Baguet
Pierre-Christophe Baguet Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf 		18 744 48,75%
Pierre-Mathieu Duhamel
Pierre-Mathieu Duhamel Un vrai projet pour boulogne-billancourt 		10 731 27,91%
Pierre Gaborit
Pierre Gaborit La ville citoyenne 		5 269 13,70%
Julien Dufour
Julien Dufour Boulogne billancourt bleu marine 		2 378 6,18%
Isabelle Goïtia
Isabelle Goïtia L'humain d'abord a boulogne-billancourt 		1 321 3,43%
Participation au scrutin Boulogne-Billancourt
Taux de participation 54,53%
Taux d'abstention 45,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 39 464

Villes voisines de Boulogne-Billancourt

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